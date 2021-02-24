Borsada günün ilk yarısı (1)
24.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,24
|0,56
|-6,46
|Acıpayam Selüloz
|21,48
|-1,01
|25,47
|Adel Kalemcilik
|27,68
|-2,47
|-19,15
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,96
|1,72
|5,71
|Afyon Çimento
|5,08
|-1,36
|-0,59
|Ak Enerji
|2,07
|-0,96
|-6,33
|Akbank
|6,18
|-0,96
|-10,82
|Akçansa
|18,85
|0,11
|13,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,18
|-0,46
|-9,29
|Akfen GMYO
|4,48
|-1,54
|-7,82
|Akın Tekstil
|55,25
|0,18
|73,96
|Akiş GMYO
|3,25
|-0,31
|-7,93
|Akmerkez GMYO
|64,30
|0,78
|-0,14
|Aksa
|16,03
|0,00
|9,87
|Aksa Enerji
|11,16
|-0,36
|50,00
|Aksigorta
|9,58
|0,42
|3,01
|Aksu Enerji
|7,14
|-0,97
|-5,40
|Alarko Carrıer
|456,20
|-1,47
|25,02
|Alarko GMYO
|25,90
|-0,84
|-0,99
|Alarko Holding
|11,14
|-0,54
|28,94
|Albaraka Türk
|2,30
|0,88
|18,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,06
|-0,23
|18,21
|Alkim Kağıt
|19,57
|-1,36
|44,45
|Alkim Kimya
|18,34
|0,38
|26,16
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|0,00
|18,72
|Altınyunus Çeşme
|80,00
|1,27
|60,13
|Anadolu Efes
|24,66
|-2,38
|6,38
|Anadolu Grubu Holding
|30,48
|-1,49
|15,84
|Anadolu Hayat Emek.
|10,08
|0,60
|16,26
|Anadolu Isuzu
|22,20
|-2,89
|23,33
|Anadolu Sigorta
|7,98
|0,00
|5,70
|Anel Elektrik
|3,94
|-3,43
|24,29
|Arçelik
|34,08
|-1,22
|12,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,35
|1,63
|23,44
|Arena Bilgisayar
|53,00
|0,38
|54,07
|Armada Bilgisayar
|63,90
|0,16
|30,20
|Arsan Tekstil
|8,43
|-2,88
|15,64
|Artı Yatırım Holding
|5,99
|2,39
|3,28
|Arzum Ev Aletleri
|24,18
|-1,55
|-1,79
|Aselsan
|17,58
|2,93
|-3,67
|Ata GMYO
|6,02
|-1,79
|9,26
|Atakule GMYO
|3,88
|-0,51
|53,97
|Atlantis Yatırım Holding
|7,55
|-0,66
|35,79
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|2,33
|0,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,41
|4,02
|7,71
|Avrasya GMYO
|3,31
|-5,17
|26,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,42
|0,29
|6,87
|Avrupa Yatırım Holding
|6,38
|0,16
|6,33
|Ayen Enerji
|7,93
|9,08
|46,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,00
|-0,66
|5,73
|Aygaz
|16,64
|-1,13
|13,58
|Bagfaş
|26,88
|0,00
|34,40
|Bak Ambalaj
|26,20
|0,15
|29,70
|Balatacılar Balatacılık
|8,51
|0,00
|3,28
|Bantaş Ambalaj
|5,07
|1,20
|8,10
|Banvit
|55,65
|-2,37
|7,02
|Baştaş Başkent Çimento
|13,90
|-1,00
|-19,98
|Batı Çimento
|13,38
|0,07
|184,08
|Batısöke Çimento
|3,52
|1,15
|44,26
|Bayrak Taban Sanayi
|12,10
|-0,41
|14,04
|Bera Holding
|24,72
|-0,24
|21,89
|Berkosan Yalıtım
|13,58
|2,88
|52,24
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|2,34
|-2,72
|Beyaz Filo
|15,59
|2,97
|53,14
|Bilici Yatırım
|7,63
|-2,05
|14,91
|Bim Mağazalar
|66,00
|-0,23
|-10,25
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,95
|-1,67
|-14,74
|Bizim Mağazaları
|14,66
|0,00
|-4,56
|Borusan Mannesmann
|31,42
|-0,25
|13,02
|Borusan Yat. Paz.
|500,20
|1,05
|9,48
|Bosch Fren Sistemleri
|1.187,00
|0,68
|-4,19
|Bossa
|21,10
|-3,56
|18,21
|Brisa
|29,70
|-4,07
|48,95
|Burçelik
|25,20
|0,16
|19,89
|Burçelik Vana
|36,50
|-3,74
|-26,50
|Bursa Çimento
|4,81
|0,84
|-3,37
|Carrefoursa
|62,10
|-2,28
|-13,51
|Casa Emtia Petrol
|195,80
|10,00
|84,72
|Ceo Event Medya
|6,98
|-2,51
|8,55
|Coca Cola İçecek
|72,50
|-0,82
|11,34
|Cosmos Yat. Holding
|12,02
|-2,99
|49,13
|Credıtwest Faktorıng
|5,73
|-0,17
|-2,39
|Çelebi
|178,40
|1,08
|-2,26
|Çelik Halat
|9,29
|-3,43
|2,11
|Çemaş Döküm
|2,19
|-0,90
|1,86
|Çemtaş
|16,14
|-0,74
|1,50
|Çimbeton
|323,40
|2,15
|9,07
|Çimentaş
|42,50
|-3,76
|17,53
|Çimsa
|22,34
|-1,76
|25,51
|Çuhadaroğlu Metal
|7,74
|-1,40
|0,13
|Dagi Giyim
|8,11
|1,00
|0,50
|Dagi Yatırım Holding
|14,95
|-0,53
|15,89
|Dardanel
|33,18
|-4,10
|-0,96
|Datagate Bilgisayar
|16,07
|-1,11
|-0,25
|Demısaş Döküm
|7,67
|-0,90
|16,04
|Denge Holding
|7,99
|0,00
|45,80
|Deniz GMYO
|6,13
|-0,49
|79,24
|Derimod
|12,15
|0,08
|24,74
|Derlüks Deri
|8,80
|-0,45
|-0,23
|Desa Deri
|12,85
|-0,62
|31,93
|Despec Bilgisayar
|13,20
|1,15
|1,07
|Deva Holding
|31,64
|-0,82
|31,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,55
|-2,88
|61,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,22
|-9,98
|93,57
|Ditaş Doğan
|15,82
|-8,02
|21,43
|DO-CO
|584,90
|2,08
|-7,16
|Doğan Burda
|17,84
|-3,04
|-20,50
|Doğan Holding
|3,26
|0,31
|6,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,55
|-1,16
|9,49
|Doğusan
|5,15
|1,18
|17,58
|Doğuş GMYO
|9,43
|-1,77
|15,42
|Doğuş Otomotiv
|35,76
|-3,56
|24,43
|Döktaş Dökümcülük
|32,46
|0,43
|6,01
|Duran Doğan Basım
|12,40
|-1,12
|18,21
|Dyo Boya
|13,75
|-0,29
|21,04
|Eczacıbaşı İlaç
|7,63
|-0,78
|2,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|56,00
|0,63
|101,87
|Edip Gayrimenkul
|3,73
|-1,58
|12,35
|Ege Endüstri
|1.556,00
|0,39
|-9,92
|Ege Gübre
|215,10
|0,05
|48,14
|Ege Profil
|39,72
|-0,95
|3,87
|Ege Seramik
|13,06
|-1,06
|26,92
|Egeplast
|34,58
|-9,99
|3,84
|Ekiz Kimya
|7,76
|-3,12
|8,84
|Emek Elektrik
|4,39
|-3,30
|-25,84
|Eminiş Ambalaj
|31,76
|-0,44
|-13,79
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|-0,43
|8,88
|Enerjisa Enerji
|11,87
|-2,86
|-5,12
|Enka İnşaat
|7,36
|-1,21
|-0,14
|Erbosan
|63,15
|-2,55
|54,02
|Ereğli Demir Çelik
|14,56
|0,83
|-2,48
|Ersu Gıda
|4,69
|-1,47
|-5,06
|Escort Teknoloji
|7,56
|-0,92
|15,07
|Esenboğa Elektrik
|36,82
|-0,75
|93,48
|Etiler Gıda
|6,10
|-4,69
|53,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,74
|-0,80
|-2,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,77
|-2,58
|4,72
|Euro Yat. Ort.
|4,60
|0,88
|2,00
|Euro Yatırım Holding
|3,46
|-1,70
|21,83
|Fade Gıda
|10,46
|0,97
|68,98
|Fenerbahçe Futbol
|29,98
|0,33
|1,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,63
|1,38
|4,08
|F-M İzmit Piston
|178,00
|0,17
|43,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,79
|-0,80
|13,51
|Ford Otosan
|186,70
|-3,26
|48,17
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,18
|0,72
|-12,00
|Frigo Pak Gıda
|27,38
|-3,25
|30,51
|Galatasaray Sportif
|4,07
|3,56
|0,49
|Garanti Bankası
|9,11
|-0,76
|-12,15
|Garanti Faktoring
|13,84
|-5,85
|24,35
|Garanti Yat. Ort.
|3,19
|-0,31
|-1,24
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,98
|6,83
|106,19
|Gediz Ambalaj
|37,10
|-0,16
|38,43
|Gentaş
|5,75
|0,52
|-3,20
|Gersan Elektrik
|7,12
|0,28
|15,96
|Global Men. Değ.
|7,70
|-2,78
|28,12
|Global Yat. Holding
|5,39
|1,51
|15,17
|Good-Year
|9,80
|-1,41
|17,22
|Göltaş Çimento
|65,10
|8,59
|57,78
|Gözde Girişim
|6,84
|0,59
|-14,29
|GSD Denizcilik
|6,70
|-1,18
|32,94
|GSD Holding
|2,51
|-0,40
|0,00
|Gübre Fabrik.
|83,85
|1,95
|-2,56
|Güler Yat. Holding
|10,66
|-0,56
|-1,93
|Halk GMYO
|3,40
|0,29
|5,92
|Hatay Tekstil
|25,00
|-1,73
|79,21
|Hedef Girişim
|4,04
|-0,49
|17,90
|Hektaş
|30,34
|4,26
|59,10
|HUB Girişim
|16,93
|-1,34
|-6,98
|Hürriyet Gzt.
|2,53
|0,00
|20,48
|ICBC Turkey Bank
|6,53
|-0,76
|0,46
|İdealist Danışmanlık
|33,00
|3,06
|145,17
|İdealist GMYO
|11,69
|4,38
|71,91
|İhlas Ev Aletleri
|1,74
|-1,14
|-7,45
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,00
|-0,80
|İhlas Gazetecilik
|3,13
|-2,80
|-22,91
|İhlas Holding
|0,90
|-9,09
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|-1,92
|-10,53
|İndeks Bilgisayar
|22,10
|1,28
|15,53
|Info Yatırım
|7,37
|1,52
|14,26
|İntema
|49,66
|-0,60
|24,46
|Inveo Yatırım Holding
|159,10
|3,99
|259,79
|İpek Doğal Enerji
|14,82
|0,47
|13,30
|İskenderun Demir Çelik
|11,47
|0,53
|13,45
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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