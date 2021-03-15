Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

15.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,152,2318,22
Acıpayam Selüloz22,729,9732,71
Adel Kalemcilik26,100,08-23,76
Adese Alışveriş Ticaret3,091,6410,36
Afyon Çimento4,880,21-4,50
Ak Enerji2,032,01-8,14
Akbank6,07-0,98-12,41
Akçansa19,00-0,2614,87
Akdeniz Yatırım Hold.2,533,275,28
Akfen GMYO4,330,93-10,91
Akın Tekstil59,051,8185,93
Akiş GMYO2,400,84-14,05
Akmerkez GMYO56,25-3,18-12,64
Aksa18,001,2423,37
Aksa Enerji11,590,2655,78
Aksigorta10,233,6510,00
Aksu Enerji6,830,00-9,50
Alarko Carrıer437,805,4919,98
Alarko GMYO29,722,2013,61
Alarko Holding12,190,9141,09
Albaraka Türk1,970,001,55
Alcatel Lucent Teletaş35,98-0,7721,31
Alkim Kağıt19,100,0040,98
Alkim Kimya18,490,6027,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,570,0017,35
Altınyunus Çeşme82,801,0465,73
Anadolu Efes25,30-0,949,15
Anadolu Grubu Holding27,36-0,873,99
Anadolu Hayat Emek.11,440,7031,95
Anadolu Isuzu21,381,0418,78
Anadolu Sigorta8,252,369,27
Anel Elektrik4,452,7740,38
Arçelik36,260,1119,28
ARD Bilişim Teknolojileri59,401,8923,54
Arena Bilgisayar61,756,1079,51
Armada Bilgisayar61,251,4124,80
Arsan Tekstil9,240,6526,75
Arzum Ev Aletleri24,76-0,480,57
Aselsan17,381,58-4,77
Ata GMYO6,154,5911,62
Atakule GMYO3,86-0,5253,17
Atlantis Yatırım Holding6,03-1,158,45
Atlas Yat. Ort.1,59-1,24-9,14
AvivaSA Emeklilik Hayat19,512,158,26
Avrasya GMYO3,39-2,3129,42
Avrasya Petrol ve Tur.3,680,5515,00
Avrupa Yatırım Holding7,001,4516,67
Ayen Enerji8,24-0,1252,31
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,70-0,5120,70
Aygaz17,10-0,2916,72
Bagfaş26,96-1,2534,80
Bak Ambalaj26,22-0,9829,80
Balatacılar Balatacılık8,02-5,54-2,67
Bantaş Ambalaj4,910,824,69
Banvit55,35-1,166,44
Baştaş Başkent Çimento15,64-0,70-9,96
Batı Çimento17,080,89262,63
Batısöke Çimento3,805,5655,74
Bayrak Taban Sanayi11,390,717,35
Bera Holding25,360,4025,05
Berkosan Yalıtım12,691,8542,26
Beşiktaş Futbol Yat.4,876,1020,54
Beyaz Filo14,21-1,8039,59
Bilici Yatırım10,032,6651,05
Bim Mağazalar71,15-0,14-3,24
Birko Mensucat1,132,731,80
Birlik Mensucat2,619,66-24,57
Bizim Mağazaları15,361,720,00
Borusan Mannesmann34,643,2224,60
Borusan Yat. Paz.503,002,4410,09
Bosch Fren Sistemleri1.226,002,45-1,04
Bossa27,604,8654,62
Brisa30,040,1350,65
Burçelik26,64-0,1526,74
Burçelik Vana35,32-5,26-28,88
Bursa Çimento4,300,23-13,61
Carrefoursa62,15-2,51-13,44
Casa Emtia Petrol169,20-10,0059,62
Ceo Event Medya6,511,721,24
Coca Cola İçecek73,600,8213,03
Cosmos Yat. Holding12,000,2548,88
Credıtwest Faktorıng5,732,32-2,39
Çelebi319,001,3774,77
Çelik Halat9,04-0,33-0,63
Çemaş Döküm1,570,64-7,79
Çemtaş16,740,845,28
Çimbeton327,90-2,9010,59
Çimentaş43,001,1818,92
Çimsa22,300,9025,28
Çuhadaroğlu Metal7,720,65-0,13
Dagi Giyim7,93-0,25-1,73
Dagi Yatırım Holding15,231,7418,06
Dardanel34,924,434,24
Datagate Bilgisayar16,240,120,81
Demısaş Döküm8,120,1222,84
Denge Holding8,401,8253,28
Deniz GMYO5,95-0,8373,98
Derimod11,540,4418,48
Derlüks Deri8,780,00-0,45
Desa Deri12,921,0232,65
Despec Bilgisayar13,10-0,080,31
Deva Holding30,740,4627,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,050,3147,93
Diriteks Diriliş Tekstil7,70-1,28106,43
Ditaş Doğan19,216,1347,45
DO-CO648,80-0,492,98
Doğan Burda18,95-0,26-15,55
Doğan Holding3,54-0,5615,31
Doğtaş Kelebek Mobilya2,994,1828,38
Doğusan5,38-0,3722,83
Doğuş GMYO12,841,9057,16
Doğuş Otomotiv31,841,2110,79
Döktaş Dökümcülük33,64-0,949,86
Duran Doğan Basım12,441,5518,59
Dyo Boya15,80-1,1939,08
Eczacıbaşı İlaç7,370,41-1,21
Eczacıbaşı Yatırım57,001,24105,48
Edip Gayrimenkul3,751,0812,95
Ege Endüstri1.586,102,00-8,18
Ege Gübre245,408,2569,01
Ege Profil36,182,03-5,39
Ege Seramik14,141,4337,41
Egeplast34,982,285,05
Ekiz Kimya7,15-1,920,28
Emek Elektrik2,641,54-7,54
Eminiş Ambalaj27,682,52-24,86
Emlak Konut GMYO2,28-0,446,54
Enerjisa Enerji12,01-1,56-4,00
Enka İnşaat8,311,2212,75
Erbosan67,351,5164,27
Ereğli Demir Çelik16,76-0,2412,26
Ersu Gıda5,070,402,63
Escort Teknoloji7,751,4417,96
Esenboğa Elektrik42,168,16121,54
Etiler Gıda5,55-0,8939,45
Euro Kapital Yat. Ort.4,05-1,705,19
Euro Trend Yat. Ort.3,68-1,602,22
Euro Yat. Ort.4,60-3,362,00
Euro Yatırım Holding3,341,5217,61
Fade Gıda14,16-3,54128,76
Fenerbahçe Futbol31,54-9,996,70
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,28-1,57-1,41
F-M İzmit Piston171,603,0038,05
Fonet Bilgi Teknolojileri16,635,6527,63
Ford Otosan185,003,1246,83
Formet Celik Kapi Sanayi3,65-3,44-23,16
Frigo Pak Gıda34,48-2,6064,35
Galatasaray Sportif3,943,14-2,72
Garanti Bankası8,83-1,01-14,85
Garanti Faktoring12,19-0,979,52
Garanti Yat. Ort.3,850,5219,20
Gedik Y. Men. Değ.23,56-2,0086,98
Gediz Ambalaj38,78-1,4744,70
Gentaş5,991,530,84
Gersan Elektrik7,20-0,2817,26
Global Men. Değ.7,35-0,9422,30
Global Yat. Holding6,001,8728,21
Good-Year8,89-0,566,34
Göltaş Çimento65,30-3,1958,26
Gözde Girişim8,805,9010,28
GSD Denizcilik6,32-1,4025,40
GSD Holding2,40-0,83-4,38
Gübre Fabrik.79,15-0,63-8,02
Güler Yat. Holding10,40-1,33-4,32
Halk GMYO3,44-0,297,17
Hatay Tekstil23,140,5265,88
Hedef Girişim4,141,2220,82
Hektaş31,28-0,6464,03
HUB Girişim18,421,541,21
Hürriyet Gzt.2,200,004,76
ICBC Turkey Bank6,32-0,32-2,77
İdealist Danışmanlık62,459,95363,97
İdealist GMYO10,554,2555,15
İhlas Ev Aletleri1,69-0,59-10,11
İhlas Gayrimenkul1,18-0,84-5,60
İhlas Gazetecilik3,110,32-23,40
İhlas Holding0,931,09-17,16
İhlas Yayın Holding1,012,02-11,40
İndeks Bilgisayar31,960,1367,07
Info Yatırım7,06-0,849,46
İntema47,18-3,7118,25
Inveo Yatırım Holding149,10-3,18237,18
İpek Doğal Enerji13,220,231,07
İskenderun Demir Çelik13,212,4830,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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