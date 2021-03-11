Borsada günün ilk yarısı (1)
11.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:29
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,76
|-0,34
|13,18
|Acıpayam Selüloz
|20,78
|-0,10
|21,38
|Adel Kalemcilik
|26,68
|0,08
|-22,07
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,04
|-0,65
|8,57
|Afyon Çimento
|4,96
|-0,40
|-2,94
|Ak Enerji
|2,01
|-0,99
|-9,05
|Akbank
|6,22
|0,32
|-10,25
|Akçansa
|19,27
|0,84
|16,51
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,47
|0,00
|2,78
|Akfen GMYO
|4,29
|0,00
|-11,73
|Akın Tekstil
|60,95
|7,40
|91,91
|Akiş GMYO
|2,44
|0,83
|-12,62
|Akmerkez GMYO
|59,35
|0,59
|-7,83
|Aksa
|18,13
|4,44
|24,26
|Aksa Enerji
|11,63
|1,22
|56,32
|Aksigorta
|9,86
|0,72
|6,02
|Aksu Enerji
|6,92
|-0,14
|-8,31
|Alarko Carrıer
|422,00
|1,20
|15,65
|Alarko GMYO
|30,62
|4,93
|17,05
|Alarko Holding
|12,51
|2,37
|44,79
|Albaraka Türk
|2,12
|0,95
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,84
|-7,16
|24,21
|Alkim Kağıt
|19,26
|0,84
|42,16
|Alkim Kimya
|18,78
|1,62
|29,18
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,64
|1,54
|20,55
|Altınyunus Çeşme
|81,95
|-0,30
|64,03
|Anadolu Efes
|25,40
|0,55
|9,58
|Anadolu Grubu Holding
|28,10
|-0,50
|6,80
|Anadolu Hayat Emek.
|10,76
|1,03
|24,11
|Anadolu Isuzu
|21,08
|-0,57
|17,11
|Anadolu Sigorta
|8,12
|-0,49
|7,55
|Anel Elektrik
|4,32
|0,47
|36,28
|Arçelik
|36,78
|3,08
|20,99
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,40
|-0,17
|21,46
|Arena Bilgisayar
|54,00
|3,15
|56,98
|Armada Bilgisayar
|62,30
|0,81
|26,94
|Arsan Tekstil
|9,28
|5,10
|27,30
|Arzum Ev Aletleri
|25,00
|0,16
|1,54
|Aselsan
|17,31
|0,58
|-5,15
|Ata GMYO
|5,80
|-0,51
|5,26
|Atakule GMYO
|4,00
|-0,50
|58,73
|Atlantis Yatırım Holding
|6,24
|0,16
|12,23
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|0,00
|-6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,36
|0,88
|1,88
|Avrasya GMYO
|3,29
|-0,30
|25,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,79
|-2,82
|18,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,50
|0,15
|8,33
|Ayen Enerji
|8,69
|0,00
|60,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,00
|-1,41
|23,35
|Aygaz
|17,11
|0,65
|16,79
|Bagfaş
|27,66
|0,88
|38,30
|Bak Ambalaj
|29,14
|-1,75
|44,26
|Balatacılar Balatacılık
|9,01
|1,01
|9,34
|Bantaş Ambalaj
|5,13
|0,00
|9,38
|Banvit
|55,45
|-0,54
|6,63
|Baştaş Başkent Çimento
|15,60
|5,41
|-10,19
|Batı Çimento
|17,40
|0,23
|269,43
|Batısöke Çimento
|3,63
|-3,46
|48,77
|Bayrak Taban Sanayi
|11,37
|-1,13
|7,16
|Bera Holding
|25,96
|2,29
|28,01
|Berkosan Yalıtım
|13,00
|1,25
|45,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,67
|5,42
|15,59
|Beyaz Filo
|14,72
|2,36
|44,60
|Bilici Yatırım
|9,89
|2,70
|48,95
|Bim Mağazalar
|70,35
|2,10
|-4,33
|Birko Mensucat
|1,09
|0,00
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,47
|0,82
|-28,61
|Bizim Mağazaları
|15,47
|0,32
|0,72
|Borusan Mannesmann
|33,50
|1,52
|20,50
|Borusan Yat. Paz.
|504,30
|2,79
|10,37
|Bosch Fren Sistemleri
|1.186,40
|-3,25
|-4,24
|Bossa
|26,80
|8,50
|50,14
|Brisa
|30,80
|3,29
|54,46
|Burçelik
|26,58
|0,99
|26,45
|Burçelik Vana
|35,30
|0,91
|-28,92
|Bursa Çimento
|4,44
|-0,22
|-10,80
|Carrefoursa
|63,00
|0,00
|-12,26
|Casa Emtia Petrol
|165,00
|3,51
|55,66
|Ceo Event Medya
|6,65
|0,30
|3,42
|Coca Cola İçecek
|73,00
|0,27
|12,11
|Cosmos Yat. Holding
|12,24
|8,03
|51,86
|Credıtwest Faktorıng
|5,92
|6,67
|0,85
|Çelebi
|306,30
|9,63
|67,81
|Çelik Halat
|9,06
|-0,88
|-0,41
|Çemaş Döküm
|1,57
|0,00
|-7,79
|Çemtaş
|16,51
|-1,08
|3,83
|Çimbeton
|347,90
|7,38
|17,34
|Çimentaş
|44,00
|0,05
|21,68
|Çimsa
|22,40
|0,00
|25,84
|Çuhadaroğlu Metal
|8,02
|1,26
|3,75
|Dagi Giyim
|7,80
|-0,26
|-3,35
|Dagi Yatırım Holding
|15,33
|0,46
|18,84
|Dardanel
|31,96
|-0,12
|-4,60
|Datagate Bilgisayar
|16,34
|-0,55
|1,43
|Demısaş Döküm
|8,32
|6,26
|25,87
|Denge Holding
|8,65
|1,76
|57,85
|Deniz GMYO
|6,35
|-1,40
|85,67
|Derimod
|11,61
|-0,51
|19,20
|Derlüks Deri
|9,12
|-1,51
|3,40
|Desa Deri
|12,96
|2,61
|33,06
|Despec Bilgisayar
|13,14
|-0,08
|0,61
|Deva Holding
|31,34
|-0,89
|29,83
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,07
|0,12
|48,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,30
|4,27
|122,52
|Ditaş Doğan
|17,61
|5,83
|35,17
|DO-CO
|657,00
|-1,38
|4,29
|Doğan Burda
|19,31
|-1,13
|-13,95
|Doğan Holding
|3,46
|2,37
|12,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,88
|-0,69
|23,66
|Doğusan
|5,49
|3,00
|25,34
|Doğuş GMYO
|12,50
|-1,96
|53,00
|Doğuş Otomotiv
|32,76
|1,61
|13,99
|Döktaş Dökümcülük
|34,48
|-0,86
|12,61
|Duran Doğan Basım
|12,07
|-0,25
|15,06
|Dyo Boya
|16,37
|-2,39
|44,10
|Eczacıbaşı İlaç
|7,39
|-0,67
|-0,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,75
|1,20
|97,37
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|2,75
|12,65
|Ege Endüstri
|1.555,70
|-3,14
|-9,94
|Ege Gübre
|228,30
|2,33
|57,23
|Ege Profil
|36,90
|1,15
|-3,50
|Ege Seramik
|14,14
|-2,15
|37,41
|Egeplast
|39,00
|0,00
|17,12
|Ekiz Kimya
|7,49
|3,17
|5,05
|Emek Elektrik
|2,65
|3,92
|-7,19
|Eminiş Ambalaj
|26,98
|-0,81
|-26,76
|Emlak Konut GMYO
|2,40
|0,84
|12,15
|Enerjisa Enerji
|12,11
|2,02
|-3,20
|Enka İnşaat
|8,32
|2,34
|12,89
|Erbosan
|69,85
|-1,62
|70,37
|Ereğli Demir Çelik
|16,65
|-0,89
|11,52
|Ersu Gıda
|5,00
|0,00
|1,21
|Escort Teknoloji
|7,78
|-0,89
|18,42
|Esenboğa Elektrik
|37,50
|3,42
|97,06
|Etiler Gıda
|5,55
|-5,45
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|-3,85
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,87
|-1,28
|7,50
|Euro Yat. Ort.
|5,10
|2,00
|13,08
|Euro Yatırım Holding
|3,44
|-0,29
|21,13
|Fade Gıda
|14,43
|6,89
|133,12
|Fenerbahçe Futbol
|34,32
|1,90
|16,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,50
|-0,15
|2,04
|F-M İzmit Piston
|168,00
|-0,59
|35,16
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,34
|-1,98
|17,73
|Ford Otosan
|179,90
|2,22
|42,78
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,88
|-0,26
|-18,32
|Frigo Pak Gıda
|32,04
|3,16
|52,72
|Galatasaray Sportif
|3,85
|1,32
|-4,94
|Garanti Bankası
|9,14
|-0,33
|-11,86
|Garanti Faktoring
|12,18
|0,66
|9,43
|Garanti Yat. Ort.
|3,74
|3,60
|15,79
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,58
|-1,34
|87,14
|Gediz Ambalaj
|39,94
|-2,11
|49,03
|Gentaş
|6,09
|1,50
|2,53
|Gersan Elektrik
|7,34
|1,94
|19,54
|Global Men. Değ.
|7,68
|-0,39
|27,79
|Global Yat. Holding
|5,92
|0,34
|26,50
|Good-Year
|9,12
|-0,87
|9,09
|Göltaş Çimento
|69,95
|-0,29
|69,53
|Gözde Girişim
|8,38
|1,45
|5,01
|GSD Denizcilik
|6,90
|0,88
|36,90
|GSD Holding
|2,57
|0,00
|2,39
|Gübre Fabrik.
|81,80
|-0,91
|-4,94
|Güler Yat. Holding
|10,69
|3,48
|-1,66
|Halk GMYO
|3,58
|0,56
|11,53
|Hatay Tekstil
|23,98
|2,22
|71,90
|Hedef Girişim
|4,18
|0,00
|21,99
|Hektaş
|32,76
|0,49
|71,79
|HUB Girişim
|18,32
|-1,03
|0,66
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|0,00
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,38
|-0,93
|-1,85
|İdealist Danışmanlık
|59,90
|0,00
|345,02
|İdealist GMYO
|10,50
|-1,32
|54,41
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|0,00
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|3,19
|-0,31
|-21,43
|İhlas Holding
|0,90
|0,00
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|0,00
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|31,42
|-2,06
|64,24
|Info Yatırım
|7,28
|1,53
|12,87
|İntema
|50,00
|1,83
|25,31
|Inveo Yatırım Holding
|142,00
|1,50
|221,12
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|1,26
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|12,77
|-0,23
|26,31
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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