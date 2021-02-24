Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

24.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,240,56-6,46
Acıpayam Selüloz21,48-1,0125,47
Adel Kalemcilik27,68-2,47-19,15
Adese Alışveriş Ticaret2,961,725,71
Afyon Çimento5,08-1,36-0,59
Ak Enerji2,07-0,96-6,33
Akbank6,18-0,96-10,82
Akçansa18,850,1113,97
Akdeniz Yatırım Hold.2,18-0,46-9,29
Akfen GMYO4,48-1,54-7,82
Akın Tekstil55,250,1873,96
Akiş GMYO3,25-0,31-7,93
Akmerkez GMYO64,300,78-0,14
Aksa16,030,009,87
Aksa Enerji11,16-0,3650,00
Aksigorta9,580,423,01
Aksu Enerji7,14-0,97-5,40
Alarko Carrıer456,20-1,4725,02
Alarko GMYO25,90-0,84-0,99
Alarko Holding11,14-0,5428,94
Albaraka Türk2,300,8818,56
Alcatel Lucent Teletaş35,06-0,2318,21
Alkim Kağıt19,57-1,3644,45
Alkim Kimya18,340,3826,16
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,600,0018,72
Altınyunus Çeşme80,001,2760,13
Anadolu Efes24,66-2,386,38
Anadolu Grubu Holding30,48-1,4915,84
Anadolu Hayat Emek.10,080,6016,26
Anadolu Isuzu22,20-2,8923,33
Anadolu Sigorta7,980,005,70
Anel Elektrik3,94-3,4324,29
Arçelik34,08-1,2212,11
ARD Bilişim Teknolojileri59,351,6323,44
Arena Bilgisayar53,000,3854,07
Armada Bilgisayar63,900,1630,20
Arsan Tekstil8,43-2,8815,64
Artı Yatırım Holding5,992,393,28
Arzum Ev Aletleri24,18-1,55-1,79
Aselsan17,582,93-3,67
Ata GMYO6,02-1,799,26
Atakule GMYO3,88-0,5153,97
Atlantis Yatırım Holding7,55-0,6635,79
Atlas Yat. Ort.1,762,330,57
AvivaSA Emeklilik Hayat19,414,027,71
Avrasya GMYO3,31-5,1726,37
Avrasya Petrol ve Tur.3,420,296,87
Avrupa Yatırım Holding6,380,166,33
Ayen Enerji7,939,0846,58
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,00-0,665,73
Aygaz16,64-1,1313,58
Bagfaş26,880,0034,40
Bak Ambalaj26,200,1529,70
Balatacılar Balatacılık8,510,003,28
Bantaş Ambalaj5,071,208,10
Banvit55,65-2,377,02
Baştaş Başkent Çimento13,90-1,00-19,98
Batı Çimento13,380,07184,08
Batısöke Çimento3,521,1544,26
Bayrak Taban Sanayi12,10-0,4114,04
Bera Holding24,72-0,2421,89
Berkosan Yalıtım13,582,8852,24
Beşiktaş Futbol Yat.3,932,34-2,72
Beyaz Filo15,592,9753,14
Bilici Yatırım7,63-2,0514,91
Bim Mağazalar66,00-0,23-10,25
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,95-1,67-14,74
Bizim Mağazaları14,660,00-4,56
Borusan Mannesmann31,42-0,2513,02
Borusan Yat. Paz.500,201,059,48
Bosch Fren Sistemleri1.187,000,68-4,19
Bossa21,10-3,5618,21
Brisa29,70-4,0748,95
Burçelik25,200,1619,89
Burçelik Vana36,50-3,74-26,50
Bursa Çimento4,810,84-3,37
Carrefoursa62,10-2,28-13,51
Casa Emtia Petrol195,8010,0084,72
Ceo Event Medya6,98-2,518,55
Coca Cola İçecek72,50-0,8211,34
Cosmos Yat. Holding12,02-2,9949,13
Credıtwest Faktorıng5,73-0,17-2,39
Çelebi178,401,08-2,26
Çelik Halat9,29-3,432,11
Çemaş Döküm2,19-0,901,86
Çemtaş16,14-0,741,50
Çimbeton323,402,159,07
Çimentaş42,50-3,7617,53
Çimsa22,34-1,7625,51
Çuhadaroğlu Metal7,74-1,400,13
Dagi Giyim8,111,000,50
Dagi Yatırım Holding14,95-0,5315,89
Dardanel33,18-4,10-0,96
Datagate Bilgisayar16,07-1,11-0,25
Demısaş Döküm7,67-0,9016,04
Denge Holding7,990,0045,80
Deniz GMYO6,13-0,4979,24
Derimod12,150,0824,74
Derlüks Deri8,80-0,45-0,23
Desa Deri12,85-0,6231,93
Despec Bilgisayar13,201,151,07
Deva Holding31,64-0,8231,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,55-2,8861,75
Diriteks Diriliş Tekstil7,22-9,9893,57
Ditaş Doğan15,82-8,0221,43
DO-CO584,902,08-7,16
Doğan Burda17,84-3,04-20,50
Doğan Holding3,260,316,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,55-1,169,49
Doğusan5,151,1817,58
Doğuş GMYO9,43-1,7715,42
Doğuş Otomotiv35,76-3,5624,43
Döktaş Dökümcülük32,460,436,01
Duran Doğan Basım12,40-1,1218,21
Dyo Boya13,75-0,2921,04
Eczacıbaşı İlaç7,63-0,782,28
Eczacıbaşı Yatırım56,000,63101,87
Edip Gayrimenkul3,73-1,5812,35
Ege Endüstri1.556,000,39-9,92
Ege Gübre215,100,0548,14
Ege Profil39,72-0,953,87
Ege Seramik13,06-1,0626,92
Egeplast34,58-9,993,84
Ekiz Kimya7,76-3,128,84
Emek Elektrik4,39-3,30-25,84
Eminiş Ambalaj31,76-0,44-13,79
Emlak Konut GMYO2,33-0,438,88
Enerjisa Enerji11,87-2,86-5,12
Enka İnşaat7,36-1,21-0,14
Erbosan63,15-2,5554,02
Ereğli Demir Çelik14,560,83-2,48
Ersu Gıda4,69-1,47-5,06
Escort Teknoloji7,56-0,9215,07
Esenboğa Elektrik36,82-0,7593,48
Etiler Gıda6,10-4,6953,27
Euro Kapital Yat. Ort.3,74-0,80-2,86
Euro Trend Yat. Ort.3,77-2,584,72
Euro Yat. Ort.4,600,882,00
Euro Yatırım Holding3,46-1,7021,83
Fade Gıda10,460,9768,98
Fenerbahçe Futbol29,980,331,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,631,384,08
F-M İzmit Piston178,000,1743,20
Fonet Bilgi Teknolojileri14,79-0,8013,51
Ford Otosan186,70-3,2648,17
Formet Celik Kapi Sanayi4,180,72-12,00
Frigo Pak Gıda27,38-3,2530,51
Galatasaray Sportif4,073,560,49
Garanti Bankası9,11-0,76-12,15
Garanti Faktoring13,84-5,8524,35
Garanti Yat. Ort.3,19-0,31-1,24
Gedik Y. Men. Değ.25,986,83106,19
Gediz Ambalaj37,10-0,1638,43
Gentaş5,750,52-3,20
Gersan Elektrik7,120,2815,96
Global Men. Değ.7,70-2,7828,12
Global Yat. Holding5,391,5115,17
Good-Year9,80-1,4117,22
Göltaş Çimento65,108,5957,78
Gözde Girişim6,840,59-14,29
GSD Denizcilik6,70-1,1832,94
GSD Holding2,51-0,400,00
Gübre Fabrik.83,851,95-2,56
Güler Yat. Holding10,66-0,56-1,93
Halk GMYO3,400,295,92
Hatay Tekstil25,00-1,7379,21
Hedef Girişim4,04-0,4917,90
Hektaş30,344,2659,10
HUB Girişim16,93-1,34-6,98
Hürriyet Gzt.2,530,0020,48
ICBC Turkey Bank6,53-0,760,46
İdealist Danışmanlık33,003,06145,17
İdealist GMYO11,694,3871,91
İhlas Ev Aletleri1,74-1,14-7,45
İhlas Gayrimenkul1,240,00-0,80
İhlas Gazetecilik3,13-2,80-22,91
İhlas Holding0,90-9,09-19,83
İhlas Yayın Holding1,02-1,92-10,53
İndeks Bilgisayar22,101,2815,53
Info Yatırım7,371,5214,26
İntema49,66-0,6024,46
Inveo Yatırım Holding159,103,99259,79
İpek Doğal Enerji14,820,4713,30
İskenderun Demir Çelik11,470,5313,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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