Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

23.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,27-2,81-6,07
Acıpayam Selüloz21,86-4,9627,69
Adel Kalemcilik29,18-1,62-14,76
Adese Alışveriş Ticaret3,01-2,277,50
Afyon Çimento5,12-0,580,20
Ak Enerji2,12-1,40-4,07
Akbank6,28-0,32-9,38
Akçansa19,29-3,0216,63
Akdeniz Yatırım Hold.2,23-8,23-7,21
Akfen GMYO4,50-1,75-7,41
Akın Tekstil54,40-5,0671,28
Akiş GMYO3,32-3,21-5,95
Akmerkez GMYO65,45-3,321,64
Aksa16,20-3,6911,03
Aksa Enerji11,13-2,2049,60
Aksigorta9,62-3,123,44
Aksu Enerji7,31-5,62-3,14
Alarko Carrıer473,90-2,8729,87
Alarko GMYO26,320,460,61
Alarko Holding11,43-3,6332,29
Albaraka Türk2,33-6,4320,10
Alcatel Lucent Teletaş36,00-5,0121,38
Alkim Kağıt20,28-3,6149,69
Alkim Kimya18,52-2,6327,40
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,60-3,7018,72
Altınyunus Çeşme79,00-3,3058,13
Anadolu Efes24,82-0,807,08
Anadolu Grubu Holding31,68-2,7620,41
Anadolu Hayat Emek.10,03-1,1815,69
Anadolu Isuzu23,882,8432,67
Anadolu Sigorta8,03-1,836,36
Anel Elektrik4,18-4,5731,86
Arçelik34,36-2,1113,03
ARD Bilişim Teknolojileri59,80-2,4524,38
Arena Bilgisayar53,90-3,2356,69
Armada Bilgisayar63,75-3,3429,89
Arsan Tekstil8,91-2,7322,22
Artı Yatırım Holding5,85-10,000,86
Arzum Ev Aletleri24,24-1,62-1,54
Aselsan17,20-1,83-5,75
Ata GMYO6,11-1,9310,89
Atakule GMYO3,98-6,1357,94
Atlantis Yatırım Holding7,11-9,8927,88
Atlas Yat. Ort.1,74-3,33-0,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,65-1,223,49
Avrasya GMYO5,42-7,6733,50
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-2,991,25
Avrupa Yatırım Holding6,39-0,476,50
Ayen Enerji7,27-2,8134,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,40-3,889,25
Aygaz17,02-0,9316,18
Bagfaş27,88-1,8339,40
Bak Ambalaj26,28-2,5930,10
Balatacılar Balatacılık8,51-9,953,28
Bantaş Ambalaj5,12-3,039,17
Banvit54,10-5,094,04
Baştaş Başkent Çimento15,00-3,23-13,64
Batı Çimento13,802,30192,99
Batısöke Çimento3,54-3,2845,08
Bayrak Taban Sanayi12,02-3,5313,29
Bera Holding25,94-1,6727,91
Berkosan Yalıtım13,40-3,8050,22
Beşiktaş Futbol Yat.3,86-1,03-4,46
Beyaz Filo15,55-7,3352,75
Bilici Yatırım7,83-2,1317,92
Bim Mağazalar66,95-0,07-8,96
Birko Mensucat1,11-0,890,00
Birlik Mensucat3,00-7,41-13,29
Bizim Mağazaları14,93-0,99-2,80
Borusan Mannesmann32,68-6,5817,55
Borusan Yat. Paz.517,20-5,8413,20
Bosch Fren Sistemleri1.186,50-2,18-4,23
Bossa22,508,2826,05
Brisa32,185,7261,38
Burçelik25,50-2,1521,31
Burçelik Vana39,02-4,36-21,43
Bursa Çimento4,94-1,98-0,76
Carrefoursa65,25-2,25-9,12
Casa Emtia Petrol177,00-0,5666,98
Ceo Event Medya7,34-6,6214,15
Coca Cola İçecek75,00-0,2015,18
Cosmos Yat. Holding12,20-3,9451,36
Credıtwest Faktorıng5,78-1,20-1,53
Çelebi168,00-1,18-7,96
Çelik Halat9,64-3,605,96
Çemaş Döküm2,25-3,434,65
Çemtaş16,45-2,613,45
Çimbeton323,50-4,689,11
Çimentaş44,16-4,0822,12
Çimsa22,82-1,9828,20
Çuhadaroğlu Metal8,01-3,263,62
Dagi Giyim8,16-1,451,12
Dagi Yatırım Holding15,02-0,6016,43
Dardanel37,062,2110,63
Datagate Bilgisayar16,40-2,441,80
Demısaş Döküm7,75-1,7717,25
Denge Holding8,00-7,1945,99
Deniz GMYO6,23-0,3282,16
Derimod13,586,4339,43
Derlüks Deri8,70-2,79-1,36
Desa Deri12,77-0,4731,11
Despec Bilgisayar13,41-1,832,68
Deva Holding32,78-3,0835,79
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,55-6,5061,75
Diriteks Diriliş Tekstil8,89-0,22138,34
Ditaş Doğan16,83-3,6229,18
DO-CO549,80-0,94-12,73
Doğan Burda18,80-2,69-16,22
Doğan Holding3,27-2,396,51
Doğtaş Kelebek Mobilya2,65-0,7513,79
Doğusan5,13-3,2117,12
Doğuş GMYO9,62-1,4317,75
Doğuş Otomotiv37,76-3,3831,38
Döktaş Dökümcülük32,50-2,696,14
Duran Doğan Basım13,02-1,9624,12
Dyo Boya14,261,3525,53
Eczacıbaşı İlaç7,82-3,224,83
Eczacıbaşı Yatırım56,70-3,90104,40
Edip Gayrimenkul3,640,289,64
Ege Endüstri1.570,00-2,73-9,11
Ege Gübre220,80-1,8752,07
Ege Profil41,06-3,027,37
Ege Seramik13,14-2,7427,70
Egeplast38,42-9,9815,38
Ekiz Kimya7,72-7,548,27
Emek Elektrik4,53-5,43-23,48
Eminiş Ambalaj32,46-0,06-11,89
Emlak Konut GMYO2,37-2,4710,75
Enerjisa Enerji12,41-6,20-0,80
Enka İnşaat7,51-1,571,90
Erbosan66,35-2,4361,83
Ereğli Demir Çelik14,49-0,62-2,95
Ersu Gıda4,79-2,64-3,04
Escort Teknoloji7,80-4,1818,72
Esenboğa Elektrik37,846,0598,84
Etiler Gıda6,10-9,9053,27
Euro Kapital Yat. Ort.3,84-1,79-0,26
Euro Trend Yat. Ort.3,78-1,565,00
Euro Yat. Ort.4,762,155,54
Euro Yatırım Holding3,59-5,7726,41
Fade Gıda10,14-3,5263,81
Fenerbahçe Futbol30,16-4,132,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,62-4,203,92
F-M İzmit Piston181,50-3,3546,02
Fonet Bilgi Teknolojileri15,05-4,9315,50
Ford Otosan203,30-3,7461,35
Formet Celik Kapi Sanayi4,23-1,63-10,95
Frigo Pak Gıda28,62-1,3136,42
Galatasaray Sportif3,860,26-4,69
Garanti Bankası9,230,22-10,99
Garanti Faktoring14,145,6027,04
Garanti Yat. Ort.3,24-1,520,31
Gedik Y. Men. Değ.25,22-5,26100,16
Gediz Ambalaj38,16-3,3942,39
Gentaş5,83-2,67-1,85
Gersan Elektrik7,17-2,7116,78
Global Men. Değ.7,92-10,0031,78
Global Yat. Holding5,43-3,0416,03
Good-Year10,29-1,3423,09
Göltaş Çimento63,35-4,8853,54
Gözde Girişim6,95-1,84-12,91
GSD Denizcilik6,77-5,1834,33
GSD Holding2,55-2,671,59
Gübre Fabrik.83,206,19-3,31
Güler Yat. Holding10,700,38-1,56
Halk GMYO3,460,297,79
Hatay Tekstil25,60-5,0483,51
Hedef Girişim4,13-3,0520,53
Hektaş29,86-5,4556,58
HUB Girişim17,34-2,69-4,73
Hürriyet Gzt.2,57-4,1022,38
ICBC Turkey Bank6,64-1,482,15
İdealist Danışmanlık33,58-3,84149,48
İdealist GMYO11,87-1,8274,56
İhlas Ev Aletleri1,78-2,73-5,32
İhlas Gayrimenkul1,28-3,032,40
İhlas Gazetecilik3,25-4,97-19,95
İhlas Holding0,99-9,17-11,82
İhlas Yayın Holding1,06-3,64-7,02
İndeks Bilgisayar21,46-2,9012,18
Info Yatırım7,43-3,5115,19
İntema51,85-6,5829,95
Inveo Yatırım Holding162,80-4,24268,16
İpek Doğal Enerji15,23-1,5516,44
İskenderun Demir Çelik11,39-0,9612,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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