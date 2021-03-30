Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,812,2013,82
Acıpayam Selüloz20,36-1,5518,93
Adel Kalemcilik24,583,28-28,20
Adese Alışveriş Ticaret3,14-1,5712,14
Afyon Çimento4,21-3,88-17,61
Ak Enerji1,77-2,21-19,91
Akbank4,72-0,84-30,16
Akçansa19,18-4,9219,11
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-2,25-9,70
Akfen GMYO4,130,73-15,02
Akın Tekstil52,55-1,2265,46
Akiş GMYO1,99-1,00-28,73
Akmerkez GMYO52,40-2,96-18,62
Aksa15,641,237,20
Aksa Enerji11,28-0,4451,61
Aksigorta8,10-2,41-6,88
Aksu Enerji6,14-1,13-18,65
Alarko Carrıer338,60-0,70-7,21
Alarko GMYO26,38-3,010,84
Alarko Holding10,15-2,2217,48
Albaraka Türk1,78-1,66-8,25
Alcatel Lucent Teletaş30,08-1,181,42
Alkim Kağıt17,360,3528,14
Alkim Kimya16,980,7716,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,31-0,865,48
Altınyunus Çeşme70,00-3,6540,11
Anadolu Efes22,02-2,48-5,00
Anadolu Grubu Holding23,18-1,53-11,90
Anadolu Hayat Emek.9,83-1,9022,33
Anadolu Isuzu18,90-0,535,00
Anadolu Sigorta6,64-5,28-8,04
Anel Elektrik6,18-0,3294,95
Arçelik33,00-1,0815,96
ARD Bilişim Teknolojileri50,050,264,10
Arena Bilgisayar52,200,3851,74
Armada Bilgisayar51,50-2,284,93
Arsan Tekstil10,65-1,8446,09
Arzum Ev Aletleri21,84-0,18-11,29
Aselsan15,00-0,79-17,81
Ata GMYO5,18-4,95-5,99
Atakule GMYO3,02-2,8919,84
Atlantis Yatırım Holding4,30-8,51-22,66
Atlas Yat. Ort.1,36-1,45-22,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,91-2,021,85
Avrasya GMYO3,393,3529,42
Avrasya Petrol ve Tur.3,280,002,50
Avrupa Yatırım Holding8,57-2,6142,83
Ayen Enerji7,76-2,2743,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,129,7124,41
Aygaz14,96-0,402,12
Bagfaş21,98-2,409,90
Bak Ambalaj22,70-0,4412,38
Balatacılar Balatacılık7,531,62-8,62
Bantaş Ambalaj4,41-2,22-5,97
Banvit55,001,665,77
Baştaş Başkent Çimento13,995,19-19,46
Batı Çimento14,10-1,88199,36
Batısöke Çimento3,62-0,5548,36
Bayrak Taban Sanayi9,84-1,80-7,26
Bera Holding22,365,3710,26
Berkosan Yalıtım10,94-2,3222,65
Beşiktaş Futbol Yat.7,786,5892,57
Beyaz Filo12,22-3,3220,04
Bilici Yatırım17,249,95159,64
Bim Mağazalar71,200,42-3,18
Birko Mensucat1,554,7339,64
Birlik Mensucat3,02-0,33-12,72
Bizim Mağazaları14,83-0,13-3,45
Borusan Mannesmann27,38-0,80-1,51
Borusan Yat. Paz.397,30-0,15-12,54
Bosch Fren Sistemleri1.060,20-2,46-14,42
Bossa24,36-1,6936,47
Brisa26,80-1,0838,41
Burçelik22,38-2,276,47
Burçelik Vana28,38-2,81-42,85
Bursa Çimento3,81-1,30-23,46
Carrefoursa53,302,01-25,77
Casa Emtia Petrol121,501,0014,62
Ceo Event Medya5,66-5,51-11,98
Coca Cola İçecek68,90-2,965,81
Cosmos Yat. Holding11,40-0,5241,44
Credıtwest Faktorıng4,36-5,01-25,72
Çelebi279,00-0,3652,86
Çelik Halat7,25-1,36-20,31
Çemaş Döküm1,31-1,50-23,06
Çemtaş15,11-0,85-4,98
Çimbeton337,209,9813,73
Çimentaş40,900,0013,11
Çimsa20,60-3,5615,73
Çuhadaroğlu Metal6,72-0,88-13,07
Dagi Giyim2,38-1,65-30,13
Dagi Yatırım Holding13,861,027,44
Dardanel31,50-1,56-5,97
Datagate Bilgisayar15,770,77-2,11
Demısaş Döküm7,26-0,959,83
Denge Holding7,33-9,9533,76
Deniz GMYO4,88-0,6142,69
Derimod11,67-2,2619,82
Derlüks Yatırım Holding7,70-1,66-12,70
Desa Deri11,53-2,2918,38
Despec Bilgisayar11,880,00-9,04
Deva Holding30,922,8628,09
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,10-2,6929,95
Diriteks Diriliş Tekstil5,40-6,9044,77
Ditaş Doğan14,75-2,0613,21
DO-CO661,203,314,95
Doğan Burda19,505,41-13,10
Doğan Holding3,26-1,516,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,63-2,5912,93
Doğusan5,31-2,2121,23
Doğuş GMYO13,071,4059,98
Doğuş Otomotiv28,360,50-1,32
Döktaş Dökümcülük31,40-1,882,55
Duran Doğan Basım11,19-2,866,67
Dyo Boya13,17-1,5715,93
Eczacıbaşı İlaç6,671,06-10,59
Eczacıbaşı Yatırım51,300,1084,93
Edip Gayrimenkul3,780,5313,86
Ege Endüstri1.515,00-1,75-9,00
Ege Gübre196,00-1,6134,99
Ege Profil31,50-2,17-17,63
Ege Seramik13,26-2,0728,86
Egeplast38,50-1,2315,62
Ekiz Kimya6,50-4,41-8,84
Emek Elektrik2,34-4,10-18,05
Eminiş Ambalaj22,240,00-39,63
Emlak Konut GMYO1,93-4,93-9,81
Enerjisa Enerji11,18-0,27-10,63
Enka İnşaat8,39-1,8713,84
Erbosan59,55-1,5745,24
Ereğli Demir Çelik14,35-1,789,24
Ersu Gıda4,902,73-0,81
Escort Teknoloji6,54-1,06-0,46
Esenboğa Elektrik38,28-2,79101,16
Etiler Gıda5,800,0045,73
Euro Kapital Yat. Ort.5,407,3640,26
Euro Trend Yat. Ort.4,32-1,3720,00
Euro Yat. Ort.4,723,064,66
Euro Yatırım Holding3,92-0,2538,03
Fade Gıda19,859,43220,68
Fenerbahçe Futbol30,825,844,26
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,44-1,45-14,60
F-M İzmit Piston143,50-1,5817,05
Fonet Bilgi Teknolojileri14,60-1,7512,05
Ford Otosan194,204,9759,00
Formet Celik Kapi Sanayi3,02-0,66-36,42
Frigo Pak Gıda34,166,7562,82
Galatasaray Sportif3,761,90-7,16
Garanti Bankası6,83-0,87-34,14
Garanti Faktoring14,65-2,3331,63
Garanti Yat. Ort.2,88-0,35-10,84
Gedik Y. Men. Değ.20,10-2,2459,52
Gediz Ambalaj33,56-2,7225,22
Gentaş5,32-1,30-10,44
Gersan Elektrik6,39-2,144,07
Global Men. Değ.7,68-0,9027,79
Global Yat. Holding6,12-2,8630,77
Good-Year7,67-1,79-8,25
Göltaş Çimento57,70-2,5339,84
Gözde Girişim7,764,58-2,76
GSD Denizcilik6,42-3,0227,38
GSD Holding2,05-0,97-18,33
Gübre Fabrik.72,95-0,75-15,22
Güler Yat. Holding11,169,952,67
Halk GMYO3,21-3,890,00
Hatay Tekstil19,14-1,8537,20
Hedef Girişim4,90-1,2143,00
Hektaş29,96-2,0957,11
HUB Girişim16,28-1,51-10,55
Hürriyet Gzt.1,82-1,62-13,33
ICBC Turkey Bank6,17-1,12-5,08
İdealist Danışmanlık82,00-8,89509,21
İdealist GMYO9,10-4,9133,82
İhlas Ev Aletleri1,44-2,04-23,40
İhlas Gayrimenkul1,12-1,75-10,40
İhlas Gazetecilik3,08-1,60-24,14
İhlas Holding0,74-5,13-34,09
İhlas Yayın Holding0,88-1,12-22,81
İndeks Bilgisayar28,98-0,7551,49
Info Yatırım7,790,0020,78
İntema48,96-4,0022,71
Inveo Yatırım Holding117,60-4,23165,94
İpek Doğal Enerji11,56-2,86-11,62
İskenderun Demir Çelik11,24-1,4024,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Erkan Kandemir Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 13:35:51. #1.15#
title