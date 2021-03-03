Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

03.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,995,273,23
Acıpayam Selüloz20,960,3822,43
Adel Kalemcilik26,700,98-22,01
Adese Alışveriş Ticaret3,170,3213,21
Afyon Çimento4,940,82-3,33
Ak Enerji2,071,47-6,33
Akbank6,421,90-7,36
Akçansa19,380,5217,17
Akdeniz Yatırım Hold.2,140,47-10,95
Akfen GMYO4,431,14-8,85
Akın Tekstil53,700,7569,08
Akiş GMYO2,411,26-13,69
Akmerkez GMYO61,95-0,08-3,79
Aksa16,886,7715,70
Aksa Enerji10,93-1,0046,91
Aksigorta9,851,345,91
Aksu Enerji7,051,73-6,59
Alarko Carrıer420,800,6715,32
Alarko GMYO25,542,32-2,37
Alarko Holding11,937,0938,08
Albaraka Türk2,260,4416,49
Alcatel Lucent Teletaş36,56-2,0423,26
Alkim Kağıt19,440,4143,49
Alkim Kimya19,20-0,3132,07
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,591,5718,26
Altınyunus Çeşme89,802,0579,74
Anadolu Efes25,161,948,54
Anadolu Grubu Holding29,561,8612,35
Anadolu Hayat Emek.10,773,0624,22
Anadolu Isuzu22,201,8323,33
Anadolu Sigorta8,271,729,54
Anel Elektrik3,981,0225,55
Arçelik34,921,3914,87
ARD Bilişim Teknolojileri61,45-0,6527,81
Arena Bilgisayar51,351,6849,27
Armada Bilgisayar62,701,5427,75
Arsan Tekstil8,290,2413,72
Arzum Ev Aletleri24,563,37-0,24
Aselsan17,340,87-4,99
Ata GMYO5,49-2,14-0,36
Atakule GMYO4,200,4866,67
Atlantis Yatırım Holding6,18-1,1211,15
Atlas Yat. Ort.1,69-0,59-3,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,160,890,77
Avrasya GMYO3,801,3345,07
Avrasya Petrol ve Tur.3,830,2619,69
Avrupa Yatırım Holding6,070,171,17
Ayen Enerji8,59-3,5958,78
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,003,8314,54
Aygaz16,361,2411,67
Bagfaş26,062,1230,30
Bak Ambalaj26,86-0,5232,97
Balatacılar Balatacılık9,271,2012,50
Bantaş Ambalaj5,101,198,74
Banvit55,40-0,896,54
Baştaş Başkent Çimento14,090,71-18,88
Batı Çimento12,950,15174,95
Batısöke Çimento3,311,5335,66
Bayrak Taban Sanayi11,840,7711,59
Bera Holding27,167,4433,93
Berkosan Yalıtım12,861,0244,17
Beşiktaş Futbol Yat.4,03-0,98-0,25
Beyaz Filo14,270,9240,18
Bilici Yatırım9,33-0,8540,51
Bim Mağazalar68,200,15-7,26
Birko Mensucat1,13-0,881,80
Birlik Mensucat2,38-9,85-31,21
Bizim Mağazaları15,072,52-1,89
Borusan Mannesmann31,043,6711,65
Borusan Yat. Paz.500,800,169,61
Bosch Fren Sistemleri1.151,200,00-7,08
Bossa24,4210,0036,81
Brisa30,744,4954,16
Burçelik25,801,1022,74
Burçelik Vana36,580,49-26,34
Bursa Çimento4,721,07-5,18
Carrefoursa59,70-0,33-16,85
Casa Emtia Petrol183,20-9,9872,83
Ceo Event Medya6,903,767,31
Coca Cola İçecek71,551,069,88
Cosmos Yat. Holding11,801,5546,40
Credıtwest Faktorıng5,641,44-3,92
Çelebi216,009,9818,34
Çelik Halat9,171,100,80
Çemaş Döküm1,560,65-8,38
Çemtaş15,962,970,37
Çimbeton329,901,5111,26
Çimentaş46,004,5527,21
Çimsa22,500,1826,40
Çuhadaroğlu Metal7,641,60-1,16
Dagi Giyim8,160,741,12
Dagi Yatırım Holding16,086,2824,65
Dardanel31,341,03-6,45
Datagate Bilgisayar16,431,421,99
Demısaş Döküm7,661,0615,89
Denge Holding9,001,3564,23
Deniz GMYO6,890,58101,46
Derimod12,287,0626,08
Derlüks Deri9,052,142,61
Desa Deri12,836,3031,72
Despec Bilgisayar13,020,70-0,31
Deva Holding31,501,5530,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,532,8261,57
Diriteks Diriliş Tekstil6,700,0079,62
Ditaş Doğan16,27-0,7324,88
DO-CO607,000,50-3,65
Doğan Burda19,60-1,26-12,66
Doğan Holding3,302,177,49
Doğtaş Kelebek Mobilya2,841,4321,94
Doğusan5,43-1,9923,97
Doğuş GMYO11,363,8439,05
Doğuş Otomotiv33,825,0317,68
Döktaş Dökümcülük34,185,6211,63
Duran Doğan Basım11,860,7613,06
Dyo Boya15,41-3,5135,65
Eczacıbaşı İlaç7,500,940,54
Eczacıbaşı Yatırım55,95-2,70101,69
Edip Gayrimenkul4,271,1828,61
Ege Endüstri1.554,000,37-10,03
Ege Gübre223,401,6453,86
Ege Profil37,32-1,89-2,41
Ege Seramik13,86-0,7934,69
Egeplast49,280,0047,99
Ekiz Kimya7,03-3,70-1,40
Emek Elektrik2,04-0,49-28,55
Eminiş Ambalaj28,20-1,54-23,45
Emlak Konut GMYO2,451,2414,49
Enerjisa Enerji11,752,35-6,08
Enka İnşaat7,491,901,63
Erbosan67,00-0,6763,41
Ereğli Demir Çelik15,653,644,82
Ersu Gıda5,05-1,172,23
Escort Teknoloji7,59-0,9115,53
Esenboğa Elektrik39,46-0,65107,36
Etiler Gıda5,88-2,1647,74
Euro Kapital Yat. Ort.4,009,893,90
Euro Trend Yat. Ort.3,682,792,22
Euro Yat. Ort.4,412,80-2,22
Euro Yatırım Holding3,602,5626,76
Fade Gıda10,743,0773,51
Fenerbahçe Futbol31,02-1,464,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,871,337,85
F-M İzmit Piston174,501,6940,39
Fonet Bilgi Teknolojileri14,823,2813,74
Ford Otosan188,90-1,9249,92
Formet Celik Kapi Sanayi4,05-0,49-14,74
Frigo Pak Gıda29,66-0,1341,37
Galatasaray Sportif4,20-1,873,70
Garanti Bankası9,392,07-9,45
Garanti Faktoring12,77-0,8514,73
Garanti Yat. Ort.3,547,939,60
Gedik Y. Men. Değ.25,581,75103,02
Gediz Ambalaj39,461,9147,24
Gentaş5,582,01-6,06
Gersan Elektrik7,371,5220,03
Global Men. Değ.7,88-0,2531,11
Global Yat. Holding5,410,3715,60
Good-Year9,391,8412,32
Göltaş Çimento68,901,3266,99
Gözde Girişim7,939,99-0,63
GSD Denizcilik6,802,8734,92
GSD Holding2,530,800,80
Gübre Fabrik.80,850,81-6,04
Güler Yat. Holding10,530,57-3,13
Halk GMYO3,371,514,98
Hatay Tekstil26,262,3488,24
Hedef Girişim4,070,9918,78
Hektaş30,040,3357,52
HUB Girişim17,88-1,00-1,76
Hürriyet Gzt.2,370,8512,86
ICBC Turkey Bank6,622,801,85
İdealist Danışmanlık46,749,98247,25
İdealist GMYO12,180,6679,12
İhlas Ev Aletleri1,721,18-8,51
İhlas Gayrimenkul1,241,64-0,80
İhlas Gazetecilik3,141,62-22,66
İhlas Holding0,921,10-18,05
İhlas Yayın Holding1,012,02-11,40
İndeks Bilgisayar26,183,8936,85
Info Yatırım7,120,4210,39
İntema53,55-0,8334,21
Inveo Yatırım Holding138,00-3,90212,08
İpek Doğal Enerji13,931,606,50
İskenderun Demir Çelik12,091,6019,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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