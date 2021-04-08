Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,662,27-1,03
Acıpayam Selüloz20,74-0,3821,14
Adel Kalemcilik27,76-0,36-18,91
Adese Alışveriş Ticaret3,140,6412,14
Afyon Çimento4,150,00-18,79
Ak Enerji1,720,00-22,17
Akbank4,82-0,62-28,68
Akçansa19,921,1223,71
Akdeniz Yatırım Hold.2,110,00-12,20
Akfen GMYO3,890,52-19,96
Akın Tekstil47,20-2,5648,61
Akiş GMYO2,06-0,48-26,23
Akmerkez GMYO51,65-0,48-19,79
Aksa16,931,2616,04
Aksa Enerji12,34-1,3665,86
Aksigorta8,600,23-1,13
Aksu Enerji6,30-0,79-16,53
Alarko Carrıer384,10-0,805,26
Alarko GMYO25,76-0,16-1,53
Alarko Holding10,752,3824,42
Albaraka Türk1,781,71-8,25
Alcatel Lucent Teletaş31,001,644,52
Alkim Kağıt20,042,0447,92
Alkim Kimya17,720,5721,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,152,38-1,83
Altınyunus Çeşme65,70-1,5031,51
Anadolu Efes21,662,46-6,56
Anadolu Grubu Holding22,580,53-14,18
Anadolu Hayat Emek.9,46-0,1117,73
Anadolu Isuzu19,94-0,1510,78
Anadolu Sigorta6,790,89-5,96
Anel Elektrik6,902,99117,67
Arçelik33,46-1,4117,57
ARD Bilişim Teknolojileri58,351,8321,36
Arena Bilgisayar64,559,9787,65
Armada Bilgisayar58,401,3918,99
Arsan Tekstil10,40-0,7642,66
Arzum Ev Aletleri22,64-0,26-8,04
Aselsan15,52-0,58-14,96
Ata GMYO4,930,61-10,53
Atakule GMYO3,010,3319,44
Atlantis Yatırım Holding4,757,47-14,57
Atlas Yat. Ort.1,540,00-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,570,17-0,08
Avrasya GMYO4,051,2554,62
Avrasya Petrol ve Tur.3,210,000,31
Avrupa Yatırım Holding8,54-2,1842,33
Ayen Enerji7,82-1,5144,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,511,0519,03
Aygaz15,100,406,44
Bagfaş22,78-0,1813,90
Bak Ambalaj23,381,5615,74
Balatacılar Balatacılık7,133,18-13,47
Bantaş Ambalaj5,253,9611,94
Banvit68,000,0730,77
Baştaş Başkent Çimento13,00-2,62-25,16
Batı Çimento14,23-1,59202,12
Batısöke Çimento3,560,2845,90
Bayrak Taban Sanayi10,380,87-2,17
Bera Holding24,08-1,7118,74
Berkosan Yalıtım11,20-2,0125,56
Beşiktaş Futbol Yat.10,058,65148,76
Beyaz Filo12,13-0,9819,16
Bilici Yatırım18,402,28177,11
Bim Mağazalar69,651,02-5,28
Birko Mensucat1,858,1966,67
Birlik Mensucat2,67-2,91-22,83
Bizim Mağazaları16,051,524,49
Borusan Mannesmann27,940,000,50
Borusan Yat. Paz.420,600,07-7,41
Bosch Fren Sistemleri1.056,900,36-14,69
Bossa26,74-2,4849,80
Brisa27,50-1,2242,02
Burçelik24,84-3,0418,17
Burçelik Vana36,421,11-26,66
Bursa Çimento3,941,03-20,85
Carrefoursa55,753,62-22,35
Casa Emtia Petrol110,007,323,77
Ceo Event Medya6,42-2,73-0,16
Coca Cola İçecek70,90-0,218,88
Cosmos Yat. Holding13,003,1761,29
Credıtwest Faktorıng4,21-0,24-28,28
Çelebi310,80-0,0370,28
Çelik Halat7,522,04-17,34
Çemaş Döküm1,250,00-26,58
Çemtaş16,300,312,51
Çimbeton316,20-2,116,64
Çimentaş37,94-0,114,92
Çimsa21,26-0,1919,44
Çuhadaroğlu Metal7,63-0,26-1,29
Dagi Giyim2,495,96-26,90
Dagi Yatırım Holding14,28-0,9710,70
Dardanel28,64-2,12-14,51
Datagate Bilgisayar16,021,20-0,56
Demısaş Döküm8,131,8823,00
Denge Holding7,003,8627,74
Deniz GMYO4,67-1,6836,55
Derimod11,700,8620,12
Derlüks Yatırım Holding8,120,62-7,94
Desa Deri13,97-0,2143,43
Despec Bilgisayar12,162,27-6,89
Deva Holding30,420,3326,01
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,06-1,4729,59
Diriteks Diriliş Tekstil6,502,3674,26
Ditaş Doğan14,871,7114,14
DO-CO723,802,6714,89
Doğan Burda21,50-0,28-4,19
Doğan Holding3,353,089,12
Doğtaş Kelebek Mobilya2,820,3621,08
Doğusan4,860,2110,96
Doğuş GMYO12,150,0848,71
Doğuş Otomotiv30,540,136,26
Döktaş Dökümcülük28,000,00-8,56
Duran Doğan Basım12,93-0,4623,26
Dyo Boya14,30-0,3525,88
Eczacıbaşı İlaç6,550,77-12,20
Eczacıbaşı Yatırım47,160,5570,01
Edip Gayrimenkul3,22-2,42-3,01
Ege Endüstri1.554,400,28-6,64
Ege Gübre221,900,6352,82
Ege Profil33,18-1,89-13,23
Ege Seramik15,240,5948,10
Egeplast33,203,75-0,30
Ekiz Kimya6,80-2,16-4,63
Emek Elektrik2,42-1,63-15,25
Eminiş Ambalaj23,403,45-36,48
Emlak Konut GMYO1,95-1,02-8,88
Enerjisa Enerji12,050,33-3,68
Enka İnşaat8,051,139,23
Erbosan79,550,0094,02
Ereğli Demir Çelik15,690,3819,44
Ersu Gıda4,761,71-3,64
Escort Teknoloji6,641,221,07
Esenboğa Elektrik38,481,26102,21
Etiler Gıda5,871,0347,49
Euro Kapital Yat. Ort.4,87-0,4126,49
Euro Trend Yat. Ort.5,68-0,3557,78
Euro Yat. Ort.4,85-1,027,54
Euro Yatırım Holding3,66-0,2728,87
Fade Gıda18,993,38206,79
Fenerbahçe Futbol37,98-2,3728,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,08-2,80-29,44
F-M İzmit Piston147,00-1,3419,90
Fonet Bilgi Teknolojileri16,101,9023,56
Ford Otosan195,30-0,1059,90
Formet Celik Kapi Sanayi1,38-1,43-43,75
Frigo Pak Gıda50,256,60139,51
Galatasaray Sportif3,73-2,36-7,90
Garanti Bankası6,81-0,44-32,91
Garanti Faktoring14,640,5531,54
Garanti Yat. Ort.2,830,00-12,38
Gedik Y. Men. Değ.22,40-0,6277,78
Gediz Ambalaj37,580,7540,22
Gentaş5,35-0,56-9,93
Gersan Elektrik6,29-0,792,44
Global Men. Değ.7,301,1121,46
Global Yat. Holding5,35-1,6514,32
Good-Year7,67-0,13-8,25
Göltaş Çimento61,55-2,3849,18
Gözde Girişim7,431,09-6,89
GSD Denizcilik6,490,1528,77
GSD Holding2,03-0,49-19,12
Gübre Fabrik.74,30-0,27-13,65
Güler Yat. Holding3,21-3,02-7,30
Halk GMYO3,42-0,876,71
Hatay Tekstil22,14-0,9858,71
Hedef Girişim5,402,8657,59
Hektaş30,50-0,3359,94
HUB Girişim16,850,06-7,42
Hürriyet Gzt.1,86-4,62-11,43
ICBC Turkey Bank5,890,34-9,38
İdealist Danışmanlık75,60-10,00461,66
İdealist GMYO11,369,8667,06
İhlas Ev Aletleri1,370,00-27,13
İhlas Gayrimenkul1,12-1,75-10,40
İhlas Gazetecilik2,800,72-31,03
İhlas Holding0,700,00-37,65
İhlas Yayın Holding0,861,18-24,56
İndeks Bilgisayar33,222,7873,65
Info Yatırım7,65-1,6718,60
İntema44,406,8811,28
Inveo Yatırım Holding130,70-4,25195,57
İpek Doğal Enerji12,580,56-3,82
İskenderun Demir Çelik12,280,4935,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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