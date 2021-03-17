Borsada günün ilk yarısı (1)
17.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:27
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,18
|1,32
|18,60
|Acıpayam Selüloz
|23,82
|-4,64
|39,14
|Adel Kalemcilik
|25,40
|0,32
|-25,81
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|0,00
|10,00
|Afyon Çimento
|4,86
|-0,21
|-4,89
|Ak Enerji
|1,99
|-0,50
|-9,95
|Akbank
|6,11
|0,33
|-11,83
|Akçansa
|18,97
|0,11
|14,69
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,47
|0,00
|2,78
|Akfen GMYO
|4,40
|-0,23
|-9,47
|Akın Tekstil
|61,65
|4,94
|94,11
|Akiş GMYO
|2,44
|0,00
|-12,62
|Akmerkez GMYO
|59,00
|-1,01
|-8,37
|Aksa
|18,17
|1,11
|24,54
|Aksa Enerji
|11,83
|1,98
|59,01
|Aksigorta
|10,05
|-0,99
|8,06
|Aksu Enerji
|6,80
|-0,15
|-9,90
|Alarko Carrıer
|435,60
|-2,33
|19,38
|Alarko GMYO
|29,12
|0,34
|11,31
|Alarko Holding
|12,21
|2,78
|41,32
|Albaraka Türk
|1,95
|-1,02
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,02
|-0,11
|18,07
|Alkim Kağıt
|18,46
|-0,11
|36,26
|Alkim Kimya
|18,33
|0,71
|26,09
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,52
|-0,40
|15,07
|Altınyunus Çeşme
|78,45
|-0,44
|57,03
|Anadolu Efes
|24,70
|1,15
|6,56
|Anadolu Grubu Holding
|27,18
|-0,44
|3,30
|Anadolu Hayat Emek.
|11,27
|0,63
|29,99
|Anadolu Isuzu
|22,46
|3,03
|24,78
|Anadolu Sigorta
|8,01
|-1,72
|6,09
|Anel Elektrik
|4,71
|2,39
|48,58
|Arçelik
|36,50
|1,50
|20,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,40
|-2,59
|21,46
|Arena Bilgisayar
|59,65
|-0,91
|73,40
|Armada Bilgisayar
|64,10
|7,37
|30,60
|Arsan Tekstil
|9,22
|1,88
|26,47
|Arzum Ev Aletleri
|24,36
|0,08
|-1,06
|Aselsan
|17,24
|0,00
|-5,53
|Ata GMYO
|6,17
|-0,16
|11,98
|Atakule GMYO
|3,78
|0,00
|50,00
|Atlantis Yatırım Holding
|5,40
|-3,57
|-2,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|0,00
|-9,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,00
|1,55
|5,43
|Avrasya GMYO
|3,28
|1,23
|25,22
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,52
|-0,28
|10,00
|Avrupa Yatırım Holding
|7,29
|0,83
|21,50
|Ayen Enerji
|7,70
|0,39
|42,33
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,50
|3,85
|18,94
|Aygaz
|16,86
|1,08
|15,09
|Bagfaş
|26,84
|0,45
|34,20
|Bak Ambalaj
|26,58
|1,06
|31,58
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|0,56
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|4,92
|-0,61
|4,90
|Banvit
|54,90
|-1,61
|5,58
|Baştaş Başkent Çimento
|14,94
|1,63
|-13,99
|Batı Çimento
|16,12
|-1,41
|242,25
|Batısöke Çimento
|3,77
|1,89
|54,51
|Bayrak Taban Sanayi
|12,01
|0,50
|13,20
|Bera Holding
|24,02
|-1,31
|18,44
|Berkosan Yalıtım
|12,60
|-1,10
|41,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,99
|8,12
|48,27
|Beyaz Filo
|13,89
|-2,39
|36,44
|Bilici Yatırım
|10,74
|-1,56
|61,75
|Bim Mağazalar
|71,95
|-0,42
|-2,16
|Birko Mensucat
|1,09
|-0,91
|-1,80
|Birlik Mensucat
|3,15
|9,76
|-8,96
|Bizim Mağazaları
|15,18
|0,26
|-1,17
|Borusan Mannesmann
|34,30
|-0,87
|23,38
|Borusan Yat. Paz.
|493,10
|-0,58
|7,92
|Bosch Fren Sistemleri
|1.203,90
|0,21
|-2,82
|Bossa
|26,68
|0,45
|49,47
|Brisa
|30,24
|1,00
|51,65
|Burçelik
|25,86
|0,31
|23,03
|Burçelik Vana
|35,06
|0,29
|-29,40
|Bursa Çimento
|4,15
|-1,43
|-16,63
|Carrefoursa
|61,80
|0,00
|-13,93
|Casa Emtia Petrol
|158,00
|3,67
|49,06
|Ceo Event Medya
|6,49
|0,00
|0,93
|Coca Cola İçecek
|76,15
|1,94
|16,95
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|-4,17
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|5,49
|-0,18
|-6,47
|Çelebi
|296,00
|-2,25
|62,17
|Çelik Halat
|8,83
|-0,45
|-2,94
|Çemaş Döküm
|1,60
|-0,62
|-6,03
|Çemtaş
|17,08
|-0,12
|7,41
|Çimbeton
|327,60
|3,47
|10,49
|Çimentaş
|42,20
|0,00
|16,70
|Çimsa
|23,30
|2,37
|30,90
|Çuhadaroğlu Metal
|7,82
|1,03
|1,16
|Dagi Giyim
|2,94
|-7,26
|-13,69
|Dagi Yatırım Holding
|15,43
|-4,40
|19,61
|Dardanel
|33,02
|-0,60
|-1,43
|Datagate Bilgisayar
|16,36
|0,37
|1,55
|Demısaş Döküm
|8,30
|1,59
|25,57
|Denge Holding
|7,81
|-3,58
|42,52
|Deniz GMYO
|5,82
|0,17
|70,18
|Derimod
|11,49
|-0,52
|17,97
|Derlüks Yatırım Holding
|8,91
|2,18
|1,02
|Desa Deri
|13,29
|-1,92
|36,45
|Despec Bilgisayar
|13,09
|-0,30
|0,23
|Deva Holding
|30,46
|0,33
|26,18
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,85
|-0,63
|46,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,58
|-3,24
|76,41
|Ditaş Doğan
|18,01
|0,33
|38,24
|DO-CO
|645,60
|0,72
|2,48
|Doğan Burda
|18,75
|-1,06
|-16,44
|Doğan Holding
|3,50
|0,00
|14,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,08
|-1,60
|32,25
|Doğusan
|5,33
|-0,56
|21,69
|Doğuş GMYO
|12,10
|0,50
|48,10
|Doğuş Otomotiv
|36,36
|4,48
|26,51
|Döktaş Dökümcülük
|36,56
|0,88
|19,40
|Duran Doğan Basım
|12,92
|-1,45
|23,16
|Dyo Boya
|15,96
|-0,44
|40,49
|Eczacıbaşı İlaç
|7,30
|0,14
|-2,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|58,65
|-1,92
|111,43
|Edip Gayrimenkul
|3,82
|0,53
|15,06
|Ege Endüstri
|1.619,90
|0,80
|-6,22
|Ege Gübre
|234,50
|-0,64
|61,50
|Ege Profil
|36,48
|1,79
|-4,60
|Ege Seramik
|14,03
|0,29
|36,35
|Egeplast
|34,02
|0,06
|2,16
|Ekiz Kimya
|7,00
|0,14
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,66
|-2,21
|-6,84
|Eminiş Ambalaj
|26,88
|2,99
|-27,04
|Emlak Konut GMYO
|2,25
|0,00
|5,14
|Enerjisa Enerji
|12,06
|0,58
|-3,60
|Enka İnşaat
|8,23
|0,49
|11,67
|Erbosan
|64,20
|-0,93
|56,59
|Ereğli Demir Çelik
|16,88
|0,48
|13,06
|Ersu Gıda
|5,14
|-1,15
|4,05
|Escort Teknoloji
|7,67
|-0,13
|16,74
|Esenboğa Elektrik
|41,06
|-1,58
|115,76
|Etiler Gıda
|5,95
|-1,16
|49,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|0,00
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,64
|-0,27
|1,11
|Euro Yat. Ort.
|4,68
|3,77
|3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,63
|10,00
|27,82
|Fade Gıda
|15,40
|-1,60
|148,79
|Fenerbahçe Futbol
|29,48
|0,07
|-0,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,41
|-1,54
|0,63
|F-M İzmit Piston
|172,00
|2,20
|38,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,50
|1,29
|26,63
|Ford Otosan
|229,20
|9,98
|81,90
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,54
|-1,94
|-25,47
|Frigo Pak Gıda
|33,02
|0,30
|57,39
|Galatasaray Sportif
|4,27
|3,14
|5,43
|Garanti Bankası
|8,94
|0,90
|-13,79
|Garanti Faktoring
|12,20
|0,16
|9,61
|Garanti Yat. Ort.
|3,31
|-1,49
|2,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,70
|0,85
|88,10
|Gediz Ambalaj
|39,00
|0,00
|45,52
|Gentaş
|5,98
|0,17
|0,67
|Gersan Elektrik
|7,28
|1,39
|18,57
|Global Men. Değ.
|7,85
|-0,63
|30,62
|Global Yat. Holding
|6,23
|-0,32
|33,12
|Good-Year
|8,89
|0,23
|6,34
|Göltaş Çimento
|61,95
|-0,40
|50,15
|Gözde Girişim
|8,82
|0,00
|10,53
|GSD Denizcilik
|6,44
|3,87
|27,78
|GSD Holding
|2,42
|1,26
|-3,59
|Gübre Fabrik.
|78,15
|-0,45
|-9,18
|Güler Yat. Holding
|10,25
|1,08
|-5,70
|Halk GMYO
|3,52
|-0,56
|9,66
|Hatay Tekstil
|23,86
|7,87
|71,04
|Hedef Girişim
|4,23
|0,00
|23,45
|Hektaş
|30,90
|0,19
|62,03
|HUB Girişim
|18,95
|-0,94
|4,12
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|0,46
|4,29
|ICBC Turkey Bank
|6,22
|-0,48
|-4,31
|İdealist Danışmanlık
|68,65
|0,81
|410,03
|İdealist GMYO
|10,50
|1,55
|54,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|0,00
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|-4,80
|İhlas Gazetecilik
|3,16
|-0,32
|-22,17
|İhlas Holding
|0,91
|-1,09
|-18,94
|İhlas Yayın Holding
|0,97
|-1,02
|-14,91
|İndeks Bilgisayar
|31,10
|0,00
|62,57
|Info Yatırım
|6,98
|0,00
|8,22
|İntema
|48,04
|4,85
|20,40
|Inveo Yatırım Holding
|142,10
|0,71
|221,35
|İpek Doğal Enerji
|13,19
|-0,90
|0,84
|İskenderun Demir Çelik
|13,30
|0,00
|31,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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