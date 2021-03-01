Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

01.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,155,15-7,62
Acıpayam Selüloz20,903,9822,08
Adel Kalemcilik26,586,32-22,36
Adese Alışveriş Ticaret2,987,196,43
Afyon Çimento4,902,30-4,11
Ak Enerji1,992,05-9,95
Akbank6,090,50-12,12
Akçansa19,002,5414,87
Akdeniz Yatırım Hold.2,132,90-11,37
Akfen GMYO4,311,41-11,32
Akın Tekstil52,059,8163,89
Akiş GMYO3,033,77-14,16
Akmerkez GMYO62,302,98-3,25
Aksa16,211,9511,10
Aksa Enerji10,751,8044,49
Aksigorta9,511,172,26
Aksu Enerji6,884,88-8,84
Alarko Carrıer426,904,6816,99
Alarko GMYO24,903,58-4,82
Alarko Holding11,022,8927,55
Albaraka Türk2,261,3516,49
Alcatel Lucent Teletaş34,662,9716,86
Alkim Kağıt19,210,7941,79
Alkim Kimya19,122,0331,52
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,723,8224,20
Altınyunus Çeşme95,006,7490,15
Anadolu Efes24,262,714,66
Anadolu Grubu Holding28,883,449,76
Anadolu Hayat Emek.10,333,5119,15
Anadolu Isuzu21,122,5217,33
Anadolu Sigorta8,140,747,81
Anel Elektrik4,002,3026,18
Arçelik33,942,2911,64
ARD Bilişim Teknolojileri60,503,8625,83
Arena Bilgisayar50,102,4145,64
Armada Bilgisayar61,454,1525,20
Arsan Tekstil8,024,9710,01
Arzum Ev Aletleri23,602,52-4,14
Aselsan17,181,18-5,86
Ata GMYO5,793,025,08
Atakule GMYO4,261,1969,05
Atlantis Yatırım Holding6,990,0025,72
Atlas Yat. Ort.1,672,45-4,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,173,000,83
Avrasya GMYO3,496,7333,24
Avrasya Petrol ve Tur.3,645,2013,75
Avrupa Yatırım Holding6,212,813,50
Ayen Enerji8,082,1549,35
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,164,387,14
Aygaz15,810,897,92
Bagfaş25,963,1829,80
Bak Ambalaj24,824,8122,87
Balatacılar Balatacılık10,305,1025,00
Bantaş Ambalaj5,043,077,46
Banvit54,70-0,555,19
Baştaş Başkent Çimento14,18-1,60-18,36
Batı Çimento13,080,69177,71
Batısöke Çimento3,391,8038,93
Bayrak Taban Sanayi11,423,827,63
Bera Holding25,383,0925,15
Berkosan Yalıtım12,664,7141,93
Beşiktaş Futbol Yat.3,94-1,01-2,48
Beyaz Filo14,484,9342,24
Bilici Yatırım9,300,4340,06
Bim Mağazalar66,300,30-9,84
Birko Mensucat1,172,635,41
Birlik Mensucat2,90-3,33-16,18
Bizim Mağazaları14,415,03-6,18
Borusan Mannesmann30,203,648,63
Borusan Yat. Paz.514,404,7712,58
Bosch Fren Sistemleri1.179,905,54-4,76
Bossa21,203,5218,77
Brisa29,841,5749,65
Burçelik25,481,8421,22
Burçelik Vana37,80-0,53-23,88
Bursa Çimento4,635,47-6,98
Carrefoursa59,151,98-17,62
Casa Emtia Petrol240,001,35126,42
Ceo Event Medya6,613,932,80
Coca Cola İçecek71,600,999,96
Cosmos Yat. Holding13,00-0,7661,29
Credıtwest Faktorıng5,432,45-7,50
Çelebi177,906,21-2,53
Çelik Halat9,250,761,67
Çemaş Döküm2,081,96-3,26
Çemtaş15,603,17-1,89
Çimbeton337,607,1713,86
Çimentaş45,104,8824,72
Çimsa22,042,0423,82
Çuhadaroğlu Metal7,412,49-4,14
Dagi Giyim7,875,35-2,48
Dagi Yatırım Holding13,769,996,67
Dardanel31,880,69-4,84
Datagate Bilgisayar15,962,97-0,93
Demısaş Döküm7,714,4716,64
Denge Holding9,005,2664,23
Deniz GMYO7,097,42107,31
Derimod11,563,3118,69
Derlüks Deri8,611,77-2,38
Desa Deri12,460,3227,93
Despec Bilgisayar12,543,64-3,98
Deva Holding30,762,9527,42
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,286,0159,26
Diriteks Diriliş Tekstil6,61-7,9477,21
Ditaş Doğan16,713,6628,26
DO-CO608,205,59-3,46
Doğan Burda19,722,82-12,12
Doğan Holding3,273,156,51
Doğtaş Kelebek Mobilya2,608,3311,64
Doğusan5,172,7818,04
Doğuş GMYO10,049,9722,89
Doğuş Otomotiv32,223,6012,11
Döktaş Dökümcülük32,404,525,81
Duran Doğan Basım12,221,8316,49
Dyo Boya14,5210,0027,82
Eczacıbaşı İlaç7,342,09-1,61
Eczacıbaşı Yatırım56,857,98104,94
Edip Gayrimenkul4,015,5320,78
Ege Endüstri1.598,003,41-7,49
Ege Gübre237,105,5263,29
Ege Profil39,202,832,51
Ege Seramik13,689,9732,94
Egeplast44,988,3935,08
Ekiz Kimya8,592,2620,48
Emek Elektrik2,110,00-26,10
Eminiş Ambalaj31,829,95-13,63
Emlak Konut GMYO2,282,246,54
Enerjisa Enerji11,460,61-8,39
Enka İnşaat7,303,25-0,95
Erbosan61,906,1750,98
Ereğli Demir Çelik14,761,17-1,14
Ersu Gıda4,462,29-9,72
Escort Teknoloji7,316,2511,26
Esenboğa Elektrik38,308,68101,26
Etiler Gıda6,142,6854,27
Euro Kapital Yat. Ort.3,660,00-4,94
Euro Trend Yat. Ort.3,733,043,61
Euro Yat. Ort.4,390,23-2,66
Euro Yatırım Holding3,451,7721,48
Fade Gıda9,982,8961,23
Fenerbahçe Futbol31,186,205,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,772,896,28
F-M İzmit Piston174,504,7440,39
Fonet Bilgi Teknolojileri14,272,159,52
Ford Otosan188,007,3749,21
Formet Celik Kapi Sanayi4,071,50-14,32
Frigo Pak Gıda28,304,8134,89
Galatasaray Sportif4,11-3,751,48
Garanti Bankası9,011,01-13,11
Garanti Faktoring13,101,8717,70
Garanti Yat. Ort.3,272,831,24
Gedik Y. Men. Değ.26,444,34109,84
Gediz Ambalaj38,404,4043,28
Gentaş5,453,61-8,25
Gersan Elektrik7,073,6715,15
Global Men. Değ.8,077,6034,28
Global Yat. Holding5,272,7312,61
Good-Year9,170,559,69
Göltaş Çimento61,454,6848,93
Gözde Girişim6,433,71-19,42
GSD Denizcilik6,264,5124,21
GSD Holding2,474,22-1,59
Gübre Fabrik.81,952,69-4,76
Güler Yat. Holding10,39-0,10-4,42
Halk GMYO3,241,890,93
Hatay Tekstil25,129,9880,07
Hedef Girişim4,063,5718,49
Hektaş29,603,5055,22
HUB Girişim18,205,880,00
Hürriyet Gzt.2,360,8512,38
ICBC Turkey Bank6,444,89-0,92
İdealist Danışmanlık44,005,11226,89
İdealist GMYO11,494,4568,97
İhlas Ev Aletleri1,700,00-9,57
İhlas Gayrimenkul1,212,54-3,20
İhlas Gazetecilik3,152,27-22,41
İhlas Holding0,913,41-18,94
İhlas Yayın Holding0,983,16-14,04
İndeks Bilgisayar23,806,1624,41
Info Yatırım7,193,4511,47
İntema51,7010,0029,57
Inveo Yatırım Holding154,807,50250,07
İpek Doğal Enerji14,082,777,65
İskenderun Demir Çelik11,722,5415,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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