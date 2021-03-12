Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

12.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,922,1815,25
Acıpayam Selüloz20,60-0,9620,33
Adel Kalemcilik26,20-0,76-23,47
Adese Alışveriş Ticaret3,052,698,93
Afyon Çimento4,880,21-4,50
Ak Enerji1,990,51-9,95
Akbank6,120,33-11,69
Akçansa19,35-0,9216,99
Akdeniz Yatırım Hold.2,44-0,811,53
Akfen GMYO4,352,11-10,49
Akın Tekstil57,65-1,5481,52
Akiş GMYO2,410,42-13,69
Akmerkez GMYO57,70-3,67-10,39
Aksa17,80-1,9822,00
Aksa Enerji11,350,4452,55
Aksigorta9,730,214,62
Aksu Enerji6,85-0,15-9,24
Alarko Carrıer414,800,9213,67
Alarko GMYO29,22-2,6611,70
Alarko Holding12,02-1,9639,12
Albaraka Türk2,08-1,897,22
Alcatel Lucent Teletaş36,781,2724,01
Alkim Kağıt19,050,4240,61
Alkim Kimya18,46-0,1126,98
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,55-1,9216,44
Altınyunus Çeşme83,152,7266,43
Anadolu Efes25,16-0,088,54
Anadolu Grubu Holding27,50-0,434,52
Anadolu Hayat Emek.11,09-0,0927,91
Anadolu Isuzu21,021,5516,78
Anadolu Sigorta8,07-0,256,89
Anel Elektrik4,27-0,7034,70
Arçelik36,00-2,1218,42
ARD Bilişim Teknolojileri58,351,2121,36
Arena Bilgisayar55,701,7461,92
Armada Bilgisayar60,40-0,6623,06
Arsan Tekstil9,19-2,3426,06
Arzum Ev Aletleri25,20-1,952,36
Aselsan17,160,12-5,97
Ata GMYO5,85-0,686,17
Atakule GMYO3,90-0,5154,76
Atlantis Yatırım Holding6,101,679,71
Atlas Yat. Ort.1,610,00-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,491,482,60
Avrasya GMYO3,456,1531,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,730,2716,56
Avrupa Yatırım Holding6,817,2413,50
Ayen Enerji8,25-1,4352,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,13-1,1924,49
Aygaz17,032,5916,25
Bagfaş27,320,2236,60
Bak Ambalaj26,50-0,7531,19
Balatacılar Balatacılık8,50-4,493,16
Bantaş Ambalaj4,91-1,804,69
Banvit55,30-0,636,35
Baştaş Başkent Çimento15,710,06-9,56
Batı Çimento17,35-1,81268,37
Batısöke Çimento3,623,1348,36
Bayrak Taban Sanayi11,400,267,45
Bera Holding25,40-0,7825,25
Berkosan Yalıtım12,640,0041,70
Beşiktaş Futbol Yat.4,61-2,9514,11
Beyaz Filo14,48-0,0742,24
Bilici Yatırım9,680,4145,78
Bim Mağazalar70,900,78-3,58
Birko Mensucat1,090,93-1,80
Birlik Mensucat2,400,00-30,64
Bizim Mağazaları15,381,520,13
Borusan Mannesmann33,581,4520,79
Borusan Yat. Paz.492,000,417,68
Bosch Fren Sistemleri1.211,505,53-2,21
Bossa25,66-4,8243,75
Brisa30,24-1,6351,65
Burçelik26,88-7,1227,88
Burçelik Vana37,023,35-25,45
Bursa Çimento4,34-0,91-12,81
Carrefoursa61,95-2,36-13,72
Casa Emtia Petrol188,007,2477,36
Ceo Event Medya6,41-0,77-0,31
Coca Cola İçecek71,25-1,939,42
Cosmos Yat. Holding12,200,0051,36
Credıtwest Faktorıng5,68-4,38-3,24
Çelebi311,007,1370,39
Çelik Halat9,837,558,05
Çemaş Döküm1,551,31-8,96
Çemtaş16,230,002,07
Çimbeton348,00-1,9717,37
Çimentaş45,502,7125,83
Çimsa22,181,0924,61
Çuhadaroğlu Metal7,87-0,761,81
Dagi Giyim7,59-1,30-5,95
Dagi Yatırım Holding15,04-1,1816,59
Dardanel34,288,142,33
Datagate Bilgisayar16,170,620,37
Demısaş Döküm8,14-2,6323,15
Denge Holding8,630,0057,48
Deniz GMYO6,02-1,1576,02
Derimod11,550,0918,58
Derlüks Deri8,74-1,58-0,91
Desa Deri12,98-1,6733,26
Despec Bilgisayar12,900,00-1,23
Deva Holding30,840,8527,75
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,66-0,7044,33
Diriteks Diriliş Tekstil7,41-6,7998,66
Ditaş Doğan19,204,9247,37
DO-CO656,900,744,27
Doğan Burda18,93-0,89-15,64
Doğan Holding3,46-0,5712,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,923,1825,38
Doğusan5,40-1,8223,29
Doğuş GMYO11,84-1,4244,92
Doğuş Otomotiv31,68-1,9210,23
Döktaş Dökümcülük34,320,5912,08
Duran Doğan Basım12,020,5014,59
Dyo Boya16,160,5642,25
Eczacıbaşı İlaç7,320,41-1,88
Eczacıbaşı Yatırım55,600,72100,43
Edip Gayrimenkul3,72-0,5312,05
Ege Endüstri1.564,002,44-9,46
Ege Gübre227,70-0,3156,82
Ege Profil35,76-0,67-6,49
Ege Seramik13,96-0,2135,67
Egeplast34,20-10,002,70
Ekiz Kimya7,00-4,11-1,82
Emek Elektrik2,60-1,89-8,94
Eminiş Ambalaj26,980,00-26,76
Emlak Konut GMYO2,31-0,437,94
Enerjisa Enerji11,90-0,08-4,88
Enka İnşaat8,36-0,3613,43
Erbosan68,150,3766,22
Ereğli Demir Çelik16,570,0610,98
Ersu Gıda5,051,202,23
Escort Teknoloji7,63-1,0416,13
Esenboğa Elektrik37,12-0,5995,06
Etiler Gıda5,700,0043,22
Euro Kapital Yat. Ort.4,060,745,45
Euro Trend Yat. Ort.3,79-0,265,28
Euro Yat. Ort.4,78-2,855,99
Euro Yatırım Holding3,320,9116,90
Fade Gıda13,871,39124,07
Fenerbahçe Futbol34,62-0,6317,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,32-1,86-0,78
F-M İzmit Piston166,801,0934,19
Fonet Bilgi Teknolojileri15,06-1,1815,58
Ford Otosan178,80-0,3941,90
Formet Celik Kapi Sanayi3,841,05-19,16
Frigo Pak Gıda35,549,7669,40
Galatasaray Sportif3,800,00-6,17
Garanti Bankası8,990,33-13,31
Garanti Faktoring12,28-0,1610,33
Garanti Yat. Ort.3,882,1120,12
Gedik Y. Men. Değ.23,321,3085,08
Gediz Ambalaj40,181,4649,93
Gentaş6,000,001,01
Gersan Elektrik7,31-0,4119,06
Global Men. Değ.7,49-0,6624,63
Global Yat. Holding5,75-0,6922,86
Good-Year8,96-0,337,18
Göltaş Çimento69,25-0,6567,84
Gözde Girişim8,272,103,63
GSD Denizcilik6,35-5,0825,99
GSD Holding2,44-4,31-2,79
Gübre Fabrik.79,700,06-7,38
Güler Yat. Holding10,79-4,93-0,74
Halk GMYO3,540,2810,28
Hatay Tekstil22,86-1,2163,87
Hedef Girişim4,150,2421,11
Hektaş31,46-0,6364,97
HUB Girişim18,200,550,00
Hürriyet Gzt.2,170,463,33
ICBC Turkey Bank6,350,00-2,31
İdealist Danışmanlık56,50-5,36319,76
İdealist GMYO10,00-1,4847,06
İhlas Ev Aletleri1,68-0,59-10,64
İhlas Gayrimenkul1,180,00-5,60
İhlas Gazetecilik3,140,00-22,66
İhlas Holding0,900,00-19,83
İhlas Yayın Holding1,001,01-12,28
İndeks Bilgisayar31,16-0,7662,89
Info Yatırım7,08-0,569,77
İntema49,00-1,8022,81
Inveo Yatırım Holding155,609,73251,88
İpek Doğal Enerji13,20-0,230,92
İskenderun Demir Çelik12,71-0,0825,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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