Borsada günün ilk yarısı (1)
19.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:19
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,96
|1,01
|15,76
|Acıpayam Selüloz
|21,76
|-2,86
|27,10
|Adel Kalemcilik
|25,14
|-1,10
|-26,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|0,33
|7,50
|Afyon Çimento
|4,59
|0,44
|-10,18
|Ak Enerji
|1,91
|0,00
|-13,57
|Akbank
|6,03
|-1,15
|-12,99
|Akçansa
|17,97
|-1,26
|8,65
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,42
|-2,42
|0,70
|Akfen GMYO
|4,29
|1,18
|-11,73
|Akın Tekstil
|59,60
|-1,32
|87,66
|Akiş GMYO
|2,28
|-1,30
|-18,35
|Akmerkez GMYO
|59,05
|-1,50
|-8,30
|Aksa
|17,22
|1,29
|18,03
|Aksa Enerji
|11,87
|1,45
|59,54
|Aksigorta
|9,10
|-1,73
|4,62
|Aksu Enerji
|6,65
|-0,60
|-11,89
|Alarko Carrıer
|415,80
|0,19
|13,95
|Alarko GMYO
|28,34
|2,53
|8,33
|Alarko Holding
|12,17
|1,25
|40,86
|Albaraka Türk
|1,90
|-4,52
|-2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,60
|2,07
|13,28
|Alkim Kağıt
|18,42
|2,16
|35,96
|Alkim Kimya
|17,88
|0,90
|22,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,48
|0,00
|13,24
|Altınyunus Çeşme
|78,65
|5,64
|57,43
|Anadolu Efes
|23,78
|0,68
|2,59
|Anadolu Grubu Holding
|26,86
|-2,18
|2,09
|Anadolu Hayat Emek.
|11,10
|0,36
|28,03
|Anadolu Isuzu
|20,86
|-0,67
|15,89
|Anadolu Sigorta
|8,09
|-0,74
|7,15
|Anel Elektrik
|5,16
|0,39
|62,78
|Arçelik
|35,42
|0,34
|16,51
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,50
|-1,33
|15,43
|Arena Bilgisayar
|55,00
|-1,43
|59,88
|Armada Bilgisayar
|60,30
|-0,58
|22,86
|Arsan Tekstil
|10,13
|9,99
|38,96
|Arzum Ev Aletleri
|23,74
|-0,25
|-3,57
|Aselsan
|16,75
|-0,77
|-8,22
|Ata GMYO
|6,13
|1,83
|11,25
|Atakule GMYO
|3,45
|-2,82
|36,90
|Atlantis Yatırım Holding
|5,19
|-3,53
|-6,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,53
|-0,65
|-12,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,50
|-0,75
|2,66
|Avrasya GMYO
|3,13
|-1,57
|19,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|0,00
|4,37
|Avrupa Yatırım Holding
|8,33
|8,46
|38,83
|Ayen Enerji
|7,52
|2,45
|39,00
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,20
|0,69
|16,30
|Aygaz
|16,41
|0,37
|12,01
|Bagfaş
|25,22
|-0,16
|26,10
|Bak Ambalaj
|25,20
|-2,25
|24,75
|Balatacılar Balatacılık
|8,36
|0,12
|1,46
|Bantaş Ambalaj
|4,74
|-0,21
|1,07
|Banvit
|54,10
|-0,64
|4,04
|Baştaş Başkent Çimento
|14,50
|0,00
|-16,52
|Batı Çimento
|16,30
|-0,37
|246,07
|Batısöke Çimento
|3,79
|-0,26
|55,33
|Bayrak Taban Sanayi
|11,34
|-1,73
|6,88
|Bera Holding
|22,98
|1,23
|13,31
|Berkosan Yalıtım
|12,19
|-2,32
|36,66
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,90
|2,61
|46,04
|Beyaz Filo
|13,06
|-2,54
|28,29
|Bilici Yatırım
|11,70
|2,09
|76,20
|Bim Mağazalar
|72,85
|1,67
|-0,93
|Birko Mensucat
|1,10
|1,85
|-0,90
|Birlik Mensucat
|3,01
|-4,14
|-13,01
|Bizim Mağazaları
|15,09
|-0,07
|-1,76
|Borusan Mannesmann
|31,92
|-0,62
|14,82
|Borusan Yat. Paz.
|464,50
|-2,27
|1,66
|Bosch Fren Sistemleri
|1.148,00
|-1,71
|-7,34
|Bossa
|25,80
|-0,62
|44,54
|Brisa
|29,60
|1,51
|48,45
|Burçelik
|25,02
|-1,26
|19,03
|Burçelik Vana
|34,46
|-0,69
|-30,61
|Bursa Çimento
|4,10
|-0,24
|-17,63
|Carrefoursa
|60,10
|-2,51
|-16,30
|Casa Emtia Petrol
|149,00
|-0,67
|40,57
|Ceo Event Medya
|6,14
|-0,16
|-4,51
|Coca Cola İçecek
|75,65
|-0,92
|16,18
|Cosmos Yat. Holding
|11,70
|0,86
|45,16
|Credıtwest Faktorıng
|5,31
|-1,67
|-9,54
|Çelebi
|308,60
|-6,48
|69,07
|Çelik Halat
|8,40
|-1,06
|-7,67
|Çemaş Döküm
|1,53
|-0,65
|-10,14
|Çemtaş
|16,15
|0,19
|1,57
|Çimbeton
|304,00
|-1,52
|2,53
|Çimentaş
|41,16
|-0,10
|13,83
|Çimsa
|22,12
|-1,86
|24,27
|Çuhadaroğlu Metal
|7,51
|0,13
|-2,85
|Dagi Giyim
|2,84
|5,97
|-16,63
|Dagi Yatırım Holding
|14,96
|-0,99
|15,97
|Dardanel
|33,80
|0,66
|0,90
|Datagate Bilgisayar
|15,80
|-1,50
|-1,92
|Demısaş Döküm
|7,97
|0,00
|20,57
|Denge Holding
|7,50
|0,00
|36,86
|Deniz GMYO
|5,71
|3,44
|66,96
|Derimod
|11,40
|0,09
|17,04
|Derlüks Yatırım Holding
|8,84
|-1,23
|0,23
|Desa Deri
|12,92
|-1,52
|32,65
|Despec Bilgisayar
|12,63
|-1,17
|-3,29
|Deva Holding
|29,98
|3,17
|24,19
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,74
|-1,93
|45,07
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,79
|-1,59
|82,04
|Ditaş Doğan
|16,84
|0,36
|29,26
|DO-CO
|611,70
|-3,36
|-2,90
|Doğan Burda
|18,40
|-0,76
|-18,00
|Doğan Holding
|3,42
|0,00
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,90
|-0,34
|24,52
|Doğusan
|5,08
|-1,74
|15,98
|Doğuş GMYO
|12,33
|1,07
|50,92
|Doğuş Otomotiv
|32,32
|-0,55
|12,46
|Döktaş Dökümcülük
|37,68
|-7,47
|23,06
|Duran Doğan Basım
|12,82
|-0,62
|22,21
|Dyo Boya
|15,18
|-1,36
|33,63
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|0,28
|-4,69
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,25
|1,59
|95,57
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|-0,27
|12,05
|Ege Endüstri
|1.703,70
|0,92
|-1,37
|Ege Gübre
|220,50
|-1,87
|51,86
|Ege Profil
|36,44
|0,50
|-4,71
|Ege Seramik
|13,50
|-0,88
|31,20
|Egeplast
|34,60
|0,29
|3,90
|Ekiz Kimya
|6,60
|-5,58
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,83
|1,80
|-0,89
|Eminiş Ambalaj
|26,30
|1,23
|-28,61
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|-1,38
|0,00
|Enerjisa Enerji
|11,85
|1,20
|-5,28
|Enka İnşaat
|7,95
|0,51
|7,87
|Erbosan
|66,50
|-3,41
|62,20
|Ereğli Demir Çelik
|16,83
|0,18
|12,73
|Ersu Gıda
|4,94
|-1,59
|0,00
|Escort Teknoloji
|7,25
|0,14
|10,35
|Esenboğa Elektrik
|41,28
|-1,01
|116,92
|Etiler Gıda
|5,90
|1,72
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,17
|2,46
|8,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,14
|4,02
|15,00
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|-3,03
|6,43
|Euro Yatırım Holding
|3,91
|-2,01
|37,68
|Fade Gıda
|15,43
|-0,58
|149,27
|Fenerbahçe Futbol
|29,08
|1,39
|-1,62
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,10
|-1,29
|-4,24
|F-M İzmit Piston
|155,50
|-3,36
|25,10
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,66
|-2,00
|20,18
|Ford Otosan
|217,10
|2,41
|72,30
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,39
|-2,87
|-28,63
|Frigo Pak Gıda
|31,10
|-2,45
|48,24
|Galatasaray Sportif
|4,70
|3,98
|16,05
|Garanti Bankası
|8,95
|-1,00
|-13,69
|Garanti Faktoring
|15,09
|2,51
|35,58
|Garanti Yat. Ort.
|3,21
|-0,31
|-0,62
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,28
|-1,54
|92,70
|Gediz Ambalaj
|39,58
|4,88
|47,69
|Gentaş
|5,81
|-0,85
|-2,19
|Gersan Elektrik
|6,82
|-1,45
|11,07
|Global Men. Değ.
|8,48
|2,17
|41,10
|Global Yat. Holding
|6,29
|-1,26
|34,40
|Good-Year
|8,44
|-0,82
|0,96
|Göltaş Çimento
|67,00
|3,00
|62,38
|Gözde Girişim
|8,17
|-1,21
|2,38
|GSD Denizcilik
|6,04
|-1,15
|19,84
|GSD Holding
|2,32
|-0,43
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|74,20
|-2,18
|-13,77
|Güler Yat. Holding
|10,19
|0,79
|-6,26
|Halk GMYO
|3,40
|0,59
|5,92
|Hatay Tekstil
|22,26
|0,27
|59,57
|Hedef Girişim
|4,37
|1,63
|27,53
|Hektaş
|29,10
|-1,82
|52,60
|HUB Girişim
|18,33
|1,50
|0,71
|Hürriyet Gzt.
|2,10
|-1,41
|0,00
|ICBC Turkey Bank
|6,16
|-0,16
|-5,23
|İdealist Danışmanlık
|73,90
|-0,14
|449,03
|İdealist GMYO
|11,03
|0,27
|62,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,62
|-1,22
|-13,83
|İhlas Gayrimenkul
|1,11
|-2,63
|-11,20
|İhlas Gazetecilik
|2,99
|-1,64
|-26,35
|İhlas Holding
|0,86
|-2,27
|-23,40
|İhlas Yayın Holding
|0,93
|-1,06
|-18,42
|İndeks Bilgisayar
|29,86
|-1,19
|56,09
|Info Yatırım
|6,70
|-0,15
|3,88
|İntema
|46,14
|-3,87
|15,64
|Inveo Yatırım Holding
|142,20
|-3,07
|221,57
|İpek Doğal Enerji
|12,76
|-0,23
|-2,45
|İskenderun Demir Çelik
|13,04
|0,46
|28,98
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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