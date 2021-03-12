Borsada günün ilk yarısı (1)
12.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,92
|2,18
|15,25
|Acıpayam Selüloz
|20,60
|-0,96
|20,33
|Adel Kalemcilik
|26,20
|-0,76
|-23,47
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,05
|2,69
|8,93
|Afyon Çimento
|4,88
|0,21
|-4,50
|Ak Enerji
|1,99
|0,51
|-9,95
|Akbank
|6,12
|0,33
|-11,69
|Akçansa
|19,35
|-0,92
|16,99
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,44
|-0,81
|1,53
|Akfen GMYO
|4,35
|2,11
|-10,49
|Akın Tekstil
|57,65
|-1,54
|81,52
|Akiş GMYO
|2,41
|0,42
|-13,69
|Akmerkez GMYO
|57,70
|-3,67
|-10,39
|Aksa
|17,80
|-1,98
|22,00
|Aksa Enerji
|11,35
|0,44
|52,55
|Aksigorta
|9,73
|0,21
|4,62
|Aksu Enerji
|6,85
|-0,15
|-9,24
|Alarko Carrıer
|414,80
|0,92
|13,67
|Alarko GMYO
|29,22
|-2,66
|11,70
|Alarko Holding
|12,02
|-1,96
|39,12
|Albaraka Türk
|2,08
|-1,89
|7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,78
|1,27
|24,01
|Alkim Kağıt
|19,05
|0,42
|40,61
|Alkim Kimya
|18,46
|-0,11
|26,98
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|-1,92
|16,44
|Altınyunus Çeşme
|83,15
|2,72
|66,43
|Anadolu Efes
|25,16
|-0,08
|8,54
|Anadolu Grubu Holding
|27,50
|-0,43
|4,52
|Anadolu Hayat Emek.
|11,09
|-0,09
|27,91
|Anadolu Isuzu
|21,02
|1,55
|16,78
|Anadolu Sigorta
|8,07
|-0,25
|6,89
|Anel Elektrik
|4,27
|-0,70
|34,70
|Arçelik
|36,00
|-2,12
|18,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,35
|1,21
|21,36
|Arena Bilgisayar
|55,70
|1,74
|61,92
|Armada Bilgisayar
|60,40
|-0,66
|23,06
|Arsan Tekstil
|9,19
|-2,34
|26,06
|Arzum Ev Aletleri
|25,20
|-1,95
|2,36
|Aselsan
|17,16
|0,12
|-5,97
|Ata GMYO
|5,85
|-0,68
|6,17
|Atakule GMYO
|3,90
|-0,51
|54,76
|Atlantis Yatırım Holding
|6,10
|1,67
|9,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|0,00
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,49
|1,48
|2,60
|Avrasya GMYO
|3,45
|6,15
|31,71
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,73
|0,27
|16,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,81
|7,24
|13,50
|Ayen Enerji
|8,25
|-1,43
|52,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,13
|-1,19
|24,49
|Aygaz
|17,03
|2,59
|16,25
|Bagfaş
|27,32
|0,22
|36,60
|Bak Ambalaj
|26,50
|-0,75
|31,19
|Balatacılar Balatacılık
|8,50
|-4,49
|3,16
|Bantaş Ambalaj
|4,91
|-1,80
|4,69
|Banvit
|55,30
|-0,63
|6,35
|Baştaş Başkent Çimento
|15,71
|0,06
|-9,56
|Batı Çimento
|17,35
|-1,81
|268,37
|Batısöke Çimento
|3,62
|3,13
|48,36
|Bayrak Taban Sanayi
|11,40
|0,26
|7,45
|Bera Holding
|25,40
|-0,78
|25,25
|Berkosan Yalıtım
|12,64
|0,00
|41,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,61
|-2,95
|14,11
|Beyaz Filo
|14,48
|-0,07
|42,24
|Bilici Yatırım
|9,68
|0,41
|45,78
|Bim Mağazalar
|70,90
|0,78
|-3,58
|Birko Mensucat
|1,09
|0,93
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,40
|0,00
|-30,64
|Bizim Mağazaları
|15,38
|1,52
|0,13
|Borusan Mannesmann
|33,58
|1,45
|20,79
|Borusan Yat. Paz.
|492,00
|0,41
|7,68
|Bosch Fren Sistemleri
|1.211,50
|5,53
|-2,21
|Bossa
|25,66
|-4,82
|43,75
|Brisa
|30,24
|-1,63
|51,65
|Burçelik
|26,88
|-7,12
|27,88
|Burçelik Vana
|37,02
|3,35
|-25,45
|Bursa Çimento
|4,34
|-0,91
|-12,81
|Carrefoursa
|61,95
|-2,36
|-13,72
|Casa Emtia Petrol
|188,00
|7,24
|77,36
|Ceo Event Medya
|6,41
|-0,77
|-0,31
|Coca Cola İçecek
|71,25
|-1,93
|9,42
|Cosmos Yat. Holding
|12,20
|0,00
|51,36
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|-4,38
|-3,24
|Çelebi
|311,00
|7,13
|70,39
|Çelik Halat
|9,83
|7,55
|8,05
|Çemaş Döküm
|1,55
|1,31
|-8,96
|Çemtaş
|16,23
|0,00
|2,07
|Çimbeton
|348,00
|-1,97
|17,37
|Çimentaş
|45,50
|2,71
|25,83
|Çimsa
|22,18
|1,09
|24,61
|Çuhadaroğlu Metal
|7,87
|-0,76
|1,81
|Dagi Giyim
|7,59
|-1,30
|-5,95
|Dagi Yatırım Holding
|15,04
|-1,18
|16,59
|Dardanel
|34,28
|8,14
|2,33
|Datagate Bilgisayar
|16,17
|0,62
|0,37
|Demısaş Döküm
|8,14
|-2,63
|23,15
|Denge Holding
|8,63
|0,00
|57,48
|Deniz GMYO
|6,02
|-1,15
|76,02
|Derimod
|11,55
|0,09
|18,58
|Derlüks Deri
|8,74
|-1,58
|-0,91
|Desa Deri
|12,98
|-1,67
|33,26
|Despec Bilgisayar
|12,90
|0,00
|-1,23
|Deva Holding
|30,84
|0,85
|27,75
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,66
|-0,70
|44,33
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,41
|-6,79
|98,66
|Ditaş Doğan
|19,20
|4,92
|47,37
|DO-CO
|656,90
|0,74
|4,27
|Doğan Burda
|18,93
|-0,89
|-15,64
|Doğan Holding
|3,46
|-0,57
|12,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,92
|3,18
|25,38
|Doğusan
|5,40
|-1,82
|23,29
|Doğuş GMYO
|11,84
|-1,42
|44,92
|Doğuş Otomotiv
|31,68
|-1,92
|10,23
|Döktaş Dökümcülük
|34,32
|0,59
|12,08
|Duran Doğan Basım
|12,02
|0,50
|14,59
|Dyo Boya
|16,16
|0,56
|42,25
|Eczacıbaşı İlaç
|7,32
|0,41
|-1,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|55,60
|0,72
|100,43
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|-0,53
|12,05
|Ege Endüstri
|1.564,00
|2,44
|-9,46
|Ege Gübre
|227,70
|-0,31
|56,82
|Ege Profil
|35,76
|-0,67
|-6,49
|Ege Seramik
|13,96
|-0,21
|35,67
|Egeplast
|34,20
|-10,00
|2,70
|Ekiz Kimya
|7,00
|-4,11
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,60
|-1,89
|-8,94
|Eminiş Ambalaj
|26,98
|0,00
|-26,76
|Emlak Konut GMYO
|2,31
|-0,43
|7,94
|Enerjisa Enerji
|11,90
|-0,08
|-4,88
|Enka İnşaat
|8,36
|-0,36
|13,43
|Erbosan
|68,15
|0,37
|66,22
|Ereğli Demir Çelik
|16,57
|0,06
|10,98
|Ersu Gıda
|5,05
|1,20
|2,23
|Escort Teknoloji
|7,63
|-1,04
|16,13
|Esenboğa Elektrik
|37,12
|-0,59
|95,06
|Etiler Gıda
|5,70
|0,00
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,06
|0,74
|5,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,79
|-0,26
|5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,78
|-2,85
|5,99
|Euro Yatırım Holding
|3,32
|0,91
|16,90
|Fade Gıda
|13,87
|1,39
|124,07
|Fenerbahçe Futbol
|34,62
|-0,63
|17,12
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,32
|-1,86
|-0,78
|F-M İzmit Piston
|166,80
|1,09
|34,19
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,06
|-1,18
|15,58
|Ford Otosan
|178,80
|-0,39
|41,90
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,84
|1,05
|-19,16
|Frigo Pak Gıda
|35,54
|9,76
|69,40
|Galatasaray Sportif
|3,80
|0,00
|-6,17
|Garanti Bankası
|8,99
|0,33
|-13,31
|Garanti Faktoring
|12,28
|-0,16
|10,33
|Garanti Yat. Ort.
|3,88
|2,11
|20,12
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,32
|1,30
|85,08
|Gediz Ambalaj
|40,18
|1,46
|49,93
|Gentaş
|6,00
|0,00
|1,01
|Gersan Elektrik
|7,31
|-0,41
|19,06
|Global Men. Değ.
|7,49
|-0,66
|24,63
|Global Yat. Holding
|5,75
|-0,69
|22,86
|Good-Year
|8,96
|-0,33
|7,18
|Göltaş Çimento
|69,25
|-0,65
|67,84
|Gözde Girişim
|8,27
|2,10
|3,63
|GSD Denizcilik
|6,35
|-5,08
|25,99
|GSD Holding
|2,44
|-4,31
|-2,79
|Gübre Fabrik.
|79,70
|0,06
|-7,38
|Güler Yat. Holding
|10,79
|-4,93
|-0,74
|Halk GMYO
|3,54
|0,28
|10,28
|Hatay Tekstil
|22,86
|-1,21
|63,87
|Hedef Girişim
|4,15
|0,24
|21,11
|Hektaş
|31,46
|-0,63
|64,97
|HUB Girişim
|18,20
|0,55
|0,00
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|0,46
|3,33
|ICBC Turkey Bank
|6,35
|0,00
|-2,31
|İdealist Danışmanlık
|56,50
|-5,36
|319,76
|İdealist GMYO
|10,00
|-1,48
|47,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,68
|-0,59
|-10,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,14
|0,00
|-22,66
|İhlas Holding
|0,90
|0,00
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|1,01
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|31,16
|-0,76
|62,89
|Info Yatırım
|7,08
|-0,56
|9,77
|İntema
|49,00
|-1,80
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|155,60
|9,73
|251,88
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|-0,23
|0,92
|İskenderun Demir Çelik
|12,71
|-0,08
|25,72
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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