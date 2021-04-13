Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,55 -4,19 -2,45 Acıpayam Selüloz 18,10 -5,73 5,72 Adel Kalemcilik 25,98 -2,40 -24,11 Adese Gayrimenkul 2,42 -9,70 -13,57 Afyon Çimento 3,77 -1,82 -26,22 Ak Enerji 1,51 -3,21 -31,67 Akbank 4,69 -0,21 -30,60 Akçansa 17,52 -2,67 8,80 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 -4,62 -22,60 Akfen GMYO 3,52 -3,30 -27,57 Akın Tekstil 40,92 2,10 28,84 Akiş GMYO 1,89 -0,53 -32,31 Akmerkez GMYO 45,52 -3,93 -29,31 Aksa 15,02 -3,10 8,73 Aksa Enerji 11,80 -1,34 58,60 Aksigorta 8,18 -1,56 -5,96 Aksu Enerji 5,68 -2,24 -24,74 Alarko Carrıer 348,40 3,69 -4,52 Alarko GMYO 23,82 -2,30 -8,94 Alarko Holding 10,09 -1,27 16,78 Albaraka Türk 1,70 -3,41 -12,37 Alcatel Lucent Teletaş 27,88 -2,65 -6,00 Alkim Kağıt 17,48 -4,11 35,05 Alkim Kimya 16,72 -3,96 15,01 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,92 -5,42 -12,33 Altınyunus Çeşme 57,80 4,14 15,69 Anadolu Efes 21,08 -1,13 -9,06 Anadolu Grubu Holding 20,76 -2,72 -21,10 Anadolu Hayat Emek. 8,63 -3,25 7,40 Anadolu Isuzu 17,68 -3,70 -1,78 Anadolu Sigorta 6,47 -1,52 -10,39 Anel Elektrik 7,43 -2,11 134,38 Arçelik 31,60 -0,69 11,04 ARD Bilişim Teknolojileri 55,10 -1,69 14,60 Arena Bilgisayar 51,15 -2,29 48,69 Armada Bilgisayar 52,50 0,00 6,97 Arsan Tekstil 9,71 -3,00 33,20 Arzum Ev Aletleri 21,16 -2,67 -14,05 Aselsan 14,89 -1,06 -18,41 Ata GMYO 4,06 -5,58 -26,32 Atakule GMYO 2,63 -2,95 4,37 Atlantis Yatırım Holding 4,69 -2,49 -15,65 Atlas Yat. Ort. 1,39 -2,80 -20,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,02 -2,85 -8,90 Avrasya GMYO 3,31 -9,32 26,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,70 -5,26 -15,63 Avrupa Yatırım Holding 7,60 -5,35 26,67 Ayen Enerji 8,49 -3,74 56,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,35 1,32 35,24 Aygaz 13,59 -2,44 -4,20 Bagfaş 21,18 -1,21 5,90 Bak Ambalaj 20,28 -5,59 0,40 Balatacılar Balatacılık 6,05 -6,78 -26,58 Bantaş Ambalaj 5,53 -1,60 17,91 Banvit 64,55 -5,07 24,13 Baştaş Başkent Çimento 12,25 0,00 -29,48 Batı Çimento 11,20 -8,87 137,79 Batısöke Çimento 3,12 1,63 27,87 Bayrak Taban Sanayi 9,24 -3,25 -12,91 Bera Holding 26,30 -4,08 29,68 Berkosan Yalıtım 10,00 -3,19 12,11 Beşiktaş Futbol Yat. 13,51 9,93 234,41 Beyaz Filo 10,12 -6,90 -0,59 Bilici Yatırım 18,60 1,09 180,12 Bim Mağazalar 69,50 0,65 -5,49 Birko Mensucat 1,46 -9,88 31,53 Birlik Mensucat 2,33 -8,63 -32,66 Bizim Mağazaları 15,23 -4,21 -0,85 Borusan Mannesmann 24,98 -2,42 -10,14 Borusan Yat. Paz. 390,00 0,80 -14,15 Bosch Fren Sistemleri 950,40 -3,12 -23,29 Bossa 25,16 -2,78 40,95 Brisa 24,62 -3,07 27,15 Burçelik 22,66 -1,82 7,80 Burçelik Vana 31,00 -4,26 -37,58 Bursa Çimento 3,54 -1,67 -28,88 Carrefoursa 53,10 -3,45 -26,04 Casa Emtia Petrol 108,00 1,41 1,89 Ceo Event Medya 5,73 0,53 -10,89 Coca Cola İçecek 68,70 -3,31 5,51 Cosmos Yat. Holding 11,50 -2,54 42,68 Credıtwest Faktorıng 3,77 -6,22 -35,78 Çelebi 262,90 -2,27 44,04 Çelik Halat 6,47 -4,29 -28,88 Çemaş Döküm 1,12 -1,75 -34,22 Çemtaş 16,22 -3,11 2,01 Çimbeton 285,20 -1,69 -3,81 Çimentaş 31,60 -8,67 -12,61 Çimsa 19,81 -1,15 11,29 Çuhadaroğlu Metal 7,78 -2,75 0,65 Dagi Giyim 2,11 -5,38 -38,06 Dagi Yatırım Holding 12,35 -2,29 -4,26 Dardanel 26,68 -5,39 -20,36 Datagate Bilgisayar 14,75 -0,61 -8,44 Demısaş Döküm 7,38 -1,34 11,65 Denge Holding 6,30 -1,56 14,96 Deniz GMYO 4,07 -3,10 19,01 Derimod 11,76 -0,34 20,74 Derlüks Yatırım Holding 7,26 3,42 -17,69 Desa Deri 12,98 -5,53 33,26 Despec Bilgisayar 11,18 -1,76 -14,40 Deva Holding 30,42 -3,00 26,44 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,70 -4,22 17,05 Diriteks Diriliş Tekstil 6,80 -2,72 82,31 Ditaş Doğan 13,47 -2,39 3,39 DO-CO 678,70 -1,21 7,73 Doğan Burda 20,48 -2,20 -8,73 Doğan Holding 3,09 -0,32 0,65 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,53 -3,44 8,63 Doğusan 4,06 -7,09 -7,31 Doğuş GMYO 9,64 -8,37 17,99 Doğuş Otomotiv 28,62 0,07 -0,42 Döktaş Dökümcülük 26,00 -6,14 -15,09 Duran Doğan Basım 11,88 -1,08 13,25 Dyo Boya 12,54 -3,17 10,39 Eczacıbaşı İlaç 6,28 -2,94 -15,82 Eczacıbaşı Yatırım 48,82 0,66 75,99 Edip Gayrimenkul 2,51 -8,06 -24,40 Ege Endüstri 1.427,00 -2,73 -14,29 Ege Gübre 220,40 -4,01 51,79 Ege Profil 30,70 -2,79 -19,72 Ege Seramik 13,90 -3,61 35,08 Egeplast 28,00 -6,67 -15,92 Ekiz Kimya 6,90 -3,50 -3,23 Emek Elektrik 2,01 -6,07 -29,60 Eminiş Ambalaj 21,82 -0,46 -40,77 Emlak Konut GMYO 1,77 -2,75 -17,29 Enerjisa Enerji 10,33 -1,34 -10,41 Enka İnşaat 7,25 -5,39 2,96 Erbosan 64,55 -3,08 57,44 Ereğli Demir Çelik 16,78 2,32 27,74 Ersu Gıda 4,72 -5,98 -4,45 Escort Teknoloji 5,89 -4,54 -10,35 Esenboğa Elektrik 34,06 -3,57 78,98 Etiler Gıda 5,71 -1,38 43,47 Euro Kapital Yat. Ort. 4,36 -5,22 13,25 Euro Trend Yat. Ort. 4,85 -9,85 34,72 Euro Yat. Ort. 4,63 -4,73 2,66 Euro Yatırım Holding 3,39 -0,29 19,37 Fade Gıda 16,82 -4,54 171,73 Fenerbahçe Futbol 33,80 7,99 14,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,81 -3,72 -38,60 F-M İzmit Piston 129,20 -2,93 5,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,54 -3,45 11,59 Ford Otosan 179,80 -2,28 47,21 Formet Celik Kapi Sanayi 1,23 -3,91 -49,86 Frigo Pak Gıda 44,28 -9,96 111,06 Galatasaray Sportif 3,54 0,00 -12,59 Garanti Bankası 6,62 0,00 -34,78 Garanti Faktoring 13,00 0,70 16,80 Garanti Yat. Ort. 2,57 -2,65 -20,43 Gedik Y. Men. Değ. 19,49 -2,79 56,61 Gediz Ambalaj 34,10 -3,01 27,24 Gentaş 4,87 -3,56 -18,01 Gersan Elektrik 5,77 -2,20 -6,03 Global Men. Değ. 6,19 -3,58 3,00 Global Yat. Holding 4,76 -3,05 1,71 Good-Year 7,06 -1,26 -15,55 Göltaş Çimento 52,20 -4,22 26,51 Gözde Girişim 6,74 -2,32 -15,54 GSD Denizcilik 5,63 -2,60 11,71 GSD Holding 1,82 -2,67 -27,49 Gübre Fabrik. 66,95 -2,26 -22,20 Güler Yat. Holding 3,32 -3,21 -4,12 Halk GMYO 3,10 -4,02 -3,28 Hatay Tekstil 19,95 2,36 43,01 Hedef Girişim 4,79 -4,96 39,79 Hektaş 28,66 1,20 50,29 HUB Girişim 15,46 -1,84 -15,05 Hürriyet Gzt. 1,66 -2,35 -20,95 ICBC Turkey Bank 5,55 -3,31 -14,62 İdealist Danışmanlık 72,90 -10,00 441,60 İdealist GMYO 8,88 -4,31 30,59 İhlas Ev Aletleri 1,24 -3,13 -34,04 İhlas Gayrimenkul 1,01 -1,94 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,44 -5,79 -39,90 İhlas Holding 0,62 -3,13 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,75 -2,60 -34,21 İndeks Bilgisayar 29,14 -1,62 52,33 Info Yatırım 6,97 -3,46 8,06 İntema 40,32 -1,61 1,05 Inveo Yatırım Holding 115,00 -2,79 160,06 İpek Doğal Enerji 11,81 -0,84 -9,71 İskenderun Demir Çelik 12,26 0,25 35,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara