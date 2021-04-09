Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,64-2,05-1,29
Acıpayam Selüloz20,34-1,3618,81
Adel Kalemcilik27,08-0,07-20,90
Adese Alışveriş Ticaret3,04-6,468,57
Afyon Çimento4,11-0,72-19,57
Ak Enerji1,67-1,76-24,43
Akbank4,77-0,63-29,42
Akçansa19,490,8821,04
Akdeniz Yatırım Hold.2,080,00-13,45
Akfen GMYO3,83-1,29-21,19
Akın Tekstil45,20-3,0042,32
Akiş GMYO2,01-2,90-28,02
Akmerkez GMYO50,70-2,12-21,26
Aksa16,63-1,8913,98
Aksa Enerji12,562,2868,82
Aksigorta8,33-1,19-4,23
Aksu Enerji6,10-1,77-19,18
Alarko Carrıer369,90-2,071,37
Alarko GMYO25,20-0,79-3,67
Alarko Holding10,64-0,2823,15
Albaraka Türk1,760,57-9,28
Alcatel Lucent Teletaş30,44-0,912,63
Alkim Kağıt19,83-2,2246,37
Alkim Kimya17,65-0,4521,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,100,00-4,11
Altınyunus Çeşme63,15-1,1726,40
Anadolu Efes21,70-0,46-6,38
Anadolu Grubu Holding22,360,27-15,02
Anadolu Hayat Emek.9,34-0,6416,23
Anadolu Isuzu19,33-1,787,39
Anadolu Sigorta6,62-1,78-8,32
Anel Elektrik7,011,30121,14
Arçelik32,86-1,9115,47
ARD Bilişim Teknolojileri57,40-2,5519,38
Arena Bilgisayar55,55-2,5461,48
Armada Bilgisayar56,25-2,1714,61
Arsan Tekstil10,21-0,9740,05
Arzum Ev Aletleri22,38-1,06-9,10
Aselsan15,36-0,32-15,84
Ata GMYO4,74-2,07-13,97
Atakule GMYO2,92-1,3515,87
Atlantis Yatırım Holding5,349,88-3,96
Atlas Yat. Ort.1,47-2,00-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,40-0,91-1,05
Avrasya GMYO4,150,9758,44
Avrasya Petrol ve Tur.3,16-1,86-1,25
Avrupa Yatırım Holding8,32-1,1938,67
Ayen Enerji8,071,8949,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,802,1521,59
Aygaz14,95-0,865,38
Bagfaş22,38-1,1511,90
Bak Ambalaj22,92-2,5513,47
Balatacılar Balatacılık7,090,00-13,96
Bantaş Ambalaj5,260,5712,15
Banvit67,200,9029,23
Baştaş Başkent Çimento13,500,30-22,28
Batı Çimento13,95-1,34196,18
Batısöke Çimento3,520,5744,26
Bayrak Taban Sanayi10,21-1,16-3,77
Bera Holding24,181,5119,23
Berkosan Yalıtım11,13-0,8924,78
Beşiktaş Futbol Yat.10,917,28170,05
Beyaz Filo11,80-2,0715,91
Bilici Yatırım18,210,33174,25
Bim Mağazalar69,400,00-5,62
Birko Mensucat1,863,9167,57
Birlik Mensucat2,711,50-21,68
Bizim Mağazaları15,99-2,144,10
Borusan Mannesmann27,48-0,79-1,15
Borusan Yat. Paz.408,20-1,11-10,14
Bosch Fren Sistemleri1.031,30-0,69-16,76
Bossa27,060,5951,60
Brisa26,88-1,8338,82
Burçelik24,22-2,6515,22
Burçelik Vana35,50-1,93-28,51
Bursa Çimento3,85-0,52-22,65
Carrefoursa55,00-2,05-23,40
Casa Emtia Petrol119,005,5912,26
Ceo Event Medya6,16-0,16-4,20
Coca Cola İçecek70,50-1,618,27
Cosmos Yat. Holding12,02-3,6149,13
Credıtwest Faktorıng4,24-1,85-27,77
Çelebi292,90-2,1760,47
Çelik Halat7,20-0,96-20,86
Çemaş Döküm1,24-0,80-27,17
Çemtaş16,903,366,28
Çimbeton305,50-0,813,04
Çimentaş37,000,272,32
Çimsa20,88-0,3817,30
Çuhadaroğlu Metal7,540,00-2,46
Dagi Giyim2,38-3,64-30,13
Dagi Yatırım Holding13,40-1,833,88
Dardanel29,423,16-12,18
Datagate Bilgisayar15,74-1,62-2,30
Demısaş Döküm7,89-1,6219,36
Denge Holding6,76-1,7423,36
Deniz GMYO4,53-2,5832,46
Derimod11,570,9618,79
Derlüks Yatırım Holding7,82-2,86-11,34
Desa Deri14,04-0,1444,15
Despec Bilgisayar11,82-1,09-9,49
Deva Holding30,24-0,9825,27
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,95-1,7628,57
Diriteks Diriliş Tekstil6,709,6679,62
Ditaş Doğan14,40-0,6210,53
DO-CO707,20-1,6712,25
Doğan Burda20,56-2,74-8,38
Doğan Holding3,28-2,386,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,79-0,3619,80
Doğusan4,79-1,849,36
Doğuş GMYO11,64-2,6842,47
Doğuş Otomotiv29,58-2,052,92
Döktaş Dökümcülük28,220,79-7,84
Duran Doğan Basım12,59-1,6420,02
Dyo Boya13,98-1,0623,06
Eczacıbaşı İlaç6,56-1,50-12,06
Eczacıbaşı Yatırım50,95-1,1683,67
Edip Gayrimenkul3,07-3,15-7,53
Ege Endüstri1.534,40-0,64-7,84
Ege Gübre217,60-0,1849,86
Ege Profil32,96-0,36-13,81
Ege Seramik15,40-3,7549,66
Egeplast32,48-0,92-2,46
Ekiz Kimya7,000,00-1,82
Emek Elektrik2,390,00-16,30
Eminiş Ambalaj23,762,86-35,50
Emlak Konut GMYO1,91-1,04-10,75
Enerjisa Enerji11,12-1,59-3,56
Enka İnşaat8,01-0,128,68
Erbosan79,05-1,4392,80
Ereğli Demir Çelik16,282,7823,93
Ersu Gıda4,77-0,42-3,44
Escort Teknoloji6,650,301,22
Esenboğa Elektrik37,44-1,2196,74
Etiler Gıda5,830,0046,48
Euro Kapital Yat. Ort.4,83-0,8225,45
Euro Trend Yat. Ort.6,140,6670,56
Euro Yat. Ort.5,002,0410,86
Euro Yatırım Holding3,61-0,5527,11
Fade Gıda18,02-1,53191,11
Fenerbahçe Futbol33,48-9,9513,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,05-1,44-30,46
F-M İzmit Piston143,80-1,9117,29
Fonet Bilgi Teknolojileri15,68-1,3820,34
Ford Otosan190,00-1,5555,56
Formet Celik Kapi Sanayi1,31-3,68-46,60
Frigo Pak Gıda54,054,24157,63
Galatasaray Sportif3,874,03-4,44
Garanti Bankası6,74-0,30-33,60
Garanti Faktoring13,69-4,3323,00
Garanti Yat. Ort.2,78-1,42-13,93
Gedik Y. Men. Değ.21,30-2,7469,05
Gediz Ambalaj35,72-2,5633,28
Gentaş5,32-1,12-10,44
Gersan Elektrik6,300,962,61
Global Men. Değ.7,12-1,6618,47
Global Yat. Holding5,310,3813,46
Good-Year7,56-2,33-9,57
Göltaş Çimento59,10-2,9643,24
Gözde Girişim7,32-1,48-8,27
GSD Denizcilik6,27-2,1824,40
GSD Holding2,051,99-18,33
Gübre Fabrik.72,55-1,96-15,69
Güler Yat. Holding3,58-1,653,39
Halk GMYO3,35-0,594,52
Hatay Tekstil21,20-2,4851,97
Hedef Girişim5,32-1,8555,26
Hektaş30,240,2058,57
HUB Girişim16,60-0,95-8,79
Hürriyet Gzt.1,81-1,09-13,81
ICBC Turkey Bank5,860,51-9,85
İdealist Danışmanlık80,105,33495,10
İdealist GMYO10,81-0,4658,97
İhlas Ev Aletleri1,35-1,46-28,19
İhlas Gayrimenkul1,11-0,89-11,20
İhlas Gazetecilik2,73-0,73-32,76
İhlas Holding0,690,00-38,54
İhlas Yayın Holding0,84-1,18-26,32
İndeks Bilgisayar32,42-2,0069,47
Info Yatırım7,67-0,5218,91
İntema44,56-2,4511,68
Inveo Yatırım Holding126,20-2,17185,39
İpek Doğal Enerji12,50-0,64-4,43
İskenderun Demir Çelik12,471,5538,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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