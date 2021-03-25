Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım11,097,8843,28
Acıpayam Selüloz21,02-1,0422,78
Adel Kalemcilik23,061,14-32,64
Adese Alışveriş Ticaret2,930,004,64
Afyon Çimento4,270,23-16,44
Ak Enerji1,863,33-15,84
Akbank4,88-0,61-29,58
Akçansa18,700,5913,06
Akdeniz Yatırım Hold.2,220,00-7,62
Akfen GMYO4,06-1,22-16,46
Akın Tekstil53,95-1,4669,87
Akiş GMYO2,02-0,49-27,66
Akmerkez GMYO56,453,96-12,33
Aksa15,99-0,689,60
Aksa Enerji11,041,9448,39
Aksigorta8,16-1,69-6,19
Aksu Enerji6,250,97-17,19
Alarko Carrıer387,300,346,14
Alarko GMYO26,82-0,812,52
Alarko Holding10,81-1,4625,12
Albaraka Türk1,851,65-4,64
Alcatel Lucent Teletaş32,122,038,29
Alkim Kağıt17,63-0,8430,13
Alkim Kimya17,041,1917,22
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,40-2,049,59
Altınyunus Çeşme78,502,0157,13
Anadolu Efes23,262,290,35
Anadolu Grubu Holding24,681,15-6,20
Anadolu Hayat Emek.11,421,7831,72
Anadolu Isuzu19,370,367,61
Anadolu Sigorta7,30-1,62-3,31
Anel Elektrik5,904,2486,12
Arçelik35,921,1818,16
ARD Bilişim Teknolojileri51,25-0,496,59
Arena Bilgisayar56,854,4165,26
Armada Bilgisayar55,95-1,8414,00
Arsan Tekstil10,45-4,2243,35
Arzum Ev Aletleri22,661,61-7,96
Aselsan15,400,72-15,62
Ata GMYO5,440,00-1,27
Atakule GMYO3,14-1,2624,60
Atlantis Yatırım Holding4,99-0,20-10,25
Atlas Yat. Ort.1,44-2,04-17,71
AvivaSA Emeklilik Hayat18,80-0,904,32
Avrasya GMYO3,293,1325,60
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-2,691,87
Avrupa Yatırım Holding8,76-1,9046,00
Ayen Enerji8,535,0557,67
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,00-1,485,73
Aygaz14,99-0,792,32
Bagfaş23,00-2,1315,00
Bak Ambalaj23,66-0,9217,13
Balatacılar Balatacılık8,030,25-2,55
Bantaş Ambalaj4,540,44-3,20
Banvit53,55-1,202,98
Baştaş Başkent Çimento13,870,51-20,15
Batı Çimento14,820,07214,65
Batısöke Çimento3,714,5152,05
Bayrak Taban Sanayi10,360,10-2,36
Bera Holding21,26-1,214,83
Berkosan Yalıtım11,144,7024,89
Beşiktaş Futbol Yat.5,831,7544,31
Beyaz Filo12,33-0,8821,12
Bilici Yatırım13,592,72104,67
Bim Mağazalar70,001,45-4,81
Birko Mensucat1,182,616,31
Birlik Mensucat3,200,00-7,51
Bizim Mağazaları13,980,36-8,98
Borusan Mannesmann29,100,974,68
Borusan Yat. Paz.440,002,83-3,70
Bosch Fren Sistemleri1.116,60-0,05-9,87
Bossa25,062,4540,39
Brisa28,62-1,9943,53
Burçelik24,000,3314,18
Burçelik Vana31,12-1,02-37,33
Bursa Çimento3,96-0,75-20,44
Carrefoursa55,10-1,78-23,26
Casa Emtia Petrol132,005,2624,53
Ceo Event Medya5,831,39-9,33
Coca Cola İçecek71,90-0,4810,42
Cosmos Yat. Holding11,00-3,9336,48
Credıtwest Faktorıng4,820,63-17,89
Çelebi301,20-1,8965,02
Çelik Halat7,900,77-13,16
Çemaş Döküm1,370,74-19,54
Çemtaş15,190,53-4,47
Çimbeton299,00-2,380,84
Çimentaş40,32-1,6611,50
Çimsa20,68-1,1516,18
Çuhadaroğlu Metal7,113,19-8,02
Dagi Giyim2,580,00-24,26
Dagi Yatırım Holding14,436,1811,86
Dardanel31,98-0,68-4,54
Datagate Bilgisayar15,171,47-5,83
Demısaş Döküm7,501,0813,46
Denge Holding7,520,2737,23
Deniz GMYO5,03-3,2747,08
Derimod12,102,3724,23
Derlüks Yatırım Holding8,240,61-6,58
Desa Deri12,09-0,9024,13
Despec Bilgisayar12,300,82-5,82
Deva Holding29,68-0,5422,95
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,860,8836,96
Diriteks Diriliş Tekstil6,750,7580,97
Ditaş Doğan16,223,0524,50
DO-CO617,50-0,15-1,98
Doğan Burda18,01-1,26-19,74
Doğan Holding3,17-2,163,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-1,1115,07
Doğusan5,512,6125,80
Doğuş GMYO12,675,0655,08
Doğuş Otomotiv29,02-0,210,97
Döktaş Dökümcülük34,343,0012,15
Duran Doğan Basım11,861,0213,06
Dyo Boya14,00-0,9923,24
Eczacıbaşı İlaç6,540,46-12,33
Eczacıbaşı Yatırım55,250,6499,17
Edip Gayrimenkul3,520,866,02
Ege Endüstri1.775,10-1,922,77
Ege Gübre211,00-1,4045,32
Ege Profil32,96-0,48-13,81
Ege Seramik13,17-0,4527,99
Egeplast33,98-0,062,04
Ekiz Kimya6,55-2,38-8,13
Emek Elektrik2,570,39-9,99
Eminiş Ambalaj23,50-6,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,90-0,52-11,21
Enerjisa Enerji11,105,31-11,27
Enka İnşaat7,95-0,627,87
Erbosan63,00-0,7153,66
Ereğli Demir Çelik14,22-0,918,25
Ersu Gıda5,041,612,02
Escort Teknoloji6,870,004,57
Esenboğa Elektrik40,94-0,39115,13
Etiler Gıda5,80-0,8545,73
Euro Kapital Yat. Ort.4,381,6213,77
Euro Trend Yat. Ort.4,210,2416,94
Euro Yat. Ort.4,51-0,440,00
Euro Yatırım Holding3,82-2,0534,51
Fade Gıda17,399,99180,94
Fenerbahçe Futbol25,280,16-14,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,691,61-10,68
F-M İzmit Piston156,10-1,2025,58
Fonet Bilgi Teknolojileri14,761,4413,28
Ford Otosan204,70-1,2167,60
Formet Celik Kapi Sanayi3,20-1,54-32,63
Frigo Pak Gıda32,28-2,4853,86
Galatasaray Sportif3,640,55-10,12
Garanti Bankası7,12-1,11-31,34
Garanti Faktoring13,21-2,8718,69
Garanti Yat. Ort.2,99-0,33-7,43
Gedik Y. Men. Değ.21,76-1,2772,70
Gediz Ambalaj35,76-0,4533,43
Gentaş5,552,59-6,57
Gersan Elektrik6,400,474,23
Global Men. Değ.7,65-1,2927,29
Global Yat. Holding5,90-0,5126,07
Good-Year7,95-1,00-4,90
Göltaş Çimento60,200,0045,90
Gözde Girişim7,636,71-4,39
GSD Denizcilik6,29-0,9424,80
GSD Holding2,090,00-16,73
Gübre Fabrik.75,85-1,24-11,85
Güler Yat. Holding9,101,00-16,28
Halk GMYO3,291,232,49
Hatay Tekstil20,781,0748,96
Hedef Girişim4,745,8038,33
Hektaş30,800,7961,51
HUB Girişim17,00-0,12-6,59
Hürriyet Gzt.1,89-1,56-10,00
ICBC Turkey Bank6,14-1,44-5,54
İdealist Danışmanlık80,959,99501,41
İdealist GMYO9,930,6146,03
İhlas Ev Aletleri1,520,66-19,15
İhlas Gayrimenkul1,060,00-15,20
İhlas Gazetecilik3,218,45-20,94
İhlas Holding0,771,32-31,41
İhlas Yayın Holding0,900,00-21,05
İndeks Bilgisayar30,746,0760,69
Info Yatırım7,207,9511,63
İntema46,90-1,1817,54
Inveo Yatırım Holding127,00-1,55187,20
İpek Doğal Enerji11,832,16-9,56
İskenderun Demir Çelik11,10-1,3322,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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