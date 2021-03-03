Borsada günün ilk yarısı (1)
03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,99
|5,27
|3,23
|Acıpayam Selüloz
|20,96
|0,38
|22,43
|Adel Kalemcilik
|26,70
|0,98
|-22,01
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,17
|0,32
|13,21
|Afyon Çimento
|4,94
|0,82
|-3,33
|Ak Enerji
|2,07
|1,47
|-6,33
|Akbank
|6,42
|1,90
|-7,36
|Akçansa
|19,38
|0,52
|17,17
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,14
|0,47
|-10,95
|Akfen GMYO
|4,43
|1,14
|-8,85
|Akın Tekstil
|53,70
|0,75
|69,08
|Akiş GMYO
|2,41
|1,26
|-13,69
|Akmerkez GMYO
|61,95
|-0,08
|-3,79
|Aksa
|16,88
|6,77
|15,70
|Aksa Enerji
|10,93
|-1,00
|46,91
|Aksigorta
|9,85
|1,34
|5,91
|Aksu Enerji
|7,05
|1,73
|-6,59
|Alarko Carrıer
|420,80
|0,67
|15,32
|Alarko GMYO
|25,54
|2,32
|-2,37
|Alarko Holding
|11,93
|7,09
|38,08
|Albaraka Türk
|2,26
|0,44
|16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,56
|-2,04
|23,26
|Alkim Kağıt
|19,44
|0,41
|43,49
|Alkim Kimya
|19,20
|-0,31
|32,07
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,59
|1,57
|18,26
|Altınyunus Çeşme
|89,80
|2,05
|79,74
|Anadolu Efes
|25,16
|1,94
|8,54
|Anadolu Grubu Holding
|29,56
|1,86
|12,35
|Anadolu Hayat Emek.
|10,77
|3,06
|24,22
|Anadolu Isuzu
|22,20
|1,83
|23,33
|Anadolu Sigorta
|8,27
|1,72
|9,54
|Anel Elektrik
|3,98
|1,02
|25,55
|Arçelik
|34,92
|1,39
|14,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,45
|-0,65
|27,81
|Arena Bilgisayar
|51,35
|1,68
|49,27
|Armada Bilgisayar
|62,70
|1,54
|27,75
|Arsan Tekstil
|8,29
|0,24
|13,72
|Arzum Ev Aletleri
|24,56
|3,37
|-0,24
|Aselsan
|17,34
|0,87
|-4,99
|Ata GMYO
|5,49
|-2,14
|-0,36
|Atakule GMYO
|4,20
|0,48
|66,67
|Atlantis Yatırım Holding
|6,18
|-1,12
|11,15
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|-0,59
|-3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,16
|0,89
|0,77
|Avrasya GMYO
|3,80
|1,33
|45,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,83
|0,26
|19,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,07
|0,17
|1,17
|Ayen Enerji
|8,59
|-3,59
|58,78
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,00
|3,83
|14,54
|Aygaz
|16,36
|1,24
|11,67
|Bagfaş
|26,06
|2,12
|30,30
|Bak Ambalaj
|26,86
|-0,52
|32,97
|Balatacılar Balatacılık
|9,27
|1,20
|12,50
|Bantaş Ambalaj
|5,10
|1,19
|8,74
|Banvit
|55,40
|-0,89
|6,54
|Baştaş Başkent Çimento
|14,09
|0,71
|-18,88
|Batı Çimento
|12,95
|0,15
|174,95
|Batısöke Çimento
|3,31
|1,53
|35,66
|Bayrak Taban Sanayi
|11,84
|0,77
|11,59
|Bera Holding
|27,16
|7,44
|33,93
|Berkosan Yalıtım
|12,86
|1,02
|44,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,03
|-0,98
|-0,25
|Beyaz Filo
|14,27
|0,92
|40,18
|Bilici Yatırım
|9,33
|-0,85
|40,51
|Bim Mağazalar
|68,20
|0,15
|-7,26
|Birko Mensucat
|1,13
|-0,88
|1,80
|Birlik Mensucat
|2,38
|-9,85
|-31,21
|Bizim Mağazaları
|15,07
|2,52
|-1,89
|Borusan Mannesmann
|31,04
|3,67
|11,65
|Borusan Yat. Paz.
|500,80
|0,16
|9,61
|Bosch Fren Sistemleri
|1.151,20
|0,00
|-7,08
|Bossa
|24,42
|10,00
|36,81
|Brisa
|30,74
|4,49
|54,16
|Burçelik
|25,80
|1,10
|22,74
|Burçelik Vana
|36,58
|0,49
|-26,34
|Bursa Çimento
|4,72
|1,07
|-5,18
|Carrefoursa
|59,70
|-0,33
|-16,85
|Casa Emtia Petrol
|183,20
|-9,98
|72,83
|Ceo Event Medya
|6,90
|3,76
|7,31
|Coca Cola İçecek
|71,55
|1,06
|9,88
|Cosmos Yat. Holding
|11,80
|1,55
|46,40
|Credıtwest Faktorıng
|5,64
|1,44
|-3,92
|Çelebi
|216,00
|9,98
|18,34
|Çelik Halat
|9,17
|1,10
|0,80
|Çemaş Döküm
|1,56
|0,65
|-8,38
|Çemtaş
|15,96
|2,97
|0,37
|Çimbeton
|329,90
|1,51
|11,26
|Çimentaş
|46,00
|4,55
|27,21
|Çimsa
|22,50
|0,18
|26,40
|Çuhadaroğlu Metal
|7,64
|1,60
|-1,16
|Dagi Giyim
|8,16
|0,74
|1,12
|Dagi Yatırım Holding
|16,08
|6,28
|24,65
|Dardanel
|31,34
|1,03
|-6,45
|Datagate Bilgisayar
|16,43
|1,42
|1,99
|Demısaş Döküm
|7,66
|1,06
|15,89
|Denge Holding
|9,00
|1,35
|64,23
|Deniz GMYO
|6,89
|0,58
|101,46
|Derimod
|12,28
|7,06
|26,08
|Derlüks Deri
|9,05
|2,14
|2,61
|Desa Deri
|12,83
|6,30
|31,72
|Despec Bilgisayar
|13,02
|0,70
|-0,31
|Deva Holding
|31,50
|1,55
|30,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,53
|2,82
|61,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|0,00
|79,62
|Ditaş Doğan
|16,27
|-0,73
|24,88
|DO-CO
|607,00
|0,50
|-3,65
|Doğan Burda
|19,60
|-1,26
|-12,66
|Doğan Holding
|3,30
|2,17
|7,49
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,84
|1,43
|21,94
|Doğusan
|5,43
|-1,99
|23,97
|Doğuş GMYO
|11,36
|3,84
|39,05
|Doğuş Otomotiv
|33,82
|5,03
|17,68
|Döktaş Dökümcülük
|34,18
|5,62
|11,63
|Duran Doğan Basım
|11,86
|0,76
|13,06
|Dyo Boya
|15,41
|-3,51
|35,65
|Eczacıbaşı İlaç
|7,50
|0,94
|0,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|55,95
|-2,70
|101,69
|Edip Gayrimenkul
|4,27
|1,18
|28,61
|Ege Endüstri
|1.554,00
|0,37
|-10,03
|Ege Gübre
|223,40
|1,64
|53,86
|Ege Profil
|37,32
|-1,89
|-2,41
|Ege Seramik
|13,86
|-0,79
|34,69
|Egeplast
|49,28
|0,00
|47,99
|Ekiz Kimya
|7,03
|-3,70
|-1,40
|Emek Elektrik
|2,04
|-0,49
|-28,55
|Eminiş Ambalaj
|28,20
|-1,54
|-23,45
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|1,24
|14,49
|Enerjisa Enerji
|11,75
|2,35
|-6,08
|Enka İnşaat
|7,49
|1,90
|1,63
|Erbosan
|67,00
|-0,67
|63,41
|Ereğli Demir Çelik
|15,65
|3,64
|4,82
|Ersu Gıda
|5,05
|-1,17
|2,23
|Escort Teknoloji
|7,59
|-0,91
|15,53
|Esenboğa Elektrik
|39,46
|-0,65
|107,36
|Etiler Gıda
|5,88
|-2,16
|47,74
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|9,89
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,68
|2,79
|2,22
|Euro Yat. Ort.
|4,41
|2,80
|-2,22
|Euro Yatırım Holding
|3,60
|2,56
|26,76
|Fade Gıda
|10,74
|3,07
|73,51
|Fenerbahçe Futbol
|31,02
|-1,46
|4,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,87
|1,33
|7,85
|F-M İzmit Piston
|174,50
|1,69
|40,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,82
|3,28
|13,74
|Ford Otosan
|188,90
|-1,92
|49,92
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,05
|-0,49
|-14,74
|Frigo Pak Gıda
|29,66
|-0,13
|41,37
|Galatasaray Sportif
|4,20
|-1,87
|3,70
|Garanti Bankası
|9,39
|2,07
|-9,45
|Garanti Faktoring
|12,77
|-0,85
|14,73
|Garanti Yat. Ort.
|3,54
|7,93
|9,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,58
|1,75
|103,02
|Gediz Ambalaj
|39,46
|1,91
|47,24
|Gentaş
|5,58
|2,01
|-6,06
|Gersan Elektrik
|7,37
|1,52
|20,03
|Global Men. Değ.
|7,88
|-0,25
|31,11
|Global Yat. Holding
|5,41
|0,37
|15,60
|Good-Year
|9,39
|1,84
|12,32
|Göltaş Çimento
|68,90
|1,32
|66,99
|Gözde Girişim
|7,93
|9,99
|-0,63
|GSD Denizcilik
|6,80
|2,87
|34,92
|GSD Holding
|2,53
|0,80
|0,80
|Gübre Fabrik.
|80,85
|0,81
|-6,04
|Güler Yat. Holding
|10,53
|0,57
|-3,13
|Halk GMYO
|3,37
|1,51
|4,98
|Hatay Tekstil
|26,26
|2,34
|88,24
|Hedef Girişim
|4,07
|0,99
|18,78
|Hektaş
|30,04
|0,33
|57,52
|HUB Girişim
|17,88
|-1,00
|-1,76
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|0,85
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|6,62
|2,80
|1,85
|İdealist Danışmanlık
|46,74
|9,98
|247,25
|İdealist GMYO
|12,18
|0,66
|79,12
|İhlas Ev Aletleri
|1,72
|1,18
|-8,51
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,64
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|3,14
|1,62
|-22,66
|İhlas Holding
|0,92
|1,10
|-18,05
|İhlas Yayın Holding
|1,01
|2,02
|-11,40
|İndeks Bilgisayar
|26,18
|3,89
|36,85
|Info Yatırım
|7,12
|0,42
|10,39
|İntema
|53,55
|-0,83
|34,21
|Inveo Yatırım Holding
|138,00
|-3,90
|212,08
|İpek Doğal Enerji
|13,93
|1,60
|6,50
|İskenderun Demir Çelik
|12,09
|1,60
|19,58
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500