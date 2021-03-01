Borsada günün ilk yarısı (1)
01.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:37
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,15
|5,15
|-7,62
|Acıpayam Selüloz
|20,90
|3,98
|22,08
|Adel Kalemcilik
|26,58
|6,32
|-22,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,98
|7,19
|6,43
|Afyon Çimento
|4,90
|2,30
|-4,11
|Ak Enerji
|1,99
|2,05
|-9,95
|Akbank
|6,09
|0,50
|-12,12
|Akçansa
|19,00
|2,54
|14,87
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,13
|2,90
|-11,37
|Akfen GMYO
|4,31
|1,41
|-11,32
|Akın Tekstil
|52,05
|9,81
|63,89
|Akiş GMYO
|3,03
|3,77
|-14,16
|Akmerkez GMYO
|62,30
|2,98
|-3,25
|Aksa
|16,21
|1,95
|11,10
|Aksa Enerji
|10,75
|1,80
|44,49
|Aksigorta
|9,51
|1,17
|2,26
|Aksu Enerji
|6,88
|4,88
|-8,84
|Alarko Carrıer
|426,90
|4,68
|16,99
|Alarko GMYO
|24,90
|3,58
|-4,82
|Alarko Holding
|11,02
|2,89
|27,55
|Albaraka Türk
|2,26
|1,35
|16,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,66
|2,97
|16,86
|Alkim Kağıt
|19,21
|0,79
|41,79
|Alkim Kimya
|19,12
|2,03
|31,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,72
|3,82
|24,20
|Altınyunus Çeşme
|95,00
|6,74
|90,15
|Anadolu Efes
|24,26
|2,71
|4,66
|Anadolu Grubu Holding
|28,88
|3,44
|9,76
|Anadolu Hayat Emek.
|10,33
|3,51
|19,15
|Anadolu Isuzu
|21,12
|2,52
|17,33
|Anadolu Sigorta
|8,14
|0,74
|7,81
|Anel Elektrik
|4,00
|2,30
|26,18
|Arçelik
|33,94
|2,29
|11,64
|ARD Bilişim Teknolojileri
|60,50
|3,86
|25,83
|Arena Bilgisayar
|50,10
|2,41
|45,64
|Armada Bilgisayar
|61,45
|4,15
|25,20
|Arsan Tekstil
|8,02
|4,97
|10,01
|Arzum Ev Aletleri
|23,60
|2,52
|-4,14
|Aselsan
|17,18
|1,18
|-5,86
|Ata GMYO
|5,79
|3,02
|5,08
|Atakule GMYO
|4,26
|1,19
|69,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,99
|0,00
|25,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|2,45
|-4,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,17
|3,00
|0,83
|Avrasya GMYO
|3,49
|6,73
|33,24
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,64
|5,20
|13,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,21
|2,81
|3,50
|Ayen Enerji
|8,08
|2,15
|49,35
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,16
|4,38
|7,14
|Aygaz
|15,81
|0,89
|7,92
|Bagfaş
|25,96
|3,18
|29,80
|Bak Ambalaj
|24,82
|4,81
|22,87
|Balatacılar Balatacılık
|10,30
|5,10
|25,00
|Bantaş Ambalaj
|5,04
|3,07
|7,46
|Banvit
|54,70
|-0,55
|5,19
|Baştaş Başkent Çimento
|14,18
|-1,60
|-18,36
|Batı Çimento
|13,08
|0,69
|177,71
|Batısöke Çimento
|3,39
|1,80
|38,93
|Bayrak Taban Sanayi
|11,42
|3,82
|7,63
|Bera Holding
|25,38
|3,09
|25,15
|Berkosan Yalıtım
|12,66
|4,71
|41,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,94
|-1,01
|-2,48
|Beyaz Filo
|14,48
|4,93
|42,24
|Bilici Yatırım
|9,30
|0,43
|40,06
|Bim Mağazalar
|66,30
|0,30
|-9,84
|Birko Mensucat
|1,17
|2,63
|5,41
|Birlik Mensucat
|2,90
|-3,33
|-16,18
|Bizim Mağazaları
|14,41
|5,03
|-6,18
|Borusan Mannesmann
|30,20
|3,64
|8,63
|Borusan Yat. Paz.
|514,40
|4,77
|12,58
|Bosch Fren Sistemleri
|1.179,90
|5,54
|-4,76
|Bossa
|21,20
|3,52
|18,77
|Brisa
|29,84
|1,57
|49,65
|Burçelik
|25,48
|1,84
|21,22
|Burçelik Vana
|37,80
|-0,53
|-23,88
|Bursa Çimento
|4,63
|5,47
|-6,98
|Carrefoursa
|59,15
|1,98
|-17,62
|Casa Emtia Petrol
|240,00
|1,35
|126,42
|Ceo Event Medya
|6,61
|3,93
|2,80
|Coca Cola İçecek
|71,60
|0,99
|9,96
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|-0,76
|61,29
|Credıtwest Faktorıng
|5,43
|2,45
|-7,50
|Çelebi
|177,90
|6,21
|-2,53
|Çelik Halat
|9,25
|0,76
|1,67
|Çemaş Döküm
|2,08
|1,96
|-3,26
|Çemtaş
|15,60
|3,17
|-1,89
|Çimbeton
|337,60
|7,17
|13,86
|Çimentaş
|45,10
|4,88
|24,72
|Çimsa
|22,04
|2,04
|23,82
|Çuhadaroğlu Metal
|7,41
|2,49
|-4,14
|Dagi Giyim
|7,87
|5,35
|-2,48
|Dagi Yatırım Holding
|13,76
|9,99
|6,67
|Dardanel
|31,88
|0,69
|-4,84
|Datagate Bilgisayar
|15,96
|2,97
|-0,93
|Demısaş Döküm
|7,71
|4,47
|16,64
|Denge Holding
|9,00
|5,26
|64,23
|Deniz GMYO
|7,09
|7,42
|107,31
|Derimod
|11,56
|3,31
|18,69
|Derlüks Deri
|8,61
|1,77
|-2,38
|Desa Deri
|12,46
|0,32
|27,93
|Despec Bilgisayar
|12,54
|3,64
|-3,98
|Deva Holding
|30,76
|2,95
|27,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,28
|6,01
|59,26
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,61
|-7,94
|77,21
|Ditaş Doğan
|16,71
|3,66
|28,26
|DO-CO
|608,20
|5,59
|-3,46
|Doğan Burda
|19,72
|2,82
|-12,12
|Doğan Holding
|3,27
|3,15
|6,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|8,33
|11,64
|Doğusan
|5,17
|2,78
|18,04
|Doğuş GMYO
|10,04
|9,97
|22,89
|Doğuş Otomotiv
|32,22
|3,60
|12,11
|Döktaş Dökümcülük
|32,40
|4,52
|5,81
|Duran Doğan Basım
|12,22
|1,83
|16,49
|Dyo Boya
|14,52
|10,00
|27,82
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|2,09
|-1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|56,85
|7,98
|104,94
|Edip Gayrimenkul
|4,01
|5,53
|20,78
|Ege Endüstri
|1.598,00
|3,41
|-7,49
|Ege Gübre
|237,10
|5,52
|63,29
|Ege Profil
|39,20
|2,83
|2,51
|Ege Seramik
|13,68
|9,97
|32,94
|Egeplast
|44,98
|8,39
|35,08
|Ekiz Kimya
|8,59
|2,26
|20,48
|Emek Elektrik
|2,11
|0,00
|-26,10
|Eminiş Ambalaj
|31,82
|9,95
|-13,63
|Emlak Konut GMYO
|2,28
|2,24
|6,54
|Enerjisa Enerji
|11,46
|0,61
|-8,39
|Enka İnşaat
|7,30
|3,25
|-0,95
|Erbosan
|61,90
|6,17
|50,98
|Ereğli Demir Çelik
|14,76
|1,17
|-1,14
|Ersu Gıda
|4,46
|2,29
|-9,72
|Escort Teknoloji
|7,31
|6,25
|11,26
|Esenboğa Elektrik
|38,30
|8,68
|101,26
|Etiler Gıda
|6,14
|2,68
|54,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,66
|0,00
|-4,94
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,73
|3,04
|3,61
|Euro Yat. Ort.
|4,39
|0,23
|-2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,45
|1,77
|21,48
|Fade Gıda
|9,98
|2,89
|61,23
|Fenerbahçe Futbol
|31,18
|6,20
|5,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,77
|2,89
|6,28
|F-M İzmit Piston
|174,50
|4,74
|40,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,27
|2,15
|9,52
|Ford Otosan
|188,00
|7,37
|49,21
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,07
|1,50
|-14,32
|Frigo Pak Gıda
|28,30
|4,81
|34,89
|Galatasaray Sportif
|4,11
|-3,75
|1,48
|Garanti Bankası
|9,01
|1,01
|-13,11
|Garanti Faktoring
|13,10
|1,87
|17,70
|Garanti Yat. Ort.
|3,27
|2,83
|1,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|26,44
|4,34
|109,84
|Gediz Ambalaj
|38,40
|4,40
|43,28
|Gentaş
|5,45
|3,61
|-8,25
|Gersan Elektrik
|7,07
|3,67
|15,15
|Global Men. Değ.
|8,07
|7,60
|34,28
|Global Yat. Holding
|5,27
|2,73
|12,61
|Good-Year
|9,17
|0,55
|9,69
|Göltaş Çimento
|61,45
|4,68
|48,93
|Gözde Girişim
|6,43
|3,71
|-19,42
|GSD Denizcilik
|6,26
|4,51
|24,21
|GSD Holding
|2,47
|4,22
|-1,59
|Gübre Fabrik.
|81,95
|2,69
|-4,76
|Güler Yat. Holding
|10,39
|-0,10
|-4,42
|Halk GMYO
|3,24
|1,89
|0,93
|Hatay Tekstil
|25,12
|9,98
|80,07
|Hedef Girişim
|4,06
|3,57
|18,49
|Hektaş
|29,60
|3,50
|55,22
|HUB Girişim
|18,20
|5,88
|0,00
|Hürriyet Gzt.
|2,36
|0,85
|12,38
|ICBC Turkey Bank
|6,44
|4,89
|-0,92
|İdealist Danışmanlık
|44,00
|5,11
|226,89
|İdealist GMYO
|11,49
|4,45
|68,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,00
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|2,54
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|3,15
|2,27
|-22,41
|İhlas Holding
|0,91
|3,41
|-18,94
|İhlas Yayın Holding
|0,98
|3,16
|-14,04
|İndeks Bilgisayar
|23,80
|6,16
|24,41
|Info Yatırım
|7,19
|3,45
|11,47
|İntema
|51,70
|10,00
|29,57
|Inveo Yatırım Holding
|154,80
|7,50
|250,07
|İpek Doğal Enerji
|14,08
|2,77
|7,65
|İskenderun Demir Çelik
|11,72
|2,54
|15,92
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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