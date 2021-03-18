Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

18.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:47
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,080,7817,31
Acıpayam Selüloz23,420,5236,80
Adel Kalemcilik24,82-0,24-27,50
Adese Alışveriş Ticaret3,030,338,21
Afyon Çimento4,740,42-7,24
Ak Enerji1,94-0,51-12,22
Akbank6,081,50-12,27
Akçansa18,440,0511,49
Akdeniz Yatırım Hold.2,521,614,86
Akfen GMYO4,300,70-11,52
Akın Tekstil60,551,2590,65
Akiş GMYO2,34-0,43-16,20
Akmerkez GMYO60,704,75-5,73
Aksa17,52-1,7920,08
Aksa Enerji11,75-1,6757,93
Aksigorta9,23-3,256,11
Aksu Enerji6,761,65-10,43
Alarko Carrıer420,10-1,8015,13
Alarko GMYO28,12-0,857,49
Alarko Holding12,03-0,7439,24
Albaraka Türk2,031,004,64
Alcatel Lucent Teletaş33,760,9013,82
Alkim Kağıt18,20-1,1934,34
Alkim Kimya17,84-0,6722,72
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,490,0013,70
Altınyunus Çeşme75,95-1,3652,02
Anadolu Efes24,000,503,54
Anadolu Grubu Holding26,620,531,17
Anadolu Hayat Emek.11,21-0,2729,30
Anadolu Isuzu21,24-1,4818,00
Anadolu Sigorta8,05-1,236,62
Anel Elektrik5,147,0862,15
Arçelik35,78-0,8917,70
ARD Bilişim Teknolojileri57,650,6119,90
Arena Bilgisayar57,00-0,4465,70
Armada Bilgisayar61,00-3,0224,29
Arsan Tekstil9,02-0,5523,73
Arzum Ev Aletleri24,080,25-2,19
Aselsan17,100,23-6,30
Ata GMYO6,041,009,62
Atakule GMYO3,62-0,8243,65
Atlantis Yatırım Holding5,20-2,80-6,47
Atlas Yat. Ort.1,560,00-10,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,65-0,273,49
Avrasya GMYO3,23-0,3123,31
Avrasya Petrol ve Tur.3,420,886,87
Avrupa Yatırım Holding7,350,9622,50
Ayen Enerji7,47-1,3238,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,450,3718,50
Aygaz16,560,3613,04
Bagfaş25,96-0,0829,80
Bak Ambalaj26,080,0829,11
Balatacılar Balatacılık8,28-5,150,49
Bantaş Ambalaj4,830,212,99
Banvit54,45-1,454,71
Baştaş Başkent Çimento14,715,90-15,31
Batı Çimento16,43-0,48248,83
Batısöke Çimento3,76-1,8354,10
Bayrak Taban Sanayi11,57-1,709,05
Bera Holding23,601,2016,37
Berkosan Yalıtım12,310,0838,00
Beşiktaş Futbol Yat.5,90-3,1246,04
Beyaz Filo13,800,8035,56
Bilici Yatırım11,369,0271,08
Bim Mağazalar72,401,05-1,54
Birko Mensucat1,090,93-1,80
Birlik Mensucat3,407,94-1,73
Bizim Mağazaları15,021,42-2,21
Borusan Mannesmann32,68-0,3717,55
Borusan Yat. Paz.480,00-1,035,06
Bosch Fren Sistemleri1.186,60-0,19-4,22
Bossa26,100,9346,22
Brisa29,38-0,4147,34
Burçelik25,48-0,4721,22
Burçelik Vana34,420,23-30,69
Bursa Çimento4,151,97-16,63
Carrefoursa60,750,83-15,39
Casa Emtia Petrol149,00-6,8840,57
Ceo Event Medya6,220,16-3,27
Coca Cola İçecek75,35-1,7015,72
Cosmos Yat. Holding11,50-1,7142,68
Credıtwest Faktorıng5,400,00-8,01
Çelebi330,0010,0080,80
Çelik Halat8,65-1,03-4,92
Çemaş Döküm1,55-0,64-8,96
Çemtaş16,31-1,812,57
Çimbeton315,400,676,37
Çimentaş40,00-0,7910,62
Çimsa22,400,8125,84
Çuhadaroğlu Metal7,58-0,66-1,94
Dagi Giyim2,76-3,83-18,98
Dagi Yatırım Holding15,00-1,3216,28
Dardanel33,901,191,19
Datagate Bilgisayar16,131,770,12
Demısaş Döküm8,25-1,2024,81
Denge Holding7,700,0040,51
Deniz GMYO5,650,8965,20
Derimod11,20-0,5314,99
Derlüks Yatırım Holding9,052,142,61
Desa Deri13,07-0,5334,19
Despec Bilgisayar12,920,16-1,07
Deva Holding29,76-0,4723,28
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,90-0,6246,54
Diriteks Diriliş Tekstil6,90-1,2984,99
Ditaş Doğan16,90-3,9829,72
DO-CO646,101,732,56
Doğan Burda18,36-0,43-18,18
Doğan Holding3,44-1,4312,05
Doğtaş Kelebek Mobilya3,000,3328,81
Doğusan5,270,0020,32
Doğuş GMYO12,153,8548,71
Doğuş Otomotiv33,18-2,5315,45
Döktaş Dökümcülük38,06-1,9124,30
Duran Doğan Basım12,39-1,9818,11
Dyo Boya15,52-0,6436,62
Eczacıbaşı İlaç7,130,42-4,42
Eczacıbaşı Yatırım54,85-2,0597,73
Edip Gayrimenkul3,71-0,5411,75
Ege Endüstri1.701,903,46-1,47
Ege Gübre226,70-0,4856,13
Ege Profil36,100,28-5,60
Ege Seramik13,700,2933,14
Egeplast33,521,580,66
Ekiz Kimya7,093,50-0,56
Emek Elektrik2,731,87-4,39
Eminiş Ambalaj26,70-0,96-27,52
Emlak Konut GMYO2,190,462,34
Enerjisa Enerji11,930,00-4,64
Enka İnşaat7,97-0,758,14
Erbosan66,406,0761,95
Ereğli Demir Çelik16,91-0,1813,26
Ersu Gıda5,00-0,201,21
Escort Teknoloji7,37-0,6712,18
Esenboğa Elektrik41,824,39119,76
Etiler Gıda5,50-1,7938,19
Euro Kapital Yat. Ort.4,093,546,23
Euro Trend Yat. Ort.3,989,9410,56
Euro Yat. Ort.4,999,4310,64
Euro Yatırım Holding3,999,9240,49
Fade Gıda16,110,69160,26
Fenerbahçe Futbol29,00-0,41-1,89
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,230,16-2,20
F-M İzmit Piston165,60-1,5533,23
Fonet Bilgi Teknolojileri16,18-1,3424,17
Ford Otosan214,90-6,2470,56
Formet Celik Kapi Sanayi3,32-3,49-30,11
Frigo Pak Gıda32,68-0,9755,77
Galatasaray Sportif4,34-1,817,16
Garanti Bankası8,952,29-13,69
Garanti Faktoring14,729,9332,26
Garanti Yat. Ort.3,272,511,24
Gedik Y. Men. Değ.23,60-0,1787,30
Gediz Ambalaj37,66-1,2140,52
Gentaş5,83-0,17-1,85
Gersan Elektrik7,100,4215,64
Global Men. Değ.8,269,4037,44
Global Yat. Holding6,17-0,8031,84
Good-Year8,57-0,812,51
Göltaş Çimento62,555,7551,60
Gözde Girişim8,34-2,004,51
GSD Denizcilik6,14-3,4621,83
GSD Holding2,350,00-6,37
Gübre Fabrik.76,00-0,91-11,68
Güler Yat. Holding10,050,10-7,54
Halk GMYO3,462,067,79
Hatay Tekstil22,660,5362,44
Hedef Girişim4,396,3028,12
Hektaş29,90-0,8656,79
HUB Girişim18,32-0,490,66
Hürriyet Gzt.2,150,002,38
ICBC Turkey Bank6,200,49-4,62
İdealist Danışmanlık75,007,14457,21
İdealist GMYO10,994,6761,62
İhlas Ev Aletleri1,660,00-11,70
İhlas Gayrimenkul1,150,00-8,00
İhlas Gazetecilik3,06-0,65-24,63
İhlas Holding0,902,27-19,83
İhlas Yayın Holding0,961,05-15,79
İndeks Bilgisayar30,76-0,6560,79
Info Yatırım6,880,586,67
İntema48,38-0,2121,25
Inveo Yatırım Holding139,001,46214,34
İpek Doğal Enerji12,860,00-1,68
İskenderun Demir Çelik13,11-0,3029,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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