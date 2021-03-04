Borsada günün ilk yarısı (1)
04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,25
|1,35
|6,59
|Acıpayam Selüloz
|20,20
|-2,23
|17,99
|Adel Kalemcilik
|26,76
|0,22
|-21,83
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,13
|1,62
|11,79
|Afyon Çimento
|4,91
|0,41
|-3,91
|Ak Enerji
|2,04
|-0,49
|-7,69
|Akbank
|6,25
|0,32
|-9,81
|Akçansa
|19,30
|0,94
|16,69
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,07
|-0,96
|-13,86
|Akfen GMYO
|4,41
|-1,34
|-9,26
|Akın Tekstil
|53,85
|0,37
|69,55
|Akiş GMYO
|2,37
|-0,42
|-15,12
|Akmerkez GMYO
|60,15
|-0,41
|-6,59
|Aksa
|16,55
|-1,49
|13,43
|Aksa Enerji
|10,77
|-0,55
|44,76
|Aksigorta
|9,71
|-0,10
|4,41
|Aksu Enerji
|7,00
|-0,99
|-7,25
|Alarko Carrıer
|415,40
|-1,80
|13,84
|Alarko GMYO
|25,72
|0,39
|-1,68
|Alarko Holding
|11,70
|-1,02
|35,42
|Albaraka Türk
|2,18
|-0,46
|12,37
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,48
|3,90
|36,48
|Alkim Kağıt
|19,14
|0,47
|41,28
|Alkim Kimya
|18,84
|0,16
|29,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|0,39
|17,35
|Altınyunus Çeşme
|85,00
|-3,41
|70,14
|Anadolu Efes
|25,06
|0,16
|8,11
|Anadolu Grubu Holding
|28,32
|-2,34
|7,63
|Anadolu Hayat Emek.
|11,15
|1,27
|28,60
|Anadolu Isuzu
|21,46
|-2,54
|19,22
|Anadolu Sigorta
|8,20
|0,37
|8,61
|Anel Elektrik
|3,98
|0,25
|25,55
|Arçelik
|35,44
|1,84
|16,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,65
|-1,16
|24,06
|Arena Bilgisayar
|52,80
|-3,47
|53,49
|Armada Bilgisayar
|64,70
|-3,00
|31,83
|Arsan Tekstil
|8,15
|-0,61
|11,80
|Arzum Ev Aletleri
|25,30
|2,76
|2,76
|Aselsan
|17,17
|-0,23
|-5,92
|Ata GMYO
|5,48
|1,86
|-0,54
|Atakule GMYO
|4,00
|-2,20
|58,73
|Atlantis Yatırım Holding
|6,25
|0,00
|12,41
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-0,60
|-4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,95
|-0,61
|-0,40
|Avrasya GMYO
|3,50
|-3,31
|33,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,94
|6,49
|23,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,05
|0,67
|0,83
|Ayen Enerji
|8,88
|0,00
|64,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,14
|9,95
|33,39
|Aygaz
|15,94
|-0,69
|8,81
|Bagfaş
|27,54
|7,08
|37,70
|Bak Ambalaj
|26,06
|-1,44
|29,01
|Balatacılar Balatacılık
|9,18
|0,00
|11,41
|Bantaş Ambalaj
|5,10
|-1,35
|8,74
|Banvit
|55,25
|-1,07
|6,25
|Baştaş Başkent Çimento
|13,98
|0,58
|-19,52
|Batı Çimento
|12,88
|2,14
|173,46
|Batısöke Çimento
|3,30
|1,85
|35,25
|Bayrak Taban Sanayi
|11,73
|-1,51
|10,56
|Bera Holding
|26,32
|-0,98
|29,78
|Berkosan Yalıtım
|14,12
|8,87
|58,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|1,49
|1,49
|Beyaz Filo
|13,53
|-1,74
|32,91
|Bilici Yatırım
|9,28
|0,76
|39,76
|Bim Mağazalar
|66,70
|-0,45
|-9,30
|Birko Mensucat
|1,12
|0,00
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,48
|-4,25
|-28,32
|Bizim Mağazaları
|14,74
|-0,61
|-4,04
|Borusan Mannesmann
|32,00
|0,00
|15,11
|Borusan Yat. Paz.
|492,40
|-1,91
|7,77
|Bosch Fren Sistemleri
|1.135,00
|0,00
|-8,39
|Bossa
|23,60
|-3,36
|32,21
|Brisa
|30,40
|-1,62
|52,46
|Burçelik
|26,80
|3,72
|27,50
|Burçelik Vana
|36,02
|1,01
|-27,47
|Bursa Çimento
|4,56
|-1,94
|-8,39
|Carrefoursa
|59,05
|-1,58
|-17,76
|Casa Emtia Petrol
|164,90
|-9,99
|55,57
|Ceo Event Medya
|6,64
|-1,63
|3,27
|Coca Cola İçecek
|69,65
|-0,78
|6,97
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|-3,36
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|5,52
|-0,90
|-5,96
|Çelebi
|208,00
|-3,70
|13,96
|Çelik Halat
|9,06
|0,44
|-0,41
|Çemaş Döküm
|1,50
|-1,96
|-11,90
|Çemtaş
|15,82
|-1,37
|-0,51
|Çimbeton
|321,00
|-1,53
|8,26
|Çimentaş
|43,50
|-1,41
|20,30
|Çimsa
|22,20
|-0,54
|24,72
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|0,66
|-1,42
|Dagi Giyim
|8,06
|-0,49
|-0,12
|Dagi Yatırım Holding
|17,34
|4,21
|34,42
|Dardanel
|33,04
|7,48
|-1,37
|Datagate Bilgisayar
|18,47
|3,65
|14,65
|Demısaş Döküm
|7,47
|0,27
|13,01
|Denge Holding
|8,39
|0,84
|53,10
|Deniz GMYO
|6,84
|0,00
|100,00
|Derimod
|11,92
|-5,40
|22,38
|Derlüks Deri
|9,11
|0,22
|3,29
|Desa Deri
|12,90
|-0,85
|32,44
|Despec Bilgisayar
|14,75
|3,73
|12,94
|Deva Holding
|30,88
|-1,34
|27,92
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,79
|-3,23
|54,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,60
|-1,49
|76,94
|Ditaş Doğan
|15,70
|-3,03
|20,51
|DO-CO
|597,80
|-0,25
|-5,11
|Doğan Burda
|19,86
|1,85
|-11,50
|Doğan Holding
|3,35
|0,90
|9,12
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,96
|4,23
|27,10
|Doğusan
|5,45
|1,11
|24,43
|Doğuş GMYO
|10,89
|-2,42
|33,29
|Doğuş Otomotiv
|32,68
|-0,73
|13,71
|Döktaş Dökümcülük
|38,50
|8,21
|25,73
|Duran Doğan Basım
|11,79
|0,86
|12,39
|Dyo Boya
|16,33
|7,43
|43,75
|Eczacıbaşı İlaç
|7,31
|-0,68
|-2,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,80
|-3,90
|86,73
|Edip Gayrimenkul
|4,26
|-3,40
|28,31
|Ege Endüstri
|1.539,50
|0,49
|-10,87
|Ege Gübre
|220,50
|1,61
|51,86
|Ege Profil
|36,20
|-2,69
|-5,33
|Ege Seramik
|13,50
|-1,96
|31,20
|Egeplast
|39,94
|-9,96
|19,94
|Ekiz Kimya
|7,40
|1,79
|3,79
|Emek Elektrik
|2,07
|1,97
|-27,50
|Eminiş Ambalaj
|28,56
|0,00
|-22,48
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|0,41
|14,02
|Enerjisa Enerji
|11,33
|-0,61
|-9,43
|Enka İnşaat
|7,86
|4,24
|6,65
|Erbosan
|62,80
|-4,20
|53,17
|Ereğli Demir Çelik
|15,82
|2,06
|5,96
|Ersu Gıda
|5,02
|0,00
|1,62
|Escort Teknoloji
|7,82
|0,39
|19,03
|Esenboğa Elektrik
|39,26
|-0,56
|106,31
|Etiler Gıda
|5,99
|0,00
|50,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,95
|-1,25
|2,60
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,91
|1,30
|8,61
|Euro Yat. Ort.
|4,39
|-0,68
|-2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,53
|-1,40
|24,30
|Fade Gıda
|10,22
|2,30
|65,11
|Fenerbahçe Futbol
|32,12
|4,15
|8,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|-0,75
|3,77
|F-M İzmit Piston
|170,50
|-1,45
|37,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,33
|0,79
|17,65
|Ford Otosan
|179,20
|-3,60
|42,22
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,97
|-1,49
|-16,42
|Frigo Pak Gıda
|28,00
|0,00
|33,46
|Galatasaray Sportif
|3,93
|-5,53
|-2,96
|Garanti Bankası
|9,19
|0,00
|-11,38
|Garanti Faktoring
|12,22
|-2,24
|9,79
|Garanti Yat. Ort.
|3,55
|1,43
|9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,82
|-1,90
|96,98
|Gediz Ambalaj
|39,64
|3,72
|47,91
|Gentaş
|5,76
|1,59
|-3,03
|Gersan Elektrik
|7,20
|-0,14
|17,26
|Global Men. Değ.
|7,60
|-2,69
|26,46
|Global Yat. Holding
|5,40
|1,12
|15,38
|Good-Year
|9,15
|-1,19
|9,45
|Göltaş Çimento
|64,95
|-2,26
|57,42
|Gözde Girişim
|8,25
|4,04
|3,38
|GSD Denizcilik
|6,98
|0,58
|38,49
|GSD Holding
|2,51
|-0,40
|0,00
|Gübre Fabrik.
|78,95
|-0,75
|-8,25
|Güler Yat. Holding
|10,46
|-0,38
|-3,77
|Halk GMYO
|3,30
|-0,90
|2,80
|Hatay Tekstil
|24,86
|-2,51
|78,21
|Hedef Girişim
|3,97
|-1,73
|15,86
|Hektaş
|29,18
|-1,55
|53,02
|HUB Girişim
|19,84
|5,76
|9,01
|Hürriyet Gzt.
|2,30
|-0,43
|9,52
|ICBC Turkey Bank
|6,56
|-0,76
|0,92
|İdealist Danışmanlık
|51,40
|9,97
|281,87
|İdealist GMYO
|11,58
|0,26
|70,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,00
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|-1,60
|İhlas Gazetecilik
|3,47
|2,36
|-14,53
|İhlas Holding
|0,91
|-1,09
|-18,94
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|2,00
|-10,53
|İndeks Bilgisayar
|30,48
|9,96
|59,33
|Info Yatırım
|7,03
|-1,54
|8,99
|İntema
|49,58
|-0,84
|24,26
|Inveo Yatırım Holding
|135,30
|-1,96
|205,97
|İpek Doğal Enerji
|13,52
|-0,37
|3,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,10
|0,41
|19,68
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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