Borsada günün ilk yarısı (1)
23.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:43
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,27
|-2,81
|-6,07
|Acıpayam Selüloz
|21,86
|-4,96
|27,69
|Adel Kalemcilik
|29,18
|-1,62
|-14,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|-2,27
|7,50
|Afyon Çimento
|5,12
|-0,58
|0,20
|Ak Enerji
|2,12
|-1,40
|-4,07
|Akbank
|6,28
|-0,32
|-9,38
|Akçansa
|19,29
|-3,02
|16,63
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,23
|-8,23
|-7,21
|Akfen GMYO
|4,50
|-1,75
|-7,41
|Akın Tekstil
|54,40
|-5,06
|71,28
|Akiş GMYO
|3,32
|-3,21
|-5,95
|Akmerkez GMYO
|65,45
|-3,32
|1,64
|Aksa
|16,20
|-3,69
|11,03
|Aksa Enerji
|11,13
|-2,20
|49,60
|Aksigorta
|9,62
|-3,12
|3,44
|Aksu Enerji
|7,31
|-5,62
|-3,14
|Alarko Carrıer
|473,90
|-2,87
|29,87
|Alarko GMYO
|26,32
|0,46
|0,61
|Alarko Holding
|11,43
|-3,63
|32,29
|Albaraka Türk
|2,33
|-6,43
|20,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,00
|-5,01
|21,38
|Alkim Kağıt
|20,28
|-3,61
|49,69
|Alkim Kimya
|18,52
|-2,63
|27,40
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|-3,70
|18,72
|Altınyunus Çeşme
|79,00
|-3,30
|58,13
|Anadolu Efes
|24,82
|-0,80
|7,08
|Anadolu Grubu Holding
|31,68
|-2,76
|20,41
|Anadolu Hayat Emek.
|10,03
|-1,18
|15,69
|Anadolu Isuzu
|23,88
|2,84
|32,67
|Anadolu Sigorta
|8,03
|-1,83
|6,36
|Anel Elektrik
|4,18
|-4,57
|31,86
|Arçelik
|34,36
|-2,11
|13,03
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,80
|-2,45
|24,38
|Arena Bilgisayar
|53,90
|-3,23
|56,69
|Armada Bilgisayar
|63,75
|-3,34
|29,89
|Arsan Tekstil
|8,91
|-2,73
|22,22
|Artı Yatırım Holding
|5,85
|-10,00
|0,86
|Arzum Ev Aletleri
|24,24
|-1,62
|-1,54
|Aselsan
|17,20
|-1,83
|-5,75
|Ata GMYO
|6,11
|-1,93
|10,89
|Atakule GMYO
|3,98
|-6,13
|57,94
|Atlantis Yatırım Holding
|7,11
|-9,89
|27,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,74
|-3,33
|-0,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,65
|-1,22
|3,49
|Avrasya GMYO
|5,42
|-7,67
|33,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-2,99
|1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,39
|-0,47
|6,50
|Ayen Enerji
|7,27
|-2,81
|34,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,40
|-3,88
|9,25
|Aygaz
|17,02
|-0,93
|16,18
|Bagfaş
|27,88
|-1,83
|39,40
|Bak Ambalaj
|26,28
|-2,59
|30,10
|Balatacılar Balatacılık
|8,51
|-9,95
|3,28
|Bantaş Ambalaj
|5,12
|-3,03
|9,17
|Banvit
|54,10
|-5,09
|4,04
|Baştaş Başkent Çimento
|15,00
|-3,23
|-13,64
|Batı Çimento
|13,80
|2,30
|192,99
|Batısöke Çimento
|3,54
|-3,28
|45,08
|Bayrak Taban Sanayi
|12,02
|-3,53
|13,29
|Bera Holding
|25,94
|-1,67
|27,91
|Berkosan Yalıtım
|13,40
|-3,80
|50,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,86
|-1,03
|-4,46
|Beyaz Filo
|15,55
|-7,33
|52,75
|Bilici Yatırım
|7,83
|-2,13
|17,92
|Bim Mağazalar
|66,95
|-0,07
|-8,96
|Birko Mensucat
|1,11
|-0,89
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,00
|-7,41
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|14,93
|-0,99
|-2,80
|Borusan Mannesmann
|32,68
|-6,58
|17,55
|Borusan Yat. Paz.
|517,20
|-5,84
|13,20
|Bosch Fren Sistemleri
|1.186,50
|-2,18
|-4,23
|Bossa
|22,50
|8,28
|26,05
|Brisa
|32,18
|5,72
|61,38
|Burçelik
|25,50
|-2,15
|21,31
|Burçelik Vana
|39,02
|-4,36
|-21,43
|Bursa Çimento
|4,94
|-1,98
|-0,76
|Carrefoursa
|65,25
|-2,25
|-9,12
|Casa Emtia Petrol
|177,00
|-0,56
|66,98
|Ceo Event Medya
|7,34
|-6,62
|14,15
|Coca Cola İçecek
|75,00
|-0,20
|15,18
|Cosmos Yat. Holding
|12,20
|-3,94
|51,36
|Credıtwest Faktorıng
|5,78
|-1,20
|-1,53
|Çelebi
|168,00
|-1,18
|-7,96
|Çelik Halat
|9,64
|-3,60
|5,96
|Çemaş Döküm
|2,25
|-3,43
|4,65
|Çemtaş
|16,45
|-2,61
|3,45
|Çimbeton
|323,50
|-4,68
|9,11
|Çimentaş
|44,16
|-4,08
|22,12
|Çimsa
|22,82
|-1,98
|28,20
|Çuhadaroğlu Metal
|8,01
|-3,26
|3,62
|Dagi Giyim
|8,16
|-1,45
|1,12
|Dagi Yatırım Holding
|15,02
|-0,60
|16,43
|Dardanel
|37,06
|2,21
|10,63
|Datagate Bilgisayar
|16,40
|-2,44
|1,80
|Demısaş Döküm
|7,75
|-1,77
|17,25
|Denge Holding
|8,00
|-7,19
|45,99
|Deniz GMYO
|6,23
|-0,32
|82,16
|Derimod
|13,58
|6,43
|39,43
|Derlüks Deri
|8,70
|-2,79
|-1,36
|Desa Deri
|12,77
|-0,47
|31,11
|Despec Bilgisayar
|13,41
|-1,83
|2,68
|Deva Holding
|32,78
|-3,08
|35,79
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,55
|-6,50
|61,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,89
|-0,22
|138,34
|Ditaş Doğan
|16,83
|-3,62
|29,18
|DO-CO
|549,80
|-0,94
|-12,73
|Doğan Burda
|18,80
|-2,69
|-16,22
|Doğan Holding
|3,27
|-2,39
|6,51
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,65
|-0,75
|13,79
|Doğusan
|5,13
|-3,21
|17,12
|Doğuş GMYO
|9,62
|-1,43
|17,75
|Doğuş Otomotiv
|37,76
|-3,38
|31,38
|Döktaş Dökümcülük
|32,50
|-2,69
|6,14
|Duran Doğan Basım
|13,02
|-1,96
|24,12
|Dyo Boya
|14,26
|1,35
|25,53
|Eczacıbaşı İlaç
|7,82
|-3,22
|4,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|56,70
|-3,90
|104,40
|Edip Gayrimenkul
|3,64
|0,28
|9,64
|Ege Endüstri
|1.570,00
|-2,73
|-9,11
|Ege Gübre
|220,80
|-1,87
|52,07
|Ege Profil
|41,06
|-3,02
|7,37
|Ege Seramik
|13,14
|-2,74
|27,70
|Egeplast
|38,42
|-9,98
|15,38
|Ekiz Kimya
|7,72
|-7,54
|8,27
|Emek Elektrik
|4,53
|-5,43
|-23,48
|Eminiş Ambalaj
|32,46
|-0,06
|-11,89
|Emlak Konut GMYO
|2,37
|-2,47
|10,75
|Enerjisa Enerji
|12,41
|-6,20
|-0,80
|Enka İnşaat
|7,51
|-1,57
|1,90
|Erbosan
|66,35
|-2,43
|61,83
|Ereğli Demir Çelik
|14,49
|-0,62
|-2,95
|Ersu Gıda
|4,79
|-2,64
|-3,04
|Escort Teknoloji
|7,80
|-4,18
|18,72
|Esenboğa Elektrik
|37,84
|6,05
|98,84
|Etiler Gıda
|6,10
|-9,90
|53,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,84
|-1,79
|-0,26
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,78
|-1,56
|5,00
|Euro Yat. Ort.
|4,76
|2,15
|5,54
|Euro Yatırım Holding
|3,59
|-5,77
|26,41
|Fade Gıda
|10,14
|-3,52
|63,81
|Fenerbahçe Futbol
|30,16
|-4,13
|2,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,62
|-4,20
|3,92
|F-M İzmit Piston
|181,50
|-3,35
|46,02
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,05
|-4,93
|15,50
|Ford Otosan
|203,30
|-3,74
|61,35
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,23
|-1,63
|-10,95
|Frigo Pak Gıda
|28,62
|-1,31
|36,42
|Galatasaray Sportif
|3,86
|0,26
|-4,69
|Garanti Bankası
|9,23
|0,22
|-10,99
|Garanti Faktoring
|14,14
|5,60
|27,04
|Garanti Yat. Ort.
|3,24
|-1,52
|0,31
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,22
|-5,26
|100,16
|Gediz Ambalaj
|38,16
|-3,39
|42,39
|Gentaş
|5,83
|-2,67
|-1,85
|Gersan Elektrik
|7,17
|-2,71
|16,78
|Global Men. Değ.
|7,92
|-10,00
|31,78
|Global Yat. Holding
|5,43
|-3,04
|16,03
|Good-Year
|10,29
|-1,34
|23,09
|Göltaş Çimento
|63,35
|-4,88
|53,54
|Gözde Girişim
|6,95
|-1,84
|-12,91
|GSD Denizcilik
|6,77
|-5,18
|34,33
|GSD Holding
|2,55
|-2,67
|1,59
|Gübre Fabrik.
|83,20
|6,19
|-3,31
|Güler Yat. Holding
|10,70
|0,38
|-1,56
|Halk GMYO
|3,46
|0,29
|7,79
|Hatay Tekstil
|25,60
|-5,04
|83,51
|Hedef Girişim
|4,13
|-3,05
|20,53
|Hektaş
|29,86
|-5,45
|56,58
|HUB Girişim
|17,34
|-2,69
|-4,73
|Hürriyet Gzt.
|2,57
|-4,10
|22,38
|ICBC Turkey Bank
|6,64
|-1,48
|2,15
|İdealist Danışmanlık
|33,58
|-3,84
|149,48
|İdealist GMYO
|11,87
|-1,82
|74,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|-2,73
|-5,32
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|-3,03
|2,40
|İhlas Gazetecilik
|3,25
|-4,97
|-19,95
|İhlas Holding
|0,99
|-9,17
|-11,82
|İhlas Yayın Holding
|1,06
|-3,64
|-7,02
|İndeks Bilgisayar
|21,46
|-2,90
|12,18
|Info Yatırım
|7,43
|-3,51
|15,19
|İntema
|51,85
|-6,58
|29,95
|Inveo Yatırım Holding
|162,80
|-4,24
|268,16
|İpek Doğal Enerji
|15,23
|-1,55
|16,44
|İskenderun Demir Çelik
|11,39
|-0,96
|12,66
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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