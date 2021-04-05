Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,92-0,382,33
Acıpayam Selüloz21,302,0124,42
Adel Kalemcilik26,943,06-21,31
Adese Alışveriş Ticaret3,460,2923,57
Afyon Çimento4,21-0,47-17,61
Ak Enerji1,77-0,56-19,91
Akbank4,85-0,82-28,23
Akçansa19,594,3121,66
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-1,36-9,70
Akfen GMYO3,97-1,00-18,31
Akın Tekstil48,740,0053,46
Akiş GMYO2,041,49-26,94
Akmerkez GMYO52,05-1,05-19,17
Aksa17,122,7617,34
Aksa Enerji12,686,2970,43
Aksigorta8,130,00-6,53
Aksu Enerji6,280,96-16,79
Alarko Carrıer399,90-0,999,59
Alarko GMYO26,42-1,050,99
Alarko Holding10,901,2126,16
Albaraka Türk1,80-0,55-7,22
Alcatel Lucent Teletaş31,000,984,52
Alkim Kağıt19,67-3,3945,19
Alkim Kimya18,37-1,1826,36
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,13-6,58-2,74
Altınyunus Çeşme67,00-1,5434,11
Anadolu Efes21,961,01-5,26
Anadolu Grubu Holding23,461,73-10,84
Anadolu Hayat Emek.9,300,4315,74
Anadolu Isuzu20,923,8716,22
Anadolu Sigorta6,650,30-7,90
Anel Elektrik6,32-3,2299,37
Arçelik33,82-0,5318,84
ARD Bilişim Teknolojileri55,602,9615,64
Arena Bilgisayar58,005,4568,60
Armada Bilgisayar59,00-1,9920,21
Arsan Tekstil10,32-0,9641,56
Arzum Ev Aletleri23,10-0,69-6,17
Aselsan15,862,32-13,10
Ata GMYO5,12-1,16-7,08
Atakule GMYO3,090,0022,62
Atlantis Yatırım Holding4,340,00-21,94
Atlas Yat. Ort.1,54-3,75-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,680,860,54
Avrasya GMYO4,093,2856,15
Avrasya Petrol ve Tur.3,370,605,31
Avrupa Yatırım Holding8,990,1149,83
Ayen Enerji7,76-1,4043,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,100,7715,42
Aygaz15,632,496,69
Bagfaş23,925,1919,60
Bak Ambalaj23,601,6416,83
Balatacılar Balatacılık7,19-2,84-12,74
Bantaş Ambalaj4,904,934,48
Banvit66,959,9328,75
Baştaş Başkent Çimento13,60-4,49-21,70
Batı Çimento15,79-6,68235,24
Batısöke Çimento3,73-3,8752,87
Bayrak Taban Sanayi10,41-2,35-1,89
Bera Holding26,06-0,2328,50
Berkosan Yalıtım11,040,0023,77
Beşiktaş Futbol Yat.8,69-5,54115,10
Beyaz Filo12,50-0,2422,79
Bilici Yatırım17,96-1,97170,48
Bim Mağazalar70,65-0,49-3,92
Birko Mensucat1,500,0035,14
Birlik Mensucat2,75-1,79-20,52
Bizim Mağazaları16,253,505,79
Borusan Mannesmann28,30-0,071,80
Borusan Yat. Paz.425,80-0,75-6,27
Bosch Fren Sistemleri1.083,50-1,41-12,54
Bossa27,023,2951,37
Brisa28,58-0,4947,60
Burçelik24,66-2,9917,32
Burçelik Vana36,06-3,94-27,39
Bursa Çimento3,94-0,76-20,85
Carrefoursa56,50-1,91-21,31
Casa Emtia Petrol111,00-6,804,72
Ceo Event Medya6,000,17-6,69
Coca Cola İçecek70,70-0,568,58
Cosmos Yat. Holding13,207,1463,77
Credıtwest Faktorıng4,250,00-27,60
Çelebi306,60-0,8767,98
Çelik Halat7,49-0,93-17,67
Çemaş Döküm1,31-0,76-23,06
Çemtaş15,99-0,370,56
Çimbeton318,300,447,35
Çimentaş38,700,267,02
Çimsa21,563,1621,12
Çuhadaroğlu Metal7,622,14-1,42
Dagi Giyim2,430,00-28,66
Dagi Yatırım Holding13,84-0,507,29
Dardanel31,26-0,26-6,69
Datagate Bilgisayar16,712,453,72
Demısaş Döküm8,112,9222,69
Denge Holding7,45-5,9335,95
Deniz GMYO4,95-1,9844,74
Derimod12,064,1523,82
Derlüks Yatırım Holding9,559,908,28
Desa Deri13,641,6440,04
Despec Bilgisayar12,660,96-3,06
Deva Holding32,180,1233,31
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,980,1338,06
Diriteks Diriliş Tekstil5,703,4552,82
Ditaş Doğan15,400,9218,20
DO-CO647,90-2,012,84
Doğan Burda22,104,34-1,52
Doğan Holding3,280,006,84
Doğtaş Kelebek Mobilya2,951,0326,67
Doğusan5,06-0,5915,53
Doğuş GMYO12,652,0254,83
Doğuş Otomotiv31,926,6111,06
Döktaş Dökümcülük31,100,001,57
Duran Doğan Basım12,32-0,4817,45
Dyo Boya14,101,0824,12
Eczacıbaşı İlaç6,720,15-9,92
Eczacıbaşı Yatırım50,65-0,1082,59
Edip Gayrimenkul3,74-3,6112,65
Ege Endüstri1.617,00-0,19-2,88
Ege Gübre224,107,6454,34
Ege Profil36,502,82-4,55
Ege Seramik16,187,9457,24
Egeplast34,50-4,223,60
Ekiz Kimya6,60-4,21-7,43
Emek Elektrik2,44-0,81-14,54
Eminiş Ambalaj22,60-9,96-38,65
Emlak Konut GMYO1,930,52-9,81
Enerjisa Enerji12,330,65-1,44
Enka İnşaat8,140,2510,45
Erbosan75,9010,0085,12
Ereğli Demir Çelik15,331,1916,70
Ersu Gıda4,830,63-2,23
Escort Teknoloji6,701,061,98
Esenboğa Elektrik38,920,57104,52
Etiler Gıda5,840,0046,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,75-5,5723,38
Euro Trend Yat. Ort.4,71-1,6730,83
Euro Yat. Ort.4,71-2,084,43
Euro Yatırım Holding3,720,0030,99
Fade Gıda17,81-1,77187,72
Fenerbahçe Futbol37,769,9627,74
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,26-5,17-23,34
F-M İzmit Piston145,60-0,8218,76
Fonet Bilgi Teknolojileri16,622,0327,55
Ford Otosan207,001,4269,48
Formet Celik Kapi Sanayi1,58-9,71-35,59
Frigo Pak Gıda38,38-1,5482,94
Galatasaray Sportif3,70-7,04-8,64
Garanti Bankası6,890,12-32,12
Garanti Faktoring14,810,7533,06
Garanti Yat. Ort.2,900,00-10,22
Gedik Y. Men. Değ.20,74-1,1464,60
Gediz Ambalaj37,18-1,6938,73
Gentaş5,540,36-6,73
Gersan Elektrik6,39-0,314,07
Global Men. Değ.7,28-1,6221,13
Global Yat. Holding5,66-2,4120,94
Good-Year8,081,13-3,35
Göltaş Çimento61,001,3347,84
Gözde Girişim7,780,39-2,51
GSD Denizcilik6,612,3231,15
GSD Holding2,070,00-17,53
Gübre Fabrik.73,951,30-14,06
Güler Yat. Holding10,94-9,960,64
Halk GMYO3,20-0,93-0,31
Hatay Tekstil22,603,7662,01
Hedef Girişim5,27-1,5053,80
Hektaş30,901,7162,03
HUB Girişim17,26-0,80-5,16
Hürriyet Gzt.1,86-1,59-11,43
ICBC Turkey Bank6,08-0,33-6,46
İdealist Danışmanlık90,003,21568,65
İdealist GMYO9,020,2232,65
İhlas Ev Aletleri1,42-0,70-24,47
İhlas Gayrimenkul1,120,00-10,40
İhlas Gazetecilik2,91-2,02-28,33
İhlas Holding0,740,00-34,09
İhlas Yayın Holding0,87-1,14-23,68
İndeks Bilgisayar29,761,2955,57
Info Yatırım7,80-2,3820,93
İntema46,36-2,6516,19
Inveo Yatırım Holding127,80-1,77189,01
İpek Doğal Enerji13,111,080,23
İskenderun Demir Çelik12,08-0,4933,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Ozan Tufan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:32:58. #1.16#
title