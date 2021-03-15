Borsada günün ilk yarısı (1)
15.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:23
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,15
|2,23
|18,22
|Acıpayam Selüloz
|22,72
|9,97
|32,71
|Adel Kalemcilik
|26,10
|0,08
|-23,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|1,64
|10,36
|Afyon Çimento
|4,88
|0,21
|-4,50
|Ak Enerji
|2,03
|2,01
|-8,14
|Akbank
|6,07
|-0,98
|-12,41
|Akçansa
|19,00
|-0,26
|14,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,53
|3,27
|5,28
|Akfen GMYO
|4,33
|0,93
|-10,91
|Akın Tekstil
|59,05
|1,81
|85,93
|Akiş GMYO
|2,40
|0,84
|-14,05
|Akmerkez GMYO
|56,25
|-3,18
|-12,64
|Aksa
|18,00
|1,24
|23,37
|Aksa Enerji
|11,59
|0,26
|55,78
|Aksigorta
|10,23
|3,65
|10,00
|Aksu Enerji
|6,83
|0,00
|-9,50
|Alarko Carrıer
|437,80
|5,49
|19,98
|Alarko GMYO
|29,72
|2,20
|13,61
|Alarko Holding
|12,19
|0,91
|41,09
|Albaraka Türk
|1,97
|0,00
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,98
|-0,77
|21,31
|Alkim Kağıt
|19,10
|0,00
|40,98
|Alkim Kimya
|18,49
|0,60
|27,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|0,00
|17,35
|Altınyunus Çeşme
|82,80
|1,04
|65,73
|Anadolu Efes
|25,30
|-0,94
|9,15
|Anadolu Grubu Holding
|27,36
|-0,87
|3,99
|Anadolu Hayat Emek.
|11,44
|0,70
|31,95
|Anadolu Isuzu
|21,38
|1,04
|18,78
|Anadolu Sigorta
|8,25
|2,36
|9,27
|Anel Elektrik
|4,45
|2,77
|40,38
|Arçelik
|36,26
|0,11
|19,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,40
|1,89
|23,54
|Arena Bilgisayar
|61,75
|6,10
|79,51
|Armada Bilgisayar
|61,25
|1,41
|24,80
|Arsan Tekstil
|9,24
|0,65
|26,75
|Arzum Ev Aletleri
|24,76
|-0,48
|0,57
|Aselsan
|17,38
|1,58
|-4,77
|Ata GMYO
|6,15
|4,59
|11,62
|Atakule GMYO
|3,86
|-0,52
|53,17
|Atlantis Yatırım Holding
|6,03
|-1,15
|8,45
|Atlas Yat. Ort.
|1,59
|-1,24
|-9,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,51
|2,15
|8,26
|Avrasya GMYO
|3,39
|-2,31
|29,42
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,68
|0,55
|15,00
|Avrupa Yatırım Holding
|7,00
|1,45
|16,67
|Ayen Enerji
|8,24
|-0,12
|52,31
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,70
|-0,51
|20,70
|Aygaz
|17,10
|-0,29
|16,72
|Bagfaş
|26,96
|-1,25
|34,80
|Bak Ambalaj
|26,22
|-0,98
|29,80
|Balatacılar Balatacılık
|8,02
|-5,54
|-2,67
|Bantaş Ambalaj
|4,91
|0,82
|4,69
|Banvit
|55,35
|-1,16
|6,44
|Baştaş Başkent Çimento
|15,64
|-0,70
|-9,96
|Batı Çimento
|17,08
|0,89
|262,63
|Batısöke Çimento
|3,80
|5,56
|55,74
|Bayrak Taban Sanayi
|11,39
|0,71
|7,35
|Bera Holding
|25,36
|0,40
|25,05
|Berkosan Yalıtım
|12,69
|1,85
|42,26
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,87
|6,10
|20,54
|Beyaz Filo
|14,21
|-1,80
|39,59
|Bilici Yatırım
|10,03
|2,66
|51,05
|Bim Mağazalar
|71,15
|-0,14
|-3,24
|Birko Mensucat
|1,13
|2,73
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,61
|9,66
|-24,57
|Bizim Mağazaları
|15,36
|1,72
|0,00
|Borusan Mannesmann
|34,64
|3,22
|24,60
|Borusan Yat. Paz.
|503,00
|2,44
|10,09
|Bosch Fren Sistemleri
|1.226,00
|2,45
|-1,04
|Bossa
|27,60
|4,86
|54,62
|Brisa
|30,04
|0,13
|50,65
|Burçelik
|26,64
|-0,15
|26,74
|Burçelik Vana
|35,32
|-5,26
|-28,88
|Bursa Çimento
|4,30
|0,23
|-13,61
|Carrefoursa
|62,15
|-2,51
|-13,44
|Casa Emtia Petrol
|169,20
|-10,00
|59,62
|Ceo Event Medya
|6,51
|1,72
|1,24
|Coca Cola İçecek
|73,60
|0,82
|13,03
|Cosmos Yat. Holding
|12,00
|0,25
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,73
|2,32
|-2,39
|Çelebi
|319,00
|1,37
|74,77
|Çelik Halat
|9,04
|-0,33
|-0,63
|Çemaş Döküm
|1,57
|0,64
|-7,79
|Çemtaş
|16,74
|0,84
|5,28
|Çimbeton
|327,90
|-2,90
|10,59
|Çimentaş
|43,00
|1,18
|18,92
|Çimsa
|22,30
|0,90
|25,28
|Çuhadaroğlu Metal
|7,72
|0,65
|-0,13
|Dagi Giyim
|7,93
|-0,25
|-1,73
|Dagi Yatırım Holding
|15,23
|1,74
|18,06
|Dardanel
|34,92
|4,43
|4,24
|Datagate Bilgisayar
|16,24
|0,12
|0,81
|Demısaş Döküm
|8,12
|0,12
|22,84
|Denge Holding
|8,40
|1,82
|53,28
|Deniz GMYO
|5,95
|-0,83
|73,98
|Derimod
|11,54
|0,44
|18,48
|Derlüks Deri
|8,78
|0,00
|-0,45
|Desa Deri
|12,92
|1,02
|32,65
|Despec Bilgisayar
|13,10
|-0,08
|0,31
|Deva Holding
|30,74
|0,46
|27,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,05
|0,31
|47,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,70
|-1,28
|106,43
|Ditaş Doğan
|19,21
|6,13
|47,45
|DO-CO
|648,80
|-0,49
|2,98
|Doğan Burda
|18,95
|-0,26
|-15,55
|Doğan Holding
|3,54
|-0,56
|15,31
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,99
|4,18
|28,38
|Doğusan
|5,38
|-0,37
|22,83
|Doğuş GMYO
|12,84
|1,90
|57,16
|Doğuş Otomotiv
|31,84
|1,21
|10,79
|Döktaş Dökümcülük
|33,64
|-0,94
|9,86
|Duran Doğan Basım
|12,44
|1,55
|18,59
|Dyo Boya
|15,80
|-1,19
|39,08
|Eczacıbaşı İlaç
|7,37
|0,41
|-1,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|57,00
|1,24
|105,48
|Edip Gayrimenkul
|3,75
|1,08
|12,95
|Ege Endüstri
|1.586,10
|2,00
|-8,18
|Ege Gübre
|245,40
|8,25
|69,01
|Ege Profil
|36,18
|2,03
|-5,39
|Ege Seramik
|14,14
|1,43
|37,41
|Egeplast
|34,98
|2,28
|5,05
|Ekiz Kimya
|7,15
|-1,92
|0,28
|Emek Elektrik
|2,64
|1,54
|-7,54
|Eminiş Ambalaj
|27,68
|2,52
|-24,86
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|-0,44
|6,54
|Enerjisa Enerji
|12,01
|-1,56
|-4,00
|Enka İnşaat
|8,31
|1,22
|12,75
|Erbosan
|67,35
|1,51
|64,27
|Ereğli Demir Çelik
|16,76
|-0,24
|12,26
|Ersu Gıda
|5,07
|0,40
|2,63
|Escort Teknoloji
|7,75
|1,44
|17,96
|Esenboğa Elektrik
|42,16
|8,16
|121,54
|Etiler Gıda
|5,55
|-0,89
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,05
|-1,70
|5,19
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|-1,60
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,60
|-3,36
|2,00
|Euro Yatırım Holding
|3,34
|1,52
|17,61
|Fade Gıda
|14,16
|-3,54
|128,76
|Fenerbahçe Futbol
|31,54
|-9,99
|6,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,28
|-1,57
|-1,41
|F-M İzmit Piston
|171,60
|3,00
|38,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,63
|5,65
|27,63
|Ford Otosan
|185,00
|3,12
|46,83
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,65
|-3,44
|-23,16
|Frigo Pak Gıda
|34,48
|-2,60
|64,35
|Galatasaray Sportif
|3,94
|3,14
|-2,72
|Garanti Bankası
|8,83
|-1,01
|-14,85
|Garanti Faktoring
|12,19
|-0,97
|9,52
|Garanti Yat. Ort.
|3,85
|0,52
|19,20
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,56
|-2,00
|86,98
|Gediz Ambalaj
|38,78
|-1,47
|44,70
|Gentaş
|5,99
|1,53
|0,84
|Gersan Elektrik
|7,20
|-0,28
|17,26
|Global Men. Değ.
|7,35
|-0,94
|22,30
|Global Yat. Holding
|6,00
|1,87
|28,21
|Good-Year
|8,89
|-0,56
|6,34
|Göltaş Çimento
|65,30
|-3,19
|58,26
|Gözde Girişim
|8,80
|5,90
|10,28
|GSD Denizcilik
|6,32
|-1,40
|25,40
|GSD Holding
|2,40
|-0,83
|-4,38
|Gübre Fabrik.
|79,15
|-0,63
|-8,02
|Güler Yat. Holding
|10,40
|-1,33
|-4,32
|Halk GMYO
|3,44
|-0,29
|7,17
|Hatay Tekstil
|23,14
|0,52
|65,88
|Hedef Girişim
|4,14
|1,22
|20,82
|Hektaş
|31,28
|-0,64
|64,03
|HUB Girişim
|18,42
|1,54
|1,21
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|0,00
|4,76
|ICBC Turkey Bank
|6,32
|-0,32
|-2,77
|İdealist Danışmanlık
|62,45
|9,95
|363,97
|İdealist GMYO
|10,55
|4,25
|55,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|-0,59
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,11
|0,32
|-23,40
|İhlas Holding
|0,93
|1,09
|-17,16
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|2,02
|-11,40
|İndeks Bilgisayar
|31,96
|0,13
|67,07
|Info Yatırım
|7,06
|-0,84
|9,46
|İntema
|47,18
|-3,71
|18,25
|Inveo Yatırım Holding
|149,10
|-3,18
|237,18
|İpek Doğal Enerji
|13,22
|0,23
|1,07
|İskenderun Demir Çelik
|13,21
|2,48
|30,66
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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