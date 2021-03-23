Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (1)

23.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,349,8820,67
Acıpayam Selüloz19,661,5014,84
Adel Kalemcilik21,02-4,37-38,60
Adese Alışveriş Ticaret2,741,48-2,14
Afyon Çimento4,05-0,49-20,74
Ak Enerji1,710,00-22,62
Akbank4,98-6,57-28,14
Akçansa17,776,607,44
Akdeniz Yatırım Hold.2,120,95-11,78
Akfen GMYO3,79-2,82-22,02
Akın Tekstil52,80-1,7766,25
Akiş GMYO1,91-4,50-31,60
Akmerkez GMYO51,701,77-19,71
Aksa15,39-1,165,48
Aksa Enerji10,12-1,5636,02
Aksigorta7,95-2,81-8,60
Aksu Enerji5,69-2,74-24,61
Alarko Carrıer363,00-1,55-0,52
Alarko GMYO25,201,61-3,67
Alarko Holding10,62-2,0322,92
Albaraka Türk1,67-1,18-13,92
Alcatel Lucent Teletaş29,62-2,57-0,13
Alkim Kağıt16,37-0,6120,83
Alkim Kimya16,241,7511,71
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,15-4,44-1,83
Altınyunus Çeşme73,255,0946,62
Anadolu Efes21,680,93-6,47
Anadolu Grubu Holding23,48-3,69-10,76
Anadolu Hayat Emek.10,351,8719,38
Anadolu Isuzu18,25-2,461,39
Anadolu Sigorta7,19-0,42-4,77
Anel Elektrik4,941,8655,84
Arçelik32,964,378,42
ARD Bilişim Teknolojileri50,001,013,99
Arena Bilgisayar48,40-0,2540,70
Armada Bilgisayar52,80-0,287,58
Arsan Tekstil10,093,7038,41
Arzum Ev Aletleri21,08-0,57-14,38
Aselsan15,021,90-17,70
Ata GMYO5,12-4,12-7,08
Atakule GMYO3,01-5,3519,44
Atlantis Yatırım Holding4,70-1,05-15,47
Atlas Yat. Ort.1,402,19-20,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,690,63-1,84
Avrasya GMYO2,944,2612,24
Avrasya Petrol ve Tur.3,05-0,33-4,69
Avrupa Yatırım Holding8,92-3,8848,67
Ayen Enerji7,113,4931,42
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,350,090,00
Aygaz14,02-1,75-4,30
Bagfaş21,54-3,237,70
Bak Ambalaj22,600,6211,88
Balatacılar Balatacılık7,00-7,16-15,05
Bantaş Ambalaj4,270,95-8,96
Banvit53,500,752,88
Baştaş Başkent Çimento11,55-8,26-33,51
Batı Çimento15,250,86223,78
Batısöke Çimento3,42-5,0040,16
Bayrak Taban Sanayi10,00-1,48-5,75
Bera Holding20,30-0,980,10
Berkosan Yalıtım10,15-3,6113,79
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-0,8445,30
Beyaz Filo11,780,1715,72
Bilici Yatırım11,642,6575,30
Bim Mağazalar66,652,85-9,36
Birko Mensucat1,060,00-4,50
Birlik Mensucat2,55-5,56-26,30
Bizim Mağazaları13,40-0,15-12,76
Borusan Mannesmann26,92-3,30-3,17
Borusan Yat. Paz.389,60-2,36-14,73
Bosch Fren Sistemleri1.022,500,24-17,47
Bossa23,702,0732,77
Brisa25,900,8629,89
Burçelik21,88-1,264,09
Burçelik Vana29,96-1,90-39,67
Bursa Çimento3,743,03-24,86
Carrefoursa53,90-0,09-24,93
Casa Emtia Petrol116,10-8,379,53
Ceo Event Medya5,42-3,73-15,71
Coca Cola İçecek67,851,274,20
Cosmos Yat. Holding10,200,2926,55
Credıtwest Faktorıng4,35-6,25-25,89
Çelebi282,603,9754,83
Çelik Halat7,32-0,68-19,54
Çemaş Döküm1,31-3,68-23,06
Çemtaş14,280,56-10,20
Çimbeton271,00-0,29-8,60
Çimentaş38,827,837,36
Çimsa20,122,0813,03
Çuhadaroğlu Metal6,55-1,50-15,27
Dagi Giyim2,46-0,81-27,78
Dagi Yatırım Holding13,16-1,202,02
Dardanel30,100,74-10,15
Datagate Bilgisayar14,110,14-12,41
Demısaş Döküm7,220,989,23
Denge Holding6,15-1,7612,23
Deniz GMYO4,93-1,0044,15
Derimod11,07-0,9013,66
Derlüks Yatırım Holding7,77-1,02-11,90
Desa Deri11,771,3820,84
Despec Bilgisayar11,501,50-11,94
Deva Holding27,723,3614,83
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,82-1,4327,37
Diriteks Diriliş Tekstil5,43-9,9545,58
Ditaş Doğan14,35-1,5810,14
DO-CO604,00-1,71-4,13
Doğan Burda17,114,46-23,75
Doğan Holding3,144,672,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,60-3,3511,64
Doğusan5,18-0,5818,26
Doğuş GMYO11,344,2338,80
Doğuş Otomotiv27,22-5,49-5,29
Döktaş Dökümcülük32,18-2,485,09
Duran Doğan Basım11,34-1,738,10
Dyo Boya13,59-0,3719,63
Eczacıbaşı İlaç6,22-0,96-16,62
Eczacıbaşı Yatırım50,402,8281,69
Edip Gayrimenkul3,16-5,67-4,82
Ege Endüstri1.601,003,15-7,31
Ege Gübre199,701,8937,53
Ege Profil31,12-3,95-18,62
Ege Seramik12,241,7518,95
Egeplast30,540,00-8,29
Ekiz Kimya6,300,00-11,64
Emek Elektrik2,690,37-5,79
Eminiş Ambalaj22,06-5,57-40,12
Emlak Konut GMYO1,87-1,06-12,62
Enerjisa Enerji10,59-1,30-15,35
Enka İnşaat7,704,054,48
Erbosan58,200,7841,95
Ereğli Demir Çelik14,740,20-1,27
Ersu Gıda4,601,55-6,88
Escort Teknoloji6,45-0,92-1,83
Esenboğa Elektrik38,404,07101,79
Etiler Gıda5,600,9040,70
Euro Kapital Yat. Ort.3,976,433,12
Euro Trend Yat. Ort.3,934,249,17
Euro Yat. Ort.4,482,52-0,67
Euro Yatırım Holding3,661,6728,87
Fade Gıda13,971,75125,69
Fenerbahçe Futbol24,66-5,01-16,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,40-3,23-15,23
F-M İzmit Piston142,001,7914,24
Fonet Bilgi Teknolojileri13,77-1,225,68
Ford Otosan207,600,9764,76
Formet Celik Kapi Sanayi3,093,00-34,95
Frigo Pak Gıda29,425,4540,23
Galatasaray Sportif3,78-9,79-6,67
Garanti Bankası7,35-7,89-29,12
Garanti Faktoring13,700,6623,09
Garanti Yat. Ort.2,83-0,35-12,38
Gedik Y. Men. Değ.21,862,1573,49
Gediz Ambalaj34,20-2,6827,61
Gentaş5,04-1,75-15,15
Gersan Elektrik6,05-1,14-1,47
Global Men. Değ.7,14-2,4618,80
Global Yat. Holding5,37-4,1114,74
Good-Year7,49-0,53-10,41
Göltaş Çimento56,35-1,0536,57
Gözde Girişim7,12-2,47-10,78
GSD Denizcilik6,055,9520,04
GSD Holding1,99-1,97-20,72
Gübre Fabrik.69,800,14-18,88
Güler Yat. Holding8,78-2,34-19,23
Halk GMYO3,040,33-5,30
Hatay Tekstil19,00-2,3636,20
Hedef Girişim3,99-0,9916,44
Hektaş27,883,5746,20
HUB Girişim16,400,24-9,89
Hürriyet Gzt.1,75-4,89-16,67
ICBC Turkey Bank5,693,64-12,46
İdealist Danışmanlık61,65-9,93358,02
İdealist GMYO9,59-3,0341,03
İhlas Ev Aletleri1,42-1,39-24,47
İhlas Gayrimenkul0,990,00-20,80
İhlas Gazetecilik2,836,39-30,30
İhlas Holding0,72-5,26-35,87
İhlas Yayın Holding0,853,66-25,44
İndeks Bilgisayar27,684,1444,69
Info Yatırım6,181,98-4,19
İntema40,40-2,421,25
Inveo Yatırım Holding128,402,31190,37
İpek Doğal Enerji11,19-0,36-14,45
İskenderun Demir Çelik11,624,4014,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 13:39:55. #1.14#
title