Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,82 1,16 1,03 Acıpayam Selüloz 21,56 1,22 25,93 Adel Kalemcilik 27,72 0,43 -19,03 Adese Alışveriş Ticaret 3,35 -3,18 19,64 Afyon Çimento 4,22 -0,24 -17,42 Ak Enerji 1,76 -0,56 -20,36 Akbank 4,86 -0,61 -28,08 Akçansa 19,39 -1,47 20,42 Akdeniz Yatırım Hold. 2,16 -0,46 -10,12 Akfen GMYO 3,97 -1,49 -18,31 Akın Tekstil 50,60 0,70 59,32 Akiş GMYO 2,06 -0,48 -26,23 Akmerkez GMYO 51,60 -0,39 -19,87 Aksa 16,81 -1,06 15,22 Aksa Enerji 12,25 -0,97 64,65 Aksigorta 8,13 -0,12 -6,53 Aksu Enerji 6,63 3,76 -12,15 Alarko Carrıer 396,80 1,98 8,74 Alarko GMYO 26,24 -0,23 0,31 Alarko Holding 10,68 -1,39 23,61 Albaraka Türk 1,79 1,13 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 30,92 -0,77 4,25 Alkim Kağıt 19,79 0,35 46,07 Alkim Kimya 18,49 0,76 27,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,13 -3,18 -2,74 Altınyunus Çeşme 64,10 -1,31 28,30 Anadolu Efes 21,44 -2,10 -7,51 Anadolu Grubu Holding 23,54 -0,34 -10,53 Anadolu Hayat Emek. 9,25 -1,07 15,11 Anadolu Isuzu 20,56 -0,96 14,22 Anadolu Sigorta 6,53 -2,68 -9,56 Anel Elektrik 6,60 0,61 108,20 Arçelik 33,62 -0,83 18,14 ARD Bilişim Teknolojileri 54,70 -1,26 13,77 Arena Bilgisayar 58,70 0,86 70,64 Armada Bilgisayar 56,90 -2,32 15,93 Arsan Tekstil 10,80 5,47 48,15 Arzum Ev Aletleri 22,68 -0,96 -7,88 Aselsan 15,68 -1,63 -14,08 Ata GMYO 4,99 -0,80 -9,44 Atakule GMYO 3,07 -1,29 21,83 Atlantis Yatırım Holding 4,05 -3,57 -27,16 Atlas Yat. Ort. 1,51 -1,31 -13,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,81 0,06 1,28 Avrasya GMYO 4,17 -4,14 59,20 Avrasya Petrol ve Tur. 3,32 -1,78 3,75 Avrupa Yatırım Holding 8,89 -1,22 48,17 Ayen Enerji 7,62 -1,04 40,85 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,59 -1,87 10,93 Aygaz 16,12 -0,86 10,03 Bagfaş 23,48 -2,81 17,40 Bak Ambalaj 25,28 4,03 25,15 Balatacılar Balatacılık 7,00 0,00 -15,05 Bantaş Ambalaj 4,92 -4,09 4,90 Banvit 71,00 6,05 36,54 Baştaş Başkent Çimento 13,40 -1,47 -22,86 Batı Çimento 14,40 -5,45 205,73 Batısöke Çimento 3,61 0,84 47,95 Bayrak Taban Sanayi 10,32 -1,71 -2,73 Bera Holding 25,90 -0,38 27,71 Berkosan Yalıtım 12,01 4,89 34,64 Beşiktaş Futbol Yat. 8,45 2,05 109,16 Beyaz Filo 12,23 -0,49 20,14 Bilici Yatırım 17,93 -0,39 170,03 Bim Mağazalar 69,70 -1,06 -5,22 Birko Mensucat 1,52 4,11 36,94 Birlik Mensucat 2,80 -1,06 -19,08 Bizim Mağazaları 15,77 -1,44 2,67 Borusan Mannesmann 28,60 1,71 2,88 Borusan Yat. Paz. 426,90 2,15 -6,03 Bosch Fren Sistemleri 1.083,50 0,83 -12,54 Bossa 27,36 0,96 53,28 Brisa 28,84 1,34 48,94 Burçelik 24,48 0,33 16,46 Burçelik Vana 33,84 -1,28 -31,86 Bursa Çimento 3,97 -0,50 -20,24 Carrefoursa 55,40 0,00 -22,84 Casa Emtia Petrol 120,50 0,33 13,68 Ceo Event Medya 6,04 -0,33 -6,07 Coca Cola İçecek 72,45 -0,75 11,27 Cosmos Yat. Holding 13,00 0,39 61,29 Credıtwest Faktorıng 4,24 -0,24 -27,77 Çelebi 326,10 5,53 78,66 Çelik Halat 7,65 2,14 -15,91 Çemaş Döküm 1,29 -1,53 -24,23 Çemtaş 16,09 -1,47 1,19 Çimbeton 314,80 -1,10 6,17 Çimentaş 36,84 -1,39 1,88 Çimsa 21,48 -0,28 20,67 Çuhadaroğlu Metal 7,39 0,41 -4,40 Dagi Giyim 2,37 -0,84 -30,42 Dagi Yatırım Holding 13,62 -1,52 5,58 Dardanel 30,50 -1,74 -8,96 Datagate Bilgisayar 16,50 -1,67 2,42 Demısaş Döküm 8,42 1,69 27,38 Denge Holding 7,10 -0,42 29,56 Deniz GMYO 4,83 -1,63 41,23 Derimod 11,78 -0,42 20,94 Derlüks Yatırım Holding 8,99 -5,86 1,93 Desa Deri 13,80 0,22 41,68 Despec Bilgisayar 12,34 -1,99 -5,51 Deva Holding 31,18 -2,01 29,16 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,47 -1,56 33,36 Diriteks Diriliş Tekstil 5,60 1,82 50,13 Ditaş Doğan 15,18 -0,52 16,51 DO-CO 713,30 9,99 13,22 Doğan Burda 20,08 -6,78 -10,52 Doğan Holding 3,27 -0,91 6,51 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,94 -0,68 26,24 Doğusan 5,02 -0,79 14,61 Doğuş GMYO 12,00 -1,40 46,88 Doğuş Otomotiv 30,98 -3,55 7,79 Döktaş Dökümcülük 30,02 -1,57 -1,96 Duran Doğan Basım 12,65 -0,71 20,59 Dyo Boya 14,13 -1,53 24,38 Eczacıbaşı İlaç 6,65 -0,89 -10,86 Eczacıbaşı Yatırım 49,02 -1,45 76,71 Edip Gayrimenkul 3,38 -6,89 1,81 Ege Endüstri 1.595,10 -0,97 -4,19 Ege Gübre 223,40 -2,45 53,86 Ege Profil 34,68 -2,47 -9,31 Ege Seramik 15,08 -3,77 46,55 Egeplast 33,00 -1,90 -0,90 Ekiz Kimya 6,58 -0,15 -7,71 Emek Elektrik 2,46 2,50 -13,84 Eminiş Ambalaj 23,50 0,00 -36,21 Emlak Konut GMYO 1,97 -2,48 -7,94 Enerjisa Enerji 12,30 0,65 -1,68 Enka İnşaat 8,05 -0,98 9,23 Erbosan 83,45 9,95 103,54 Ereğli Demir Çelik 15,39 -0,39 17,15 Ersu Gıda 4,75 -1,04 -3,85 Escort Teknoloji 6,79 0,44 3,35 Esenboğa Elektrik 39,26 0,15 106,31 Etiler Gıda 5,97 1,88 50,00 Euro Kapital Yat. Ort. 4,92 7,42 27,79 Euro Trend Yat. Ort. 5,27 8,66 46,39 Euro Yat. Ort. 4,90 6,06 8,65 Euro Yatırım Holding 3,71 0,54 30,63 Fade Gıda 17,84 -1,11 188,21 Fenerbahçe Futbol 37,94 0,48 28,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,11 -4,52 -28,42 F-M İzmit Piston 161,70 10,00 31,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,60 -1,19 27,40 Ford Otosan 201,20 -1,76 64,73 Formet Celik Kapi Sanayi 1,46 -7,59 -40,49 Frigo Pak Gıda 41,20 5,70 96,38 Galatasaray Sportif 3,77 2,72 -6,91 Garanti Bankası 6,90 0,00 -32,03 Garanti Faktoring 14,19 -0,35 27,49 Garanti Yat. Ort. 2,88 0,35 -10,84 Gedik Y. Men. Değ. 20,52 0,10 62,86 Gediz Ambalaj 38,48 3,72 43,58 Gentaş 5,54 0,54 -6,73 Gersan Elektrik 6,42 -0,93 4,56 Global Men. Değ. 7,41 2,07 23,29 Global Yat. Holding 5,58 0,72 19,23 Good-Year 7,94 -1,37 -5,02 Göltaş Çimento 64,65 5,46 56,69 Gözde Girişim 7,77 0,39 -2,63 GSD Denizcilik 6,52 -1,21 29,37 GSD Holding 2,08 -0,95 -17,13 Gübre Fabrik. 78,55 0,77 -8,72 Güler Yat. Holding 3,61 3,59 4,25 Halk GMYO 3,35 -2,33 4,36 Hatay Tekstil 23,40 -2,26 67,74 Hedef Girişim 5,24 1,16 52,93 Hektaş 31,36 0,45 64,45 HUB Girişim 17,12 -0,93 -5,93 Hürriyet Gzt. 1,88 0,53 -10,48 ICBC Turkey Bank 6,00 -1,48 -7,69 İdealist Danışmanlık 78,00 -7,14 479,49 İdealist GMYO 9,30 2,88 36,76 İhlas Ev Aletleri 1,41 -1,40 -25,00 İhlas Gayrimenkul 1,14 -1,72 -8,80 İhlas Gazetecilik 2,81 -1,75 -30,79 İhlas Holding 0,73 0,00 -34,98 İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -22,81 İndeks Bilgisayar 31,24 0,97 63,30 Info Yatırım 7,66 -0,65 18,76 İntema 44,00 -3,08 10,28 Inveo Yatırım Holding 128,80 2,88 191,27 İpek Doğal Enerji 13,12 -0,53 0,31 İskenderun Demir Çelik 12,23 0,16 35,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara