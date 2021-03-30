Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,81 2,20 13,82 Acıpayam Selüloz 20,36 -1,55 18,93 Adel Kalemcilik 24,58 3,28 -28,20 Adese Alışveriş Ticaret 3,14 -1,57 12,14 Afyon Çimento 4,21 -3,88 -17,61 Ak Enerji 1,77 -2,21 -19,91 Akbank 4,72 -0,84 -30,16 Akçansa 19,18 -4,92 19,11 Akdeniz Yatırım Hold. 2,17 -2,25 -9,70 Akfen GMYO 4,13 0,73 -15,02 Akın Tekstil 52,55 -1,22 65,46 Akiş GMYO 1,99 -1,00 -28,73 Akmerkez GMYO 52,40 -2,96 -18,62 Aksa 15,64 1,23 7,20 Aksa Enerji 11,28 -0,44 51,61 Aksigorta 8,10 -2,41 -6,88 Aksu Enerji 6,14 -1,13 -18,65 Alarko Carrıer 338,60 -0,70 -7,21 Alarko GMYO 26,38 -3,01 0,84 Alarko Holding 10,15 -2,22 17,48 Albaraka Türk 1,78 -1,66 -8,25 Alcatel Lucent Teletaş 30,08 -1,18 1,42 Alkim Kağıt 17,36 0,35 28,14 Alkim Kimya 16,98 0,77 16,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 -0,86 5,48 Altınyunus Çeşme 70,00 -3,65 40,11 Anadolu Efes 22,02 -2,48 -5,00 Anadolu Grubu Holding 23,18 -1,53 -11,90 Anadolu Hayat Emek. 9,83 -1,90 22,33 Anadolu Isuzu 18,90 -0,53 5,00 Anadolu Sigorta 6,64 -5,28 -8,04 Anel Elektrik 6,18 -0,32 94,95 Arçelik 33,00 -1,08 15,96 ARD Bilişim Teknolojileri 50,05 0,26 4,10 Arena Bilgisayar 52,20 0,38 51,74 Armada Bilgisayar 51,50 -2,28 4,93 Arsan Tekstil 10,65 -1,84 46,09 Arzum Ev Aletleri 21,84 -0,18 -11,29 Aselsan 15,00 -0,79 -17,81 Ata GMYO 5,18 -4,95 -5,99 Atakule GMYO 3,02 -2,89 19,84 Atlantis Yatırım Holding 4,30 -8,51 -22,66 Atlas Yat. Ort. 1,36 -1,45 -22,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,91 -2,02 1,85 Avrasya GMYO 3,39 3,35 29,42 Avrasya Petrol ve Tur. 3,28 0,00 2,50 Avrupa Yatırım Holding 8,57 -2,61 42,83 Ayen Enerji 7,76 -2,27 43,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,12 9,71 24,41 Aygaz 14,96 -0,40 2,12 Bagfaş 21,98 -2,40 9,90 Bak Ambalaj 22,70 -0,44 12,38 Balatacılar Balatacılık 7,53 1,62 -8,62 Bantaş Ambalaj 4,41 -2,22 -5,97 Banvit 55,00 1,66 5,77 Baştaş Başkent Çimento 13,99 5,19 -19,46 Batı Çimento 14,10 -1,88 199,36 Batısöke Çimento 3,62 -0,55 48,36 Bayrak Taban Sanayi 9,84 -1,80 -7,26 Bera Holding 22,36 5,37 10,26 Berkosan Yalıtım 10,94 -2,32 22,65 Beşiktaş Futbol Yat. 7,78 6,58 92,57 Beyaz Filo 12,22 -3,32 20,04 Bilici Yatırım 17,24 9,95 159,64 Bim Mağazalar 71,20 0,42 -3,18 Birko Mensucat 1,55 4,73 39,64 Birlik Mensucat 3,02 -0,33 -12,72 Bizim Mağazaları 14,83 -0,13 -3,45 Borusan Mannesmann 27,38 -0,80 -1,51 Borusan Yat. Paz. 397,30 -0,15 -12,54 Bosch Fren Sistemleri 1.060,20 -2,46 -14,42 Bossa 24,36 -1,69 36,47 Brisa 26,80 -1,08 38,41 Burçelik 22,38 -2,27 6,47 Burçelik Vana 28,38 -2,81 -42,85 Bursa Çimento 3,81 -1,30 -23,46 Carrefoursa 53,30 2,01 -25,77 Casa Emtia Petrol 121,50 1,00 14,62 Ceo Event Medya 5,66 -5,51 -11,98 Coca Cola İçecek 68,90 -2,96 5,81 Cosmos Yat. Holding 11,40 -0,52 41,44 Credıtwest Faktorıng 4,36 -5,01 -25,72 Çelebi 279,00 -0,36 52,86 Çelik Halat 7,25 -1,36 -20,31 Çemaş Döküm 1,31 -1,50 -23,06 Çemtaş 15,11 -0,85 -4,98 Çimbeton 337,20 9,98 13,73 Çimentaş 40,90 0,00 13,11 Çimsa 20,60 -3,56 15,73 Çuhadaroğlu Metal 6,72 -0,88 -13,07 Dagi Giyim 2,38 -1,65 -30,13 Dagi Yatırım Holding 13,86 1,02 7,44 Dardanel 31,50 -1,56 -5,97 Datagate Bilgisayar 15,77 0,77 -2,11 Demısaş Döküm 7,26 -0,95 9,83 Denge Holding 7,33 -9,95 33,76 Deniz GMYO 4,88 -0,61 42,69 Derimod 11,67 -2,26 19,82 Derlüks Yatırım Holding 7,70 -1,66 -12,70 Desa Deri 11,53 -2,29 18,38 Despec Bilgisayar 11,88 0,00 -9,04 Deva Holding 30,92 2,86 28,09 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,10 -2,69 29,95 Diriteks Diriliş Tekstil 5,40 -6,90 44,77 Ditaş Doğan 14,75 -2,06 13,21 DO-CO 661,20 3,31 4,95 Doğan Burda 19,50 5,41 -13,10 Doğan Holding 3,26 -1,51 6,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 -2,59 12,93 Doğusan 5,31 -2,21 21,23 Doğuş GMYO 13,07 1,40 59,98 Doğuş Otomotiv 28,36 0,50 -1,32 Döktaş Dökümcülük 31,40 -1,88 2,55 Duran Doğan Basım 11,19 -2,86 6,67 Dyo Boya 13,17 -1,57 15,93 Eczacıbaşı İlaç 6,67 1,06 -10,59 Eczacıbaşı Yatırım 51,30 0,10 84,93 Edip Gayrimenkul 3,78 0,53 13,86 Ege Endüstri 1.515,00 -1,75 -9,00 Ege Gübre 196,00 -1,61 34,99 Ege Profil 31,50 -2,17 -17,63 Ege Seramik 13,26 -2,07 28,86 Egeplast 38,50 -1,23 15,62 Ekiz Kimya 6,50 -4,41 -8,84 Emek Elektrik 2,34 -4,10 -18,05 Eminiş Ambalaj 22,24 0,00 -39,63 Emlak Konut GMYO 1,93 -4,93 -9,81 Enerjisa Enerji 11,18 -0,27 -10,63 Enka İnşaat 8,39 -1,87 13,84 Erbosan 59,55 -1,57 45,24 Ereğli Demir Çelik 14,35 -1,78 9,24 Ersu Gıda 4,90 2,73 -0,81 Escort Teknoloji 6,54 -1,06 -0,46 Esenboğa Elektrik 38,28 -2,79 101,16 Etiler Gıda 5,80 0,00 45,73 Euro Kapital Yat. Ort. 5,40 7,36 40,26 Euro Trend Yat. Ort. 4,32 -1,37 20,00 Euro Yat. Ort. 4,72 3,06 4,66 Euro Yatırım Holding 3,92 -0,25 38,03 Fade Gıda 19,85 9,43 220,68 Fenerbahçe Futbol 30,82 5,84 4,26 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,44 -1,45 -14,60 F-M İzmit Piston 143,50 -1,58 17,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,60 -1,75 12,05 Ford Otosan 194,20 4,97 59,00 Formet Celik Kapi Sanayi 3,02 -0,66 -36,42 Frigo Pak Gıda 34,16 6,75 62,82 Galatasaray Sportif 3,76 1,90 -7,16 Garanti Bankası 6,83 -0,87 -34,14 Garanti Faktoring 14,65 -2,33 31,63 Garanti Yat. Ort. 2,88 -0,35 -10,84 Gedik Y. Men. Değ. 20,10 -2,24 59,52 Gediz Ambalaj 33,56 -2,72 25,22 Gentaş 5,32 -1,30 -10,44 Gersan Elektrik 6,39 -2,14 4,07 Global Men. Değ. 7,68 -0,90 27,79 Global Yat. Holding 6,12 -2,86 30,77 Good-Year 7,67 -1,79 -8,25 Göltaş Çimento 57,70 -2,53 39,84 Gözde Girişim 7,76 4,58 -2,76 GSD Denizcilik 6,42 -3,02 27,38 GSD Holding 2,05 -0,97 -18,33 Gübre Fabrik. 72,95 -0,75 -15,22 Güler Yat. Holding 11,16 9,95 2,67 Halk GMYO 3,21 -3,89 0,00 Hatay Tekstil 19,14 -1,85 37,20 Hedef Girişim 4,90 -1,21 43,00 Hektaş 29,96 -2,09 57,11 HUB Girişim 16,28 -1,51 -10,55 Hürriyet Gzt. 1,82 -1,62 -13,33 ICBC Turkey Bank 6,17 -1,12 -5,08 İdealist Danışmanlık 82,00 -8,89 509,21 İdealist GMYO 9,10 -4,91 33,82 İhlas Ev Aletleri 1,44 -2,04 -23,40 İhlas Gayrimenkul 1,12 -1,75 -10,40 İhlas Gazetecilik 3,08 -1,60 -24,14 İhlas Holding 0,74 -5,13 -34,09 İhlas Yayın Holding 0,88 -1,12 -22,81 İndeks Bilgisayar 28,98 -0,75 51,49 Info Yatırım 7,79 0,00 20,78 İntema 48,96 -4,00 22,71 Inveo Yatırım Holding 117,60 -4,23 165,94 İpek Doğal Enerji 11,56 -2,86 -11,62 İskenderun Demir Çelik 11,24 -1,40 24,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara