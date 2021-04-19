Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,00-3,85-9,56
Acıpayam Selüloz18,13-3,155,90
Adel Kalemcilik25,00-2,42-26,97
Adese Gayrimenkul2,24-1,75-20,00
Afyon Çimento3,88-2,51-24,07
Ak Enerji1,52-2,56-31,22
Akbank4,86-2,21-28,08
Akçansa17,98-2,6511,66
Akdeniz Yatırım Hold.1,78-4,30-25,93
Akfen GMYO3,58-1,38-26,34
Akın Tekstil38,84-4,9922,29
Akiş GMYO1,86-1,59-33,39
Akmerkez GMYO47,80-4,40-25,77
Aksa14,96-0,998,29
Aksa Enerji12,953,9374,06
Aksigorta8,13-1,81-6,53
Aksu Enerji5,60-3,11-25,80
Alarko Carrıer327,30-4,38-10,30
Alarko GMYO23,88-2,93-8,72
Alarko Holding10,34-1,6219,68
Albaraka Türk1,61-1,83-17,01
Alcatel Lucent Teletaş28,04-2,30-5,46
Alkim Kağıt17,25-4,1133,27
Alkim Kimya16,59-2,4117,77
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,300,885,02
Altınyunus Çeşme52,00-7,394,08
Anadolu Efes22,260,45-3,97
Anadolu Grubu Holding21,04-2,32-20,03
Anadolu Hayat Emek.9,63-3,1219,84
Anadolu Isuzu18,01-1,580,06
Anadolu Sigorta6,39-1,99-11,50
Anel Elektrik5,49-10,0073,19
Arçelik30,94-1,968,72
ARD Bilişim Teknolojileri57,15-0,6118,86
Arena Bilgisayar50,050,2246,90
Armada Bilgisayar50,00-3,661,87
Arsan Tekstil9,68-3,2032,78
Arzum Ev Aletleri20,32-4,06-17,47
Aselsan15,06-0,99-17,48
Ata GMYO4,09-2,62-25,77
Atakule GMYO2,61-3,693,57
Atlantis Yatırım Holding4,120,49-25,90
Atlas Yat. Ort.1,729,55-1,71
AvivaSA Emeklilik Hayat16,76-1,06-4,69
Avrasya GMYO3,12-3,7019,11
Avrasya Petrol ve Tur.2,59-4,43-19,06
Avrupa Yatırım Holding8,42-0,9440,33
Ayen Enerji9,07-1,4167,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit16,500,0045,37
Aygaz13,41-1,97-5,47
Bagfaş23,101,7615,50
Bak Ambalaj20,00-4,21-0,99
Balatacılar Balatacılık6,020,33-26,94
Bantaş Ambalaj7,327,1756,08
Banvit63,15-1,3321,44
Baştaş Başkent Çimento11,99-1,64-30,97
Batı Çimento13,42-2,75184,93
Batısöke Çimento3,01-3,8323,36
Bayrak Taban Sanayi9,06-0,77-14,61
Bera Holding27,46-1,4435,40
Berkosan Yalıtım9,80-3,459,87
Beşiktaş Futbol Yat.10,62-9,92162,87
Beyaz Filo9,76-2,98-4,13
Bilici Yatırım19,500,31193,67
Bim Mağazalar67,85-1,24-7,73
Birko Mensucat1,38-1,4324,32
Birlik Mensucat2,250,00-34,97
Bizim Mağazaları14,73-2,26-4,10
Borusan Mannesmann24,90-2,35-10,43
Borusan Yat. Paz.366,60-3,80-19,30
Bosch Fren Sistemleri923,90-2,52-25,43
Bossa28,10-3,0457,42
Brisa24,820,3228,18
Burçelik21,92-2,494,28
Burçelik Vana29,00-3,46-41,60
Bursa Çimento3,801,60-23,66
Carrefoursa48,66-3,36-32,23
Casa Emtia Petrol107,00-8,080,94
Ceo Event Medya7,26-1,3612,91
Coca Cola İçecek70,85-0,918,81
Cosmos Yat. Holding12,504,1755,09
Credıtwest Faktorıng3,81-3,05-35,09
Çelebi231,20-2,4926,67
Çelik Halat6,59-3,09-27,56
Çemaş Döküm1,16-3,33-31,87
Çemtaş16,70-2,345,02
Çimbeton244,30-8,91-17,61
Çimentaş32,80-2,09-9,29
Çimsa20,760,1016,63
Çuhadaroğlu Metal7,36-2,26-4,79
Dagi Giyim2,06-0,48-39,53
Dagi Yatırım Holding11,79-3,76-8,60
Dardanel24,36-3,33-27,28
Datagate Bilgisayar14,42-2,37-10,49
Demısaş Döküm7,48-0,8013,16
Denge Holding5,950,688,58
Deniz GMYO1,86-3,120,97
Derimod10,45-6,617,29
Derlüks Yatırım Holding6,72-5,35-23,81
Desa Deri14,486,5548,67
Despec Bilgisayar11,09-2,80-15,08
Deva Holding29,64-0,6023,20
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,47-3,3314,93
Diriteks Diriliş Tekstil6,00-7,6960,86
Ditaş Doğan13,89-0,366,61
DO-CO721,100,7514,46
Doğan Burda21,566,00-3,92
Doğan Holding3,11-1,891,30
Doğtaş Kelebek Mobilya2,671,9114,64
Doğusan4,12-0,24-5,94
Doğuş GMYO9,90-3,8821,18
Doğuş Otomotiv28,70-1,24-0,14
Döktaş Dökümcülük26,12-7,05-14,70
Duran Doğan Basım11,78-1,0112,30
Dyo Boya12,38-2,908,98
Eczacıbaşı İlaç6,580,46-11,80
Eczacıbaşı Yatırım45,02-3,1062,29
Edip Gayrimenkul2,27-7,35-31,63
Ege Endüstri1.386,40-2,35-16,73
Ege Gübre267,909,0484,50
Ege Profil30,50-1,42-20,24
Ege Seramik13,29-3,9729,15
Egeplast27,72-1,00-16,76
Ekiz Kimya6,50-0,15-8,84
Emek Elektrik2,07-3,27-27,50
Eminiş Ambalaj21,004,27-43,00
Emlak Konut GMYO1,86-1,59-13,08
Enerjisa Enerji10,38-0,95-9,98
Enka İnşaat7,94-1,9812,76
Erbosan70,301,8171,46
Ereğli Demir Çelik18,25-0,4938,93
Ersu Gıda4,44-3,48-10,12
Escort Teknoloji5,90-3,59-10,20
Esenboğa Elektrik34,00-3,7778,70
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,17-2,808,31
Euro Trend Yat. Ort.3,892,648,06
Euro Yat. Ort.4,43-3,06-1,77
Euro Yatırım Holding3,65-0,2728,52
Fade Gıda16,94-1,91173,67
Fenerbahçe Futbol31,9010,007,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,81-2,69-38,60
F-M İzmit Piston126,80-3,793,43
Fonet Bilgi Teknolojileri14,85-2,2413,97
Ford Otosan177,80-4,0045,57
Formet Celik Kapi Sanayi1,14-4,20-53,53
Frigo Pak Gıda39,64-3,0388,94
Galatasaray Sportif3,599,79-11,36
Garanti Bankası7,12-2,20-29,86
Garanti Faktoring12,33-0,7210,78
Garanti Yat. Ort.2,52-1,56-21,98
Gedik Y. Men. Değ.19,57-3,4157,25
Gediz Ambalaj33,12-3,9423,58
Gentaş5,02-2,90-15,49
Gersan Elektrik5,74-2,71-6,51
Global Men. Değ.6,09-3,331,33
Global Yat. Holding4,54-4,02-2,99
Good-Year7,20-1,10-13,88
Göltaş Çimento54,60-1,9732,33
Gözde Girişim6,870,29-13,91
GSD Denizcilik5,31-6,685,36
GSD Holding1,79-4,79-28,69
Gübre Fabrik.67,50-0,95-21,56
Güler Yat. Holding2,92-2,34-15,67
Halk GMYO3,38-1,745,46
Hatay Tekstil19,70-3,3441,22
Hedef Girişim4,73-3,4738,04
Hektaş30,101,5557,84
HUB Girişim15,13-1,56-16,87
Hürriyet Gzt.1,64-2,38-21,90
ICBC Turkey Bank5,57-2,11-14,31
İdealist Danışmanlık75,009,49457,21
İdealist GMYO8,19-0,6120,44
İhlas Ev Aletleri1,24-2,36-34,04
İhlas Gayrimenkul1,05-2,78-16,00
İhlas Gazetecilik2,29-2,14-43,60
İhlas Holding0,63-1,56-43,88
İhlas Yayın Holding0,75-2,60-34,21
İndeks Bilgisayar30,640,7260,17
Info Yatırım6,91-3,897,13
İntema34,10-7,14-14,54
Inveo Yatırım Holding104,80-7,34137,00
İpek Doğal Enerji12,390,41-5,28
İskenderun Demir Çelik14,102,2556,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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