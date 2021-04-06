Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,821,161,03
Acıpayam Selüloz21,561,2225,93
Adel Kalemcilik27,720,43-19,03
Adese Alışveriş Ticaret3,35-3,1819,64
Afyon Çimento4,22-0,24-17,42
Ak Enerji1,76-0,56-20,36
Akbank4,86-0,61-28,08
Akçansa19,39-1,4720,42
Akdeniz Yatırım Hold.2,16-0,46-10,12
Akfen GMYO3,97-1,49-18,31
Akın Tekstil50,600,7059,32
Akiş GMYO2,06-0,48-26,23
Akmerkez GMYO51,60-0,39-19,87
Aksa16,81-1,0615,22
Aksa Enerji12,25-0,9764,65
Aksigorta8,13-0,12-6,53
Aksu Enerji6,633,76-12,15
Alarko Carrıer396,801,988,74
Alarko GMYO26,24-0,230,31
Alarko Holding10,68-1,3923,61
Albaraka Türk1,791,13-7,73
Alcatel Lucent Teletaş30,92-0,774,25
Alkim Kağıt19,790,3546,07
Alkim Kimya18,490,7627,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-3,18-2,74
Altınyunus Çeşme64,10-1,3128,30
Anadolu Efes21,44-2,10-7,51
Anadolu Grubu Holding23,54-0,34-10,53
Anadolu Hayat Emek.9,25-1,0715,11
Anadolu Isuzu20,56-0,9614,22
Anadolu Sigorta6,53-2,68-9,56
Anel Elektrik6,600,61108,20
Arçelik33,62-0,8318,14
ARD Bilişim Teknolojileri54,70-1,2613,77
Arena Bilgisayar58,700,8670,64
Armada Bilgisayar56,90-2,3215,93
Arsan Tekstil10,805,4748,15
Arzum Ev Aletleri22,68-0,96-7,88
Aselsan15,68-1,63-14,08
Ata GMYO4,99-0,80-9,44
Atakule GMYO3,07-1,2921,83
Atlantis Yatırım Holding4,05-3,57-27,16
Atlas Yat. Ort.1,51-1,31-13,71
AvivaSA Emeklilik Hayat17,810,061,28
Avrasya GMYO4,17-4,1459,20
Avrasya Petrol ve Tur.3,32-1,783,75
Avrupa Yatırım Holding8,89-1,2248,17
Ayen Enerji7,62-1,0440,85
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,59-1,8710,93
Aygaz16,12-0,8610,03
Bagfaş23,48-2,8117,40
Bak Ambalaj25,284,0325,15
Balatacılar Balatacılık7,000,00-15,05
Bantaş Ambalaj4,92-4,094,90
Banvit71,006,0536,54
Baştaş Başkent Çimento13,40-1,47-22,86
Batı Çimento14,40-5,45205,73
Batısöke Çimento3,610,8447,95
Bayrak Taban Sanayi10,32-1,71-2,73
Bera Holding25,90-0,3827,71
Berkosan Yalıtım12,014,8934,64
Beşiktaş Futbol Yat.8,452,05109,16
Beyaz Filo12,23-0,4920,14
Bilici Yatırım17,93-0,39170,03
Bim Mağazalar69,70-1,06-5,22
Birko Mensucat1,524,1136,94
Birlik Mensucat2,80-1,06-19,08
Bizim Mağazaları15,77-1,442,67
Borusan Mannesmann28,601,712,88
Borusan Yat. Paz.426,902,15-6,03
Bosch Fren Sistemleri1.083,500,83-12,54
Bossa27,360,9653,28
Brisa28,841,3448,94
Burçelik24,480,3316,46
Burçelik Vana33,84-1,28-31,86
Bursa Çimento3,97-0,50-20,24
Carrefoursa55,400,00-22,84
Casa Emtia Petrol120,500,3313,68
Ceo Event Medya6,04-0,33-6,07
Coca Cola İçecek72,45-0,7511,27
Cosmos Yat. Holding13,000,3961,29
Credıtwest Faktorıng4,24-0,24-27,77
Çelebi326,105,5378,66
Çelik Halat7,652,14-15,91
Çemaş Döküm1,29-1,53-24,23
Çemtaş16,09-1,471,19
Çimbeton314,80-1,106,17
Çimentaş36,84-1,391,88
Çimsa21,48-0,2820,67
Çuhadaroğlu Metal7,390,41-4,40
Dagi Giyim2,37-0,84-30,42
Dagi Yatırım Holding13,62-1,525,58
Dardanel30,50-1,74-8,96
Datagate Bilgisayar16,50-1,672,42
Demısaş Döküm8,421,6927,38
Denge Holding7,10-0,4229,56
Deniz GMYO4,83-1,6341,23
Derimod11,78-0,4220,94
Derlüks Yatırım Holding8,99-5,861,93
Desa Deri13,800,2241,68
Despec Bilgisayar12,34-1,99-5,51
Deva Holding31,18-2,0129,16
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,47-1,5633,36
Diriteks Diriliş Tekstil5,601,8250,13
Ditaş Doğan15,18-0,5216,51
DO-CO713,309,9913,22
Doğan Burda20,08-6,78-10,52
Doğan Holding3,27-0,916,51
Doğtaş Kelebek Mobilya2,94-0,6826,24
Doğusan5,02-0,7914,61
Doğuş GMYO12,00-1,4046,88
Doğuş Otomotiv30,98-3,557,79
Döktaş Dökümcülük30,02-1,57-1,96
Duran Doğan Basım12,65-0,7120,59
Dyo Boya14,13-1,5324,38
Eczacıbaşı İlaç6,65-0,89-10,86
Eczacıbaşı Yatırım49,02-1,4576,71
Edip Gayrimenkul3,38-6,891,81
Ege Endüstri1.595,10-0,97-4,19
Ege Gübre223,40-2,4553,86
Ege Profil34,68-2,47-9,31
Ege Seramik15,08-3,7746,55
Egeplast33,00-1,90-0,90
Ekiz Kimya6,58-0,15-7,71
Emek Elektrik2,462,50-13,84
Eminiş Ambalaj23,500,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,97-2,48-7,94
Enerjisa Enerji12,300,65-1,68
Enka İnşaat8,05-0,989,23
Erbosan83,459,95103,54
Ereğli Demir Çelik15,39-0,3917,15
Ersu Gıda4,75-1,04-3,85
Escort Teknoloji6,790,443,35
Esenboğa Elektrik39,260,15106,31
Etiler Gıda5,971,8850,00
Euro Kapital Yat. Ort.4,927,4227,79
Euro Trend Yat. Ort.5,278,6646,39
Euro Yat. Ort.4,906,068,65
Euro Yatırım Holding3,710,5430,63
Fade Gıda17,84-1,11188,21
Fenerbahçe Futbol37,940,4828,35
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,11-4,52-28,42
F-M İzmit Piston161,7010,0031,89
Fonet Bilgi Teknolojileri16,60-1,1927,40
Ford Otosan201,20-1,7664,73
Formet Celik Kapi Sanayi1,46-7,59-40,49
Frigo Pak Gıda41,205,7096,38
Galatasaray Sportif3,772,72-6,91
Garanti Bankası6,900,00-32,03
Garanti Faktoring14,19-0,3527,49
Garanti Yat. Ort.2,880,35-10,84
Gedik Y. Men. Değ.20,520,1062,86
Gediz Ambalaj38,483,7243,58
Gentaş5,540,54-6,73
Gersan Elektrik6,42-0,934,56
Global Men. Değ.7,412,0723,29
Global Yat. Holding5,580,7219,23
Good-Year7,94-1,37-5,02
Göltaş Çimento64,655,4656,69
Gözde Girişim7,770,39-2,63
GSD Denizcilik6,52-1,2129,37
GSD Holding2,08-0,95-17,13
Gübre Fabrik.78,550,77-8,72
Güler Yat. Holding3,613,594,25
Halk GMYO3,35-2,334,36
Hatay Tekstil23,40-2,2667,74
Hedef Girişim5,241,1652,93
Hektaş31,360,4564,45
HUB Girişim17,12-0,93-5,93
Hürriyet Gzt.1,880,53-10,48
ICBC Turkey Bank6,00-1,48-7,69
İdealist Danışmanlık78,00-7,14479,49
İdealist GMYO9,302,8836,76
İhlas Ev Aletleri1,41-1,40-25,00
İhlas Gayrimenkul1,14-1,72-8,80
İhlas Gazetecilik2,81-1,75-30,79
İhlas Holding0,730,00-34,98
İhlas Yayın Holding0,881,15-22,81
İndeks Bilgisayar31,240,9763,30
Info Yatırım7,66-0,6518,76
İntema44,00-3,0810,28
Inveo Yatırım Holding128,802,88191,27
İpek Doğal Enerji13,12-0,530,31
İskenderun Demir Çelik12,230,1635,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Cahit Özkan Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Fatih Terim İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:42:35. #1.15#
title