Borsada günün ilk yarısı (1)
02.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:27
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,52
|0,94
|-2,84
|Acıpayam Selüloz
|21,10
|-3,03
|23,25
|Adel Kalemcilik
|26,20
|-3,82
|-23,47
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,11
|1,97
|11,07
|Afyon Çimento
|4,93
|-1,79
|-3,52
|Ak Enerji
|2,02
|-0,98
|-8,60
|Akbank
|6,32
|0,32
|-8,80
|Akçansa
|19,21
|-1,84
|16,14
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,14
|-1,83
|-10,95
|Akfen GMYO
|4,38
|-0,23
|-9,88
|Akın Tekstil
|54,70
|4,99
|72,23
|Akiş GMYO
|2,38
|-1,35
|-14,76
|Akmerkez GMYO
|62,00
|-1,59
|-3,71
|Aksa
|16,13
|-0,43
|10,56
|Aksa Enerji
|10,60
|-4,25
|42,47
|Aksigorta
|9,53
|-0,52
|2,47
|Aksu Enerji
|7,12
|3,34
|-5,66
|Alarko Carrıer
|419,90
|-4,13
|15,07
|Alarko GMYO
|24,96
|-2,04
|-4,59
|Alarko Holding
|11,15
|-1,33
|29,05
|Albaraka Türk
|2,28
|-0,87
|17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,68
|3,85
|23,67
|Alkim Kağıt
|19,25
|-1,94
|42,09
|Alkim Kimya
|19,17
|-0,98
|31,87
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,62
|0,00
|19,63
|Altınyunus Çeşme
|93,95
|0,00
|88,05
|Anadolu Efes
|24,12
|0,42
|4,06
|Anadolu Grubu Holding
|29,08
|-2,61
|10,52
|Anadolu Hayat Emek.
|10,48
|-0,47
|20,88
|Anadolu Isuzu
|21,74
|-1,36
|20,78
|Anadolu Sigorta
|8,07
|-0,86
|6,89
|Anel Elektrik
|3,92
|-1,75
|23,66
|Arçelik
|34,26
|0,23
|12,70
|ARD Bilişim Teknolojileri
|60,60
|-0,66
|26,04
|Arena Bilgisayar
|51,15
|-0,49
|48,69
|Armada Bilgisayar
|64,00
|0,63
|30,40
|Arsan Tekstil
|8,14
|-0,25
|11,66
|Arzum Ev Aletleri
|23,88
|-0,83
|-3,01
|Aselsan
|17,28
|0,35
|-5,32
|Ata GMYO
|5,72
|-1,21
|3,81
|Atakule GMYO
|4,24
|-2,08
|68,25
|Atlantis Yatırım Holding
|6,45
|0,00
|16,01
|Atlas Yat. Ort.
|1,71
|1,18
|-2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,25
|-0,76
|1,27
|Avrasya GMYO
|3,60
|2,86
|37,44
|Avrasya Petrol ve Tur.
|4,01
|5,53
|25,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,11
|-0,16
|1,83
|Ayen Enerji
|8,81
|8,77
|62,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,48
|2,30
|9,96
|Aygaz
|15,95
|0,19
|8,87
|Bagfaş
|25,64
|-2,14
|28,20
|Bak Ambalaj
|25,00
|-2,34
|23,76
|Balatacılar Balatacılık
|9,70
|-0,61
|17,72
|Bantaş Ambalaj
|5,06
|-0,78
|7,89
|Banvit
|55,50
|-0,89
|6,73
|Baştaş Başkent Çimento
|14,40
|0,42
|-17,10
|Batı Çimento
|12,80
|-2,29
|171,76
|Batısöke Çimento
|3,26
|-4,12
|33,61
|Bayrak Taban Sanayi
|11,73
|-0,26
|10,56
|Bera Holding
|25,06
|0,48
|23,57
|Berkosan Yalıtım
|12,96
|-0,46
|45,29
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,01
|1,52
|-0,74
|Beyaz Filo
|14,16
|-0,98
|39,10
|Bilici Yatırım
|9,74
|3,40
|46,69
|Bim Mağazalar
|67,45
|1,05
|-8,28
|Birko Mensucat
|1,15
|-1,71
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,93
|0,00
|-15,32
|Bizim Mağazaları
|14,50
|-1,02
|-5,60
|Borusan Mannesmann
|30,40
|-2,12
|9,35
|Borusan Yat. Paz.
|518,00
|-4,09
|13,37
|Bosch Fren Sistemleri
|1.166,90
|-2,26
|-5,81
|Bossa
|21,90
|-2,75
|22,69
|Brisa
|29,72
|-1,52
|49,05
|Burçelik
|25,46
|-1,77
|21,12
|Burçelik Vana
|36,98
|-2,01
|-25,53
|Bursa Çimento
|4,68
|-2,90
|-5,98
|Carrefoursa
|59,40
|-1,82
|-17,27
|Casa Emtia Petrol
|203,50
|-10,00
|91,98
|Ceo Event Medya
|6,70
|0,00
|4,20
|Coca Cola İçecek
|71,10
|-0,28
|9,19
|Cosmos Yat. Holding
|12,10
|0,75
|50,12
|Credıtwest Faktorıng
|5,70
|1,60
|-2,90
|Çelebi
|195,80
|9,63
|7,27
|Çelik Halat
|9,18
|0,11
|0,91
|Çemaş Döküm
|1,59
|-3,47
|-6,61
|Çemtaş
|15,52
|-2,02
|-2,40
|Çimbeton
|330,10
|-1,76
|11,33
|Çimentaş
|47,00
|0,00
|29,98
|Çimsa
|22,60
|-2,67
|26,97
|Çuhadaroğlu Metal
|7,57
|0,40
|-2,07
|Dagi Giyim
|8,22
|1,11
|1,86
|Dagi Yatırım Holding
|15,13
|9,96
|17,29
|Dardanel
|31,02
|-1,52
|-7,40
|Datagate Bilgisayar
|16,03
|-1,84
|-0,50
|Demısaş Döküm
|7,66
|-2,30
|15,89
|Denge Holding
|9,30
|2,20
|69,71
|Deniz GMYO
|6,96
|-0,57
|103,51
|Derimod
|11,48
|-3,04
|17,86
|Derlüks Deri
|8,82
|-0,11
|0,00
|Desa Deri
|12,27
|-2,54
|25,98
|Despec Bilgisayar
|12,90
|-0,69
|-1,23
|Deva Holding
|31,22
|-0,51
|29,33
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,00
|-1,45
|56,68
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|-6,20
|74,26
|Ditaş Doğan
|16,31
|-2,34
|25,19
|DO-CO
|616,50
|2,07
|-2,14
|Doğan Burda
|20,36
|1,80
|-9,27
|Doğan Holding
|3,25
|-3,56
|5,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,73
|3,41
|17,22
|Doğusan
|5,24
|-0,95
|19,63
|Doğuş GMYO
|10,93
|8,86
|33,78
|Doğuş Otomotiv
|32,32
|-1,46
|12,46
|Döktaş Dökümcülük
|32,86
|0,80
|7,32
|Duran Doğan Basım
|11,92
|-1,49
|13,63
|Dyo Boya
|15,97
|9,99
|40,58
|Eczacıbaşı İlaç
|7,30
|-0,82
|-2,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|55,80
|-3,63
|101,15
|Edip Gayrimenkul
|4,01
|-4,07
|20,78
|Ege Endüstri
|1.567,90
|-3,22
|-9,23
|Ege Gübre
|224,20
|-1,88
|54,41
|Ege Profil
|38,64
|-3,40
|1,05
|Ege Seramik
|14,31
|4,61
|39,07
|Egeplast
|44,80
|0,00
|34,53
|Ekiz Kimya
|7,33
|-8,38
|2,81
|Emek Elektrik
|2,11
|-2,31
|-26,10
|Eminiş Ambalaj
|31,22
|-1,89
|-15,26
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|0,43
|10,28
|Enerjisa Enerji
|11,59
|-0,94
|-7,35
|Enka İnşaat
|7,34
|0,55
|-0,41
|Erbosan
|63,45
|-1,01
|54,76
|Ereğli Demir Çelik
|15,05
|-0,33
|0,80
|Ersu Gıda
|4,93
|3,14
|-0,20
|Escort Teknoloji
|7,73
|2,38
|17,66
|Esenboğa Elektrik
|39,76
|2,58
|108,93
|Etiler Gıda
|6,01
|-2,12
|51,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,69
|0,00
|-4,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,63
|-1,36
|0,83
|Euro Yat. Ort.
|4,34
|-0,69
|-3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,52
|-0,85
|23,94
|Fade Gıda
|10,04
|-2,14
|62,20
|Fenerbahçe Futbol
|30,82
|-0,06
|4,26
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,80
|-0,58
|6,75
|F-M İzmit Piston
|174,70
|-2,94
|40,55
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,28
|-2,19
|9,59
|Ford Otosan
|197,90
|2,75
|57,06
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,10
|-1,20
|-13,68
|Frigo Pak Gıda
|30,00
|2,88
|42,99
|Galatasaray Sportif
|4,17
|0,72
|2,96
|Garanti Bankası
|9,28
|0,11
|-10,51
|Garanti Faktoring
|13,00
|-0,76
|16,80
|Garanti Yat. Ort.
|3,30
|0,30
|2,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,36
|-3,21
|101,27
|Gediz Ambalaj
|37,74
|-1,82
|40,82
|Gentaş
|5,53
|0,00
|-6,90
|Gersan Elektrik
|7,32
|-2,40
|19,22
|Global Men. Değ.
|8,16
|-1,09
|35,77
|Global Yat. Holding
|5,36
|0,37
|14,53
|Good-Year
|9,30
|-0,11
|11,24
|Göltaş Çimento
|67,00
|3,80
|62,38
|Gözde Girişim
|7,21
|9,91
|-9,65
|GSD Denizcilik
|6,63
|2,00
|31,55
|GSD Holding
|2,49
|-1,19
|-0,80
|Gübre Fabrik.
|82,40
|1,23
|-4,24
|Güler Yat. Holding
|10,38
|-0,19
|-4,51
|Halk GMYO
|3,32
|0,91
|3,43
|Hatay Tekstil
|26,54
|5,65
|90,25
|Hedef Girişim
|4,06
|-1,93
|18,49
|Hektaş
|29,74
|-2,75
|55,95
|HUB Girişim
|18,23
|-0,92
|0,16
|Hürriyet Gzt.
|2,37
|0,00
|12,86
|ICBC Turkey Bank
|6,38
|-0,31
|-1,85
|İdealist Danışmanlık
|43,96
|-0,05
|226,60
|İdealist GMYO
|12,40
|2,48
|82,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,71
|-1,16
|-9,04
|İhlas Gayrimenkul
|1,22
|-0,81
|-2,40
|İhlas Gazetecilik
|3,10
|-1,59
|-23,65
|İhlas Holding
|0,91
|-1,09
|-18,94
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|-1,96
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|26,20
|6,24
|36,96
|Info Yatırım
|7,14
|-1,52
|10,70
|İntema
|55,50
|7,35
|39,10
|Inveo Yatırım Holding
|150,90
|-1,89
|241,25
|İpek Doğal Enerji
|13,68
|-3,80
|4,59
|İskenderun Demir Çelik
|11,91
|-0,25
|17,80
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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