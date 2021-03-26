Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,68
|-8,16
|25,06
|Acıpayam Selüloz
|20,86
|0,87
|21,85
|Adel Kalemcilik
|22,54
|-0,09
|-34,16
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|1,35
|7,50
|Afyon Çimento
|4,15
|-0,95
|-18,79
|Ak Enerji
|1,79
|-2,19
|-19,00
|Akbank
|4,78
|1,07
|-29,27
|Akçansa
|18,93
|-0,26
|14,45
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,16
|-0,46
|-10,12
|Akfen GMYO
|3,97
|1,53
|-18,31
|Akın Tekstil
|51,70
|-1,15
|62,78
|Akiş GMYO
|1,95
|-1,02
|-30,16
|Akmerkez GMYO
|56,40
|1,08
|-12,41
|Aksa
|15,70
|1,29
|7,61
|Aksa Enerji
|10,88
|-2,60
|46,24
|Aksigorta
|8,04
|-0,25
|-7,57
|Aksu Enerji
|6,15
|-2,23
|-18,51
|Alarko Carrıer
|365,40
|-2,59
|0,14
|Alarko GMYO
|25,72
|-1,76
|-1,68
|Alarko Holding
|10,70
|1,13
|23,84
|Albaraka Türk
|1,81
|-0,55
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,82
|-1,97
|3,91
|Alkim Kağıt
|17,30
|-1,26
|27,70
|Alkim Kimya
|16,75
|-1,64
|15,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|0,00
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|77,30
|-2,03
|54,72
|Anadolu Efes
|22,96
|0,70
|-0,95
|Anadolu Grubu Holding
|24,08
|0,33
|-8,48
|Anadolu Hayat Emek.
|11,38
|0,26
|31,26
|Anadolu Isuzu
|19,13
|-0,93
|6,28
|Anadolu Sigorta
|7,22
|1,12
|-4,37
|Anel Elektrik
|5,87
|0,17
|85,17
|Arçelik
|35,06
|-2,23
|15,33
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,35
|-0,69
|4,72
|Arena Bilgisayar
|52,00
|-2,07
|51,16
|Armada Bilgisayar
|54,80
|-2,14
|11,65
|Arsan Tekstil
|11,07
|4,14
|51,85
|Arzum Ev Aletleri
|22,02
|-1,17
|-10,56
|Aselsan
|15,08
|0,13
|-17,37
|Ata GMYO
|5,37
|0,94
|-2,54
|Atakule GMYO
|3,07
|-0,97
|21,83
|Atlantis Yatırım Holding
|4,96
|2,27
|-10,79
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-1,42
|-20,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,12
|-0,11
|0,55
|Avrasya GMYO
|3,20
|-1,23
|22,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|-0,93
|0,00
|Avrupa Yatırım Holding
|8,57
|1,18
|42,83
|Ayen Enerji
|7,97
|-3,16
|47,32
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,68
|0,00
|2,91
|Aygaz
|14,96
|1,29
|2,12
|Bagfaş
|23,20
|1,75
|16,00
|Bak Ambalaj
|22,56
|-1,83
|11,68
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|2,86
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|4,37
|-0,91
|-6,82
|Banvit
|53,50
|-0,19
|2,88
|Baştaş Başkent Çimento
|14,25
|3,56
|-17,96
|Batı Çimento
|14,64
|-1,21
|210,83
|Batısöke Çimento
|3,63
|-5,22
|48,77
|Bayrak Taban Sanayi
|10,10
|-0,20
|-4,81
|Bera Holding
|21,72
|4,42
|7,10
|Berkosan Yalıtım
|11,29
|1,71
|26,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,89
|9,37
|70,54
|Beyaz Filo
|11,65
|-3,32
|14,44
|Bilici Yatırım
|14,02
|1,30
|111,14
|Bim Mağazalar
|69,10
|-1,78
|-6,03
|Birko Mensucat
|1,37
|8,73
|23,42
|Birlik Mensucat
|3,20
|4,58
|-7,51
|Bizim Mağazaları
|13,65
|-1,09
|-11,13
|Borusan Mannesmann
|28,10
|0,00
|1,08
|Borusan Yat. Paz.
|421,10
|-3,28
|-7,84
|Bosch Fren Sistemleri
|1.073,30
|0,31
|-13,37
|Bossa
|23,64
|-1,83
|32,44
|Brisa
|27,90
|-0,71
|39,92
|Burçelik
|23,12
|-1,20
|9,99
|Burçelik Vana
|30,00
|-0,73
|-39,59
|Bursa Çimento
|3,83
|-1,03
|-23,06
|Carrefoursa
|53,15
|0,00
|-25,97
|Casa Emtia Petrol
|133,00
|0,00
|25,47
|Ceo Event Medya
|5,65
|-0,70
|-12,13
|Coca Cola İçecek
|70,95
|-0,07
|8,96
|Cosmos Yat. Holding
|11,30
|4,53
|40,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,11
|6,24
|-12,95
|Çelebi
|293,90
|-2,03
|61,02
|Çelik Halat
|7,74
|-0,64
|-14,92
|Çemaş Döküm
|1,33
|-0,75
|-21,88
|Çemtaş
|15,10
|1,14
|-5,04
|Çimbeton
|281,00
|-1,40
|-5,23
|Çimentaş
|38,08
|0,21
|5,31
|Çimsa
|20,50
|-0,10
|15,17
|Çuhadaroğlu Metal
|6,86
|-1,86
|-11,25
|Dagi Giyim
|2,48
|-1,98
|-27,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,72
|-3,65
|6,36
|Dardanel
|31,94
|1,33
|-4,66
|Datagate Bilgisayar
|15,51
|2,31
|-3,72
|Demısaş Döküm
|7,32
|-1,21
|10,74
|Denge Holding
|7,51
|0,27
|37,04
|Deniz GMYO
|4,98
|-0,20
|45,61
|Derimod
|11,63
|-1,19
|19,40
|Derlüks Yatırım Holding
|8,02
|-2,20
|-9,07
|Desa Deri
|11,92
|-0,67
|22,38
|Despec Bilgisayar
|11,95
|-1,16
|-8,50
|Deva Holding
|29,78
|1,50
|23,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,50
|-1,23
|33,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,12
|0,66
|64,08
|Ditaş Doğan
|15,89
|0,06
|21,96
|DO-CO
|621,80
|1,90
|-1,30
|Doğan Burda
|18,66
|3,49
|-16,84
|Doğan Holding
|3,19
|0,63
|3,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,56
|-1,92
|9,92
|Doğusan
|5,65
|-1,74
|29,00
|Doğuş GMYO
|13,07
|0,69
|59,98
|Doğuş Otomotiv
|29,00
|2,98
|0,90
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|0,00
|7,77
|Duran Doğan Basım
|11,42
|-0,17
|8,87
|Dyo Boya
|13,47
|-2,04
|18,57
|Eczacıbaşı İlaç
|6,51
|-0,46
|-12,73
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,35
|-1,23
|88,72
|Edip Gayrimenkul
|3,54
|1,14
|6,63
|Ege Endüstri
|1.568,00
|-2,48
|-5,82
|Ege Gübre
|204,40
|-0,73
|40,77
|Ege Profil
|31,88
|-1,18
|-16,63
|Ege Seramik
|13,14
|0,31
|27,70
|Egeplast
|35,44
|7,39
|6,43
|Ekiz Kimya
|6,56
|-5,61
|-7,99
|Emek Elektrik
|2,56
|-0,78
|-10,34
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|0,00
|-36,21
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|0,53
|-11,21
|Enerjisa Enerji
|10,86
|-3,04
|-13,19
|Enka İnşaat
|7,73
|-1,90
|4,88
|Erbosan
|61,60
|-1,20
|50,24
|Ereğli Demir Çelik
|13,61
|-0,80
|3,60
|Ersu Gıda
|4,81
|-0,82
|-2,63
|Escort Teknoloji
|6,77
|-1,88
|3,04
|Esenboğa Elektrik
|38,72
|-2,22
|103,47
|Etiler Gıda
|5,70
|-0,87
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,42
|2,79
|14,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,19
|-1,87
|16,39
|Euro Yat. Ort.
|4,52
|1,12
|0,22
|Euro Yatırım Holding
|3,72
|0,27
|30,99
|Fade Gıda
|17,00
|-2,24
|174,64
|Fenerbahçe Futbol
|26,74
|7,48
|-9,54
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,52
|0,18
|-13,34
|F-M İzmit Piston
|148,50
|-2,23
|21,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,70
|-2,13
|12,82
|Ford Otosan
|195,80
|-1,21
|60,31
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,11
|-1,27
|-34,53
|Frigo Pak Gıda
|31,86
|0,00
|51,86
|Galatasaray Sportif
|3,71
|3,92
|-8,40
|Garanti Bankası
|6,98
|-0,14
|-32,69
|Garanti Faktoring
|13,69
|3,32
|23,00
|Garanti Yat. Ort.
|2,92
|-1,35
|-9,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,50
|0,00
|70,63
|Gediz Ambalaj
|34,90
|-1,75
|30,22
|Gentaş
|5,49
|0,55
|-7,58
|Gersan Elektrik
|6,75
|-0,74
|9,93
|Global Men. Değ.
|7,98
|-2,21
|32,78
|Global Yat. Holding
|6,09
|-1,93
|30,13
|Good-Year
|7,74
|-0,77
|-7,42
|Göltaş Çimento
|58,30
|0,00
|41,30
|Gözde Girişim
|7,29
|-2,41
|-8,65
|GSD Denizcilik
|6,30
|0,00
|25,00
|GSD Holding
|2,06
|0,00
|-17,93
|Gübre Fabrik.
|75,00
|1,42
|-12,84
|Güler Yat. Holding
|10,10
|2,12
|-7,08
|Halk GMYO
|3,23
|-0,62
|0,62
|Hatay Tekstil
|19,86
|-1,39
|42,37
|Hedef Girişim
|4,68
|0,43
|36,58
|Hektaş
|31,94
|1,33
|67,49
|HUB Girişim
|16,77
|-0,30
|-7,86
|Hürriyet Gzt.
|1,83
|-1,08
|-12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,90
|-2,48
|-9,23
|İdealist Danışmanlık
|88,95
|9,88
|560,85
|İdealist GMYO
|9,55
|-1,24
|40,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,48
|-0,67
|-21,28
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|-0,95
|-16,80
|İhlas Gazetecilik
|3,20
|0,00
|-21,18
|İhlas Holding
|0,77
|2,67
|-31,41
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|-1,14
|-23,68
|İndeks Bilgisayar
|28,86
|-2,83
|50,86
|Info Yatırım
|7,09
|-1,53
|9,92
|İntema
|47,66
|-2,30
|19,45
|Inveo Yatırım Holding
|127,60
|1,27
|188,56
|İpek Doğal Enerji
|11,67
|-1,68
|-10,78
|İskenderun Demir Çelik
|10,97
|-1,17
|21,40
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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