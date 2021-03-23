Borsada günün ilk yarısı (1)
23.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,34
|9,88
|20,67
|Acıpayam Selüloz
|19,66
|1,50
|14,84
|Adel Kalemcilik
|21,02
|-4,37
|-38,60
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,74
|1,48
|-2,14
|Afyon Çimento
|4,05
|-0,49
|-20,74
|Ak Enerji
|1,71
|0,00
|-22,62
|Akbank
|4,98
|-6,57
|-28,14
|Akçansa
|17,77
|6,60
|7,44
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,12
|0,95
|-11,78
|Akfen GMYO
|3,79
|-2,82
|-22,02
|Akın Tekstil
|52,80
|-1,77
|66,25
|Akiş GMYO
|1,91
|-4,50
|-31,60
|Akmerkez GMYO
|51,70
|1,77
|-19,71
|Aksa
|15,39
|-1,16
|5,48
|Aksa Enerji
|10,12
|-1,56
|36,02
|Aksigorta
|7,95
|-2,81
|-8,60
|Aksu Enerji
|5,69
|-2,74
|-24,61
|Alarko Carrıer
|363,00
|-1,55
|-0,52
|Alarko GMYO
|25,20
|1,61
|-3,67
|Alarko Holding
|10,62
|-2,03
|22,92
|Albaraka Türk
|1,67
|-1,18
|-13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,62
|-2,57
|-0,13
|Alkim Kağıt
|16,37
|-0,61
|20,83
|Alkim Kimya
|16,24
|1,75
|11,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,15
|-4,44
|-1,83
|Altınyunus Çeşme
|73,25
|5,09
|46,62
|Anadolu Efes
|21,68
|0,93
|-6,47
|Anadolu Grubu Holding
|23,48
|-3,69
|-10,76
|Anadolu Hayat Emek.
|10,35
|1,87
|19,38
|Anadolu Isuzu
|18,25
|-2,46
|1,39
|Anadolu Sigorta
|7,19
|-0,42
|-4,77
|Anel Elektrik
|4,94
|1,86
|55,84
|Arçelik
|32,96
|4,37
|8,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,00
|1,01
|3,99
|Arena Bilgisayar
|48,40
|-0,25
|40,70
|Armada Bilgisayar
|52,80
|-0,28
|7,58
|Arsan Tekstil
|10,09
|3,70
|38,41
|Arzum Ev Aletleri
|21,08
|-0,57
|-14,38
|Aselsan
|15,02
|1,90
|-17,70
|Ata GMYO
|5,12
|-4,12
|-7,08
|Atakule GMYO
|3,01
|-5,35
|19,44
|Atlantis Yatırım Holding
|4,70
|-1,05
|-15,47
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|2,19
|-20,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,69
|0,63
|-1,84
|Avrasya GMYO
|2,94
|4,26
|12,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-0,33
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|8,92
|-3,88
|48,67
|Ayen Enerji
|7,11
|3,49
|31,42
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,35
|0,09
|0,00
|Aygaz
|14,02
|-1,75
|-4,30
|Bagfaş
|21,54
|-3,23
|7,70
|Bak Ambalaj
|22,60
|0,62
|11,88
|Balatacılar Balatacılık
|7,00
|-7,16
|-15,05
|Bantaş Ambalaj
|4,27
|0,95
|-8,96
|Banvit
|53,50
|0,75
|2,88
|Baştaş Başkent Çimento
|11,55
|-8,26
|-33,51
|Batı Çimento
|15,25
|0,86
|223,78
|Batısöke Çimento
|3,42
|-5,00
|40,16
|Bayrak Taban Sanayi
|10,00
|-1,48
|-5,75
|Bera Holding
|20,30
|-0,98
|0,10
|Berkosan Yalıtım
|10,15
|-3,61
|13,79
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,87
|-0,84
|45,30
|Beyaz Filo
|11,78
|0,17
|15,72
|Bilici Yatırım
|11,64
|2,65
|75,30
|Bim Mağazalar
|66,65
|2,85
|-9,36
|Birko Mensucat
|1,06
|0,00
|-4,50
|Birlik Mensucat
|2,55
|-5,56
|-26,30
|Bizim Mağazaları
|13,40
|-0,15
|-12,76
|Borusan Mannesmann
|26,92
|-3,30
|-3,17
|Borusan Yat. Paz.
|389,60
|-2,36
|-14,73
|Bosch Fren Sistemleri
|1.022,50
|0,24
|-17,47
|Bossa
|23,70
|2,07
|32,77
|Brisa
|25,90
|0,86
|29,89
|Burçelik
|21,88
|-1,26
|4,09
|Burçelik Vana
|29,96
|-1,90
|-39,67
|Bursa Çimento
|3,74
|3,03
|-24,86
|Carrefoursa
|53,90
|-0,09
|-24,93
|Casa Emtia Petrol
|116,10
|-8,37
|9,53
|Ceo Event Medya
|5,42
|-3,73
|-15,71
|Coca Cola İçecek
|67,85
|1,27
|4,20
|Cosmos Yat. Holding
|10,20
|0,29
|26,55
|Credıtwest Faktorıng
|4,35
|-6,25
|-25,89
|Çelebi
|282,60
|3,97
|54,83
|Çelik Halat
|7,32
|-0,68
|-19,54
|Çemaş Döküm
|1,31
|-3,68
|-23,06
|Çemtaş
|14,28
|0,56
|-10,20
|Çimbeton
|271,00
|-0,29
|-8,60
|Çimentaş
|38,82
|7,83
|7,36
|Çimsa
|20,12
|2,08
|13,03
|Çuhadaroğlu Metal
|6,55
|-1,50
|-15,27
|Dagi Giyim
|2,46
|-0,81
|-27,78
|Dagi Yatırım Holding
|13,16
|-1,20
|2,02
|Dardanel
|30,10
|0,74
|-10,15
|Datagate Bilgisayar
|14,11
|0,14
|-12,41
|Demısaş Döküm
|7,22
|0,98
|9,23
|Denge Holding
|6,15
|-1,76
|12,23
|Deniz GMYO
|4,93
|-1,00
|44,15
|Derimod
|11,07
|-0,90
|13,66
|Derlüks Yatırım Holding
|7,77
|-1,02
|-11,90
|Desa Deri
|11,77
|1,38
|20,84
|Despec Bilgisayar
|11,50
|1,50
|-11,94
|Deva Holding
|27,72
|3,36
|14,83
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,82
|-1,43
|27,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,43
|-9,95
|45,58
|Ditaş Doğan
|14,35
|-1,58
|10,14
|DO-CO
|604,00
|-1,71
|-4,13
|Doğan Burda
|17,11
|4,46
|-23,75
|Doğan Holding
|3,14
|4,67
|2,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|-3,35
|11,64
|Doğusan
|5,18
|-0,58
|18,26
|Doğuş GMYO
|11,34
|4,23
|38,80
|Doğuş Otomotiv
|27,22
|-5,49
|-5,29
|Döktaş Dökümcülük
|32,18
|-2,48
|5,09
|Duran Doğan Basım
|11,34
|-1,73
|8,10
|Dyo Boya
|13,59
|-0,37
|19,63
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|-0,96
|-16,62
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,40
|2,82
|81,69
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|-5,67
|-4,82
|Ege Endüstri
|1.601,00
|3,15
|-7,31
|Ege Gübre
|199,70
|1,89
|37,53
|Ege Profil
|31,12
|-3,95
|-18,62
|Ege Seramik
|12,24
|1,75
|18,95
|Egeplast
|30,54
|0,00
|-8,29
|Ekiz Kimya
|6,30
|0,00
|-11,64
|Emek Elektrik
|2,69
|0,37
|-5,79
|Eminiş Ambalaj
|22,06
|-5,57
|-40,12
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|-1,06
|-12,62
|Enerjisa Enerji
|10,59
|-1,30
|-15,35
|Enka İnşaat
|7,70
|4,05
|4,48
|Erbosan
|58,20
|0,78
|41,95
|Ereğli Demir Çelik
|14,74
|0,20
|-1,27
|Ersu Gıda
|4,60
|1,55
|-6,88
|Escort Teknoloji
|6,45
|-0,92
|-1,83
|Esenboğa Elektrik
|38,40
|4,07
|101,79
|Etiler Gıda
|5,60
|0,90
|40,70
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,97
|6,43
|3,12
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,93
|4,24
|9,17
|Euro Yat. Ort.
|4,48
|2,52
|-0,67
|Euro Yatırım Holding
|3,66
|1,67
|28,87
|Fade Gıda
|13,97
|1,75
|125,69
|Fenerbahçe Futbol
|24,66
|-5,01
|-16,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,40
|-3,23
|-15,23
|F-M İzmit Piston
|142,00
|1,79
|14,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,77
|-1,22
|5,68
|Ford Otosan
|207,60
|0,97
|64,76
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,09
|3,00
|-34,95
|Frigo Pak Gıda
|29,42
|5,45
|40,23
|Galatasaray Sportif
|3,78
|-9,79
|-6,67
|Garanti Bankası
|7,35
|-7,89
|-29,12
|Garanti Faktoring
|13,70
|0,66
|23,09
|Garanti Yat. Ort.
|2,83
|-0,35
|-12,38
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,86
|2,15
|73,49
|Gediz Ambalaj
|34,20
|-2,68
|27,61
|Gentaş
|5,04
|-1,75
|-15,15
|Gersan Elektrik
|6,05
|-1,14
|-1,47
|Global Men. Değ.
|7,14
|-2,46
|18,80
|Global Yat. Holding
|5,37
|-4,11
|14,74
|Good-Year
|7,49
|-0,53
|-10,41
|Göltaş Çimento
|56,35
|-1,05
|36,57
|Gözde Girişim
|7,12
|-2,47
|-10,78
|GSD Denizcilik
|6,05
|5,95
|20,04
|GSD Holding
|1,99
|-1,97
|-20,72
|Gübre Fabrik.
|69,80
|0,14
|-18,88
|Güler Yat. Holding
|8,78
|-2,34
|-19,23
|Halk GMYO
|3,04
|0,33
|-5,30
|Hatay Tekstil
|19,00
|-2,36
|36,20
|Hedef Girişim
|3,99
|-0,99
|16,44
|Hektaş
|27,88
|3,57
|46,20
|HUB Girişim
|16,40
|0,24
|-9,89
|Hürriyet Gzt.
|1,75
|-4,89
|-16,67
|ICBC Turkey Bank
|5,69
|3,64
|-12,46
|İdealist Danışmanlık
|61,65
|-9,93
|358,02
|İdealist GMYO
|9,59
|-3,03
|41,03
|İhlas Ev Aletleri
|1,42
|-1,39
|-24,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|0,00
|-20,80
|İhlas Gazetecilik
|2,83
|6,39
|-30,30
|İhlas Holding
|0,72
|-5,26
|-35,87
|İhlas Yayın Holding
|0,85
|3,66
|-25,44
|İndeks Bilgisayar
|27,68
|4,14
|44,69
|Info Yatırım
|6,18
|1,98
|-4,19
|İntema
|40,40
|-2,42
|1,25
|Inveo Yatırım Holding
|128,40
|2,31
|190,37
|İpek Doğal Enerji
|11,19
|-0,36
|-14,45
|İskenderun Demir Çelik
|11,62
|4,40
|14,94
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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