Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,14-1,575,17
Acıpayam Selüloz20,88-0,1021,96
Adel Kalemcilik25,362,59-25,92
Adese Alışveriş Ticaret3,401,8021,43
Afyon Çimento4,240,24-17,03
Ak Enerji1,780,00-19,46
Akbank4,961,43-26,61
Akçansa19,000,2618,00
Akdeniz Yatırım Hold.2,210,91-8,04
Akfen GMYO4,01-1,23-17,49
Akın Tekstil49,40-1,8955,54
Akiş GMYO2,050,00-26,58
Akmerkez GMYO51,90-1,14-19,40
Aksa16,520,6113,23
Aksa Enerji11,841,5459,14
Aksigorta8,201,99-5,73
Aksu Enerji6,32-1,25-16,26
Alarko Carrıer409,10-1,6812,11
Alarko GMYO26,520,151,38
Alarko Holding10,49-0,3821,41
Albaraka Türk1,830,00-5,67
Alcatel Lucent Teletaş31,360,385,73
Alkim Kağıt19,676,2745,19
Alkim Kimya18,304,2125,88
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,300,885,02
Altınyunus Çeşme68,85-0,7237,81
Anadolu Efes21,900,27-5,52
Anadolu Grubu Holding23,161,22-11,98
Anadolu Hayat Emek.9,350,1116,36
Anadolu Isuzu20,163,1212,00
Anadolu Sigorta6,681,83-7,48
Anel Elektrik6,770,30113,56
Arçelik33,960,1819,33
ARD Bilişim Teknolojileri52,553,049,30
Arena Bilgisayar53,600,3755,81
Armada Bilgisayar61,306,1524,90
Arsan Tekstil10,52-0,2844,31
Arzum Ev Aletleri23,56-2,73-4,31
Aselsan15,45-0,06-15,34
Ata GMYO4,920,82-10,71
Atakule GMYO3,152,6125,00
Atlantis Yatırım Holding4,30-1,15-22,66
Atlas Yat. Ort.1,631,24-6,86
AvivaSA Emeklilik Hayat17,780,171,11
Avrasya GMYO3,58-0,5636,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-1,512,19
Avrupa Yatırım Holding8,79-0,5746,50
Ayen Enerji7,90-1,7446,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,79-2,3712,69
Aygaz15,191,543,69
Bagfaş23,001,6815,00
Bak Ambalaj23,440,7716,04
Balatacılar Balatacılık7,640,13-7,28
Bantaş Ambalaj4,581,55-2,35
Banvit55,35-0,096,44
Baştaş Başkent Çimento14,002,19-19,40
Batı Çimento16,30-3,78246,07
Batısöke Çimento3,911,8260,25
Bayrak Taban Sanayi10,370,88-2,26
Bera Holding25,56-1,0826,04
Berkosan Yalıtım11,05-0,7223,88
Beşiktaş Futbol Yat.9,786,77142,08
Beyaz Filo12,62-0,6323,97
Bilici Yatırım18,320,49175,90
Bim Mağazalar71,350,99-2,97
Birko Mensucat1,497,1934,23
Birlik Mensucat2,72-6,53-21,39
Bizim Mağazaları16,110,564,88
Borusan Mannesmann28,42-0,352,23
Borusan Yat. Paz.432,40-1,39-4,82
Bosch Fren Sistemleri1.112,401,22-10,21
Bossa26,12-0,8446,33
Brisa28,261,1545,95
Burçelik26,28-1,9425,02
Burçelik Vana37,549,96-24,41
Bursa Çimento4,01-0,50-19,44
Carrefoursa57,306,21-20,19
Casa Emtia Petrol120,400,7513,58
Ceo Event Medya6,07-0,33-5,60
Coca Cola İçecek71,801,7710,27
Cosmos Yat. Holding12,108,0450,12
Credıtwest Faktorıng4,29-0,69-26,92
Çelebi334,007,0582,99
Çelik Halat7,59-2,69-16,57
Çemaş Döküm1,34-0,74-21,30
Çemtaş15,981,980,50
Çimbeton319,700,227,82
Çimentaş38,00-2,515,09
Çimsa21,042,4318,20
Çuhadaroğlu Metal7,212,12-6,73
Dagi Giyim2,462,07-27,78
Dagi Yatırım Holding14,130,219,53
Dardanel31,70-1,25-5,37
Datagate Bilgisayar16,510,672,48
Demısaş Döküm7,61-0,9115,13
Denge Holding8,049,2446,72
Deniz GMYO5,107,1449,12
Derimod11,760,0920,74
Derlüks Yatırım Holding8,6910,00-1,47
Desa Deri13,160,3035,11
Despec Bilgisayar12,412,56-4,98
Deva Holding32,283,1333,72
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,19-2,5740,00
Diriteks Diriliş Tekstil5,950,0059,52
Ditaş Doğan15,28-1,6717,28
DO-CO665,10-0,705,57
Doğan Burda19,672,13-12,34
Doğan Holding3,310,307,82
Doğtaş Kelebek Mobilya2,892,1224,09
Doğusan5,02-3,4614,61
Doğuş GMYO12,950,1558,51
Doğuş Otomotiv30,282,995,36
Döktaş Dökümcülük31,20-0,321,89
Duran Doğan Basım12,47-0,2418,88
Dyo Boya14,05-1,4023,68
Eczacıbaşı İlaç6,701,21-10,19
Eczacıbaşı Yatırım51,20-0,5884,57
Edip Gayrimenkul3,920,5118,07
Ege Endüstri1.617,000,80-2,88
Ege Gübre210,800,0045,18
Ege Profil35,504,41-7,17
Ege Seramik15,082,1046,55
Egeplast33,94-9,931,92
Ekiz Kimya6,910,14-3,09
Emek Elektrik2,50-1,96-12,44
Eminiş Ambalaj27,786,27-24,59
Emlak Konut GMYO1,930,52-9,81
Enerjisa Enerji12,142,62-2,96
Enka İnşaat8,12-0,2510,18
Erbosan69,808,3070,24
Ereğli Demir Çelik15,25-0,1316,09
Ersu Gıda4,830,84-2,23
Escort Teknoloji6,740,002,59
Esenboğa Elektrik38,96-1,27104,73
Etiler Gıda5,981,3650,25
Euro Kapital Yat. Ort.5,11-1,7332,73
Euro Trend Yat. Ort.4,664,2529,44
Euro Yat. Ort.4,81-3,226,65
Euro Yatırım Holding3,831,0634,86
Fade Gıda18,30-2,09195,64
Fenerbahçe Futbol34,103,8415,36
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,40-2,88-15,23
F-M İzmit Piston148,10-0,1320,80
Fonet Bilgi Teknolojileri15,75-0,9420,87
Ford Otosan207,801,9170,13
Formet Celik Kapi Sanayi1,70-1,15-30,70
Frigo Pak Gıda37,18-0,8577,22
Galatasaray Sportif4,183,213,21
Garanti Bankası7,121,57-31,34
Garanti Faktoring14,950,8834,32
Garanti Yat. Ort.2,94-1,01-8,98
Gedik Y. Men. Değ.21,20-1,2168,25
Gediz Ambalaj36,541,2236,34
Gentaş5,571,46-6,23
Gersan Elektrik6,450,165,05
Global Men. Değ.7,54-0,5325,46
Global Yat. Holding5,91-2,8026,28
Good-Year8,040,75-3,83
Göltaş Çimento60,651,9346,99
Gözde Girişim7,713,07-3,38
GSD Denizcilik6,570,0030,36
GSD Holding2,110,96-15,94
Gübre Fabrik.74,500,61-13,42
Güler Yat. Holding12,51-7,2615,09
Halk GMYO3,230,000,62
Hatay Tekstil21,742,7455,84
Hedef Girişim5,26-0,7553,51
Hektaş30,600,0760,46
HUB Girişim17,43-1,53-4,23
Hürriyet Gzt.1,90-0,52-9,52
ICBC Turkey Bank6,18-0,32-4,92
İdealist Danışmanlık95,009,07605,79
İdealist GMYO9,140,1134,41
İhlas Ev Aletleri1,440,00-23,40
İhlas Gayrimenkul1,13-0,88-9,60
İhlas Gazetecilik3,020,33-25,62
İhlas Holding0,74-2,63-34,09
İhlas Yayın Holding0,88-1,12-22,81
İndeks Bilgisayar29,680,4155,15
Info Yatırım7,96-0,8723,41
İntema48,24-1,5520,90
Inveo Yatırım Holding132,30-3,92199,19
İpek Doğal Enerji12,331,40-5,73
İskenderun Demir Çelik12,10-0,7433,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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