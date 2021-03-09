Borsada günün ilk yarısı (1)
09.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,13
|5,31
|17,96
|Acıpayam Selüloz
|20,70
|-0,77
|20,91
|Adel Kalemcilik
|26,30
|0,15
|-23,18
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,06
|0,66
|9,29
|Afyon Çimento
|4,96
|1,64
|-2,94
|Ak Enerji
|2,00
|0,00
|-9,50
|Akbank
|6,23
|1,80
|-10,10
|Akçansa
|19,18
|-0,88
|15,96
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,29
|-4,18
|-4,71
|Akfen GMYO
|4,33
|-0,69
|-10,91
|Akın Tekstil
|56,00
|0,00
|76,32
|Akiş GMYO
|2,42
|0,83
|-13,33
|Akmerkez GMYO
|59,95
|-1,40
|-6,90
|Aksa
|16,99
|1,19
|16,45
|Aksa Enerji
|11,57
|2,39
|55,51
|Aksigorta
|9,78
|0,20
|5,16
|Aksu Enerji
|6,96
|-0,57
|-7,78
|Alarko Carrıer
|412,90
|-0,02
|13,15
|Alarko GMYO
|31,74
|6,30
|21,33
|Alarko Holding
|12,18
|0,74
|40,97
|Albaraka Türk
|2,13
|0,00
|9,79
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,78
|-0,54
|37,49
|Alkim Kağıt
|18,86
|0,86
|39,21
|Alkim Kimya
|18,50
|0,87
|27,26
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,55
|0,00
|16,44
|Altınyunus Çeşme
|85,00
|5,85
|70,14
|Anadolu Efes
|25,24
|0,16
|8,89
|Anadolu Grubu Holding
|28,30
|-0,07
|7,56
|Anadolu Hayat Emek.
|10,95
|0,46
|26,30
|Anadolu Isuzu
|20,84
|0,19
|15,78
|Anadolu Sigorta
|8,10
|0,37
|7,28
|Anel Elektrik
|4,16
|0,97
|31,23
|Arçelik
|35,24
|0,40
|15,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,00
|0,52
|20,63
|Arena Bilgisayar
|52,10
|1,07
|51,45
|Armada Bilgisayar
|63,20
|-0,39
|28,77
|Arsan Tekstil
|8,57
|-3,82
|17,56
|Arzum Ev Aletleri
|25,26
|-0,32
|2,60
|Aselsan
|17,18
|0,88
|-5,86
|Ata GMYO
|5,90
|4,98
|7,08
|Atakule GMYO
|3,91
|0,26
|55,16
|Atlantis Yatırım Holding
|5,90
|-1,01
|6,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|-0,61
|-6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,21
|0,94
|1,05
|Avrasya GMYO
|3,40
|2,10
|29,80
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,89
|-0,77
|21,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,69
|0,60
|11,50
|Ayen Enerji
|9,10
|3,41
|68,21
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,15
|0,20
|33,48
|Aygaz
|16,96
|0,59
|15,77
|Bagfaş
|28,44
|0,57
|42,20
|Bak Ambalaj
|26,60
|2,31
|31,68
|Balatacılar Balatacılık
|8,47
|-0,24
|2,79
|Bantaş Ambalaj
|5,12
|0,39
|9,17
|Banvit
|55,95
|-1,15
|7,60
|Baştaş Başkent Çimento
|14,48
|0,00
|-16,64
|Batı Çimento
|14,99
|4,39
|218,26
|Batısöke Çimento
|3,46
|1,76
|41,80
|Bayrak Taban Sanayi
|11,41
|2,70
|7,54
|Bera Holding
|25,42
|3,17
|25,35
|Berkosan Yalıtım
|12,65
|-0,47
|41,82
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,51
|-6,24
|11,63
|Beyaz Filo
|14,80
|-2,57
|45,38
|Bilici Yatırım
|9,83
|0,51
|48,04
|Bim Mağazalar
|69,40
|3,81
|-5,62
|Birko Mensucat
|1,13
|0,89
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,60
|1,56
|-24,86
|Bizim Mağazaları
|14,49
|1,12
|-5,66
|Borusan Mannesmann
|32,98
|1,17
|18,63
|Borusan Yat. Paz.
|484,20
|-0,55
|5,98
|Bosch Fren Sistemleri
|1.101,00
|-0,54
|-11,13
|Bossa
|25,48
|-3,12
|42,75
|Brisa
|30,10
|0,87
|50,95
|Burçelik
|26,38
|0,38
|25,50
|Burçelik Vana
|33,96
|-1,62
|-31,61
|Bursa Çimento
|4,49
|0,67
|-9,80
|Carrefoursa
|63,15
|-2,77
|-12,05
|Casa Emtia Petrol
|152,80
|-3,90
|44,15
|Ceo Event Medya
|6,55
|-0,15
|1,87
|Coca Cola İçecek
|71,00
|0,28
|9,04
|Cosmos Yat. Holding
|10,60
|-3,64
|31,51
|Credıtwest Faktorıng
|5,48
|0,18
|-6,64
|Çelebi
|264,60
|6,18
|44,97
|Çelik Halat
|9,03
|2,38
|-0,74
|Çemaş Döküm
|1,59
|1,27
|-6,61
|Çemtaş
|16,08
|1,32
|1,12
|Çimbeton
|316,90
|-0,03
|6,88
|Çimentaş
|44,94
|0,00
|24,28
|Çimsa
|22,02
|1,47
|23,71
|Çuhadaroğlu Metal
|7,92
|1,41
|2,46
|Dagi Giyim
|7,76
|-0,77
|-3,84
|Dagi Yatırım Holding
|14,99
|-0,73
|16,20
|Dardanel
|32,50
|1,06
|-2,99
|Datagate Bilgisayar
|16,49
|-0,96
|2,36
|Demısaş Döküm
|7,63
|2,01
|15,43
|Denge Holding
|8,98
|0,00
|63,87
|Deniz GMYO
|6,69
|1,06
|95,61
|Derimod
|11,61
|0,35
|19,20
|Derlüks Deri
|8,90
|0,68
|0,91
|Desa Deri
|12,94
|0,54
|32,85
|Despec Bilgisayar
|13,25
|-1,19
|1,45
|Deva Holding
|30,38
|0,00
|25,85
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,97
|0,82
|47,19
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,84
|9,95
|137,00
|Ditaş Doğan
|15,27
|-0,07
|17,21
|DO-CO
|628,80
|-0,66
|-0,19
|Doğan Burda
|18,60
|-1,59
|-17,11
|Doğan Holding
|3,42
|-0,29
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,00
|-0,33
|28,81
|Doğusan
|5,44
|-1,09
|24,20
|Doğuş GMYO
|13,58
|8,12
|66,22
|Doğuş Otomotiv
|32,50
|0,49
|13,08
|Döktaş Dökümcülük
|34,70
|-0,86
|13,32
|Duran Doğan Basım
|12,33
|1,31
|17,54
|Dyo Boya
|16,17
|-2,24
|42,34
|Eczacıbaşı İlaç
|7,28
|0,69
|-2,41
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,00
|-0,38
|87,45
|Edip Gayrimenkul
|3,85
|-1,79
|15,96
|Ege Endüstri
|1.506,00
|-0,08
|-12,81
|Ege Gübre
|220,10
|0,50
|51,58
|Ege Profil
|37,06
|0,16
|-3,09
|Ege Seramik
|13,92
|1,31
|35,28
|Egeplast
|39,30
|2,34
|18,02
|Ekiz Kimya
|7,30
|-2,54
|2,38
|Emek Elektrik
|2,37
|9,72
|-17,00
|Eminiş Ambalaj
|28,50
|-1,66
|-22,64
|Emlak Konut GMYO
|2,39
|0,84
|11,68
|Enerjisa Enerji
|11,71
|0,00
|-6,39
|Enka İnşaat
|8,26
|5,76
|12,08
|Erbosan
|71,00
|-0,91
|73,17
|Ereğli Demir Çelik
|16,16
|1,00
|8,24
|Ersu Gıda
|5,04
|0,80
|2,02
|Escort Teknoloji
|7,80
|-2,01
|18,72
|Esenboğa Elektrik
|37,60
|-0,05
|97,58
|Etiler Gıda
|5,80
|1,40
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,76
|-0,53
|-2,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,81
|0,53
|5,83
|Euro Yat. Ort.
|4,50
|1,35
|-0,22
|Euro Yatırım Holding
|3,54
|1,14
|24,65
|Fade Gıda
|12,70
|9,96
|105,17
|Fenerbahçe Futbol
|33,20
|0,00
|12,31
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,53
|-0,76
|2,51
|F-M İzmit Piston
|167,30
|1,39
|34,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,01
|-3,47
|15,20
|Ford Otosan
|176,80
|-0,56
|40,32
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,92
|0,51
|-17,47
|Frigo Pak Gıda
|32,94
|0,00
|57,01
|Galatasaray Sportif
|3,82
|-0,26
|-5,68
|Garanti Bankası
|9,12
|1,33
|-12,05
|Garanti Faktoring
|12,18
|0,66
|9,43
|Garanti Yat. Ort.
|3,51
|0,00
|8,67
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,58
|-2,80
|87,14
|Gediz Ambalaj
|41,10
|-1,44
|53,36
|Gentaş
|5,80
|1,93
|-2,36
|Gersan Elektrik
|7,38
|0,54
|20,20
|Global Men. Değ.
|8,02
|0,12
|33,44
|Global Yat. Holding
|5,85
|0,34
|25,00
|Good-Year
|8,91
|0,45
|6,58
|Göltaş Çimento
|70,00
|-1,89
|69,66
|Gözde Girişim
|8,53
|3,90
|6,89
|GSD Denizcilik
|6,80
|-0,29
|34,92
|GSD Holding
|2,57
|0,39
|2,39
|Gübre Fabrik.
|80,30
|2,23
|-6,68
|Güler Yat. Holding
|10,39
|1,17
|-4,42
|Halk GMYO
|3,49
|5,76
|8,72
|Hatay Tekstil
|23,92
|-4,40
|71,47
|Hedef Girişim
|4,31
|0,94
|25,78
|Hektaş
|32,68
|3,42
|71,37
|HUB Girişim
|19,07
|-0,37
|4,78
|Hürriyet Gzt.
|2,24
|-1,75
|6,67
|ICBC Turkey Bank
|6,43
|0,63
|-1,08
|İdealist Danışmanlık
|60,40
|9,72
|348,74
|İdealist GMYO
|10,71
|0,37
|57,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,59
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|3,22
|-0,92
|-20,69
|İhlas Holding
|0,91
|-1,09
|-18,94
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-0,97
|-10,53
|İndeks Bilgisayar
|33,02
|-2,88
|72,61
|Info Yatırım
|6,97
|-0,71
|8,06
|İntema
|48,00
|0,00
|20,30
|Inveo Yatırım Holding
|128,50
|0,39
|190,59
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|-0,22
|4,20
|İskenderun Demir Çelik
|12,47
|-0,24
|23,34
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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