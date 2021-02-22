Borsada günün ilk yarısı (1)
22.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:37
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,62
|0,26
|-1,55
|Acıpayam Selüloz
|23,28
|-0,77
|35,98
|Adel Kalemcilik
|29,30
|1,38
|-14,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|1,32
|9,64
|Afyon Çimento
|5,17
|-0,58
|1,17
|Ak Enerji
|2,18
|0,46
|-1,36
|Akbank
|6,33
|-1,71
|-8,66
|Akçansa
|20,00
|-0,70
|20,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,37
|7,24
|-1,38
|Akfen GMYO
|4,54
|-0,44
|-6,58
|Akın Tekstil
|58,65
|-1,18
|84,67
|Akiş GMYO
|3,49
|0,58
|-1,13
|Akmerkez GMYO
|69,30
|0,00
|7,62
|Aksa
|17,60
|-0,40
|20,63
|Aksa Enerji
|11,60
|-0,09
|55,91
|Aksigorta
|10,00
|2,04
|7,53
|Aksu Enerji
|15,20
|-0,13
|7,65
|Alarko Carrıer
|485,00
|-0,61
|32,91
|Alarko GMYO
|26,34
|1,15
|0,69
|Alarko Holding
|11,99
|1,61
|38,77
|Albaraka Türk
|2,47
|0,00
|27,32
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,64
|1,54
|20,16
|Alkim Kağıt
|20,88
|-4,04
|54,12
|Alkim Kimya
|19,22
|-2,78
|32,21
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,76
|26,03
|Altınyunus Çeşme
|83,50
|-1,76
|67,13
|Anadolu Efes
|25,04
|0,56
|8,02
|Anadolu Grubu Holding
|32,88
|-3,12
|24,97
|Anadolu Hayat Emek.
|10,15
|-1,17
|17,07
|Anadolu Isuzu
|22,46
|6,34
|24,78
|Anadolu Sigorta
|8,12
|-0,73
|7,55
|Anel Elektrik
|4,40
|-0,23
|38,80
|Arçelik
|35,16
|0,80
|15,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|62,30
|-0,48
|29,58
|Arena Bilgisayar
|57,75
|2,76
|67,88
|Armada Bilgisayar
|67,40
|-0,88
|37,33
|Arsan Tekstil
|9,06
|0,67
|24,28
|Artı Yatırım Holding
|5,93
|-8,49
|2,24
|Arzum Ev Aletleri
|25,10
|-1,72
|1,95
|Aselsan
|17,64
|-0,51
|-3,34
|Ata GMYO
|6,36
|-1,55
|15,43
|Atakule GMYO
|4,09
|62,30
|Atlantis Yatırım Holding
|8,19
|47,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,56
|0,05
|2,99
|Avrasya GMYO
|5,95
|1,54
|46,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,42
|-0,29
|6,87
|Avrupa Yatırım Holding
|6,31
|-1,10
|5,17
|Ayen Enerji
|7,54
|-1,57
|39,37
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,26
|0,45
|16,83
|Aygaz
|17,25
|0,41
|17,75
|Bagfaş
|28,20
|0,00
|41,00
|Bak Ambalaj
|27,02
|-0,73
|33,76
|Balatacılar Balatacılık
|10,00
|-4,76
|21,36
|Bantaş Ambalaj
|5,38
|-1,10
|14,71
|Banvit
|55,85
|3,43
|7,40
|Baştaş Başkent Çimento
|15,88
|-0,75
|-8,58
|Batı Çimento
|13,91
|6,67
|195,33
|Batısöke Çimento
|3,66
|3,68
|50,00
|Bayrak Taban Sanayi
|12,62
|-1,10
|18,94
|Bera Holding
|27,44
|0,51
|35,31
|Berkosan Yalıtım
|14,40
|4,65
|61,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,94
|0,51
|-2,48
|Beyaz Filo
|17,79
|3,01
|74,75
|Bilici Yatırım
|7,89
|5,62
|18,83
|Bim Mağazalar
|67,75
|-1,02
|-7,87
|Birko Mensucat
|1,12
|0,90
|0,90
|Birlik Mensucat
|3,28
|-5,20
|Bizim Mağazaları
|15,26
|-0,07
|-0,65
|Borusan Mannesmann
|32,74
|-0,91
|17,77
|Borusan Yat. Paz.
|516,90
|3,50
|13,13
|Bosch Fren Sistemleri
|1.218,80
|-0,71
|-1,62
|Bossa
|21,30
|-0,47
|19,33
|Brisa
|30,44
|9,97
|52,66
|Burçelik
|27,30
|1,41
|29,88
|Burçelik Vana
|40,76
|-1,55
|-17,92
|Bursa Çimento
|4,93
|7,41
|-0,96
|Carrefoursa
|68,15
|0,37
|-5,08
|Casa Emtia Petrol
|180,00
|0,17
|69,81
|Ceo Event Medya
|7,77
|1,04
|20,84
|Coca Cola İçecek
|75,15
|-0,46
|15,41
|Cosmos Yat. Holding
|13,00
|61,29
|Credıtwest Faktorıng
|5,97
|1,02
|1,70
|Çelebi
|169,80
|0,65
|-6,97
|Çelik Halat
|10,19
|5,05
|12,01
|Çemaş Döküm
|2,36
|2,61
|9,77
|Çemtaş
|17,14
|0,53
|7,79
|Çimbeton
|346,10
|-0,89
|16,73
|Çimentaş
|49,80
|37,72
|Çimsa
|23,46
|-0,26
|31,80
|Çuhadaroğlu Metal
|8,27
|0,85
|6,99
|Dagi Giyim
|8,17
|0,00
|1,24
|Dagi Yatırım Holding
|15,30
|-1,42
|18,60
|Dardanel
|32,98
|-1,55
|Datagate Bilgisayar
|16,95
|4,05
|5,21
|Demısaş Döküm
|8,14
|1,50
|23,15
|Denge Holding
|8,94
|63,14
|Deniz GMYO
|6,36
|0,00
|85,96
|Derimod
|12,46
|7,41
|27,93
|Derlüks Deri
|9,04
|-1,09
|2,49
|Desa Deri
|12,78
|-0,85
|31,21
|Despec Bilgisayar
|13,80
|1,47
|5,67
|Deva Holding
|34,84
|2,35
|44,32
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,84
|1,54
|82,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,89
|165,15
|Ditaş Doğan
|44,56
|-2,49
|36,35
|DO-CO
|548,00
|1,95
|-13,02
|Doğan Burda
|20,02
|-1,18
|-10,78
|Doğan Holding
|3,42
|0,29
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|0,37
|15,50
|Doğusan
|5,36
|0,19
|22,37
|Doğuş GMYO
|9,96
|2,36
|21,91
|Doğuş Otomotiv
|38,38
|2,68
|33,54
|Döktaş Dökümcülük
|33,94
|0,35
|10,84
|Duran Doğan Basım
|13,12
|1,78
|25,07
|Dyo Boya
|14,21
|-2,20
|25,09
|Eczacıbaşı İlaç
|8,16
|-0,37
|9,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|57,45
|-0,61
|107,10
|Edip Gayrimenkul
|3,63
|1,68
|9,34
|Ege Endüstri
|1.636,80
|0,17
|-5,24
|Ege Gübre
|225,60
|-0,75
|55,37
|Ege Profil
|41,96
|2,89
|9,73
|Ege Seramik
|13,52
|-0,81
|31,39
|Egeplast
|42,00
|26,13
|Ekiz Kimya
|8,80
|23,42
|Emek Elektrik
|4,89
|-2,20
|-17,40
|Eminiş Ambalaj
|33,52
|-9,01
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|0,00
|14,02
|Enerjisa Enerji
|13,57
|3,51
|8,47
|Enka İnşaat
|7,70
|0,65
|4,48
|Erbosan
|69,50
|-2,18
|69,51
|Ereğli Demir Çelik
|14,75
|-0,07
|-1,21
|Ersu Gıda
|4,95
|0,81
|0,20
|Escort Teknoloji
|7,88
|2,60
|19,94
|Esenboğa Elektrik
|36,40
|-3,45
|91,28
|Etiler Gıda
|6,43
|61,56
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|2,05
|3,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,86
|0,78
|7,22
|Euro Yat. Ort.
|4,72
|4,89
|4,66
|Euro Yatırım Holding
|3,86
|-2,53
|35,92
|Fade Gıda
|10,66
|0,47
|72,21
|Fenerbahçe Futbol
|32,18
|-7,85
|8,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,02
|0,00
|10,20
|F-M İzmit Piston
|188,60
|-1,15
|51,73
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,70
|1,82
|20,49
|Ford Otosan
|201,70
|5,05
|60,08
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,33
|-1,14
|-8,84
|Frigo Pak Gıda
|30,00
|-2,28
|42,99
|Galatasaray Sportif
|3,95
|5,90
|-2,47
|Garanti Bankası
|9,30
|-1,48
|-10,32
|Garanti Faktoring
|13,39
|9,93
|20,31
|Garanti Yat. Ort.
|3,34
|-0,89
|3,41
|Gedik Y. Men. Değ.
|28,04
|-1,54
|122,54
|Gediz Ambalaj
|40,06
|-0,69
|49,48
|Gentaş
|6,26
|1,29
|5,39
|Gersan Elektrik
|7,41
|0,82
|20,68
|Global Men. Değ.
|8,89
|-1,22
|47,92
|Global Yat. Holding
|5,73
|0,35
|22,44
|Good-Year
|10,59
|8,17
|26,67
|Göltaş Çimento
|69,85
|-3,25
|69,29
|Gözde Girişim
|7,16
|0,14
|-10,28
|GSD Denizcilik
|6,91
|2,52
|37,10
|GSD Holding
|2,66
|0,38
|5,98
|Gübre Fabrik.
|78,05
|-2,19
|-9,30
|Güler Yat. Holding
|10,91
|-1,27
|0,37
|Halk GMYO
|3,56
|0,00
|10,90
|Hatay Tekstil
|27,42
|-3,04
|96,56
|Hedef Girişim
|4,32
|-0,69
|26,08
|Hektaş
|32,94
|-5,51
|72,73
|HUB Girişim
|17,79
|-0,22
|-2,25
|Hürriyet Gzt.
|2,60
|1,96
|23,81
|ICBC Turkey Bank
|6,86
|-0,15
|5,54
|İdealist Danışmanlık
|35,96
|167,16
|İdealist GMYO
|13,35
|3,49
|96,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|0,00
|-2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,34
|-0,74
|7,20
|İhlas Gazetecilik
|3,55
|-1,66
|-12,56
|İhlas Holding
|1,12
|-2,61
|-0,24
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-0,89
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|21,92
|2,24
|14,58
|Info Yatırım
|7,69
|-2,78
|19,22
|İntema
|58,65
|-3,85
|46,99
|Inveo Yatırım Holding
|181,60
|2,43
|310,67
|İpek Doğal Enerji
|16,13
|-0,06
|23,32
|İskenderun Demir Çelik
|11,54
|0,44
|14,14
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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