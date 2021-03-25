Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,09
|7,88
|43,28
|Acıpayam Selüloz
|21,02
|-1,04
|22,78
|Adel Kalemcilik
|23,06
|1,14
|-32,64
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,93
|0,00
|4,64
|Afyon Çimento
|4,27
|0,23
|-16,44
|Ak Enerji
|1,86
|3,33
|-15,84
|Akbank
|4,88
|-0,61
|-29,58
|Akçansa
|18,70
|0,59
|13,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,22
|0,00
|-7,62
|Akfen GMYO
|4,06
|-1,22
|-16,46
|Akın Tekstil
|53,95
|-1,46
|69,87
|Akiş GMYO
|2,02
|-0,49
|-27,66
|Akmerkez GMYO
|56,45
|3,96
|-12,33
|Aksa
|15,99
|-0,68
|9,60
|Aksa Enerji
|11,04
|1,94
|48,39
|Aksigorta
|8,16
|-1,69
|-6,19
|Aksu Enerji
|6,25
|0,97
|-17,19
|Alarko Carrıer
|387,30
|0,34
|6,14
|Alarko GMYO
|26,82
|-0,81
|2,52
|Alarko Holding
|10,81
|-1,46
|25,12
|Albaraka Türk
|1,85
|1,65
|-4,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,12
|2,03
|8,29
|Alkim Kağıt
|17,63
|-0,84
|30,13
|Alkim Kimya
|17,04
|1,19
|17,22
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|-2,04
|9,59
|Altınyunus Çeşme
|78,50
|2,01
|57,13
|Anadolu Efes
|23,26
|2,29
|0,35
|Anadolu Grubu Holding
|24,68
|1,15
|-6,20
|Anadolu Hayat Emek.
|11,42
|1,78
|31,72
|Anadolu Isuzu
|19,37
|0,36
|7,61
|Anadolu Sigorta
|7,30
|-1,62
|-3,31
|Anel Elektrik
|5,90
|4,24
|86,12
|Arçelik
|35,92
|1,18
|18,16
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,25
|-0,49
|6,59
|Arena Bilgisayar
|56,85
|4,41
|65,26
|Armada Bilgisayar
|55,95
|-1,84
|14,00
|Arsan Tekstil
|10,45
|-4,22
|43,35
|Arzum Ev Aletleri
|22,66
|1,61
|-7,96
|Aselsan
|15,40
|0,72
|-15,62
|Ata GMYO
|5,44
|0,00
|-1,27
|Atakule GMYO
|3,14
|-1,26
|24,60
|Atlantis Yatırım Holding
|4,99
|-0,20
|-10,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-2,04
|-17,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,80
|-0,90
|4,32
|Avrasya GMYO
|3,29
|3,13
|25,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|-2,69
|1,87
|Avrupa Yatırım Holding
|8,76
|-1,90
|46,00
|Ayen Enerji
|8,53
|5,05
|57,67
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,00
|-1,48
|5,73
|Aygaz
|14,99
|-0,79
|2,32
|Bagfaş
|23,00
|-2,13
|15,00
|Bak Ambalaj
|23,66
|-0,92
|17,13
|Balatacılar Balatacılık
|8,03
|0,25
|-2,55
|Bantaş Ambalaj
|4,54
|0,44
|-3,20
|Banvit
|53,55
|-1,20
|2,98
|Baştaş Başkent Çimento
|13,87
|0,51
|-20,15
|Batı Çimento
|14,82
|0,07
|214,65
|Batısöke Çimento
|3,71
|4,51
|52,05
|Bayrak Taban Sanayi
|10,36
|0,10
|-2,36
|Bera Holding
|21,26
|-1,21
|4,83
|Berkosan Yalıtım
|11,14
|4,70
|24,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,83
|1,75
|44,31
|Beyaz Filo
|12,33
|-0,88
|21,12
|Bilici Yatırım
|13,59
|2,72
|104,67
|Bim Mağazalar
|70,00
|1,45
|-4,81
|Birko Mensucat
|1,18
|2,61
|6,31
|Birlik Mensucat
|3,20
|0,00
|-7,51
|Bizim Mağazaları
|13,98
|0,36
|-8,98
|Borusan Mannesmann
|29,10
|0,97
|4,68
|Borusan Yat. Paz.
|440,00
|2,83
|-3,70
|Bosch Fren Sistemleri
|1.116,60
|-0,05
|-9,87
|Bossa
|25,06
|2,45
|40,39
|Brisa
|28,62
|-1,99
|43,53
|Burçelik
|24,00
|0,33
|14,18
|Burçelik Vana
|31,12
|-1,02
|-37,33
|Bursa Çimento
|3,96
|-0,75
|-20,44
|Carrefoursa
|55,10
|-1,78
|-23,26
|Casa Emtia Petrol
|132,00
|5,26
|24,53
|Ceo Event Medya
|5,83
|1,39
|-9,33
|Coca Cola İçecek
|71,90
|-0,48
|10,42
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|-3,93
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,82
|0,63
|-17,89
|Çelebi
|301,20
|-1,89
|65,02
|Çelik Halat
|7,90
|0,77
|-13,16
|Çemaş Döküm
|1,37
|0,74
|-19,54
|Çemtaş
|15,19
|0,53
|-4,47
|Çimbeton
|299,00
|-2,38
|0,84
|Çimentaş
|40,32
|-1,66
|11,50
|Çimsa
|20,68
|-1,15
|16,18
|Çuhadaroğlu Metal
|7,11
|3,19
|-8,02
|Dagi Giyim
|2,58
|0,00
|-24,26
|Dagi Yatırım Holding
|14,43
|6,18
|11,86
|Dardanel
|31,98
|-0,68
|-4,54
|Datagate Bilgisayar
|15,17
|1,47
|-5,83
|Demısaş Döküm
|7,50
|1,08
|13,46
|Denge Holding
|7,52
|0,27
|37,23
|Deniz GMYO
|5,03
|-3,27
|47,08
|Derimod
|12,10
|2,37
|24,23
|Derlüks Yatırım Holding
|8,24
|0,61
|-6,58
|Desa Deri
|12,09
|-0,90
|24,13
|Despec Bilgisayar
|12,30
|0,82
|-5,82
|Deva Holding
|29,68
|-0,54
|22,95
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,86
|0,88
|36,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,75
|0,75
|80,97
|Ditaş Doğan
|16,22
|3,05
|24,50
|DO-CO
|617,50
|-0,15
|-1,98
|Doğan Burda
|18,01
|-1,26
|-19,74
|Doğan Holding
|3,17
|-2,16
|3,26
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-1,11
|15,07
|Doğusan
|5,51
|2,61
|25,80
|Doğuş GMYO
|12,67
|5,06
|55,08
|Doğuş Otomotiv
|29,02
|-0,21
|0,97
|Döktaş Dökümcülük
|34,34
|3,00
|12,15
|Duran Doğan Basım
|11,86
|1,02
|13,06
|Dyo Boya
|14,00
|-0,99
|23,24
|Eczacıbaşı İlaç
|6,54
|0,46
|-12,33
|Eczacıbaşı Yatırım
|55,25
|0,64
|99,17
|Edip Gayrimenkul
|3,52
|0,86
|6,02
|Ege Endüstri
|1.775,10
|-1,92
|2,77
|Ege Gübre
|211,00
|-1,40
|45,32
|Ege Profil
|32,96
|-0,48
|-13,81
|Ege Seramik
|13,17
|-0,45
|27,99
|Egeplast
|33,98
|-0,06
|2,04
|Ekiz Kimya
|6,55
|-2,38
|-8,13
|Emek Elektrik
|2,57
|0,39
|-9,99
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|-6,00
|-36,21
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|-0,52
|-11,21
|Enerjisa Enerji
|11,10
|5,31
|-11,27
|Enka İnşaat
|7,95
|-0,62
|7,87
|Erbosan
|63,00
|-0,71
|53,66
|Ereğli Demir Çelik
|14,22
|-0,91
|8,25
|Ersu Gıda
|5,04
|1,61
|2,02
|Escort Teknoloji
|6,87
|0,00
|4,57
|Esenboğa Elektrik
|40,94
|-0,39
|115,13
|Etiler Gıda
|5,80
|-0,85
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,38
|1,62
|13,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,21
|0,24
|16,94
|Euro Yat. Ort.
|4,51
|-0,44
|0,00
|Euro Yatırım Holding
|3,82
|-2,05
|34,51
|Fade Gıda
|17,39
|9,99
|180,94
|Fenerbahçe Futbol
|25,28
|0,16
|-14,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,69
|1,61
|-10,68
|F-M İzmit Piston
|156,10
|-1,20
|25,58
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,76
|1,44
|13,28
|Ford Otosan
|204,70
|-1,21
|67,60
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,20
|-1,54
|-32,63
|Frigo Pak Gıda
|32,28
|-2,48
|53,86
|Galatasaray Sportif
|3,64
|0,55
|-10,12
|Garanti Bankası
|7,12
|-1,11
|-31,34
|Garanti Faktoring
|13,21
|-2,87
|18,69
|Garanti Yat. Ort.
|2,99
|-0,33
|-7,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,76
|-1,27
|72,70
|Gediz Ambalaj
|35,76
|-0,45
|33,43
|Gentaş
|5,55
|2,59
|-6,57
|Gersan Elektrik
|6,40
|0,47
|4,23
|Global Men. Değ.
|7,65
|-1,29
|27,29
|Global Yat. Holding
|5,90
|-0,51
|26,07
|Good-Year
|7,95
|-1,00
|-4,90
|Göltaş Çimento
|60,20
|0,00
|45,90
|Gözde Girişim
|7,63
|6,71
|-4,39
|GSD Denizcilik
|6,29
|-0,94
|24,80
|GSD Holding
|2,09
|0,00
|-16,73
|Gübre Fabrik.
|75,85
|-1,24
|-11,85
|Güler Yat. Holding
|9,10
|1,00
|-16,28
|Halk GMYO
|3,29
|1,23
|2,49
|Hatay Tekstil
|20,78
|1,07
|48,96
|Hedef Girişim
|4,74
|5,80
|38,33
|Hektaş
|30,80
|0,79
|61,51
|HUB Girişim
|17,00
|-0,12
|-6,59
|Hürriyet Gzt.
|1,89
|-1,56
|-10,00
|ICBC Turkey Bank
|6,14
|-1,44
|-5,54
|İdealist Danışmanlık
|80,95
|9,99
|501,41
|İdealist GMYO
|9,93
|0,61
|46,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,52
|0,66
|-19,15
|İhlas Gayrimenkul
|1,06
|0,00
|-15,20
|İhlas Gazetecilik
|3,21
|8,45
|-20,94
|İhlas Holding
|0,77
|1,32
|-31,41
|İhlas Yayın Holding
|0,90
|0,00
|-21,05
|İndeks Bilgisayar
|30,74
|6,07
|60,69
|Info Yatırım
|7,20
|7,95
|11,63
|İntema
|46,90
|-1,18
|17,54
|Inveo Yatırım Holding
|127,00
|-1,55
|187,20
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|2,16
|-9,56
|İskenderun Demir Çelik
|11,10
|-1,33
|22,84
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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