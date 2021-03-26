Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,68-8,1625,06
Acıpayam Selüloz20,860,8721,85
Adel Kalemcilik22,54-0,09-34,16
Adese Alışveriş Ticaret3,011,357,50
Afyon Çimento4,15-0,95-18,79
Ak Enerji1,79-2,19-19,00
Akbank4,781,07-29,27
Akçansa18,93-0,2614,45
Akdeniz Yatırım Hold.2,16-0,46-10,12
Akfen GMYO3,971,53-18,31
Akın Tekstil51,70-1,1562,78
Akiş GMYO1,95-1,02-30,16
Akmerkez GMYO56,401,08-12,41
Aksa15,701,297,61
Aksa Enerji10,88-2,6046,24
Aksigorta8,04-0,25-7,57
Aksu Enerji6,15-2,23-18,51
Alarko Carrıer365,40-2,590,14
Alarko GMYO25,72-1,76-1,68
Alarko Holding10,701,1323,84
Albaraka Türk1,81-0,55-6,70
Alcatel Lucent Teletaş30,82-1,973,91
Alkim Kağıt17,30-1,2627,70
Alkim Kimya16,75-1,6415,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,350,007,31
Altınyunus Çeşme77,30-2,0354,72
Anadolu Efes22,960,70-0,95
Anadolu Grubu Holding24,080,33-8,48
Anadolu Hayat Emek.11,380,2631,26
Anadolu Isuzu19,13-0,936,28
Anadolu Sigorta7,221,12-4,37
Anel Elektrik5,870,1785,17
Arçelik35,06-2,2315,33
ARD Bilişim Teknolojileri50,35-0,694,72
Arena Bilgisayar52,00-2,0751,16
Armada Bilgisayar54,80-2,1411,65
Arsan Tekstil11,074,1451,85
Arzum Ev Aletleri22,02-1,17-10,56
Aselsan15,080,13-17,37
Ata GMYO5,370,94-2,54
Atakule GMYO3,07-0,9721,83
Atlantis Yatırım Holding4,962,27-10,79
Atlas Yat. Ort.1,39-1,42-20,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,12-0,110,55
Avrasya GMYO3,20-1,2322,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,20-0,930,00
Avrupa Yatırım Holding8,571,1842,83
Ayen Enerji7,97-3,1647,32
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,680,002,91
Aygaz14,961,292,12
Bagfaş23,201,7516,00
Bak Ambalaj22,56-1,8311,68
Balatacılar Balatacılık7,542,86-8,50
Bantaş Ambalaj4,37-0,91-6,82
Banvit53,50-0,192,88
Baştaş Başkent Çimento14,253,56-17,96
Batı Çimento14,64-1,21210,83
Batısöke Çimento3,63-5,2248,77
Bayrak Taban Sanayi10,10-0,20-4,81
Bera Holding21,724,427,10
Berkosan Yalıtım11,291,7126,57
Beşiktaş Futbol Yat.6,899,3770,54
Beyaz Filo11,65-3,3214,44
Bilici Yatırım14,021,30111,14
Bim Mağazalar69,10-1,78-6,03
Birko Mensucat1,378,7323,42
Birlik Mensucat3,204,58-7,51
Bizim Mağazaları13,65-1,09-11,13
Borusan Mannesmann28,100,001,08
Borusan Yat. Paz.421,10-3,28-7,84
Bosch Fren Sistemleri1.073,300,31-13,37
Bossa23,64-1,8332,44
Brisa27,90-0,7139,92
Burçelik23,12-1,209,99
Burçelik Vana30,00-0,73-39,59
Bursa Çimento3,83-1,03-23,06
Carrefoursa53,150,00-25,97
Casa Emtia Petrol133,000,0025,47
Ceo Event Medya5,65-0,70-12,13
Coca Cola İçecek70,95-0,078,96
Cosmos Yat. Holding11,304,5340,20
Credıtwest Faktorıng5,116,24-12,95
Çelebi293,90-2,0361,02
Çelik Halat7,74-0,64-14,92
Çemaş Döküm1,33-0,75-21,88
Çemtaş15,101,14-5,04
Çimbeton281,00-1,40-5,23
Çimentaş38,080,215,31
Çimsa20,50-0,1015,17
Çuhadaroğlu Metal6,86-1,86-11,25
Dagi Giyim2,48-1,98-27,20
Dagi Yatırım Holding13,72-3,656,36
Dardanel31,941,33-4,66
Datagate Bilgisayar15,512,31-3,72
Demısaş Döküm7,32-1,2110,74
Denge Holding7,510,2737,04
Deniz GMYO4,98-0,2045,61
Derimod11,63-1,1919,40
Derlüks Yatırım Holding8,02-2,20-9,07
Desa Deri11,92-0,6722,38
Despec Bilgisayar11,95-1,16-8,50
Deva Holding29,781,5023,36
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,50-1,2333,64
Diriteks Diriliş Tekstil6,120,6664,08
Ditaş Doğan15,890,0621,96
DO-CO621,801,90-1,30
Doğan Burda18,663,49-16,84
Doğan Holding3,190,633,91
Doğtaş Kelebek Mobilya2,56-1,929,92
Doğusan5,65-1,7429,00
Doğuş GMYO13,070,6959,98
Doğuş Otomotiv29,002,980,90
Döktaş Dökümcülük33,000,007,77
Duran Doğan Basım11,42-0,178,87
Dyo Boya13,47-2,0418,57
Eczacıbaşı İlaç6,51-0,46-12,73
Eczacıbaşı Yatırım52,35-1,2388,72
Edip Gayrimenkul3,541,146,63
Ege Endüstri1.568,00-2,48-5,82
Ege Gübre204,40-0,7340,77
Ege Profil31,88-1,18-16,63
Ege Seramik13,140,3127,70
Egeplast35,447,396,43
Ekiz Kimya6,56-5,61-7,99
Emek Elektrik2,56-0,78-10,34
Eminiş Ambalaj23,500,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,900,53-11,21
Enerjisa Enerji10,86-3,04-13,19
Enka İnşaat7,73-1,904,88
Erbosan61,60-1,2050,24
Ereğli Demir Çelik13,61-0,803,60
Ersu Gıda4,81-0,82-2,63
Escort Teknoloji6,77-1,883,04
Esenboğa Elektrik38,72-2,22103,47
Etiler Gıda5,70-0,8743,22
Euro Kapital Yat. Ort.4,422,7914,81
Euro Trend Yat. Ort.4,19-1,8716,39
Euro Yat. Ort.4,521,120,22
Euro Yatırım Holding3,720,2730,99
Fade Gıda17,00-2,24174,64
Fenerbahçe Futbol26,747,48-9,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,520,18-13,34
F-M İzmit Piston148,50-2,2321,13
Fonet Bilgi Teknolojileri14,70-2,1312,82
Ford Otosan195,80-1,2160,31
Formet Celik Kapi Sanayi3,11-1,27-34,53
Frigo Pak Gıda31,860,0051,86
Galatasaray Sportif3,713,92-8,40
Garanti Bankası6,98-0,14-32,69
Garanti Faktoring13,693,3223,00
Garanti Yat. Ort.2,92-1,35-9,60
Gedik Y. Men. Değ.21,500,0070,63
Gediz Ambalaj34,90-1,7530,22
Gentaş5,490,55-7,58
Gersan Elektrik6,75-0,749,93
Global Men. Değ.7,98-2,2132,78
Global Yat. Holding6,09-1,9330,13
Good-Year7,74-0,77-7,42
Göltaş Çimento58,300,0041,30
Gözde Girişim7,29-2,41-8,65
GSD Denizcilik6,300,0025,00
GSD Holding2,060,00-17,93
Gübre Fabrik.75,001,42-12,84
Güler Yat. Holding10,102,12-7,08
Halk GMYO3,23-0,620,62
Hatay Tekstil19,86-1,3942,37
Hedef Girişim4,680,4336,58
Hektaş31,941,3367,49
HUB Girişim16,77-0,30-7,86
Hürriyet Gzt.1,83-1,08-12,86
ICBC Turkey Bank5,90-2,48-9,23
İdealist Danışmanlık88,959,88560,85
İdealist GMYO9,55-1,2440,44
İhlas Ev Aletleri1,48-0,67-21,28
İhlas Gayrimenkul1,04-0,95-16,80
İhlas Gazetecilik3,200,00-21,18
İhlas Holding0,772,67-31,41
İhlas Yayın Holding0,87-1,14-23,68
İndeks Bilgisayar28,86-2,8350,86
Info Yatırım7,09-1,539,92
İntema47,66-2,3019,45
Inveo Yatırım Holding127,601,27188,56
İpek Doğal Enerji11,67-1,68-10,78
İskenderun Demir Çelik10,97-1,1721,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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