Borsada günün ilk yarısı (1)
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,82
|1,16
|1,03
|Acıpayam Selüloz
|21,56
|1,22
|25,93
|Adel Kalemcilik
|27,72
|0,43
|-19,03
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,35
|-3,18
|19,64
|Afyon Çimento
|4,22
|-0,24
|-17,42
|Ak Enerji
|1,76
|-0,56
|-20,36
|Akbank
|4,86
|-0,61
|-28,08
|Akçansa
|19,39
|-1,47
|20,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,16
|-0,46
|-10,12
|Akfen GMYO
|3,97
|-1,49
|-18,31
|Akın Tekstil
|50,60
|0,70
|59,32
|Akiş GMYO
|2,06
|-0,48
|-26,23
|Akmerkez GMYO
|51,60
|-0,39
|-19,87
|Aksa
|16,81
|-1,06
|15,22
|Aksa Enerji
|12,25
|-0,97
|64,65
|Aksigorta
|8,13
|-0,12
|-6,53
|Aksu Enerji
|6,63
|3,76
|-12,15
|Alarko Carrıer
|396,80
|1,98
|8,74
|Alarko GMYO
|26,24
|-0,23
|0,31
|Alarko Holding
|10,68
|-1,39
|23,61
|Albaraka Türk
|1,79
|1,13
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,92
|-0,77
|4,25
|Alkim Kağıt
|19,79
|0,35
|46,07
|Alkim Kimya
|18,49
|0,76
|27,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|-3,18
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|64,10
|-1,31
|28,30
|Anadolu Efes
|21,44
|-2,10
|-7,51
|Anadolu Grubu Holding
|23,54
|-0,34
|-10,53
|Anadolu Hayat Emek.
|9,25
|-1,07
|15,11
|Anadolu Isuzu
|20,56
|-0,96
|14,22
|Anadolu Sigorta
|6,53
|-2,68
|-9,56
|Anel Elektrik
|6,60
|0,61
|108,20
|Arçelik
|33,62
|-0,83
|18,14
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,70
|-1,26
|13,77
|Arena Bilgisayar
|58,70
|0,86
|70,64
|Armada Bilgisayar
|56,90
|-2,32
|15,93
|Arsan Tekstil
|10,80
|5,47
|48,15
|Arzum Ev Aletleri
|22,68
|-0,96
|-7,88
|Aselsan
|15,68
|-1,63
|-14,08
|Ata GMYO
|4,99
|-0,80
|-9,44
|Atakule GMYO
|3,07
|-1,29
|21,83
|Atlantis Yatırım Holding
|4,05
|-3,57
|-27,16
|Atlas Yat. Ort.
|1,51
|-1,31
|-13,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,81
|0,06
|1,28
|Avrasya GMYO
|4,17
|-4,14
|59,20
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,32
|-1,78
|3,75
|Avrupa Yatırım Holding
|8,89
|-1,22
|48,17
|Ayen Enerji
|7,62
|-1,04
|40,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,59
|-1,87
|10,93
|Aygaz
|16,12
|-0,86
|10,03
|Bagfaş
|23,48
|-2,81
|17,40
|Bak Ambalaj
|25,28
|4,03
|25,15
|Balatacılar Balatacılık
|7,00
|0,00
|-15,05
|Bantaş Ambalaj
|4,92
|-4,09
|4,90
|Banvit
|71,00
|6,05
|36,54
|Baştaş Başkent Çimento
|13,40
|-1,47
|-22,86
|Batı Çimento
|14,40
|-5,45
|205,73
|Batısöke Çimento
|3,61
|0,84
|47,95
|Bayrak Taban Sanayi
|10,32
|-1,71
|-2,73
|Bera Holding
|25,90
|-0,38
|27,71
|Berkosan Yalıtım
|12,01
|4,89
|34,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,45
|2,05
|109,16
|Beyaz Filo
|12,23
|-0,49
|20,14
|Bilici Yatırım
|17,93
|-0,39
|170,03
|Bim Mağazalar
|69,70
|-1,06
|-5,22
|Birko Mensucat
|1,52
|4,11
|36,94
|Birlik Mensucat
|2,80
|-1,06
|-19,08
|Bizim Mağazaları
|15,77
|-1,44
|2,67
|Borusan Mannesmann
|28,60
|1,71
|2,88
|Borusan Yat. Paz.
|426,90
|2,15
|-6,03
|Bosch Fren Sistemleri
|1.083,50
|0,83
|-12,54
|Bossa
|27,36
|0,96
|53,28
|Brisa
|28,84
|1,34
|48,94
|Burçelik
|24,48
|0,33
|16,46
|Burçelik Vana
|33,84
|-1,28
|-31,86
|Bursa Çimento
|3,97
|-0,50
|-20,24
|Carrefoursa
|55,40
|0,00
|-22,84
|Casa Emtia Petrol
|120,50
|0,33
|13,68
|Ceo Event Medya
|6,04
|-0,33
|-6,07
|Coca Cola İçecek
|72,45
|-0,75
|11,27
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|0,39
|61,29
|Credıtwest Faktorıng
|4,24
|-0,24
|-27,77
|Çelebi
|326,10
|5,53
|78,66
|Çelik Halat
|7,65
|2,14
|-15,91
|Çemaş Döküm
|1,29
|-1,53
|-24,23
|Çemtaş
|16,09
|-1,47
|1,19
|Çimbeton
|314,80
|-1,10
|6,17
|Çimentaş
|36,84
|-1,39
|1,88
|Çimsa
|21,48
|-0,28
|20,67
|Çuhadaroğlu Metal
|7,39
|0,41
|-4,40
|Dagi Giyim
|2,37
|-0,84
|-30,42
|Dagi Yatırım Holding
|13,62
|-1,52
|5,58
|Dardanel
|30,50
|-1,74
|-8,96
|Datagate Bilgisayar
|16,50
|-1,67
|2,42
|Demısaş Döküm
|8,42
|1,69
|27,38
|Denge Holding
|7,10
|-0,42
|29,56
|Deniz GMYO
|4,83
|-1,63
|41,23
|Derimod
|11,78
|-0,42
|20,94
|Derlüks Yatırım Holding
|8,99
|-5,86
|1,93
|Desa Deri
|13,80
|0,22
|41,68
|Despec Bilgisayar
|12,34
|-1,99
|-5,51
|Deva Holding
|31,18
|-2,01
|29,16
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,47
|-1,56
|33,36
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,60
|1,82
|50,13
|Ditaş Doğan
|15,18
|-0,52
|16,51
|DO-CO
|713,30
|9,99
|13,22
|Doğan Burda
|20,08
|-6,78
|-10,52
|Doğan Holding
|3,27
|-0,91
|6,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,94
|-0,68
|26,24
|Doğusan
|5,02
|-0,79
|14,61
|Doğuş GMYO
|12,00
|-1,40
|46,88
|Doğuş Otomotiv
|30,98
|-3,55
|7,79
|Döktaş Dökümcülük
|30,02
|-1,57
|-1,96
|Duran Doğan Basım
|12,65
|-0,71
|20,59
|Dyo Boya
|14,13
|-1,53
|24,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,65
|-0,89
|-10,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|49,02
|-1,45
|76,71
|Edip Gayrimenkul
|3,38
|-6,89
|1,81
|Ege Endüstri
|1.595,10
|-0,97
|-4,19
|Ege Gübre
|223,40
|-2,45
|53,86
|Ege Profil
|34,68
|-2,47
|-9,31
|Ege Seramik
|15,08
|-3,77
|46,55
|Egeplast
|33,00
|-1,90
|-0,90
|Ekiz Kimya
|6,58
|-0,15
|-7,71
|Emek Elektrik
|2,46
|2,50
|-13,84
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|0,00
|-36,21
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|-2,48
|-7,94
|Enerjisa Enerji
|12,30
|0,65
|-1,68
|Enka İnşaat
|8,05
|-0,98
|9,23
|Erbosan
|83,45
|9,95
|103,54
|Ereğli Demir Çelik
|15,39
|-0,39
|17,15
|Ersu Gıda
|4,75
|-1,04
|-3,85
|Escort Teknoloji
|6,79
|0,44
|3,35
|Esenboğa Elektrik
|39,26
|0,15
|106,31
|Etiler Gıda
|5,97
|1,88
|50,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,92
|7,42
|27,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,27
|8,66
|46,39
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|6,06
|8,65
|Euro Yatırım Holding
|3,71
|0,54
|30,63
|Fade Gıda
|17,84
|-1,11
|188,21
|Fenerbahçe Futbol
|37,94
|0,48
|28,35
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,11
|-4,52
|-28,42
|F-M İzmit Piston
|161,70
|10,00
|31,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,60
|-1,19
|27,40
|Ford Otosan
|201,20
|-1,76
|64,73
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,46
|-7,59
|-40,49
|Frigo Pak Gıda
|41,20
|5,70
|96,38
|Galatasaray Sportif
|3,77
|2,72
|-6,91
|Garanti Bankası
|6,90
|0,00
|-32,03
|Garanti Faktoring
|14,19
|-0,35
|27,49
|Garanti Yat. Ort.
|2,88
|0,35
|-10,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,52
|0,10
|62,86
|Gediz Ambalaj
|38,48
|3,72
|43,58
|Gentaş
|5,54
|0,54
|-6,73
|Gersan Elektrik
|6,42
|-0,93
|4,56
|Global Men. Değ.
|7,41
|2,07
|23,29
|Global Yat. Holding
|5,58
|0,72
|19,23
|Good-Year
|7,94
|-1,37
|-5,02
|Göltaş Çimento
|64,65
|5,46
|56,69
|Gözde Girişim
|7,77
|0,39
|-2,63
|GSD Denizcilik
|6,52
|-1,21
|29,37
|GSD Holding
|2,08
|-0,95
|-17,13
|Gübre Fabrik.
|78,55
|0,77
|-8,72
|Güler Yat. Holding
|3,61
|3,59
|4,25
|Halk GMYO
|3,35
|-2,33
|4,36
|Hatay Tekstil
|23,40
|-2,26
|67,74
|Hedef Girişim
|5,24
|1,16
|52,93
|Hektaş
|31,36
|0,45
|64,45
|HUB Girişim
|17,12
|-0,93
|-5,93
|Hürriyet Gzt.
|1,88
|0,53
|-10,48
|ICBC Turkey Bank
|6,00
|-1,48
|-7,69
|İdealist Danışmanlık
|78,00
|-7,14
|479,49
|İdealist GMYO
|9,30
|2,88
|36,76
|İhlas Ev Aletleri
|1,41
|-1,40
|-25,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|-1,72
|-8,80
|İhlas Gazetecilik
|2,81
|-1,75
|-30,79
|İhlas Holding
|0,73
|0,00
|-34,98
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|1,15
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|31,24
|0,97
|63,30
|Info Yatırım
|7,66
|-0,65
|18,76
|İntema
|44,00
|-3,08
|10,28
|Inveo Yatırım Holding
|128,80
|2,88
|191,27
|İpek Doğal Enerji
|13,12
|-0,53
|0,31
|İskenderun Demir Çelik
|12,23
|0,16
|35,35
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500