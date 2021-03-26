Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,68 -8,16 25,06 Acıpayam Selüloz 20,86 0,87 21,85 Adel Kalemcilik 22,54 -0,09 -34,16 Adese Alışveriş Ticaret 3,01 1,35 7,50 Afyon Çimento 4,15 -0,95 -18,79 Ak Enerji 1,79 -2,19 -19,00 Akbank 4,78 1,07 -29,27 Akçansa 18,93 -0,26 14,45 Akdeniz Yatırım Hold. 2,16 -0,46 -10,12 Akfen GMYO 3,97 1,53 -18,31 Akın Tekstil 51,70 -1,15 62,78 Akiş GMYO 1,95 -1,02 -30,16 Akmerkez GMYO 56,40 1,08 -12,41 Aksa 15,70 1,29 7,61 Aksa Enerji 10,88 -2,60 46,24 Aksigorta 8,04 -0,25 -7,57 Aksu Enerji 6,15 -2,23 -18,51 Alarko Carrıer 365,40 -2,59 0,14 Alarko GMYO 25,72 -1,76 -1,68 Alarko Holding 10,70 1,13 23,84 Albaraka Türk 1,81 -0,55 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 30,82 -1,97 3,91 Alkim Kağıt 17,30 -1,26 27,70 Alkim Kimya 16,75 -1,64 15,22 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 0,00 7,31 Altınyunus Çeşme 77,30 -2,03 54,72 Anadolu Efes 22,96 0,70 -0,95 Anadolu Grubu Holding 24,08 0,33 -8,48 Anadolu Hayat Emek. 11,38 0,26 31,26 Anadolu Isuzu 19,13 -0,93 6,28 Anadolu Sigorta 7,22 1,12 -4,37 Anel Elektrik 5,87 0,17 85,17 Arçelik 35,06 -2,23 15,33 ARD Bilişim Teknolojileri 50,35 -0,69 4,72 Arena Bilgisayar 52,00 -2,07 51,16 Armada Bilgisayar 54,80 -2,14 11,65 Arsan Tekstil 11,07 4,14 51,85 Arzum Ev Aletleri 22,02 -1,17 -10,56 Aselsan 15,08 0,13 -17,37 Ata GMYO 5,37 0,94 -2,54 Atakule GMYO 3,07 -0,97 21,83 Atlantis Yatırım Holding 4,96 2,27 -10,79 Atlas Yat. Ort. 1,39 -1,42 -20,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,12 -0,11 0,55 Avrasya GMYO 3,20 -1,23 22,17 Avrasya Petrol ve Tur. 3,20 -0,93 0,00 Avrupa Yatırım Holding 8,57 1,18 42,83 Ayen Enerji 7,97 -3,16 47,32 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,68 0,00 2,91 Aygaz 14,96 1,29 2,12 Bagfaş 23,20 1,75 16,00 Bak Ambalaj 22,56 -1,83 11,68 Balatacılar Balatacılık 7,54 2,86 -8,50 Bantaş Ambalaj 4,37 -0,91 -6,82 Banvit 53,50 -0,19 2,88 Baştaş Başkent Çimento 14,25 3,56 -17,96 Batı Çimento 14,64 -1,21 210,83 Batısöke Çimento 3,63 -5,22 48,77 Bayrak Taban Sanayi 10,10 -0,20 -4,81 Bera Holding 21,72 4,42 7,10 Berkosan Yalıtım 11,29 1,71 26,57 Beşiktaş Futbol Yat. 6,89 9,37 70,54 Beyaz Filo 11,65 -3,32 14,44 Bilici Yatırım 14,02 1,30 111,14 Bim Mağazalar 69,10 -1,78 -6,03 Birko Mensucat 1,37 8,73 23,42 Birlik Mensucat 3,20 4,58 -7,51 Bizim Mağazaları 13,65 -1,09 -11,13 Borusan Mannesmann 28,10 0,00 1,08 Borusan Yat. Paz. 421,10 -3,28 -7,84 Bosch Fren Sistemleri 1.073,30 0,31 -13,37 Bossa 23,64 -1,83 32,44 Brisa 27,90 -0,71 39,92 Burçelik 23,12 -1,20 9,99 Burçelik Vana 30,00 -0,73 -39,59 Bursa Çimento 3,83 -1,03 -23,06 Carrefoursa 53,15 0,00 -25,97 Casa Emtia Petrol 133,00 0,00 25,47 Ceo Event Medya 5,65 -0,70 -12,13 Coca Cola İçecek 70,95 -0,07 8,96 Cosmos Yat. Holding 11,30 4,53 40,20 Credıtwest Faktorıng 5,11 6,24 -12,95 Çelebi 293,90 -2,03 61,02 Çelik Halat 7,74 -0,64 -14,92 Çemaş Döküm 1,33 -0,75 -21,88 Çemtaş 15,10 1,14 -5,04 Çimbeton 281,00 -1,40 -5,23 Çimentaş 38,08 0,21 5,31 Çimsa 20,50 -0,10 15,17 Çuhadaroğlu Metal 6,86 -1,86 -11,25 Dagi Giyim 2,48 -1,98 -27,20 Dagi Yatırım Holding 13,72 -3,65 6,36 Dardanel 31,94 1,33 -4,66 Datagate Bilgisayar 15,51 2,31 -3,72 Demısaş Döküm 7,32 -1,21 10,74 Denge Holding 7,51 0,27 37,04 Deniz GMYO 4,98 -0,20 45,61 Derimod 11,63 -1,19 19,40 Derlüks Yatırım Holding 8,02 -2,20 -9,07 Desa Deri 11,92 -0,67 22,38 Despec Bilgisayar 11,95 -1,16 -8,50 Deva Holding 29,78 1,50 23,36 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,50 -1,23 33,64 Diriteks Diriliş Tekstil 6,12 0,66 64,08 Ditaş Doğan 15,89 0,06 21,96 DO-CO 621,80 1,90 -1,30 Doğan Burda 18,66 3,49 -16,84 Doğan Holding 3,19 0,63 3,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,56 -1,92 9,92 Doğusan 5,65 -1,74 29,00 Doğuş GMYO 13,07 0,69 59,98 Doğuş Otomotiv 29,00 2,98 0,90 Döktaş Dökümcülük 33,00 0,00 7,77 Duran Doğan Basım 11,42 -0,17 8,87 Dyo Boya 13,47 -2,04 18,57 Eczacıbaşı İlaç 6,51 -0,46 -12,73 Eczacıbaşı Yatırım 52,35 -1,23 88,72 Edip Gayrimenkul 3,54 1,14 6,63 Ege Endüstri 1.568,00 -2,48 -5,82 Ege Gübre 204,40 -0,73 40,77 Ege Profil 31,88 -1,18 -16,63 Ege Seramik 13,14 0,31 27,70 Egeplast 35,44 7,39 6,43 Ekiz Kimya 6,56 -5,61 -7,99 Emek Elektrik 2,56 -0,78 -10,34 Eminiş Ambalaj 23,50 0,00 -36,21 Emlak Konut GMYO 1,90 0,53 -11,21 Enerjisa Enerji 10,86 -3,04 -13,19 Enka İnşaat 7,73 -1,90 4,88 Erbosan 61,60 -1,20 50,24 Ereğli Demir Çelik 13,61 -0,80 3,60 Ersu Gıda 4,81 -0,82 -2,63 Escort Teknoloji 6,77 -1,88 3,04 Esenboğa Elektrik 38,72 -2,22 103,47 Etiler Gıda 5,70 -0,87 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 4,42 2,79 14,81 Euro Trend Yat. Ort. 4,19 -1,87 16,39 Euro Yat. Ort. 4,52 1,12 0,22 Euro Yatırım Holding 3,72 0,27 30,99 Fade Gıda 17,00 -2,24 174,64 Fenerbahçe Futbol 26,74 7,48 -9,54 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,52 0,18 -13,34 F-M İzmit Piston 148,50 -2,23 21,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,70 -2,13 12,82 Ford Otosan 195,80 -1,21 60,31 Formet Celik Kapi Sanayi 3,11 -1,27 -34,53 Frigo Pak Gıda 31,86 0,00 51,86 Galatasaray Sportif 3,71 3,92 -8,40 Garanti Bankası 6,98 -0,14 -32,69 Garanti Faktoring 13,69 3,32 23,00 Garanti Yat. Ort. 2,92 -1,35 -9,60 Gedik Y. Men. Değ. 21,50 0,00 70,63 Gediz Ambalaj 34,90 -1,75 30,22 Gentaş 5,49 0,55 -7,58 Gersan Elektrik 6,75 -0,74 9,93 Global Men. Değ. 7,98 -2,21 32,78 Global Yat. Holding 6,09 -1,93 30,13 Good-Year 7,74 -0,77 -7,42 Göltaş Çimento 58,30 0,00 41,30 Gözde Girişim 7,29 -2,41 -8,65 GSD Denizcilik 6,30 0,00 25,00 GSD Holding 2,06 0,00 -17,93 Gübre Fabrik. 75,00 1,42 -12,84 Güler Yat. Holding 10,10 2,12 -7,08 Halk GMYO 3,23 -0,62 0,62 Hatay Tekstil 19,86 -1,39 42,37 Hedef Girişim 4,68 0,43 36,58 Hektaş 31,94 1,33 67,49 HUB Girişim 16,77 -0,30 -7,86 Hürriyet Gzt. 1,83 -1,08 -12,86 ICBC Turkey Bank 5,90 -2,48 -9,23 İdealist Danışmanlık 88,95 9,88 560,85 İdealist GMYO 9,55 -1,24 40,44 İhlas Ev Aletleri 1,48 -0,67 -21,28 İhlas Gayrimenkul 1,04 -0,95 -16,80 İhlas Gazetecilik 3,20 0,00 -21,18 İhlas Holding 0,77 2,67 -31,41 İhlas Yayın Holding 0,87 -1,14 -23,68 İndeks Bilgisayar 28,86 -2,83 50,86 Info Yatırım 7,09 -1,53 9,92 İntema 47,66 -2,30 19,45 Inveo Yatırım Holding 127,60 1,27 188,56 İpek Doğal Enerji 11,67 -1,68 -10,78 İskenderun Demir Çelik 10,97 -1,17 21,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara