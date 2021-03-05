Borsada günün ilk yarısı (1)
05.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,43
|0,96
|8,91
|Acıpayam Selüloz
|20,28
|1,10
|18,46
|Adel Kalemcilik
|26,38
|-2,87
|-22,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,09
|0,65
|10,36
|Afyon Çimento
|4,92
|-1,20
|-3,72
|Ak Enerji
|2,04
|0,00
|-7,69
|Akbank
|6,33
|-0,31
|-8,66
|Akçansa
|19,02
|-0,31
|14,99
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,16
|0,47
|-10,12
|Akfen GMYO
|4,41
|-0,90
|-9,26
|Akın Tekstil
|55,00
|-0,90
|73,17
|Akiş GMYO
|2,39
|1,27
|-14,41
|Akmerkez GMYO
|59,60
|-0,42
|-7,44
|Aksa
|16,61
|-2,58
|13,85
|Aksa Enerji
|11,04
|-1,69
|48,39
|Aksigorta
|9,75
|-1,22
|4,84
|Aksu Enerji
|7,04
|-0,28
|-6,72
|Alarko Carrıer
|411,00
|0,12
|12,63
|Alarko GMYO
|26,50
|2,16
|1,30
|Alarko Holding
|11,97
|0,08
|38,54
|Albaraka Türk
|2,17
|-0,91
|11,86
|Alcatel Lucent Teletaş
|39,68
|0,20
|33,78
|Alkim Kağıt
|19,22
|1,05
|41,87
|Alkim Kimya
|18,80
|0,97
|29,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,54
|0,00
|15,98
|Altınyunus Çeşme
|86,50
|3,59
|73,14
|Anadolu Efes
|25,30
|-1,33
|9,15
|Anadolu Grubu Holding
|28,36
|-0,98
|7,79
|Anadolu Hayat Emek.
|10,93
|-0,36
|26,07
|Anadolu Isuzu
|21,28
|-1,21
|18,22
|Anadolu Sigorta
|8,28
|-0,36
|9,67
|Anel Elektrik
|4,06
|1,25
|28,08
|Arçelik
|35,16
|-1,40
|15,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,70
|-1,18
|22,09
|Arena Bilgisayar
|51,50
|-1,25
|49,71
|Armada Bilgisayar
|63,55
|-0,70
|29,48
|Arsan Tekstil
|8,29
|0,61
|13,72
|Arzum Ev Aletleri
|24,68
|-1,12
|0,24
|Aselsan
|17,40
|1,28
|-4,66
|Ata GMYO
|5,83
|-1,35
|5,81
|Atakule GMYO
|3,92
|-1,26
|55,56
|Atlantis Yatırım Holding
|6,10
|2,18
|9,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|-4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,99
|0,22
|-0,17
|Avrasya GMYO
|3,50
|-0,57
|33,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,91
|-3,93
|22,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,15
|0,82
|2,50
|Ayen Enerji
|9,07
|4,13
|67,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,75
|-2,58
|29,96
|Aygaz
|16,67
|4,58
|13,79
|Bagfaş
|27,28
|-0,07
|36,40
|Bak Ambalaj
|25,80
|-2,27
|27,72
|Balatacılar Balatacılık
|8,70
|-3,12
|5,58
|Bantaş Ambalaj
|4,99
|-1,58
|6,40
|Banvit
|55,65
|-0,63
|7,02
|Baştaş Başkent Çimento
|14,10
|-0,21
|-18,83
|Batı Çimento
|12,71
|-1,01
|169,85
|Batısöke Çimento
|3,26
|-0,61
|33,61
|Bayrak Taban Sanayi
|11,32
|-2,50
|6,69
|Bera Holding
|25,88
|-0,61
|27,61
|Berkosan Yalıtım
|13,71
|-3,86
|53,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,48
|7,69
|10,89
|Beyaz Filo
|14,40
|7,70
|41,45
|Bilici Yatırım
|9,47
|-0,84
|42,62
|Bim Mağazalar
|67,95
|2,26
|-7,60
|Birko Mensucat
|1,11
|-0,89
|0,00
|Birlik Mensucat
|2,47
|-0,80
|-28,61
|Bizim Mağazaları
|14,71
|0,07
|-4,23
|Borusan Mannesmann
|32,10
|1,58
|15,47
|Borusan Yat. Paz.
|484,40
|-1,34
|6,02
|Bosch Fren Sistemleri
|1.125,80
|-0,63
|-9,13
|Bossa
|23,68
|-2,47
|32,66
|Brisa
|29,78
|-1,19
|49,35
|Burçelik
|25,80
|-1,45
|22,74
|Burçelik Vana
|35,50
|-1,33
|-28,51
|Bursa Çimento
|4,56
|0,00
|-8,39
|Carrefoursa
|69,90
|5,91
|-2,65
|Casa Emtia Petrol
|173,70
|-10,00
|63,87
|Ceo Event Medya
|6,70
|-0,89
|4,20
|Coca Cola İçecek
|69,95
|0,50
|7,43
|Cosmos Yat. Holding
|11,40
|-0,87
|41,44
|Credıtwest Faktorıng
|5,58
|1,27
|-4,94
|Çelebi
|226,60
|10,00
|24,15
|Çelik Halat
|8,92
|-0,45
|-1,95
|Çemaş Döküm
|1,50
|-0,66
|-11,90
|Çemtaş
|15,86
|0,32
|-0,26
|Çimbeton
|310,00
|-0,96
|4,55
|Çimentaş
|44,00
|1,66
|21,68
|Çimsa
|22,02
|0,00
|23,71
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|-0,52
|-1,68
|Dagi Giyim
|7,86
|-1,01
|-2,60
|Dagi Yatırım Holding
|15,60
|4,14
|20,93
|Dardanel
|31,68
|-2,34
|-5,43
|Datagate Bilgisayar
|16,92
|-2,03
|5,03
|Demısaş Döküm
|7,66
|-0,91
|15,89
|Denge Holding
|8,50
|0,83
|55,11
|Deniz GMYO
|6,82
|0,89
|99,42
|Derimod
|11,84
|-0,25
|21,56
|Derlüks Deri
|8,98
|-1,32
|1,81
|Desa Deri
|12,22
|-4,01
|25,46
|Despec Bilgisayar
|13,61
|-3,95
|4,21
|Deva Holding
|31,90
|-0,25
|32,15
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,04
|-3,32
|47,83
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,80
|2,26
|82,31
|Ditaş Doğan
|15,55
|-1,77
|19,35
|DO-CO
|613,10
|2,37
|-2,68
|Doğan Burda
|19,44
|-0,82
|-13,37
|Doğan Holding
|3,43
|2,39
|11,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,01
|-2,27
|29,24
|Doğusan
|5,71
|4,20
|30,37
|Doğuş GMYO
|11,05
|3,37
|35,25
|Doğuş Otomotiv
|32,96
|-1,55
|14,68
|Döktaş Dökümcülük
|35,06
|-2,61
|14,50
|Duran Doğan Basım
|11,74
|-0,51
|11,92
|Dyo Boya
|15,93
|-4,72
|40,23
|Eczacıbaşı İlaç
|7,40
|0,68
|-0,80
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,00
|4,05
|94,66
|Edip Gayrimenkul
|4,07
|-2,63
|22,59
|Ege Endüstri
|1.548,20
|-1,24
|-10,37
|Ege Gübre
|218,50
|-0,86
|50,48
|Ege Profil
|37,48
|3,54
|-1,99
|Ege Seramik
|13,54
|-0,29
|31,58
|Egeplast
|43,00
|4,57
|29,13
|Ekiz Kimya
|7,80
|-2,38
|9,40
|Emek Elektrik
|2,05
|-2,38
|-28,20
|Eminiş Ambalaj
|27,00
|-3,57
|-26,71
|Emlak Konut GMYO
|2,41
|-0,82
|12,62
|Enerjisa Enerji
|11,52
|2,13
|-7,91
|Enka İnşaat
|8,05
|2,68
|9,23
|Erbosan
|63,00
|-1,64
|53,66
|Ereğli Demir Çelik
|15,53
|-1,46
|4,02
|Ersu Gıda
|5,06
|0,60
|2,43
|Escort Teknoloji
|7,56
|-1,18
|15,07
|Esenboğa Elektrik
|40,78
|1,95
|114,29
|Etiler Gıda
|5,85
|0,00
|46,98
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|-0,26
|-0,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,79
|-1,81
|5,28
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|0,00
|-3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,51
|-0,28
|23,59
|Fade Gıda
|10,38
|-1,14
|67,69
|Fenerbahçe Futbol
|31,00
|-8,61
|4,87
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,56
|-0,76
|2,98
|F-M İzmit Piston
|166,60
|-1,71
|34,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,97
|-1,77
|14,89
|Ford Otosan
|179,30
|1,13
|42,30
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,00
|-1,72
|-15,79
|Frigo Pak Gıda
|29,80
|2,76
|42,04
|Galatasaray Sportif
|3,99
|1,27
|-1,48
|Garanti Bankası
|9,26
|-1,49
|-10,70
|Garanti Faktoring
|12,24
|0,00
|9,97
|Garanti Yat. Ort.
|3,55
|-1,11
|9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,44
|-1,17
|101,90
|Gediz Ambalaj
|41,04
|-2,38
|53,13
|Gentaş
|5,71
|-0,52
|-3,87
|Gersan Elektrik
|7,24
|0,56
|17,92
|Global Men. Değ.
|7,66
|-2,30
|27,45
|Global Yat. Holding
|5,68
|-0,18
|21,37
|Good-Year
|8,95
|-2,19
|7,06
|Göltaş Çimento
|66,00
|0,61
|59,96
|Gözde Girişim
|7,58
|-1,94
|-5,01
|GSD Denizcilik
|6,86
|-2,14
|36,11
|GSD Holding
|2,56
|1,19
|1,99
|Gübre Fabrik.
|80,50
|0,00
|-6,45
|Güler Yat. Holding
|10,55
|-0,47
|-2,94
|Halk GMYO
|3,30
|0,00
|2,80
|Hatay Tekstil
|24,46
|-1,77
|75,34
|Hedef Girişim
|3,94
|-1,50
|14,99
|Hektaş
|28,80
|-1,91
|51,02
|HUB Girişim
|18,87
|-2,53
|3,68
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|-0,44
|8,10
|ICBC Turkey Bank
|6,64
|0,91
|2,15
|İdealist Danışmanlık
|49,90
|2,89
|270,73
|İdealist GMYO
|10,72
|-2,55
|57,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|-0,58
|-8,51
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,36
|-4,00
|-17,24
|İhlas Holding
|0,93
|0,00
|-17,16
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-0,97
|-10,53
|İndeks Bilgisayar
|31,40
|3,02
|64,14
|Info Yatırım
|7,12
|0,00
|10,39
|İntema
|50,30
|2,65
|26,07
|Inveo Yatırım Holding
|140,00
|5,26
|216,60
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|0,37
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|11,86
|-0,67
|17,31
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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