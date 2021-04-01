Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,241,606,46
Acıpayam Selüloz20,863,6821,85
Adel Kalemcilik24,681,82-27,91
Adese Alışveriş Ticaret3,420,5922,14
Afyon Çimento4,210,48-17,61
Ak Enerji1,781,71-19,46
Akbank4,802,35-28,97
Akçansa19,010,8018,06
Akdeniz Yatırım Hold.2,161,41-10,12
Akfen GMYO4,120,00-15,23
Akın Tekstil50,15-0,3057,90
Akiş GMYO2,023,06-27,66
Akmerkez GMYO52,450,10-18,55
Aksa16,421,3612,54
Aksa Enerji11,600,1755,91
Aksigorta7,95-1,49-8,60
Aksu Enerji6,201,47-17,85
Alarko Carrıer407,70-1,1911,73
Alarko GMYO26,581,061,61
Alarko Holding10,312,1819,33
Albaraka Türk1,842,22-5,15
Alcatel Lucent Teletaş30,721,793,57
Alkim Kağıt18,240,0534,63
Alkim Kimya17,570,1120,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,270,443,65
Altınyunus Çeşme70,000,7940,11
Anadolu Efes21,321,14-8,02
Anadolu Grubu Holding22,861,69-13,12
Anadolu Hayat Emek.9,450,8517,60
Anadolu Isuzu19,351,847,50
Anadolu Sigorta6,550,46-9,28
Anel Elektrik6,794,62114,20
Arçelik34,001,6119,47
ARD Bilişim Teknolojileri51,352,296,80
Arena Bilgisayar54,003,4556,98
Armada Bilgisayar59,956,4822,15
Arsan Tekstil10,711,8146,91
Arzum Ev Aletleri24,229,99-1,62
Aselsan15,211,74-16,66
Ata GMYO4,870,83-11,62
Atakule GMYO3,051,3321,03
Atlantis Yatırım Holding4,504,17-19,06
Atlas Yat. Ort.1,619,52-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,811,421,28
Avrasya GMYO3,531,4434,77
Avrasya Petrol ve Tur.3,343,094,37
Avrupa Yatırım Holding8,86-1,5647,67
Ayen Enerji8,022,5648,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,10-0,9815,42
Aygaz15,092,033,00
Bagfaş22,541,0812,70
Bak Ambalaj23,301,2215,35
Balatacılar Balatacılık7,650,26-7,16
Bantaş Ambalaj4,512,50-3,84
Banvit54,800,185,38
Baştaş Başkent Çimento14,000,00-19,40
Batı Çimento17,449,20270,28
Batısöke Çimento3,950,5161,89
Bayrak Taban Sanayi10,102,54-4,81
Bera Holding24,721,1521,89
Berkosan Yalıtım11,181,6425,34
Beşiktaş Futbol Yat.8,947,32121,29
Beyaz Filo12,241,2420,24
Bilici Yatırım17,270,41160,09
Bim Mağazalar70,950,50-3,52
Birko Mensucat1,34-6,9420,72
Birlik Mensucat2,80-3,45-19,08
Bizim Mağazaları14,981,77-2,47
Borusan Mannesmann28,581,062,81
Borusan Yat. Paz.439,70-0,25-3,21
Bosch Fren Sistemleri1.107,003,18-10,65
Bossa25,501,9242,86
Brisa27,641,6242,74
Burçelik26,306,2225,12
Burçelik Vana34,149,99-31,25
Bursa Çimento4,042,80-18,84
Carrefoursa53,851,70-25,00
Casa Emtia Petrol117,000,0010,38
Ceo Event Medya6,12-3,77-4,82
Coca Cola İçecek69,751,387,12
Cosmos Yat. Holding11,20-1,0638,96
Credıtwest Faktorıng4,30-0,92-26,75
Çelebi287,201,2357,35
Çelik Halat7,838,15-13,93
Çemaş Döküm1,320,76-22,47
Çemtaş15,550,78-2,21
Çimbeton320,801,628,20
Çimentaş39,002,637,85
Çimsa20,541,1815,39
Çuhadaroğlu Metal6,891,17-10,87
Dagi Giyim2,410,84-29,25
Dagi Yatırım Holding14,22-0,4210,23
Dardanel32,603,16-2,69
Datagate Bilgisayar16,40-0,491,80
Demısaş Döküm7,432,6212,41
Denge Holding7,062,3228,83
Deniz GMYO4,691,9637,13
Derimod11,671,5719,82
Derlüks Yatırım Holding7,891,28-10,54
Desa Deri12,581,9429,16
Despec Bilgisayar12,021,26-7,96
Deva Holding30,741,0527,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,599,9443,69
Diriteks Diriliş Tekstil6,12-3,4764,08
Ditaş Doğan15,343,1617,74
DO-CO671,600,546,60
Doğan Burda19,131,22-14,75
Doğan Holding3,260,936,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,821,0821,08
Doğusan5,252,9419,86
Doğuş GMYO12,851,5857,28
Doğuş Otomotiv29,523,872,71
Döktaş Dökümcülük31,580,643,14
Duran Doğan Basım11,990,3314,30
Dyo Boya14,276,7325,62
Eczacıbaşı İlaç6,561,71-12,06
Eczacıbaşı Yatırım51,050,7984,03
Edip Gayrimenkul3,96-0,5019,28
Ege Endüstri1.599,101,27-3,95
Ege Gübre211,500,9545,66
Ege Profil33,081,47-13,49
Ege Seramik14,779,9843,54
Egeplast37,20-4,6211,71
Ekiz Kimya6,900,15-3,23
Emek Elektrik2,580,78-9,64
Eminiş Ambalaj26,149,92-29,04
Emlak Konut GMYO1,89-1,05-11,68
Enerjisa Enerji11,720,17-6,31
Enka İnşaat8,132,6510,31
Erbosan64,350,8656,95
Ereğli Demir Çelik15,421,0517,38
Ersu Gıda4,800,21-2,83
Escort Teknoloji6,671,211,52
Esenboğa Elektrik39,423,25107,15
Etiler Gıda5,890,0047,99
Euro Kapital Yat. Ort.5,271,5436,88
Euro Trend Yat. Ort.4,53-2,3725,83
Euro Yat. Ort.4,93-2,769,31
Euro Yatırım Holding3,82-0,5234,51
Fade Gıda18,42-0,65197,58
Fenerbahçe Futbol31,463,696,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,552,21-12,87
F-M İzmit Piston148,101,2320,80
Fonet Bilgi Teknolojileri15,35-0,9717,81
Ford Otosan199,703,3163,50
Formet Celik Kapi Sanayi3,339,90-29,89
Frigo Pak Gıda38,500,7383,51
Galatasaray Sportif3,905,69-3,70
Garanti Bankası6,882,84-33,65
Garanti Faktoring14,223,8727,76
Garanti Yat. Ort.2,891,40-10,53
Gedik Y. Men. Değ.22,063,0875,08
Gediz Ambalaj36,261,1735,30
Gentaş5,512,61-7,24
Gersan Elektrik6,411,584,40
Global Men. Değ.7,59-0,1326,29
Global Yat. Holding6,13-3,3130,98
Good-Year7,891,54-5,62
Göltaş Çimento57,900,9640,33
Gözde Girişim7,511,76-5,89
GSD Denizcilik6,581,2330,56
GSD Holding2,071,97-17,53
Gübre Fabrik.74,551,98-13,36
Güler Yat. Holding13,499,9424,10
Halk GMYO3,210,630,00
Hatay Tekstil21,002,0450,54
Hedef Girişim5,341,5255,84
Hektaş30,741,2561,20
HUB Girişim16,911,02-7,09
Hürriyet Gzt.1,882,73-10,48
ICBC Turkey Bank6,211,47-4,46
İdealist Danışmanlık87,109,97547,10
İdealist GMYO9,131,9034,26
İhlas Ev Aletleri1,431,42-23,94
İhlas Gayrimenkul1,120,90-10,40
İhlas Gazetecilik3,000,00-26,11
İhlas Holding0,751,35-33,20
İhlas Yayın Holding0,881,15-22,81
İndeks Bilgisayar29,740,4755,46
Info Yatırım8,06-0,7424,96
İntema49,00-4,9522,81
Inveo Yatırım Holding144,908,38227,68
İpek Doğal Enerji11,911,10-8,94
İskenderun Demir Çelik12,282,0835,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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