Borsada günün ilk yarısı (1)
22.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,11
|-2,57
|17,70
|Acıpayam Selüloz
|19,37
|-9,99
|13,14
|Adel Kalemcilik
|21,98
|-9,99
|-35,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,70
|-10,00
|-3,57
|Afyon Çimento
|4,16
|-7,96
|-18,59
|Ak Enerji
|1,75
|-7,41
|-20,81
|Akbank
|5,33
|-9,97
|-23,09
|Akçansa
|16,53
|-7,39
|-0,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,14
|-8,15
|-10,95
|Akfen GMYO
|4,03
|-6,93
|-17,08
|Akın Tekstil
|54,00
|-9,55
|70,03
|Akiş GMYO
|2,02
|-9,01
|-27,66
|Akmerkez GMYO
|51,95
|-7,89
|-19,32
|Aksa
|15,95
|-7,75
|9,32
|Aksa Enerji
|10,48
|-8,23
|40,86
|Aksigorta
|8,26
|-9,03
|-5,04
|Aksu Enerji
|5,85
|-10,00
|-22,49
|Alarko Carrıer
|369,90
|-9,69
|1,37
|Alarko GMYO
|24,90
|-9,59
|-4,82
|Alarko Holding
|10,84
|-9,97
|25,46
|Albaraka Türk
|1,71
|-8,56
|-11,86
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,44
|-9,83
|2,63
|Alkim Kağıt
|16,97
|-7,27
|25,26
|Alkim Kimya
|16,38
|-7,61
|12,68
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|-9,64
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|71,30
|-7,88
|42,71
|Anadolu Efes
|21,44
|-8,14
|-7,51
|Anadolu Grubu Holding
|24,60
|-9,16
|-6,50
|Anadolu Hayat Emek.
|10,33
|-6,85
|19,15
|Anadolu Isuzu
|19,06
|-8,28
|5,89
|Anadolu Sigorta
|7,11
|-9,08
|-5,83
|Anel Elektrik
|4,97
|-4,42
|56,78
|Arçelik
|32,20
|-7,95
|5,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,60
|-8,00
|5,24
|Arena Bilgisayar
|49,10
|-8,91
|42,73
|Armada Bilgisayar
|52,95
|-9,95
|7,89
|Arsan Tekstil
|10,65
|5,13
|46,09
|Arzum Ev Aletleri
|21,60
|-8,24
|-12,27
|Aselsan
|15,38
|-6,05
|-15,73
|Ata GMYO
|5,34
|-9,95
|-3,09
|Atakule GMYO
|3,18
|-9,92
|26,19
|Atlantis Yatırım Holding
|4,75
|-9,87
|-14,57
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-7,89
|-20,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,50
|-7,46
|-2,89
|Avrasya GMYO
|3,01
|-3,83
|14,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,10
|-8,55
|-3,13
|Avrupa Yatırım Holding
|9,07
|7,46
|51,17
|Ayen Enerji
|7,26
|-4,72
|34,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,34
|-10,00
|-0,09
|Aygaz
|14,32
|-9,65
|-2,25
|Bagfaş
|22,28
|-9,87
|11,40
|Bak Ambalaj
|22,90
|-8,18
|13,37
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|-9,92
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|4,31
|-8,30
|-8,10
|Banvit
|52,60
|-3,84
|1,15
|Baştaş Başkent Çimento
|12,59
|-9,94
|-27,52
|Batı Çimento
|15,12
|-10,00
|221,02
|Batısöke Çimento
|3,61
|-9,52
|47,95
|Bayrak Taban Sanayi
|10,15
|-9,94
|-4,34
|Bera Holding
|20,50
|-9,93
|1,08
|Berkosan Yalıtım
|10,53
|-10,00
|18,05
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,01
|2,04
|48,76
|Beyaz Filo
|12,20
|-6,58
|19,84
|Bilici Yatırım
|11,79
|-6,43
|77,56
|Bim Mağazalar
|65,35
|-9,24
|-11,13
|Birko Mensucat
|1,06
|-3,64
|-4,50
|Birlik Mensucat
|2,70
|-10,00
|-21,97
|Bizim Mağazaları
|13,59
|-8,85
|-11,52
|Borusan Mannesmann
|28,04
|-9,31
|0,86
|Borusan Yat. Paz.
|401,20
|-9,50
|-12,19
|Bosch Fren Sistemleri
|1.040,90
|-8,16
|-15,98
|Bossa
|23,56
|-8,68
|31,99
|Brisa
|25,84
|-9,40
|29,59
|Burçelik
|22,28
|-9,50
|5,99
|Burçelik Vana
|30,54
|-9,96
|-38,50
|Bursa Çimento
|3,73
|-7,44
|-25,06
|Carrefoursa
|54,95
|-8,26
|-23,47
|Casa Emtia Petrol
|126,70
|-9,95
|19,53
|Ceo Event Medya
|5,66
|-9,44
|-11,98
|Coca Cola İçecek
|66,85
|-9,72
|2,66
|Cosmos Yat. Holding
|10,19
|-9,82
|26,43
|Credıtwest Faktorıng
|4,64
|-9,90
|-20,95
|Çelebi
|288,00
|-4,64
|57,79
|Çelik Halat
|7,57
|-7,46
|-16,79
|Çemaş Döküm
|1,36
|-9,93
|-20,12
|Çemtaş
|14,25
|-9,64
|-10,38
|Çimbeton
|275,30
|-8,84
|-7,15
|Çimentaş
|36,00
|-10,00
|-0,44
|Çimsa
|20,34
|-7,12
|14,27
|Çuhadaroğlu Metal
|6,76
|-8,40
|-12,55
|Dagi Giyim
|2,54
|-7,64
|-25,43
|Dagi Yatırım Holding
|13,32
|-10,00
|3,26
|Dardanel
|29,88
|-10,00
|-10,81
|Datagate Bilgisayar
|14,43
|-7,80
|-10,43
|Demısaş Döküm
|7,30
|-8,06
|10,44
|Denge Holding
|6,26
|-9,93
|14,23
|Deniz GMYO
|4,98
|-9,95
|45,61
|Derimod
|11,17
|-9,99
|14,68
|Derlüks Yatırım Holding
|7,97
|-8,60
|-9,64
|Desa Deri
|11,87
|-7,98
|21,87
|Despec Bilgisayar
|11,50
|-8,59
|-11,94
|Deva Holding
|27,46
|-7,85
|13,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,12
|-9,31
|30,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,03
|-10,00
|61,66
|Ditaş Doğan
|14,83
|-8,40
|13,83
|DO-CO
|608,50
|-0,57
|-3,41
|Doğan Burda
|17,00
|-6,59
|-24,24
|Doğan Holding
|3,07
|-7,53
|0,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|-9,06
|16,36
|Doğusan
|5,10
|-2,30
|16,44
|Doğuş GMYO
|10,88
|-9,93
|33,17
|Doğuş Otomotiv
|29,50
|-7,81
|2,64
|Döktaş Dökümcülük
|33,00
|-9,98
|7,77
|Duran Doğan Basım
|11,75
|-8,35
|12,01
|Dyo Boya
|13,82
|-8,78
|21,65
|Eczacıbaşı İlaç
|6,38
|-8,46
|-14,48
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,00
|-6,34
|83,85
|Edip Gayrimenkul
|3,35
|-9,95
|0,90
|Ege Endüstri
|1.656,70
|-3,93
|-4,09
|Ege Gübre
|200,00
|-8,13
|37,74
|Ege Profil
|32,40
|-10,00
|-15,27
|Ege Seramik
|12,18
|-8,83
|18,37
|Egeplast
|30,54
|-9,96
|-8,29
|Ekiz Kimya
|6,30
|-10,00
|-11,64
|Emek Elektrik
|2,70
|-5,26
|-5,44
|Eminiş Ambalaj
|23,36
|-9,95
|-36,59
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|-8,10
|-9,81
|Enerjisa Enerji
|10,83
|-9,14
|-13,43
|Enka İnşaat
|7,57
|-3,44
|2,71
|Erbosan
|59,10
|-7,87
|44,15
|Ereğli Demir Çelik
|14,71
|-9,98
|-1,47
|Ersu Gıda
|4,67
|-7,16
|-5,47
|Escort Teknoloji
|6,59
|-8,85
|0,30
|Esenboğa Elektrik
|38,08
|-7,12
|100,11
|Etiler Gıda
|5,41
|-8,31
|35,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,84
|-7,25
|-0,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,95
|-5,50
|9,72
|Euro Yat. Ort.
|4,41
|-9,07
|-2,22
|Euro Yatırım Holding
|3,69
|-7,52
|29,93
|Fade Gıda
|14,00
|-8,20
|126,17
|Fenerbahçe Futbol
|25,96
|-9,99
|-12,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,67
|-8,40
|-10,99
|F-M İzmit Piston
|143,40
|-7,48
|15,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,07
|-9,11
|7,98
|Ford Otosan
|213,50
|-6,52
|69,44
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,04
|-8,71
|-36,00
|Frigo Pak Gıda
|27,92
|-9,94
|33,08
|Galatasaray Sportif
|4,19
|-9,89
|3,46
|Garanti Bankası
|7,98
|-9,93
|-23,05
|Garanti Faktoring
|13,61
|-9,99
|22,28
|Garanti Yat. Ort.
|2,85
|-9,52
|-11,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,94
|-3,45
|82,06
|Gediz Ambalaj
|35,34
|-9,48
|31,87
|Gentaş
|5,18
|-9,12
|-12,79
|Gersan Elektrik
|6,22
|-8,53
|1,30
|Global Men. Değ.
|7,35
|-9,59
|22,30
|Global Yat. Holding
|5,68
|-8,68
|21,37
|Good-Year
|7,66
|-8,37
|-8,37
|Göltaş Çimento
|57,35
|-9,33
|39,00
|Gözde Girişim
|7,34
|-9,49
|-8,02
|GSD Denizcilik
|5,85
|-4,88
|16,07
|GSD Holding
|2,05
|-8,89
|-18,33
|Gübre Fabrik.
|71,50
|-7,62
|-16,91
|Güler Yat. Holding
|9,36
|-6,21
|-13,89
|Halk GMYO
|3,08
|-8,33
|-4,05
|Hatay Tekstil
|19,46
|-9,99
|39,50
|Hedef Girişim
|4,05
|-9,40
|18,20
|Hektaş
|28,50
|-4,68
|49,45
|HUB Girişim
|16,36
|-9,96
|-10,11
|Hürriyet Gzt.
|1,84
|-9,80
|-12,38
|ICBC Turkey Bank
|5,58
|-8,37
|-14,15
|İdealist Danışmanlık
|68,45
|-9,99
|408,54
|İdealist GMYO
|9,89
|-9,93
|45,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,44
|-9,43
|-23,40
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-7,34
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,80
|-5,08
|-31,03
|İhlas Holding
|0,77
|-8,33
|-31,41
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-8,79
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|27,54
|-6,71
|43,96
|Info Yatırım
|6,20
|-7,88
|-3,88
|İntema
|41,40
|-10,00
|3,76
|Inveo Yatırım Holding
|125,50
|-9,97
|183,81
|İpek Doğal Enerji
|11,56
|-7,30
|-11,62
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|-6,00
|14,74
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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