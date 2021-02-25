Borsada günün ilk yarısı (1)
25.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,08
|0,28
|-8,53
|Acıpayam Selüloz
|20,92
|-0,29
|22,20
|Adel Kalemcilik
|26,40
|0,92
|-22,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,90
|2,11
|3,57
|Afyon Çimento
|4,96
|0,81
|-2,94
|Ak Enerji
|2,03
|-0,49
|-8,14
|Akbank
|6,09
|1,33
|-12,12
|Akçansa
|19,44
|6,52
|17,53
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,13
|-0,47
|-11,37
|Akfen GMYO
|4,38
|-1,35
|-9,88
|Akın Tekstil
|52,20
|-1,04
|64,36
|Akiş GMYO
|3,13
|0,64
|-11,33
|Akmerkez GMYO
|62,80
|0,56
|-2,47
|Aksa
|15,95
|3,17
|9,32
|Aksa Enerji
|11,20
|3,70
|50,54
|Aksigorta
|9,38
|-0,32
|0,86
|Aksu Enerji
|6,92
|-0,57
|-8,31
|Alarko Carrıer
|433,10
|0,72
|18,69
|Alarko GMYO
|25,16
|0,64
|-3,82
|Alarko Holding
|10,81
|0,93
|25,12
|Albaraka Türk
|2,28
|-0,44
|17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,30
|-0,51
|19,02
|Alkim Kağıt
|19,10
|0,79
|40,98
|Alkim Kimya
|18,08
|0,17
|24,37
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,62
|2,34
|19,63
|Altınyunus Çeşme
|95,25
|9,67
|90,65
|Anadolu Efes
|23,52
|-1,67
|1,47
|Anadolu Grubu Holding
|28,74
|-0,90
|9,23
|Anadolu Hayat Emek.
|10,06
|-0,20
|16,03
|Anadolu Isuzu
|21,10
|-1,12
|17,22
|Anadolu Sigorta
|8,01
|-0,25
|6,09
|Anel Elektrik
|3,96
|-1,49
|24,92
|Arçelik
|33,46
|1,03
|10,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,90
|0,09
|20,42
|Arena Bilgisayar
|50,90
|0,69
|47,97
|Armada Bilgisayar
|62,85
|0,88
|28,06
|Arsan Tekstil
|8,00
|0,38
|9,74
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|2,80
|-5,17
|Arzum Ev Aletleri
|24,20
|3,07
|-1,71
|Aselsan
|17,33
|-0,40
|-5,04
|Ata GMYO
|5,89
|-0,51
|6,90
|Atakule GMYO
|4,53
|5,84
|79,76
|Atlantis Yatırım Holding
|6,84
|0,00
|23,02
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|0,60
|-3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,99
|-1,32
|-0,17
|Avrasya GMYO
|3,32
|5,40
|26,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,47
|-0,86
|8,44
|Avrupa Yatırım Holding
|6,07
|-1,30
|1,17
|Ayen Enerji
|8,78
|9,89
|62,29
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,75
|2,17
|3,52
|Aygaz
|16,44
|-0,06
|12,22
|Bagfaş
|25,70
|1,10
|28,50
|Bak Ambalaj
|25,06
|-0,71
|24,06
|Balatacılar Balatacılık
|10,29
|9,94
|24,88
|Bantaş Ambalaj
|4,98
|-0,20
|6,18
|Banvit
|56,30
|-0,18
|8,27
|Baştaş Başkent Çimento
|13,48
|-0,07
|-22,39
|Batı Çimento
|12,85
|0,39
|172,82
|Batısöke Çimento
|3,24
|-3,28
|32,79
|Bayrak Taban Sanayi
|11,70
|1,21
|10,27
|Bera Holding
|23,88
|-0,50
|17,75
|Berkosan Yalıtım
|12,80
|-4,55
|43,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,90
|0,78
|-3,47
|Beyaz Filo
|14,43
|-0,89
|41,75
|Bilici Yatırım
|8,05
|5,09
|21,23
|Bim Mağazalar
|65,85
|0,69
|-10,45
|Birko Mensucat
|1,16
|3,57
|4,50
|Birlik Mensucat
|2,99
|3,10
|-13,58
|Bizim Mağazaları
|14,36
|0,98
|-6,51
|Borusan Mannesmann
|30,34
|0,86
|9,14
|Borusan Yat. Paz.
|504,00
|2,13
|10,31
|Bosch Fren Sistemleri
|1.153,00
|0,30
|-6,93
|Bossa
|20,58
|-0,19
|15,29
|Brisa
|29,52
|2,86
|48,04
|Burçelik
|26,60
|6,57
|26,55
|Burçelik Vana
|37,54
|9,96
|-24,41
|Bursa Çimento
|4,66
|2,64
|-6,38
|Carrefoursa
|61,00
|1,58
|-15,04
|Casa Emtia Petrol
|215,30
|9,96
|103,11
|Ceo Event Medya
|6,67
|0,00
|3,73
|Coca Cola İçecek
|72,15
|0,28
|10,80
|Cosmos Yat. Holding
|11,70
|2,63
|45,16
|Credıtwest Faktorıng
|5,56
|-0,18
|-5,28
|Çelebi
|171,50
|0,82
|-6,04
|Çelik Halat
|9,08
|0,89
|-0,19
|Çemaş Döküm
|2,16
|1,89
|0,47
|Çemtaş
|15,53
|0,78
|-2,33
|Çimbeton
|321,90
|-0,65
|8,57
|Çimentaş
|46,00
|4,55
|27,21
|Çimsa
|22,84
|6,13
|28,31
|Çuhadaroğlu Metal
|7,58
|0,40
|-1,94
|Dagi Giyim
|7,88
|0,51
|-2,35
|Dagi Yatırım Holding
|13,55
|-3,63
|5,04
|Dardanel
|32,96
|5,44
|-1,61
|Datagate Bilgisayar
|16,23
|3,97
|0,74
|Demısaş Döküm
|7,67
|-2,66
|16,04
|Denge Holding
|8,80
|3,53
|60,58
|Deniz GMYO
|6,35
|4,10
|85,67
|Derimod
|12,50
|-1,42
|28,34
|Derlüks Deri
|8,73
|-2,78
|-1,02
|Desa Deri
|12,25
|-1,21
|25,77
|Despec Bilgisayar
|13,23
|2,72
|1,30
|Deva Holding
|30,24
|0,87
|25,27
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,89
|-0,06
|55,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,50
|-9,97
|74,26
|Ditaş Doğan
|16,59
|-0,54
|27,34
|DO-CO
|584,40
|1,63
|-7,24
|Doğan Burda
|19,60
|-3,16
|-12,66
|Doğan Holding
|3,16
|1,61
|2,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,48
|0,81
|6,49
|Doğusan
|5,06
|5,20
|15,53
|Doğuş GMYO
|9,08
|0,22
|11,14
|Doğuş Otomotiv
|32,94
|-2,54
|14,61
|Döktaş Dökümcülük
|31,78
|-0,69
|3,79
|Duran Doğan Basım
|11,93
|-0,42
|13,73
|Dyo Boya
|13,13
|0,61
|15,58
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|0,82
|-1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|52,45
|-0,47
|89,08
|Edip Gayrimenkul
|3,79
|4,99
|14,16
|Ege Endüstri
|1.532,40
|1,42
|-11,28
|Ege Gübre
|209,00
|1,01
|43,94
|Ege Profil
|39,50
|6,18
|3,29
|Ege Seramik
|12,82
|-0,47
|24,59
|Egeplast
|35,30
|2,08
|6,01
|Ekiz Kimya
|7,21
|-5,75
|1,12
|Emek Elektrik
|2,26
|9,74
|-20,85
|Eminiş Ambalaj
|30,00
|-2,85
|-18,57
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|3,08
|9,35
|Enerjisa Enerji
|11,40
|0,18
|-8,87
|Enka İnşaat
|7,25
|0,69
|-1,63
|Erbosan
|59,10
|-1,83
|44,15
|Ereğli Demir Çelik
|14,74
|2,22
|-1,27
|Ersu Gıda
|4,59
|1,10
|-7,09
|Escort Teknoloji
|7,38
|1,51
|12,33
|Esenboğa Elektrik
|36,12
|2,38
|89,81
|Etiler Gıda
|6,05
|0,83
|52,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,70
|3,35
|-3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,64
|-1,09
|1,11
|Euro Yat. Ort.
|4,39
|0,46
|-2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,30
|-0,30
|16,20
|Fade Gıda
|10,57
|1,05
|70,76
|Fenerbahçe Futbol
|29,24
|0,14
|-1,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,54
|0,15
|2,67
|F-M İzmit Piston
|170,00
|-0,47
|36,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,01
|0,21
|7,52
|Ford Otosan
|182,60
|-0,76
|44,92
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,28
|5,68
|-9,89
|Frigo Pak Gıda
|28,00
|3,70
|33,46
|Galatasaray Sportif
|4,04
|-1,22
|-0,25
|Garanti Bankası
|9,10
|1,68
|-12,25
|Garanti Faktoring
|13,00
|-3,70
|16,80
|Garanti Yat. Ort.
|3,24
|1,89
|0,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,30
|0,80
|100,79
|Gediz Ambalaj
|35,92
|-0,22
|34,03
|Gentaş
|5,46
|-1,09
|-8,08
|Gersan Elektrik
|6,98
|0,14
|13,68
|Global Men. Değ.
|7,27
|0,41
|20,97
|Global Yat. Holding
|5,33
|-1,30
|13,89
|Good-Year
|9,67
|2,76
|15,67
|Göltaş Çimento
|61,05
|-0,89
|47,96
|Gözde Girişim
|6,59
|1,85
|-17,42
|GSD Denizcilik
|6,36
|0,47
|26,19
|GSD Holding
|2,45
|1,66
|-2,39
|Gübre Fabrik.
|73,70
|-0,54
|-14,35
|Güler Yat. Holding
|10,67
|4,40
|-1,84
|Halk GMYO
|3,30
|1,85
|2,80
|Hatay Tekstil
|24,60
|2,76
|76,34
|Hedef Girişim
|4,02
|-0,25
|17,32
|Hektaş
|29,18
|-2,21
|53,02
|HUB Girişim
|16,58
|1,59
|-8,90
|Hürriyet Gzt.
|2,48
|-0,40
|18,10
|ICBC Turkey Bank
|6,42
|1,42
|-1,23
|İdealist Danışmanlık
|38,74
|9,99
|187,82
|İdealist GMYO
|11,54
|4,25
|69,71
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,59
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|2,48
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|3,21
|0,63
|-20,94
|İhlas Holding
|0,90
|0,00
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|0,00
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|23,24
|6,02
|21,48
|Info Yatırım
|7,07
|0,14
|9,61
|İntema
|54,00
|-1,73
|35,34
|Inveo Yatırım Holding
|143,00
|-1,38
|223,38
|İpek Doğal Enerji
|14,43
|-1,30
|10,32
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|2,47
|14,74
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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