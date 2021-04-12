Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,905,332,07
Acıpayam Selüloz19,42-3,3813,43
Adel Kalemcilik27,103,44-20,84
Adese Gayrimenkul2,75-6,14-1,79
Afyon Çimento3,95-1,74-22,70
Ak Enerji1,60-2,44-27,60
Akbank4,73-0,63-30,01
Akçansa18,52-2,9415,01
Akdeniz Yatırım Hold.1,98-2,94-17,61
Akfen GMYO3,69-1,60-24,07
Akın Tekstil42,40-3,8533,50
Akiş GMYO1,92-2,04-31,24
Akmerkez GMYO48,50-2,02-24,68
Aksa16,17-1,9410,83
Aksa Enerji12,09-1,3962,50
Aksigorta8,31-2,46-4,46
Aksu Enerji5,94-0,67-21,30
Alarko Carrıer350,30-3,90-4,00
Alarko GMYO24,34-1,22-6,96
Alarko Holding10,31-0,6719,33
Albaraka Türk1,73-1,14-10,82
Alcatel Lucent Teletaş29,10-3,77-1,89
Alkim Kağıt18,87-0,2545,79
Alkim Kimya17,581,8020,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,021,00-7,76
Altınyunus Çeşme59,90-2,3619,90
Anadolu Efes21,24-1,94-8,37
Anadolu Grubu Holding21,42-1,74-18,59
Anadolu Hayat Emek.9,05-0,8812,63
Anadolu Isuzu18,71-2,043,94
Anadolu Sigorta6,54-0,91-9,42
Anel Elektrik7,573,70138,80
Arçelik32,22-1,9513,22
ARD Bilişim Teknolojileri56,45-2,0817,41
Arena Bilgisayar54,10-0,7357,27
Armada Bilgisayar53,20-4,238,39
Arsan Tekstil9,98-2,0636,90
Arzum Ev Aletleri21,86-1,71-11,21
Aselsan14,99-0,99-17,86
Ata GMYO4,52-1,74-17,97
Atakule GMYO2,78-2,4610,32
Atlantis Yatırım Holding5,879,935,58
Atlas Yat. Ort.1,43-2,72-18,29
AvivaSA Emeklilik Hayat16,80-1,52-4,46
Avrasya GMYO3,85-4,4746,98
Avrasya Petrol ve Tur.2,95-3,28-7,81
Avrupa Yatırım Holding8,25-1,5537,50
Ayen Enerji8,262,9952,68
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,555,5928,19
Aygaz14,38-2,641,36
Bagfaş21,940,929,70
Bak Ambalaj21,92-2,238,51
Balatacılar Balatacılık6,50-6,47-21,12
Bantaş Ambalaj5,605,2619,40
Banvit73,109,7640,58
Baştaş Başkent Çimento12,50-2,72-28,04
Batı Çimento12,68-6,07169,21
Batısöke Çimento3,30-2,0835,25
Bayrak Taban Sanayi9,75-2,01-8,11
Bera Holding25,482,1725,64
Berkosan Yalıtım10,68-1,1119,73
Beşiktaş Futbol Yat.12,299,93204,21
Beyaz Filo11,12-4,399,23
Bilici Yatırım18,33-0,38176,05
Bim Mağazalar70,001,52-4,81
Birko Mensucat1,62-10,0045,95
Birlik Mensucat2,50-3,47-27,75
Bizim Mağazaları16,063,614,56
Borusan Mannesmann26,32-2,16-5,32
Borusan Yat. Paz.393,30-2,50-13,42
Bosch Fren Sistemleri1.003,40-1,33-19,01
Bossa26,10-1,5146,22
Brisa26,02-1,2934,38
Burçelik23,48-1,5111,70
Burçelik Vana33,72-1,58-32,10
Bursa Çimento3,69-2,12-25,87
Carrefoursa56,402,73-21,45
Casa Emtia Petrol118,200,2511,51
Ceo Event Medya5,78-4,46-10,11
Coca Cola İçecek71,35-1,599,58
Cosmos Yat. Holding11,80-5,6046,40
Credıtwest Faktorıng4,00-2,91-31,86
Çelebi273,90-3,4950,06
Çelik Halat6,93-2,53-23,83
Çemaş Döküm1,17-2,50-31,28
Çemtaş16,22-0,982,01
Çimbeton296,90-2,010,13
Çimentaş33,20-7,78-8,19
Çimsa20,04-1,4712,58
Çuhadaroğlu Metal8,063,734,27
Dagi Giyim2,27-2,99-33,36
Dagi Yatırım Holding12,93-3,440,23
Dardanel29,22-2,27-12,78
Datagate Bilgisayar15,03-2,08-6,70
Demısaş Döküm7,67-1,1616,04
Denge Holding6,40-3,7616,79
Deniz GMYO4,22-4,0923,39
Derimod11,741,2920,53
Derlüks Yatırım Holding7,15-6,41-18,93
Desa Deri13,40-1,9037,58
Despec Bilgisayar11,30-0,70-13,48
Deva Holding31,386,4530,43
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,40-4,2923,50
Diriteks Diriliş Tekstil7,308,9695,71
Ditaş Doğan13,94-3,067,00
DO-CO697,800,4010,76
Doğan Burda21,04-3,49-6,24
Doğan Holding3,11-1,271,30
Doğtaş Kelebek Mobilya2,65-1,4913,79
Doğusan4,54-2,583,65
Doğuş GMYO11,05-4,3335,25
Doğuş Otomotiv28,76-1,780,07
Döktaş Dökümcülük27,96-0,92-8,69
Duran Doğan Basım11,79-2,5612,39
Dyo Boya13,17-2,8015,93
Eczacıbaşı İlaç6,581,70-11,80
Eczacıbaşı Yatırım51,65-0,6786,19
Edip Gayrimenkul2,83-6,60-14,76
Ege Endüstri1.488,00-2,30-10,62
Ege Gübre234,106,8061,23
Ege Profil31,64-1,68-17,26
Ege Seramik14,55-4,2841,40
Egeplast31,20-1,89-6,31
Ekiz Kimya7,35-0,813,09
Emek Elektrik2,20-5,98-22,95
Eminiş Ambalaj22,48-0,97-38,98
Emlak Konut GMYO1,84-2,13-14,02
Enerjisa Enerji10,60-2,21-8,07
Enka İnşaat8,051,779,23
Erbosan68,00-6,5965,85
Ereğli Demir Çelik16,420,6725,00
Ersu Gıda4,965,760,40
Escort Teknoloji6,30-1,56-4,11
Esenboğa Elektrik36,70-2,1392,85
Etiler Gıda5,56-4,4739,70
Euro Kapital Yat. Ort.4,77-0,2123,90
Euro Trend Yat. Ort.5,38-9,8849,44
Euro Yat. Ort.4,94-1,209,53
Euro Yatırım Holding3,47-1,4222,18
Fade Gıda17,61-0,11184,49
Fenerbahçe Futbol31,90-4,727,92
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,93-4,93-34,53
F-M İzmit Piston136,60-3,7411,42
Fonet Bilgi Teknolojileri15,24-0,4616,96
Ford Otosan184,20-1,6650,81
Formet Celik Kapi Sanayi1,29-3,01-47,42
Frigo Pak Gıda53,055,89152,86
Galatasaray Sportif3,64-7,38-10,12
Garanti Bankası6,63-0,15-34,69
Garanti Faktoring13,27-1,3419,23
Garanti Yat. Ort.2,67-3,61-17,34
Gedik Y. Men. Değ.20,42-3,6862,06
Gediz Ambalaj34,96-0,6830,45
Gentaş5,15-3,01-13,30
Gersan Elektrik6,05-1,63-1,47
Global Men. Değ.6,63-3,4910,32
Global Yat. Holding5,04-1,187,69
Good-Year7,30-1,88-12,68
Göltaş Çimento56,15-3,1936,09
Gözde Girişim7,05-0,84-11,65
GSD Denizcilik6,01-1,8019,25
GSD Holding1,91-2,05-23,90
Gübre Fabrik.69,75-2,45-18,94
Güler Yat. Holding3,38-3,15-2,39
Halk GMYO3,27-1,512,03
Hatay Tekstil20,10-2,4344,09
Hedef Girişim5,17-1,3450,88
Hektaş29,06-1,4952,39
HUB Girişim15,95-1,91-12,36
Hürriyet Gzt.1,73-2,81-17,62
ICBC Turkey Bank5,80-1,53-10,77
İdealist Danışmanlık80,001,27494,35
İdealist GMYO9,68-6,1142,35
İhlas Ev Aletleri1,30-2,26-30,85
İhlas Gayrimenkul1,06-2,75-15,20
İhlas Gazetecilik2,63-2,59-35,22
İhlas Holding0,65-1,52-42,10
İhlas Yayın Holding0,79-2,47-30,70
İndeks Bilgisayar30,00-2,9156,82
Info Yatırım7,26-2,5512,56
İntema43,00-5,497,77
Inveo Yatırım Holding122,00-1,69175,89
İpek Doğal Enerji12,12-1,22-7,34
İskenderun Demir Çelik12,32-1,1236,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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