Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,25 -3,28 6,59 Acıpayam Selüloz 20,60 2,08 20,33 Adel Kalemcilik 24,40 -1,93 -28,73 Adese Alışveriş Ticaret 3,32 3,75 18,57 Afyon Çimento 4,19 -0,48 -18,00 Ak Enerji 1,78 1,14 -19,46 Akbank 4,72 0,00 -30,16 Akçansa 19,17 0,21 19,05 Akdeniz Yatırım Hold. 2,19 1,39 -8,87 Akfen GMYO 4,20 1,20 -13,58 Akın Tekstil 51,80 1,77 63,10 Akiş GMYO 1,99 1,02 -28,73 Akmerkez GMYO 53,05 -0,09 -17,61 Aksa 16,12 -2,72 10,49 Aksa Enerji 11,68 0,09 56,99 Aksigorta 8,16 -0,85 -6,19 Aksu Enerji 6,11 -0,16 -19,04 Alarko Carrıer 412,60 10,00 13,07 Alarko GMYO 26,30 0,15 0,54 Alarko Holding 10,09 0,90 16,78 Albaraka Türk 1,83 0,55 -5,67 Alcatel Lucent Teletaş 30,62 1,86 3,24 Alkim Kağıt 17,98 3,87 32,71 Alkim Kimya 17,20 2,20 18,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 -1,30 3,65 Altınyunus Çeşme 69,90 -0,07 39,91 Anadolu Efes 21,54 -1,55 -7,08 Anadolu Grubu Holding 22,90 -0,52 -12,96 Anadolu Hayat Emek. 9,47 0,11 17,85 Anadolu Isuzu 19,03 0,90 5,72 Anadolu Sigorta 6,50 -0,31 -9,98 Anel Elektrik 6,41 4,91 102,21 Arçelik 34,02 0,41 19,54 ARD Bilişim Teknolojileri 50,50 -0,88 5,03 Arena Bilgisayar 53,85 3,96 56,54 Armada Bilgisayar 56,30 9,96 14,71 Arsan Tekstil 10,47 -0,85 43,62 Arzum Ev Aletleri 21,84 0,83 -11,29 Aselsan 14,98 -0,27 -17,92 Ata GMYO 4,82 -2,82 -12,52 Atakule GMYO 3,05 1,67 21,03 Atlantis Yatırım Holding 4,35 -1,14 -21,76 Atlas Yat. Ort. 1,47 9,70 -16,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,53 0,23 -0,31 Avrasya GMYO 3,48 0,00 32,86 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 -0,31 1,87 Avrupa Yatırım Holding 8,75 0,46 45,83 Ayen Enerji 7,88 1,81 45,66 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,50 0,00 18,94 Aygaz 14,93 0,27 1,91 Bagfaş 22,80 4,59 14,00 Bak Ambalaj 23,26 3,01 15,15 Balatacılar Balatacılık 7,65 4,79 -7,16 Bantaş Ambalaj 4,44 1,60 -5,33 Banvit 53,90 -1,37 3,65 Baştaş Başkent Çimento 14,00 4,56 -19,40 Batı Çimento 15,94 9,78 238,43 Batısöke Çimento 3,74 1,36 53,28 Bayrak Taban Sanayi 9,96 1,84 -6,13 Bera Holding 22,60 0,62 11,44 Berkosan Yalıtım 10,79 -0,55 20,96 Beşiktaş Futbol Yat. 7,59 0,13 87,87 Beyaz Filo 12,30 2,41 20,83 Bilici Yatırım 16,73 -2,96 151,96 Bim Mağazalar 70,55 -1,33 -4,06 Birko Mensucat 1,55 -3,13 39,64 Birlik Mensucat 2,81 -6,02 -18,79 Bizim Mağazaları 15,34 6,53 -0,13 Borusan Mannesmann 28,90 0,77 3,96 Borusan Yat. Paz. 452,60 3,43 -0,37 Bosch Fren Sistemleri 1.076,90 -1,07 -13,08 Bossa 25,38 3,59 42,18 Brisa 27,06 0,00 39,75 Burçelik 24,76 9,95 17,79 Burçelik Vana 31,04 9,99 -37,49 Bursa Çimento 3,96 1,02 -20,44 Carrefoursa 53,60 2,49 -25,35 Casa Emtia Petrol 117,10 0,09 10,47 Ceo Event Medya 6,05 4,49 -5,91 Coca Cola İçecek 69,75 -0,85 7,12 Cosmos Yat. Holding 11,00 -1,87 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,36 1,16 -25,72 Çelebi 285,50 2,40 56,42 Çelik Halat 7,45 3,47 -18,11 Çemaş Döküm 1,30 0,78 -23,65 Çemtaş 15,71 -0,32 -1,20 Çimbeton 327,20 -2,97 10,35 Çimentaş 40,00 0,05 10,62 Çimsa 20,46 -0,87 14,94 Çuhadaroğlu Metal 6,77 0,74 -12,42 Dagi Giyim 2,42 2,98 -28,96 Dagi Yatırım Holding 14,41 0,84 11,71 Dardanel 31,48 0,25 -6,03 Datagate Bilgisayar 16,47 3,58 2,23 Demısaş Döküm 7,24 0,84 9,53 Denge Holding 6,80 -7,23 24,09 Deniz GMYO 4,60 0,00 34,50 Derimod 11,59 -0,09 18,99 Derlüks Yatırım Holding 7,68 0,26 -12,93 Desa Deri 12,31 1,15 26,39 Despec Bilgisayar 12,10 2,11 -7,35 Deva Holding 30,62 0,07 26,84 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,24 0,78 31,24 Diriteks Diriliş Tekstil 6,20 6,90 66,22 Ditaş Doğan 15,12 3,28 16,05 DO-CO 682,70 2,12 8,37 Doğan Burda 19,03 0,16 -15,20 Doğan Holding 3,25 -0,31 5,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,72 2,26 16,79 Doğusan 5,17 -0,96 18,04 Doğuş GMYO 13,00 1,72 59,12 Doğuş Otomotiv 28,64 -0,56 -0,35 Döktaş Dökümcülük 31,40 2,48 2,55 Duran Doğan Basım 11,73 0,17 11,82 Dyo Boya 13,37 1,21 17,69 Eczacıbaşı İlaç 6,53 -0,76 -12,47 Eczacıbaşı Yatırım 50,90 0,39 83,49 Edip Gayrimenkul 3,74 0,00 12,65 Ege Endüstri 1.597,00 0,63 -4,08 Ege Gübre 206,00 1,98 41,87 Ege Profil 32,18 1,64 -15,85 Ege Seramik 13,43 0,90 30,52 Egeplast 39,98 8,11 20,06 Ekiz Kimya 6,60 -1,35 -7,43 Emek Elektrik 2,60 -0,38 -8,94 Eminiş Ambalaj 22,50 4,07 -38,93 Emlak Konut GMYO 1,90 -1,55 -11,21 Enerjisa Enerji 11,67 3,92 -6,71 Enka İnşaat 8,07 -2,30 9,50 Erbosan 63,50 2,17 54,88 Ereğli Demir Çelik 14,98 0,60 14,03 Ersu Gıda 4,83 0,42 -2,23 Escort Teknoloji 6,61 1,69 0,61 Esenboğa Elektrik 38,60 1,31 102,84 Etiler Gıda 5,70 0,00 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 5,35 -3,25 38,96 Euro Trend Yat. Ort. 4,56 0,22 26,67 Euro Yat. Ort. 5,07 3,89 12,42 Euro Yatırım Holding 3,82 -1,04 34,51 Fade Gıda 18,81 -0,48 203,88 Fenerbahçe Futbol 29,48 -2,51 -0,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,45 2,44 -14,44 F-M İzmit Piston 147,60 -0,67 20,39 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,21 4,46 16,73 Ford Otosan 199,50 0,91 63,34 Formet Celik Kapi Sanayi 3,03 1,34 -36,21 Frigo Pak Gıda 38,46 9,26 83,32 Galatasaray Sportif 3,65 -1,08 -9,88 Garanti Bankası 6,70 -1,18 -35,39 Garanti Faktoring 13,50 -3,91 21,29 Garanti Yat. Ort. 2,87 0,70 -11,15 Gedik Y. Men. Değ. 21,18 2,82 68,10 Gediz Ambalaj 36,72 8,51 37,01 Gentaş 5,40 0,19 -9,09 Gersan Elektrik 6,36 0,47 3,58 Global Men. Değ. 7,59 1,47 26,29 Global Yat. Holding 6,09 2,01 30,13 Good-Year 7,79 1,04 -6,82 Göltaş Çimento 57,70 -0,69 39,84 Gözde Girişim 7,49 0,13 -6,14 GSD Denizcilik 6,46 1,41 28,17 GSD Holding 2,04 0,49 -18,73 Gübre Fabrik. 72,95 0,62 -15,22 Güler Yat. Holding 12,27 9,95 12,88 Halk GMYO 3,19 -0,31 -0,62 Hatay Tekstil 21,00 5,11 50,54 Hedef Girişim 5,24 4,80 52,93 Hektaş 30,60 0,13 60,46 HUB Girişim 16,87 -0,76 -7,31 Hürriyet Gzt. 1,82 0,55 -13,33 ICBC Turkey Bank 6,19 0,65 -4,77 İdealist Danışmanlık 79,20 -10,00 488,41 İdealist GMYO 9,05 -0,55 33,09 İhlas Ev Aletleri 1,42 -0,70 -24,47 İhlas Gayrimenkul 1,12 0,90 -10,40 İhlas Gazetecilik 2,97 -1,00 -26,85 İhlas Holding 0,74 0,00 -34,09 İhlas Yayın Holding 0,87 0,00 -23,68 İndeks Bilgisayar 30,72 5,64 60,59 Info Yatırım 7,99 -0,50 23,88 İntema 50,70 -2,31 27,07 Inveo Yatırım Holding 131,00 7,73 196,25 İpek Doğal Enerji 11,68 0,86 -10,70 İskenderun Demir Çelik 11,81 3,69 30,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu