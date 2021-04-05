Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,92
|-0,38
|2,33
|Acıpayam Selüloz
|21,30
|2,01
|24,42
|Adel Kalemcilik
|26,94
|3,06
|-21,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,46
|0,29
|23,57
|Afyon Çimento
|4,21
|-0,47
|-17,61
|Ak Enerji
|1,77
|-0,56
|-19,91
|Akbank
|4,85
|-0,82
|-28,23
|Akçansa
|19,59
|4,31
|21,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,17
|-1,36
|-9,70
|Akfen GMYO
|3,97
|-1,00
|-18,31
|Akın Tekstil
|48,74
|0,00
|53,46
|Akiş GMYO
|2,04
|1,49
|-26,94
|Akmerkez GMYO
|52,05
|-1,05
|-19,17
|Aksa
|17,12
|2,76
|17,34
|Aksa Enerji
|12,68
|6,29
|70,43
|Aksigorta
|8,13
|0,00
|-6,53
|Aksu Enerji
|6,28
|0,96
|-16,79
|Alarko Carrıer
|399,90
|-0,99
|9,59
|Alarko GMYO
|26,42
|-1,05
|0,99
|Alarko Holding
|10,90
|1,21
|26,16
|Albaraka Türk
|1,80
|-0,55
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,00
|0,98
|4,52
|Alkim Kağıt
|19,67
|-3,39
|45,19
|Alkim Kimya
|18,37
|-1,18
|26,36
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,13
|-6,58
|-2,74
|Altınyunus Çeşme
|67,00
|-1,54
|34,11
|Anadolu Efes
|21,96
|1,01
|-5,26
|Anadolu Grubu Holding
|23,46
|1,73
|-10,84
|Anadolu Hayat Emek.
|9,30
|0,43
|15,74
|Anadolu Isuzu
|20,92
|3,87
|16,22
|Anadolu Sigorta
|6,65
|0,30
|-7,90
|Anel Elektrik
|6,32
|-3,22
|99,37
|Arçelik
|33,82
|-0,53
|18,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,60
|2,96
|15,64
|Arena Bilgisayar
|58,00
|5,45
|68,60
|Armada Bilgisayar
|59,00
|-1,99
|20,21
|Arsan Tekstil
|10,32
|-0,96
|41,56
|Arzum Ev Aletleri
|23,10
|-0,69
|-6,17
|Aselsan
|15,86
|2,32
|-13,10
|Ata GMYO
|5,12
|-1,16
|-7,08
|Atakule GMYO
|3,09
|0,00
|22,62
|Atlantis Yatırım Holding
|4,34
|0,00
|-21,94
|Atlas Yat. Ort.
|1,54
|-3,75
|-12,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,68
|0,86
|0,54
|Avrasya GMYO
|4,09
|3,28
|56,15
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,37
|0,60
|5,31
|Avrupa Yatırım Holding
|8,99
|0,11
|49,83
|Ayen Enerji
|7,76
|-1,40
|43,44
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,10
|0,77
|15,42
|Aygaz
|15,63
|2,49
|6,69
|Bagfaş
|23,92
|5,19
|19,60
|Bak Ambalaj
|23,60
|1,64
|16,83
|Balatacılar Balatacılık
|7,19
|-2,84
|-12,74
|Bantaş Ambalaj
|4,90
|4,93
|4,48
|Banvit
|66,95
|9,93
|28,75
|Baştaş Başkent Çimento
|13,60
|-4,49
|-21,70
|Batı Çimento
|15,79
|-6,68
|235,24
|Batısöke Çimento
|3,73
|-3,87
|52,87
|Bayrak Taban Sanayi
|10,41
|-2,35
|-1,89
|Bera Holding
|26,06
|-0,23
|28,50
|Berkosan Yalıtım
|11,04
|0,00
|23,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,69
|-5,54
|115,10
|Beyaz Filo
|12,50
|-0,24
|22,79
|Bilici Yatırım
|17,96
|-1,97
|170,48
|Bim Mağazalar
|70,65
|-0,49
|-3,92
|Birko Mensucat
|1,50
|0,00
|35,14
|Birlik Mensucat
|2,75
|-1,79
|-20,52
|Bizim Mağazaları
|16,25
|3,50
|5,79
|Borusan Mannesmann
|28,30
|-0,07
|1,80
|Borusan Yat. Paz.
|425,80
|-0,75
|-6,27
|Bosch Fren Sistemleri
|1.083,50
|-1,41
|-12,54
|Bossa
|27,02
|3,29
|51,37
|Brisa
|28,58
|-0,49
|47,60
|Burçelik
|24,66
|-2,99
|17,32
|Burçelik Vana
|36,06
|-3,94
|-27,39
|Bursa Çimento
|3,94
|-0,76
|-20,85
|Carrefoursa
|56,50
|-1,91
|-21,31
|Casa Emtia Petrol
|111,00
|-6,80
|4,72
|Ceo Event Medya
|6,00
|0,17
|-6,69
|Coca Cola İçecek
|70,70
|-0,56
|8,58
|Cosmos Yat. Holding
|13,20
|7,14
|63,77
|Credıtwest Faktorıng
|4,25
|0,00
|-27,60
|Çelebi
|306,60
|-0,87
|67,98
|Çelik Halat
|7,49
|-0,93
|-17,67
|Çemaş Döküm
|1,31
|-0,76
|-23,06
|Çemtaş
|15,99
|-0,37
|0,56
|Çimbeton
|318,30
|0,44
|7,35
|Çimentaş
|38,70
|0,26
|7,02
|Çimsa
|21,56
|3,16
|21,12
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|2,14
|-1,42
|Dagi Giyim
|2,43
|0,00
|-28,66
|Dagi Yatırım Holding
|13,84
|-0,50
|7,29
|Dardanel
|31,26
|-0,26
|-6,69
|Datagate Bilgisayar
|16,71
|2,45
|3,72
|Demısaş Döküm
|8,11
|2,92
|22,69
|Denge Holding
|7,45
|-5,93
|35,95
|Deniz GMYO
|4,95
|-1,98
|44,74
|Derimod
|12,06
|4,15
|23,82
|Derlüks Yatırım Holding
|9,55
|9,90
|8,28
|Desa Deri
|13,64
|1,64
|40,04
|Despec Bilgisayar
|12,66
|0,96
|-3,06
|Deva Holding
|32,18
|0,12
|33,31
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,98
|0,13
|38,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,70
|3,45
|52,82
|Ditaş Doğan
|15,40
|0,92
|18,20
|DO-CO
|647,90
|-2,01
|2,84
|Doğan Burda
|22,10
|4,34
|-1,52
|Doğan Holding
|3,28
|0,00
|6,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,95
|1,03
|26,67
|Doğusan
|5,06
|-0,59
|15,53
|Doğuş GMYO
|12,65
|2,02
|54,83
|Doğuş Otomotiv
|31,92
|6,61
|11,06
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|0,00
|1,57
|Duran Doğan Basım
|12,32
|-0,48
|17,45
|Dyo Boya
|14,10
|1,08
|24,12
|Eczacıbaşı İlaç
|6,72
|0,15
|-9,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,65
|-0,10
|82,59
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|-3,61
|12,65
|Ege Endüstri
|1.617,00
|-0,19
|-2,88
|Ege Gübre
|224,10
|7,64
|54,34
|Ege Profil
|36,50
|2,82
|-4,55
|Ege Seramik
|16,18
|7,94
|57,24
|Egeplast
|34,50
|-4,22
|3,60
|Ekiz Kimya
|6,60
|-4,21
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,44
|-0,81
|-14,54
|Eminiş Ambalaj
|22,60
|-9,96
|-38,65
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,52
|-9,81
|Enerjisa Enerji
|12,33
|0,65
|-1,44
|Enka İnşaat
|8,14
|0,25
|10,45
|Erbosan
|75,90
|10,00
|85,12
|Ereğli Demir Çelik
|15,33
|1,19
|16,70
|Ersu Gıda
|4,83
|0,63
|-2,23
|Escort Teknoloji
|6,70
|1,06
|1,98
|Esenboğa Elektrik
|38,92
|0,57
|104,52
|Etiler Gıda
|5,84
|0,00
|46,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,75
|-5,57
|23,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,71
|-1,67
|30,83
|Euro Yat. Ort.
|4,71
|-2,08
|4,43
|Euro Yatırım Holding
|3,72
|0,00
|30,99
|Fade Gıda
|17,81
|-1,77
|187,72
|Fenerbahçe Futbol
|37,76
|9,96
|27,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,26
|-5,17
|-23,34
|F-M İzmit Piston
|145,60
|-0,82
|18,76
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,62
|2,03
|27,55
|Ford Otosan
|207,00
|1,42
|69,48
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,58
|-9,71
|-35,59
|Frigo Pak Gıda
|38,38
|-1,54
|82,94
|Galatasaray Sportif
|3,70
|-7,04
|-8,64
|Garanti Bankası
|6,89
|0,12
|-32,12
|Garanti Faktoring
|14,81
|0,75
|33,06
|Garanti Yat. Ort.
|2,90
|0,00
|-10,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|20,74
|-1,14
|64,60
|Gediz Ambalaj
|37,18
|-1,69
|38,73
|Gentaş
|5,54
|0,36
|-6,73
|Gersan Elektrik
|6,39
|-0,31
|4,07
|Global Men. Değ.
|7,28
|-1,62
|21,13
|Global Yat. Holding
|5,66
|-2,41
|20,94
|Good-Year
|8,08
|1,13
|-3,35
|Göltaş Çimento
|61,00
|1,33
|47,84
|Gözde Girişim
|7,78
|0,39
|-2,51
|GSD Denizcilik
|6,61
|2,32
|31,15
|GSD Holding
|2,07
|0,00
|-17,53
|Gübre Fabrik.
|73,95
|1,30
|-14,06
|Güler Yat. Holding
|10,94
|-9,96
|0,64
|Halk GMYO
|3,20
|-0,93
|-0,31
|Hatay Tekstil
|22,60
|3,76
|62,01
|Hedef Girişim
|5,27
|-1,50
|53,80
|Hektaş
|30,90
|1,71
|62,03
|HUB Girişim
|17,26
|-0,80
|-5,16
|Hürriyet Gzt.
|1,86
|-1,59
|-11,43
|ICBC Turkey Bank
|6,08
|-0,33
|-6,46
|İdealist Danışmanlık
|90,00
|3,21
|568,65
|İdealist GMYO
|9,02
|0,22
|32,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,42
|-0,70
|-24,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|0,00
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|2,91
|-2,02
|-28,33
|İhlas Holding
|0,74
|0,00
|-34,09
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-1,14
|-23,68
|İndeks Bilgisayar
|29,76
|1,29
|55,57
|Info Yatırım
|7,80
|-2,38
|20,93
|İntema
|46,36
|-2,65
|16,19
|Inveo Yatırım Holding
|127,80
|-1,77
|189,01
|İpek Doğal Enerji
|13,11
|1,08
|0,23
|İskenderun Demir Çelik
|12,08
|-0,49
|33,69
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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