Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

05.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:41
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,430,968,91
Acıpayam Selüloz20,281,1018,46
Adel Kalemcilik26,38-2,87-22,94
Adese Alışveriş Ticaret3,090,6510,36
Afyon Çimento4,92-1,20-3,72
Ak Enerji2,040,00-7,69
Akbank6,33-0,31-8,66
Akçansa19,02-0,3114,99
Akdeniz Yatırım Hold.2,160,47-10,12
Akfen GMYO4,41-0,90-9,26
Akın Tekstil55,00-0,9073,17
Akiş GMYO2,391,27-14,41
Akmerkez GMYO59,60-0,42-7,44
Aksa16,61-2,5813,85
Aksa Enerji11,04-1,6948,39
Aksigorta9,75-1,224,84
Aksu Enerji7,04-0,28-6,72
Alarko Carrıer411,000,1212,63
Alarko GMYO26,502,161,30
Alarko Holding11,970,0838,54
Albaraka Türk2,17-0,9111,86
Alcatel Lucent Teletaş39,680,2033,78
Alkim Kağıt19,221,0541,87
Alkim Kimya18,800,9729,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,540,0015,98
Altınyunus Çeşme86,503,5973,14
Anadolu Efes25,30-1,339,15
Anadolu Grubu Holding28,36-0,987,79
Anadolu Hayat Emek.10,93-0,3626,07
Anadolu Isuzu21,28-1,2118,22
Anadolu Sigorta8,28-0,369,67
Anel Elektrik4,061,2528,08
Arçelik35,16-1,4015,66
ARD Bilişim Teknolojileri58,70-1,1822,09
Arena Bilgisayar51,50-1,2549,71
Armada Bilgisayar63,55-0,7029,48
Arsan Tekstil8,290,6113,72
Arzum Ev Aletleri24,68-1,120,24
Aselsan17,401,28-4,66
Ata GMYO5,83-1,355,81
Atakule GMYO3,92-1,2655,56
Atlantis Yatırım Holding6,102,189,71
Atlas Yat. Ort.1,67-0,60-4,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,990,22-0,17
Avrasya GMYO3,50-0,5733,62
Avrasya Petrol ve Tur.3,91-3,9322,19
Avrupa Yatırım Holding6,150,822,50
Ayen Enerji9,074,1367,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,75-2,5829,96
Aygaz16,674,5813,79
Bagfaş27,28-0,0736,40
Bak Ambalaj25,80-2,2727,72
Balatacılar Balatacılık8,70-3,125,58
Bantaş Ambalaj4,99-1,586,40
Banvit55,65-0,637,02
Baştaş Başkent Çimento14,10-0,21-18,83
Batı Çimento12,71-1,01169,85
Batısöke Çimento3,26-0,6133,61
Bayrak Taban Sanayi11,32-2,506,69
Bera Holding25,88-0,6127,61
Berkosan Yalıtım13,71-3,8653,70
Beşiktaş Futbol Yat.4,487,6910,89
Beyaz Filo14,407,7041,45
Bilici Yatırım9,47-0,8442,62
Bim Mağazalar67,952,26-7,60
Birko Mensucat1,11-0,890,00
Birlik Mensucat2,47-0,80-28,61
Bizim Mağazaları14,710,07-4,23
Borusan Mannesmann32,101,5815,47
Borusan Yat. Paz.484,40-1,346,02
Bosch Fren Sistemleri1.125,80-0,63-9,13
Bossa23,68-2,4732,66
Brisa29,78-1,1949,35
Burçelik25,80-1,4522,74
Burçelik Vana35,50-1,33-28,51
Bursa Çimento4,560,00-8,39
Carrefoursa69,905,91-2,65
Casa Emtia Petrol173,70-10,0063,87
Ceo Event Medya6,70-0,894,20
Coca Cola İçecek69,950,507,43
Cosmos Yat. Holding11,40-0,8741,44
Credıtwest Faktorıng5,581,27-4,94
Çelebi226,6010,0024,15
Çelik Halat8,92-0,45-1,95
Çemaş Döküm1,50-0,66-11,90
Çemtaş15,860,32-0,26
Çimbeton310,00-0,964,55
Çimentaş44,001,6621,68
Çimsa22,020,0023,71
Çuhadaroğlu Metal7,60-0,52-1,68
Dagi Giyim7,86-1,01-2,60
Dagi Yatırım Holding15,604,1420,93
Dardanel31,68-2,34-5,43
Datagate Bilgisayar16,92-2,035,03
Demısaş Döküm7,66-0,9115,89
Denge Holding8,500,8355,11
Deniz GMYO6,820,8999,42
Derimod11,84-0,2521,56
Derlüks Deri8,98-1,321,81
Desa Deri12,22-4,0125,46
Despec Bilgisayar13,61-3,954,21
Deva Holding31,90-0,2532,15
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,04-3,3247,83
Diriteks Diriliş Tekstil6,802,2682,31
Ditaş Doğan15,55-1,7719,35
DO-CO613,102,37-2,68
Doğan Burda19,44-0,82-13,37
Doğan Holding3,432,3911,73
Doğtaş Kelebek Mobilya3,01-2,2729,24
Doğusan5,714,2030,37
Doğuş GMYO11,053,3735,25
Doğuş Otomotiv32,96-1,5514,68
Döktaş Dökümcülük35,06-2,6114,50
Duran Doğan Basım11,74-0,5111,92
Dyo Boya15,93-4,7240,23
Eczacıbaşı İlaç7,400,68-0,80
Eczacıbaşı Yatırım54,004,0594,66
Edip Gayrimenkul4,07-2,6322,59
Ege Endüstri1.548,20-1,24-10,37
Ege Gübre218,50-0,8650,48
Ege Profil37,483,54-1,99
Ege Seramik13,54-0,2931,58
Egeplast43,004,5729,13
Ekiz Kimya7,80-2,389,40
Emek Elektrik2,05-2,38-28,20
Eminiş Ambalaj27,00-3,57-26,71
Emlak Konut GMYO2,41-0,8212,62
Enerjisa Enerji11,522,13-7,91
Enka İnşaat8,052,689,23
Erbosan63,00-1,6453,66
Ereğli Demir Çelik15,53-1,464,02
Ersu Gıda5,060,602,43
Escort Teknoloji7,56-1,1815,07
Esenboğa Elektrik40,781,95114,29
Etiler Gıda5,850,0046,98
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-0,26-0,52
Euro Trend Yat. Ort.3,79-1,815,28
Euro Yat. Ort.4,350,00-3,55
Euro Yatırım Holding3,51-0,2823,59
Fade Gıda10,38-1,1467,69
Fenerbahçe Futbol31,00-8,614,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,56-0,762,98
F-M İzmit Piston166,60-1,7134,03
Fonet Bilgi Teknolojileri14,97-1,7714,89
Ford Otosan179,301,1342,30
Formet Celik Kapi Sanayi4,00-1,72-15,79
Frigo Pak Gıda29,802,7642,04
Galatasaray Sportif3,991,27-1,48
Garanti Bankası9,26-1,49-10,70
Garanti Faktoring12,240,009,97
Garanti Yat. Ort.3,55-1,119,91
Gedik Y. Men. Değ.25,44-1,17101,90
Gediz Ambalaj41,04-2,3853,13
Gentaş5,71-0,52-3,87
Gersan Elektrik7,240,5617,92
Global Men. Değ.7,66-2,3027,45
Global Yat. Holding5,68-0,1821,37
Good-Year8,95-2,197,06
Göltaş Çimento66,000,6159,96
Gözde Girişim7,58-1,94-5,01
GSD Denizcilik6,86-2,1436,11
GSD Holding2,561,191,99
Gübre Fabrik.80,500,00-6,45
Güler Yat. Holding10,55-0,47-2,94
Halk GMYO3,300,002,80
Hatay Tekstil24,46-1,7775,34
Hedef Girişim3,94-1,5014,99
Hektaş28,80-1,9151,02
HUB Girişim18,87-2,533,68
Hürriyet Gzt.2,27-0,448,10
ICBC Turkey Bank6,640,912,15
İdealist Danışmanlık49,902,89270,73
İdealist GMYO10,72-2,5557,65
İhlas Ev Aletleri1,72-0,58-8,51
İhlas Gayrimenkul1,230,00-1,60
İhlas Gazetecilik3,36-4,00-17,24
İhlas Holding0,930,00-17,16
İhlas Yayın Holding1,02-0,97-10,53
İndeks Bilgisayar31,403,0264,14
Info Yatırım7,120,0010,39
İntema50,302,6526,07
Inveo Yatırım Holding140,005,26216,60
İpek Doğal Enerji13,540,373,52
İskenderun Demir Çelik11,86-0,6717,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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