Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,64 -2,05 -1,29 Acıpayam Selüloz 20,34 -1,36 18,81 Adel Kalemcilik 27,08 -0,07 -20,90 Adese Alışveriş Ticaret 3,04 -6,46 8,57 Afyon Çimento 4,11 -0,72 -19,57 Ak Enerji 1,67 -1,76 -24,43 Akbank 4,77 -0,63 -29,42 Akçansa 19,49 0,88 21,04 Akdeniz Yatırım Hold. 2,08 0,00 -13,45 Akfen GMYO 3,83 -1,29 -21,19 Akın Tekstil 45,20 -3,00 42,32 Akiş GMYO 2,01 -2,90 -28,02 Akmerkez GMYO 50,70 -2,12 -21,26 Aksa 16,63 -1,89 13,98 Aksa Enerji 12,56 2,28 68,82 Aksigorta 8,33 -1,19 -4,23 Aksu Enerji 6,10 -1,77 -19,18 Alarko Carrıer 369,90 -2,07 1,37 Alarko GMYO 25,20 -0,79 -3,67 Alarko Holding 10,64 -0,28 23,15 Albaraka Türk 1,76 0,57 -9,28 Alcatel Lucent Teletaş 30,44 -0,91 2,63 Alkim Kağıt 19,83 -2,22 46,37 Alkim Kimya 17,65 -0,45 21,41 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,10 0,00 -4,11 Altınyunus Çeşme 63,15 -1,17 26,40 Anadolu Efes 21,70 -0,46 -6,38 Anadolu Grubu Holding 22,36 0,27 -15,02 Anadolu Hayat Emek. 9,34 -0,64 16,23 Anadolu Isuzu 19,33 -1,78 7,39 Anadolu Sigorta 6,62 -1,78 -8,32 Anel Elektrik 7,01 1,30 121,14 Arçelik 32,86 -1,91 15,47 ARD Bilişim Teknolojileri 57,40 -2,55 19,38 Arena Bilgisayar 55,55 -2,54 61,48 Armada Bilgisayar 56,25 -2,17 14,61 Arsan Tekstil 10,21 -0,97 40,05 Arzum Ev Aletleri 22,38 -1,06 -9,10 Aselsan 15,36 -0,32 -15,84 Ata GMYO 4,74 -2,07 -13,97 Atakule GMYO 2,92 -1,35 15,87 Atlantis Yatırım Holding 5,34 9,88 -3,96 Atlas Yat. Ort. 1,47 -2,00 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,40 -0,91 -1,05 Avrasya GMYO 4,15 0,97 58,44 Avrasya Petrol ve Tur. 3,16 -1,86 -1,25 Avrupa Yatırım Holding 8,32 -1,19 38,67 Ayen Enerji 8,07 1,89 49,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,80 2,15 21,59 Aygaz 14,95 -0,86 5,38 Bagfaş 22,38 -1,15 11,90 Bak Ambalaj 22,92 -2,55 13,47 Balatacılar Balatacılık 7,09 0,00 -13,96 Bantaş Ambalaj 5,26 0,57 12,15 Banvit 67,20 0,90 29,23 Baştaş Başkent Çimento 13,50 0,30 -22,28 Batı Çimento 13,95 -1,34 196,18 Batısöke Çimento 3,52 0,57 44,26 Bayrak Taban Sanayi 10,21 -1,16 -3,77 Bera Holding 24,18 1,51 19,23 Berkosan Yalıtım 11,13 -0,89 24,78 Beşiktaş Futbol Yat. 10,91 7,28 170,05 Beyaz Filo 11,80 -2,07 15,91 Bilici Yatırım 18,21 0,33 174,25 Bim Mağazalar 69,40 0,00 -5,62 Birko Mensucat 1,86 3,91 67,57 Birlik Mensucat 2,71 1,50 -21,68 Bizim Mağazaları 15,99 -2,14 4,10 Borusan Mannesmann 27,48 -0,79 -1,15 Borusan Yat. Paz. 408,20 -1,11 -10,14 Bosch Fren Sistemleri 1.031,30 -0,69 -16,76 Bossa 27,06 0,59 51,60 Brisa 26,88 -1,83 38,82 Burçelik 24,22 -2,65 15,22 Burçelik Vana 35,50 -1,93 -28,51 Bursa Çimento 3,85 -0,52 -22,65 Carrefoursa 55,00 -2,05 -23,40 Casa Emtia Petrol 119,00 5,59 12,26 Ceo Event Medya 6,16 -0,16 -4,20 Coca Cola İçecek 70,50 -1,61 8,27 Cosmos Yat. Holding 12,02 -3,61 49,13 Credıtwest Faktorıng 4,24 -1,85 -27,77 Çelebi 292,90 -2,17 60,47 Çelik Halat 7,20 -0,96 -20,86 Çemaş Döküm 1,24 -0,80 -27,17 Çemtaş 16,90 3,36 6,28 Çimbeton 305,50 -0,81 3,04 Çimentaş 37,00 0,27 2,32 Çimsa 20,88 -0,38 17,30 Çuhadaroğlu Metal 7,54 0,00 -2,46 Dagi Giyim 2,38 -3,64 -30,13 Dagi Yatırım Holding 13,40 -1,83 3,88 Dardanel 29,42 3,16 -12,18 Datagate Bilgisayar 15,74 -1,62 -2,30 Demısaş Döküm 7,89 -1,62 19,36 Denge Holding 6,76 -1,74 23,36 Deniz GMYO 4,53 -2,58 32,46 Derimod 11,57 0,96 18,79 Derlüks Yatırım Holding 7,82 -2,86 -11,34 Desa Deri 14,04 -0,14 44,15 Despec Bilgisayar 11,82 -1,09 -9,49 Deva Holding 30,24 -0,98 25,27 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,95 -1,76 28,57 Diriteks Diriliş Tekstil 6,70 9,66 79,62 Ditaş Doğan 14,40 -0,62 10,53 DO-CO 707,20 -1,67 12,25 Doğan Burda 20,56 -2,74 -8,38 Doğan Holding 3,28 -2,38 6,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,79 -0,36 19,80 Doğusan 4,79 -1,84 9,36 Doğuş GMYO 11,64 -2,68 42,47 Doğuş Otomotiv 29,58 -2,05 2,92 Döktaş Dökümcülük 28,22 0,79 -7,84 Duran Doğan Basım 12,59 -1,64 20,02 Dyo Boya 13,98 -1,06 23,06 Eczacıbaşı İlaç 6,56 -1,50 -12,06 Eczacıbaşı Yatırım 50,95 -1,16 83,67 Edip Gayrimenkul 3,07 -3,15 -7,53 Ege Endüstri 1.534,40 -0,64 -7,84 Ege Gübre 217,60 -0,18 49,86 Ege Profil 32,96 -0,36 -13,81 Ege Seramik 15,40 -3,75 49,66 Egeplast 32,48 -0,92 -2,46 Ekiz Kimya 7,00 0,00 -1,82 Emek Elektrik 2,39 0,00 -16,30 Eminiş Ambalaj 23,76 2,86 -35,50 Emlak Konut GMYO 1,91 -1,04 -10,75 Enerjisa Enerji 11,12 -1,59 -3,56 Enka İnşaat 8,01 -0,12 8,68 Erbosan 79,05 -1,43 92,80 Ereğli Demir Çelik 16,28 2,78 23,93 Ersu Gıda 4,77 -0,42 -3,44 Escort Teknoloji 6,65 0,30 1,22 Esenboğa Elektrik 37,44 -1,21 96,74 Etiler Gıda 5,83 0,00 46,48 Euro Kapital Yat. Ort. 4,83 -0,82 25,45 Euro Trend Yat. Ort. 6,14 0,66 70,56 Euro Yat. Ort. 5,00 2,04 10,86 Euro Yatırım Holding 3,61 -0,55 27,11 Fade Gıda 18,02 -1,53 191,11 Fenerbahçe Futbol 33,48 -9,95 13,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,05 -1,44 -30,46 F-M İzmit Piston 143,80 -1,91 17,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,68 -1,38 20,34 Ford Otosan 190,00 -1,55 55,56 Formet Celik Kapi Sanayi 1,31 -3,68 -46,60 Frigo Pak Gıda 54,05 4,24 157,63 Galatasaray Sportif 3,87 4,03 -4,44 Garanti Bankası 6,74 -0,30 -33,60 Garanti Faktoring 13,69 -4,33 23,00 Garanti Yat. Ort. 2,78 -1,42 -13,93 Gedik Y. Men. Değ. 21,30 -2,74 69,05 Gediz Ambalaj 35,72 -2,56 33,28 Gentaş 5,32 -1,12 -10,44 Gersan Elektrik 6,30 0,96 2,61 Global Men. Değ. 7,12 -1,66 18,47 Global Yat. Holding 5,31 0,38 13,46 Good-Year 7,56 -2,33 -9,57 Göltaş Çimento 59,10 -2,96 43,24 Gözde Girişim 7,32 -1,48 -8,27 GSD Denizcilik 6,27 -2,18 24,40 GSD Holding 2,05 1,99 -18,33 Gübre Fabrik. 72,55 -1,96 -15,69 Güler Yat. Holding 3,58 -1,65 3,39 Halk GMYO 3,35 -0,59 4,52 Hatay Tekstil 21,20 -2,48 51,97 Hedef Girişim 5,32 -1,85 55,26 Hektaş 30,24 0,20 58,57 HUB Girişim 16,60 -0,95 -8,79 Hürriyet Gzt. 1,81 -1,09 -13,81 ICBC Turkey Bank 5,86 0,51 -9,85 İdealist Danışmanlık 80,10 5,33 495,10 İdealist GMYO 10,81 -0,46 58,97 İhlas Ev Aletleri 1,35 -1,46 -28,19 İhlas Gayrimenkul 1,11 -0,89 -11,20 İhlas Gazetecilik 2,73 -0,73 -32,76 İhlas Holding 0,69 0,00 -38,54 İhlas Yayın Holding 0,84 -1,18 -26,32 İndeks Bilgisayar 32,42 -2,00 69,47 Info Yatırım 7,67 -0,52 18,91 İntema 44,56 -2,45 11,68 Inveo Yatırım Holding 126,20 -2,17 185,39 İpek Doğal Enerji 12,50 -0,64 -4,43 İskenderun Demir Çelik 12,47 1,55 38,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara