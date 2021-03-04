Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (1)

04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,251,356,59
Acıpayam Selüloz20,20-2,2317,99
Adel Kalemcilik26,760,22-21,83
Adese Alışveriş Ticaret3,131,6211,79
Afyon Çimento4,910,41-3,91
Ak Enerji2,04-0,49-7,69
Akbank6,250,32-9,81
Akçansa19,300,9416,69
Akdeniz Yatırım Hold.2,07-0,96-13,86
Akfen GMYO4,41-1,34-9,26
Akın Tekstil53,850,3769,55
Akiş GMYO2,37-0,42-15,12
Akmerkez GMYO60,15-0,41-6,59
Aksa16,55-1,4913,43
Aksa Enerji10,77-0,5544,76
Aksigorta9,71-0,104,41
Aksu Enerji7,00-0,99-7,25
Alarko Carrıer415,40-1,8013,84
Alarko GMYO25,720,39-1,68
Alarko Holding11,70-1,0235,42
Albaraka Türk2,18-0,4612,37
Alcatel Lucent Teletaş40,483,9036,48
Alkim Kağıt19,140,4741,28
Alkim Kimya18,840,1629,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,570,3917,35
Altınyunus Çeşme85,00-3,4170,14
Anadolu Efes25,060,168,11
Anadolu Grubu Holding28,32-2,347,63
Anadolu Hayat Emek.11,151,2728,60
Anadolu Isuzu21,46-2,5419,22
Anadolu Sigorta8,200,378,61
Anel Elektrik3,980,2525,55
Arçelik35,441,8416,58
ARD Bilişim Teknolojileri59,65-1,1624,06
Arena Bilgisayar52,80-3,4753,49
Armada Bilgisayar64,70-3,0031,83
Arsan Tekstil8,15-0,6111,80
Arzum Ev Aletleri25,302,762,76
Aselsan17,17-0,23-5,92
Ata GMYO5,481,86-0,54
Atakule GMYO4,00-2,2058,73
Atlantis Yatırım Holding6,250,0012,41
Atlas Yat. Ort.1,67-0,60-4,57
AvivaSA Emeklilik Hayat17,95-0,61-0,40
Avrasya GMYO3,50-3,3133,62
Avrasya Petrol ve Tur.3,946,4923,13
Avrupa Yatırım Holding6,050,670,83
Ayen Enerji8,880,0064,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,149,9533,39
Aygaz15,94-0,698,81
Bagfaş27,547,0837,70
Bak Ambalaj26,06-1,4429,01
Balatacılar Balatacılık9,180,0011,41
Bantaş Ambalaj5,10-1,358,74
Banvit55,25-1,076,25
Baştaş Başkent Çimento13,980,58-19,52
Batı Çimento12,882,14173,46
Batısöke Çimento3,301,8535,25
Bayrak Taban Sanayi11,73-1,5110,56
Bera Holding26,32-0,9829,78
Berkosan Yalıtım14,128,8758,30
Beşiktaş Futbol Yat.4,101,491,49
Beyaz Filo13,53-1,7432,91
Bilici Yatırım9,280,7639,76
Bim Mağazalar66,70-0,45-9,30
Birko Mensucat1,120,000,90
Birlik Mensucat2,48-4,25-28,32
Bizim Mağazaları14,74-0,61-4,04
Borusan Mannesmann32,000,0015,11
Borusan Yat. Paz.492,40-1,917,77
Bosch Fren Sistemleri1.135,000,00-8,39
Bossa23,60-3,3632,21
Brisa30,40-1,6252,46
Burçelik26,803,7227,50
Burçelik Vana36,021,01-27,47
Bursa Çimento4,56-1,94-8,39
Carrefoursa59,05-1,58-17,76
Casa Emtia Petrol164,90-9,9955,57
Ceo Event Medya6,64-1,633,27
Coca Cola İçecek69,65-0,786,97
Cosmos Yat. Holding11,50-3,3642,68
Credıtwest Faktorıng5,52-0,90-5,96
Çelebi208,00-3,7013,96
Çelik Halat9,060,44-0,41
Çemaş Döküm1,50-1,96-11,90
Çemtaş15,82-1,37-0,51
Çimbeton321,00-1,538,26
Çimentaş43,50-1,4120,30
Çimsa22,20-0,5424,72
Çuhadaroğlu Metal7,620,66-1,42
Dagi Giyim8,06-0,49-0,12
Dagi Yatırım Holding17,344,2134,42
Dardanel33,047,48-1,37
Datagate Bilgisayar18,473,6514,65
Demısaş Döküm7,470,2713,01
Denge Holding8,390,8453,10
Deniz GMYO6,840,00100,00
Derimod11,92-5,4022,38
Derlüks Deri9,110,223,29
Desa Deri12,90-0,8532,44
Despec Bilgisayar14,753,7312,94
Deva Holding30,88-1,3427,92
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,79-3,2354,75
Diriteks Diriliş Tekstil6,60-1,4976,94
Ditaş Doğan15,70-3,0320,51
DO-CO597,80-0,25-5,11
Doğan Burda19,861,85-11,50
Doğan Holding3,350,909,12
Doğtaş Kelebek Mobilya2,964,2327,10
Doğusan5,451,1124,43
Doğuş GMYO10,89-2,4233,29
Doğuş Otomotiv32,68-0,7313,71
Döktaş Dökümcülük38,508,2125,73
Duran Doğan Basım11,790,8612,39
Dyo Boya16,337,4343,75
Eczacıbaşı İlaç7,31-0,68-2,01
Eczacıbaşı Yatırım51,80-3,9086,73
Edip Gayrimenkul4,26-3,4028,31
Ege Endüstri1.539,500,49-10,87
Ege Gübre220,501,6151,86
Ege Profil36,20-2,69-5,33
Ege Seramik13,50-1,9631,20
Egeplast39,94-9,9619,94
Ekiz Kimya7,401,793,79
Emek Elektrik2,071,97-27,50
Eminiş Ambalaj28,560,00-22,48
Emlak Konut GMYO2,440,4114,02
Enerjisa Enerji11,33-0,61-9,43
Enka İnşaat7,864,246,65
Erbosan62,80-4,2053,17
Ereğli Demir Çelik15,822,065,96
Ersu Gıda5,020,001,62
Escort Teknoloji7,820,3919,03
Esenboğa Elektrik39,26-0,56106,31
Etiler Gıda5,990,0050,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,95-1,252,60
Euro Trend Yat. Ort.3,911,308,61
Euro Yat. Ort.4,39-0,68-2,66
Euro Yatırım Holding3,53-1,4024,30
Fade Gıda10,222,3065,11
Fenerbahçe Futbol32,124,158,66
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,61-0,753,77
F-M İzmit Piston170,50-1,4537,17
Fonet Bilgi Teknolojileri15,330,7917,65
Ford Otosan179,20-3,6042,22
Formet Celik Kapi Sanayi3,97-1,49-16,42
Frigo Pak Gıda28,000,0033,46
Galatasaray Sportif3,93-5,53-2,96
Garanti Bankası9,190,00-11,38
Garanti Faktoring12,22-2,249,79
Garanti Yat. Ort.3,551,439,91
Gedik Y. Men. Değ.24,82-1,9096,98
Gediz Ambalaj39,643,7247,91
Gentaş5,761,59-3,03
Gersan Elektrik7,20-0,1417,26
Global Men. Değ.7,60-2,6926,46
Global Yat. Holding5,401,1215,38
Good-Year9,15-1,199,45
Göltaş Çimento64,95-2,2657,42
Gözde Girişim8,254,043,38
GSD Denizcilik6,980,5838,49
GSD Holding2,51-0,400,00
Gübre Fabrik.78,95-0,75-8,25
Güler Yat. Holding10,46-0,38-3,77
Halk GMYO3,30-0,902,80
Hatay Tekstil24,86-2,5178,21
Hedef Girişim3,97-1,7315,86
Hektaş29,18-1,5553,02
HUB Girişim19,845,769,01
Hürriyet Gzt.2,30-0,439,52
ICBC Turkey Bank6,56-0,760,92
İdealist Danışmanlık51,409,97281,87
İdealist GMYO11,580,2670,29
İhlas Ev Aletleri1,700,00-9,57
İhlas Gayrimenkul1,230,00-1,60
İhlas Gazetecilik3,472,36-14,53
İhlas Holding0,91-1,09-18,94
İhlas Yayın Holding1,022,00-10,53
İndeks Bilgisayar30,489,9659,33
Info Yatırım7,03-1,548,99
İntema49,58-0,8424,26
Inveo Yatırım Holding135,30-1,96205,97
İpek Doğal Enerji13,52-0,373,36
İskenderun Demir Çelik12,100,4119,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Özlem Zengin Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Cemal Hünal Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:37:52. #1.15#
title