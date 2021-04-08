Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,66
|2,27
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|20,74
|-0,38
|21,14
|Adel Kalemcilik
|27,76
|-0,36
|-18,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,14
|0,64
|12,14
|Afyon Çimento
|4,15
|0,00
|-18,79
|Ak Enerji
|1,72
|0,00
|-22,17
|Akbank
|4,82
|-0,62
|-28,68
|Akçansa
|19,92
|1,12
|23,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,11
|0,00
|-12,20
|Akfen GMYO
|3,89
|0,52
|-19,96
|Akın Tekstil
|47,20
|-2,56
|48,61
|Akiş GMYO
|2,06
|-0,48
|-26,23
|Akmerkez GMYO
|51,65
|-0,48
|-19,79
|Aksa
|16,93
|1,26
|16,04
|Aksa Enerji
|12,34
|-1,36
|65,86
|Aksigorta
|8,60
|0,23
|-1,13
|Aksu Enerji
|6,30
|-0,79
|-16,53
|Alarko Carrıer
|384,10
|-0,80
|5,26
|Alarko GMYO
|25,76
|-0,16
|-1,53
|Alarko Holding
|10,75
|2,38
|24,42
|Albaraka Türk
|1,78
|1,71
|-8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,00
|1,64
|4,52
|Alkim Kağıt
|20,04
|2,04
|47,92
|Alkim Kimya
|17,72
|0,57
|21,89
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|2,38
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|65,70
|-1,50
|31,51
|Anadolu Efes
|21,66
|2,46
|-6,56
|Anadolu Grubu Holding
|22,58
|0,53
|-14,18
|Anadolu Hayat Emek.
|9,46
|-0,11
|17,73
|Anadolu Isuzu
|19,94
|-0,15
|10,78
|Anadolu Sigorta
|6,79
|0,89
|-5,96
|Anel Elektrik
|6,90
|2,99
|117,67
|Arçelik
|33,46
|-1,41
|17,57
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,35
|1,83
|21,36
|Arena Bilgisayar
|64,55
|9,97
|87,65
|Armada Bilgisayar
|58,40
|1,39
|18,99
|Arsan Tekstil
|10,40
|-0,76
|42,66
|Arzum Ev Aletleri
|22,64
|-0,26
|-8,04
|Aselsan
|15,52
|-0,58
|-14,96
|Ata GMYO
|4,93
|0,61
|-10,53
|Atakule GMYO
|3,01
|0,33
|19,44
|Atlantis Yatırım Holding
|4,75
|7,47
|-14,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|0,00
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,57
|0,17
|-0,08
|Avrasya GMYO
|4,05
|1,25
|54,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,21
|0,00
|0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|8,54
|-2,18
|42,33
|Ayen Enerji
|7,82
|-1,51
|44,55
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,51
|1,05
|19,03
|Aygaz
|15,10
|0,40
|6,44
|Bagfaş
|22,78
|-0,18
|13,90
|Bak Ambalaj
|23,38
|1,56
|15,74
|Balatacılar Balatacılık
|7,13
|3,18
|-13,47
|Bantaş Ambalaj
|5,25
|3,96
|11,94
|Banvit
|68,00
|0,07
|30,77
|Baştaş Başkent Çimento
|13,00
|-2,62
|-25,16
|Batı Çimento
|14,23
|-1,59
|202,12
|Batısöke Çimento
|3,56
|0,28
|45,90
|Bayrak Taban Sanayi
|10,38
|0,87
|-2,17
|Bera Holding
|24,08
|-1,71
|18,74
|Berkosan Yalıtım
|11,20
|-2,01
|25,56
|Beşiktaş Futbol Yat.
|10,05
|8,65
|148,76
|Beyaz Filo
|12,13
|-0,98
|19,16
|Bilici Yatırım
|18,40
|2,28
|177,11
|Bim Mağazalar
|69,65
|1,02
|-5,28
|Birko Mensucat
|1,85
|8,19
|66,67
|Birlik Mensucat
|2,67
|-2,91
|-22,83
|Bizim Mağazaları
|16,05
|1,52
|4,49
|Borusan Mannesmann
|27,94
|0,00
|0,50
|Borusan Yat. Paz.
|420,60
|0,07
|-7,41
|Bosch Fren Sistemleri
|1.056,90
|0,36
|-14,69
|Bossa
|26,74
|-2,48
|49,80
|Brisa
|27,50
|-1,22
|42,02
|Burçelik
|24,84
|-3,04
|18,17
|Burçelik Vana
|36,42
|1,11
|-26,66
|Bursa Çimento
|3,94
|1,03
|-20,85
|Carrefoursa
|55,75
|3,62
|-22,35
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|7,32
|3,77
|Ceo Event Medya
|6,42
|-2,73
|-0,16
|Coca Cola İçecek
|70,90
|-0,21
|8,88
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|3,17
|61,29
|Credıtwest Faktorıng
|4,21
|-0,24
|-28,28
|Çelebi
|310,80
|-0,03
|70,28
|Çelik Halat
|7,52
|2,04
|-17,34
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,00
|-26,58
|Çemtaş
|16,30
|0,31
|2,51
|Çimbeton
|316,20
|-2,11
|6,64
|Çimentaş
|37,94
|-0,11
|4,92
|Çimsa
|21,26
|-0,19
|19,44
|Çuhadaroğlu Metal
|7,63
|-0,26
|-1,29
|Dagi Giyim
|2,49
|5,96
|-26,90
|Dagi Yatırım Holding
|14,28
|-0,97
|10,70
|Dardanel
|28,64
|-2,12
|-14,51
|Datagate Bilgisayar
|16,02
|1,20
|-0,56
|Demısaş Döküm
|8,13
|1,88
|23,00
|Denge Holding
|7,00
|3,86
|27,74
|Deniz GMYO
|4,67
|-1,68
|36,55
|Derimod
|11,70
|0,86
|20,12
|Derlüks Yatırım Holding
|8,12
|0,62
|-7,94
|Desa Deri
|13,97
|-0,21
|43,43
|Despec Bilgisayar
|12,16
|2,27
|-6,89
|Deva Holding
|30,42
|0,33
|26,01
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,06
|-1,47
|29,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|2,36
|74,26
|Ditaş Doğan
|14,87
|1,71
|14,14
|DO-CO
|723,80
|2,67
|14,89
|Doğan Burda
|21,50
|-0,28
|-4,19
|Doğan Holding
|3,35
|3,08
|9,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,82
|0,36
|21,08
|Doğusan
|4,86
|0,21
|10,96
|Doğuş GMYO
|12,15
|0,08
|48,71
|Doğuş Otomotiv
|30,54
|0,13
|6,26
|Döktaş Dökümcülük
|28,00
|0,00
|-8,56
|Duran Doğan Basım
|12,93
|-0,46
|23,26
|Dyo Boya
|14,30
|-0,35
|25,88
|Eczacıbaşı İlaç
|6,55
|0,77
|-12,20
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,16
|0,55
|70,01
|Edip Gayrimenkul
|3,22
|-2,42
|-3,01
|Ege Endüstri
|1.554,40
|0,28
|-6,64
|Ege Gübre
|221,90
|0,63
|52,82
|Ege Profil
|33,18
|-1,89
|-13,23
|Ege Seramik
|15,24
|0,59
|48,10
|Egeplast
|33,20
|3,75
|-0,30
|Ekiz Kimya
|6,80
|-2,16
|-4,63
|Emek Elektrik
|2,42
|-1,63
|-15,25
|Eminiş Ambalaj
|23,40
|3,45
|-36,48
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|-1,02
|-8,88
|Enerjisa Enerji
|12,05
|0,33
|-3,68
|Enka İnşaat
|8,05
|1,13
|9,23
|Erbosan
|79,55
|0,00
|94,02
|Ereğli Demir Çelik
|15,69
|0,38
|19,44
|Ersu Gıda
|4,76
|1,71
|-3,64
|Escort Teknoloji
|6,64
|1,22
|1,07
|Esenboğa Elektrik
|38,48
|1,26
|102,21
|Etiler Gıda
|5,87
|1,03
|47,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,87
|-0,41
|26,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,68
|-0,35
|57,78
|Euro Yat. Ort.
|4,85
|-1,02
|7,54
|Euro Yatırım Holding
|3,66
|-0,27
|28,87
|Fade Gıda
|18,99
|3,38
|206,79
|Fenerbahçe Futbol
|37,98
|-2,37
|28,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,08
|-2,80
|-29,44
|F-M İzmit Piston
|147,00
|-1,34
|19,90
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,10
|1,90
|23,56
|Ford Otosan
|195,30
|-0,10
|59,90
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,38
|-1,43
|-43,75
|Frigo Pak Gıda
|50,25
|6,60
|139,51
|Galatasaray Sportif
|3,73
|-2,36
|-7,90
|Garanti Bankası
|6,81
|-0,44
|-32,91
|Garanti Faktoring
|14,64
|0,55
|31,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,83
|0,00
|-12,38
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,40
|-0,62
|77,78
|Gediz Ambalaj
|37,58
|0,75
|40,22
|Gentaş
|5,35
|-0,56
|-9,93
|Gersan Elektrik
|6,29
|-0,79
|2,44
|Global Men. Değ.
|7,30
|1,11
|21,46
|Global Yat. Holding
|5,35
|-1,65
|14,32
|Good-Year
|7,67
|-0,13
|-8,25
|Göltaş Çimento
|61,55
|-2,38
|49,18
|Gözde Girişim
|7,43
|1,09
|-6,89
|GSD Denizcilik
|6,49
|0,15
|28,77
|GSD Holding
|2,03
|-0,49
|-19,12
|Gübre Fabrik.
|74,30
|-0,27
|-13,65
|Güler Yat. Holding
|3,21
|-3,02
|-7,30
|Halk GMYO
|3,42
|-0,87
|6,71
|Hatay Tekstil
|22,14
|-0,98
|58,71
|Hedef Girişim
|5,40
|2,86
|57,59
|Hektaş
|30,50
|-0,33
|59,94
|HUB Girişim
|16,85
|0,06
|-7,42
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|-4,62
|-11,43
|ICBC Turkey Bank
|5,89
|0,34
|-9,38
|İdealist Danışmanlık
|75,60
|-10,00
|461,66
|İdealist GMYO
|11,36
|9,86
|67,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,37
|0,00
|-27,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|-1,75
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|2,80
|0,72
|-31,03
|İhlas Holding
|0,70
|0,00
|-37,65
|İhlas Yayın Holding
|0,86
|1,18
|-24,56
|İndeks Bilgisayar
|33,22
|2,78
|73,65
|Info Yatırım
|7,65
|-1,67
|18,60
|İntema
|44,40
|6,88
|11,28
|Inveo Yatırım Holding
|130,70
|-4,25
|195,57
|İpek Doğal Enerji
|12,58
|0,56
|-3,82
|İskenderun Demir Çelik
|12,28
|0,49
|35,90
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500