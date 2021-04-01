Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,24 1,60 6,46 Acıpayam Selüloz 20,86 3,68 21,85 Adel Kalemcilik 24,68 1,82 -27,91 Adese Alışveriş Ticaret 3,42 0,59 22,14 Afyon Çimento 4,21 0,48 -17,61 Ak Enerji 1,78 1,71 -19,46 Akbank 4,80 2,35 -28,97 Akçansa 19,01 0,80 18,06 Akdeniz Yatırım Hold. 2,16 1,41 -10,12 Akfen GMYO 4,12 0,00 -15,23 Akın Tekstil 50,15 -0,30 57,90 Akiş GMYO 2,02 3,06 -27,66 Akmerkez GMYO 52,45 0,10 -18,55 Aksa 16,42 1,36 12,54 Aksa Enerji 11,60 0,17 55,91 Aksigorta 7,95 -1,49 -8,60 Aksu Enerji 6,20 1,47 -17,85 Alarko Carrıer 407,70 -1,19 11,73 Alarko GMYO 26,58 1,06 1,61 Alarko Holding 10,31 2,18 19,33 Albaraka Türk 1,84 2,22 -5,15 Alcatel Lucent Teletaş 30,72 1,79 3,57 Alkim Kağıt 18,24 0,05 34,63 Alkim Kimya 17,57 0,11 20,86 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 0,44 3,65 Altınyunus Çeşme 70,00 0,79 40,11 Anadolu Efes 21,32 1,14 -8,02 Anadolu Grubu Holding 22,86 1,69 -13,12 Anadolu Hayat Emek. 9,45 0,85 17,60 Anadolu Isuzu 19,35 1,84 7,50 Anadolu Sigorta 6,55 0,46 -9,28 Anel Elektrik 6,79 4,62 114,20 Arçelik 34,00 1,61 19,47 ARD Bilişim Teknolojileri 51,35 2,29 6,80 Arena Bilgisayar 54,00 3,45 56,98 Armada Bilgisayar 59,95 6,48 22,15 Arsan Tekstil 10,71 1,81 46,91 Arzum Ev Aletleri 24,22 9,99 -1,62 Aselsan 15,21 1,74 -16,66 Ata GMYO 4,87 0,83 -11,62 Atakule GMYO 3,05 1,33 21,03 Atlantis Yatırım Holding 4,50 4,17 -19,06 Atlas Yat. Ort. 1,61 9,52 -8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,81 1,42 1,28 Avrasya GMYO 3,53 1,44 34,77 Avrasya Petrol ve Tur. 3,34 3,09 4,37 Avrupa Yatırım Holding 8,86 -1,56 47,67 Ayen Enerji 8,02 2,56 48,24 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,10 -0,98 15,42 Aygaz 15,09 2,03 3,00 Bagfaş 22,54 1,08 12,70 Bak Ambalaj 23,30 1,22 15,35 Balatacılar Balatacılık 7,65 0,26 -7,16 Bantaş Ambalaj 4,51 2,50 -3,84 Banvit 54,80 0,18 5,38 Baştaş Başkent Çimento 14,00 0,00 -19,40 Batı Çimento 17,44 9,20 270,28 Batısöke Çimento 3,95 0,51 61,89 Bayrak Taban Sanayi 10,10 2,54 -4,81 Bera Holding 24,72 1,15 21,89 Berkosan Yalıtım 11,18 1,64 25,34 Beşiktaş Futbol Yat. 8,94 7,32 121,29 Beyaz Filo 12,24 1,24 20,24 Bilici Yatırım 17,27 0,41 160,09 Bim Mağazalar 70,95 0,50 -3,52 Birko Mensucat 1,34 -6,94 20,72 Birlik Mensucat 2,80 -3,45 -19,08 Bizim Mağazaları 14,98 1,77 -2,47 Borusan Mannesmann 28,58 1,06 2,81 Borusan Yat. Paz. 439,70 -0,25 -3,21 Bosch Fren Sistemleri 1.107,00 3,18 -10,65 Bossa 25,50 1,92 42,86 Brisa 27,64 1,62 42,74 Burçelik 26,30 6,22 25,12 Burçelik Vana 34,14 9,99 -31,25 Bursa Çimento 4,04 2,80 -18,84 Carrefoursa 53,85 1,70 -25,00 Casa Emtia Petrol 117,00 0,00 10,38 Ceo Event Medya 6,12 -3,77 -4,82 Coca Cola İçecek 69,75 1,38 7,12 Cosmos Yat. Holding 11,20 -1,06 38,96 Credıtwest Faktorıng 4,30 -0,92 -26,75 Çelebi 287,20 1,23 57,35 Çelik Halat 7,83 8,15 -13,93 Çemaş Döküm 1,32 0,76 -22,47 Çemtaş 15,55 0,78 -2,21 Çimbeton 320,80 1,62 8,20 Çimentaş 39,00 2,63 7,85 Çimsa 20,54 1,18 15,39 Çuhadaroğlu Metal 6,89 1,17 -10,87 Dagi Giyim 2,41 0,84 -29,25 Dagi Yatırım Holding 14,22 -0,42 10,23 Dardanel 32,60 3,16 -2,69 Datagate Bilgisayar 16,40 -0,49 1,80 Demısaş Döküm 7,43 2,62 12,41 Denge Holding 7,06 2,32 28,83 Deniz GMYO 4,69 1,96 37,13 Derimod 11,67 1,57 19,82 Derlüks Yatırım Holding 7,89 1,28 -10,54 Desa Deri 12,58 1,94 29,16 Despec Bilgisayar 12,02 1,26 -7,96 Deva Holding 30,74 1,05 27,34 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,59 9,94 43,69 Diriteks Diriliş Tekstil 6,12 -3,47 64,08 Ditaş Doğan 15,34 3,16 17,74 DO-CO 671,60 0,54 6,60 Doğan Burda 19,13 1,22 -14,75 Doğan Holding 3,26 0,93 6,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,82 1,08 21,08 Doğusan 5,25 2,94 19,86 Doğuş GMYO 12,85 1,58 57,28 Doğuş Otomotiv 29,52 3,87 2,71 Döktaş Dökümcülük 31,58 0,64 3,14 Duran Doğan Basım 11,99 0,33 14,30 Dyo Boya 14,27 6,73 25,62 Eczacıbaşı İlaç 6,56 1,71 -12,06 Eczacıbaşı Yatırım 51,05 0,79 84,03 Edip Gayrimenkul 3,96 -0,50 19,28 Ege Endüstri 1.599,10 1,27 -3,95 Ege Gübre 211,50 0,95 45,66 Ege Profil 33,08 1,47 -13,49 Ege Seramik 14,77 9,98 43,54 Egeplast 37,20 -4,62 11,71 Ekiz Kimya 6,90 0,15 -3,23 Emek Elektrik 2,58 0,78 -9,64 Eminiş Ambalaj 26,14 9,92 -29,04 Emlak Konut GMYO 1,89 -1,05 -11,68 Enerjisa Enerji 11,72 0,17 -6,31 Enka İnşaat 8,13 2,65 10,31 Erbosan 64,35 0,86 56,95 Ereğli Demir Çelik 15,42 1,05 17,38 Ersu Gıda 4,80 0,21 -2,83 Escort Teknoloji 6,67 1,21 1,52 Esenboğa Elektrik 39,42 3,25 107,15 Etiler Gıda 5,89 0,00 47,99 Euro Kapital Yat. Ort. 5,27 1,54 36,88 Euro Trend Yat. Ort. 4,53 -2,37 25,83 Euro Yat. Ort. 4,93 -2,76 9,31 Euro Yatırım Holding 3,82 -0,52 34,51 Fade Gıda 18,42 -0,65 197,58 Fenerbahçe Futbol 31,46 3,69 6,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,55 2,21 -12,87 F-M İzmit Piston 148,10 1,23 20,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,35 -0,97 17,81 Ford Otosan 199,70 3,31 63,50 Formet Celik Kapi Sanayi 3,33 9,90 -29,89 Frigo Pak Gıda 38,50 0,73 83,51 Galatasaray Sportif 3,90 5,69 -3,70 Garanti Bankası 6,88 2,84 -33,65 Garanti Faktoring 14,22 3,87 27,76 Garanti Yat. Ort. 2,89 1,40 -10,53 Gedik Y. Men. Değ. 22,06 3,08 75,08 Gediz Ambalaj 36,26 1,17 35,30 Gentaş 5,51 2,61 -7,24 Gersan Elektrik 6,41 1,58 4,40 Global Men. Değ. 7,59 -0,13 26,29 Global Yat. Holding 6,13 -3,31 30,98 Good-Year 7,89 1,54 -5,62 Göltaş Çimento 57,90 0,96 40,33 Gözde Girişim 7,51 1,76 -5,89 GSD Denizcilik 6,58 1,23 30,56 GSD Holding 2,07 1,97 -17,53 Gübre Fabrik. 74,55 1,98 -13,36 Güler Yat. Holding 13,49 9,94 24,10 Halk GMYO 3,21 0,63 0,00 Hatay Tekstil 21,00 2,04 50,54 Hedef Girişim 5,34 1,52 55,84 Hektaş 30,74 1,25 61,20 HUB Girişim 16,91 1,02 -7,09 Hürriyet Gzt. 1,88 2,73 -10,48 ICBC Turkey Bank 6,21 1,47 -4,46 İdealist Danışmanlık 87,10 9,97 547,10 İdealist GMYO 9,13 1,90 34,26 İhlas Ev Aletleri 1,43 1,42 -23,94 İhlas Gayrimenkul 1,12 0,90 -10,40 İhlas Gazetecilik 3,00 0,00 -26,11 İhlas Holding 0,75 1,35 -33,20 İhlas Yayın Holding 0,88 1,15 -22,81 İndeks Bilgisayar 29,74 0,47 55,46 Info Yatırım 8,06 -0,74 24,96 İntema 49,00 -4,95 22,81 Inveo Yatırım Holding 144,90 8,38 227,68 İpek Doğal Enerji 11,91 1,10 -8,94 İskenderun Demir Çelik 12,28 2,08 35,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara