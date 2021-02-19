Borsada günün ilk yarısı (1)
19.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,63
|-1,04
|-1,42
|Acıpayam Selüloz
|23,54
|-0,34
|37,50
|Adel Kalemcilik
|28,22
|0,14
|-17,57
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,05
|-1,61
|8,93
|Afyon Çimento
|5,17
|0,00
|1,17
|Ak Enerji
|2,18
|0,93
|-1,36
|Akbank
|6,27
|-0,79
|-9,52
|Akçansa
|20,24
|2,33
|22,37
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,20
|0,00
|-8,45
|Akfen GMYO
|4,56
|-0,87
|-6,17
|Akın Tekstil
|59,80
|1,79
|88,29
|Akiş GMYO
|3,49
|0,29
|-1,13
|Akmerkez GMYO
|69,35
|0,00
|7,70
|Aksa
|17,02
|5,91
|16,66
|Aksa Enerji
|11,26
|0,72
|51,34
|Aksigorta
|9,91
|3,01
|6,56
|Aksu Enerji
|15,35
|2,33
|8,71
|Alarko Carrıer
|480,50
|-0,06
|31,68
|Alarko GMYO
|26,08
|0,62
|-0,31
|Alarko Holding
|11,75
|0,60
|36,00
|Albaraka Türk
|2,64
|1,93
|36,08
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,28
|-4,23
|18,95
|Alkim Kağıt
|20,56
|-0,39
|51,76
|Alkim Kimya
|18,66
|0,54
|28,36
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,82
|-0,35
|28,77
|Altınyunus Çeşme
|84,50
|5,49
|69,14
|Anadolu Efes
|25,00
|0,64
|7,85
|Anadolu Grubu Holding
|33,36
|7,75
|26,79
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|0,98
|18,80
|Anadolu Isuzu
|21,12
|-1,58
|17,33
|Anadolu Sigorta
|8,20
|0,00
|8,61
|Anel Elektrik
|4,35
|-1,36
|37,22
|Arçelik
|35,24
|4,20
|15,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|64,20
|5,07
|33,53
|Arena Bilgisayar
|56,55
|-0,62
|64,39
|Armada Bilgisayar
|68,15
|-0,51
|38,85
|Arsan Tekstil
|8,86
|-1,77
|21,54
|Artı Yatırım Holding
|6,48
|-10,00
|11,72
|Arzum Ev Aletleri
|25,80
|-4,30
|4,79
|Aselsan
|17,47
|0,69
|-4,27
|Ata GMYO
|6,52
|0,77
|18,33
|Atakule GMYO
|3,89
|-1,27
|54,37
|Atlantis Yatırım Holding
|7,40
|-0,67
|33,09
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|-0,55
|3,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,33
|-0,81
|1,71
|Avrasya GMYO
|5,83
|0,52
|43,60
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,48
|-1,97
|8,75
|Avrupa Yatırım Holding
|6,42
|0,31
|7,00
|Ayen Enerji
|7,43
|5,39
|37,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,50
|-0,74
|18,94
|Aygaz
|17,35
|1,46
|18,43
|Bagfaş
|28,84
|4,87
|44,20
|Bak Ambalaj
|27,46
|-2,07
|35,94
|Balatacılar Balatacılık
|10,22
|-9,96
|24,03
|Bantaş Ambalaj
|5,42
|-2,52
|15,57
|Banvit
|53,25
|-0,93
|2,40
|Baştaş Başkent Çimento
|16,49
|-2,43
|-5,07
|Batı Çimento
|13,39
|-4,36
|184,29
|Batısöke Çimento
|3,72
|1,09
|52,46
|Bayrak Taban Sanayi
|12,82
|-1,46
|20,83
|Bera Holding
|27,76
|1,17
|36,88
|Berkosan Yalıtım
|12,58
|0,56
|41,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,93
|0,51
|-2,72
|Beyaz Filo
|17,30
|-0,35
|69,94
|Bilici Yatırım
|7,49
|-0,53
|12,80
|Bim Mağazalar
|68,70
|0,44
|-6,58
|Birko Mensucat
|1,12
|0,00
|0,90
|Birlik Mensucat
|3,30
|-3,79
|-4,62
|Bizim Mağazaları
|15,31
|0,20
|-0,33
|Borusan Mannesmann
|30,98
|0,65
|11,44
|Borusan Yat. Paz.
|452,60
|-0,31
|-0,94
|Bosch Fren Sistemleri
|1.213,20
|-0,52
|-2,07
|Bossa
|21,34
|-3,44
|19,55
|Brisa
|28,24
|3,60
|41,62
|Burçelik
|28,14
|2,85
|33,87
|Burçelik Vana
|41,84
|-2,01
|-15,75
|Bursa Çimento
|4,60
|1,77
|-7,59
|Carrefoursa
|67,70
|-0,44
|-5,71
|Casa Emtia Petrol
|180,00
|0,00
|69,81
|Ceo Event Medya
|7,51
|1,76
|16,80
|Coca Cola İçecek
|77,55
|0,45
|19,10
|Cosmos Yat. Holding
|13,50
|0,00
|67,49
|Credıtwest Faktorıng
|5,95
|1,88
|1,36
|Çelebi
|169,80
|1,56
|-6,97
|Çelik Halat
|9,62
|-0,93
|5,74
|Çemaş Döküm
|2,24
|-0,44
|4,19
|Çemtaş
|17,21
|1,06
|8,23
|Çimbeton
|355,00
|2,48
|19,73
|Çimentaş
|49,92
|0,93
|38,05
|Çimsa
|23,88
|0,76
|34,16
|Çuhadaroğlu Metal
|8,17
|0,49
|5,69
|Dagi Giyim
|8,20
|-1,44
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|14,84
|-5,96
|15,04
|Dardanel
|31,00
|-1,15
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|16,62
|2,15
|3,17
|Demısaş Döküm
|8,01
|-4,19
|21,18
|Denge Holding
|9,00
|0,56
|64,23
|Deniz GMYO
|6,25
|0,32
|82,75
|Derimod
|11,83
|-0,67
|21,46
|Derlüks Deri
|9,13
|-1,62
|3,51
|Desa Deri
|13,13
|-2,01
|34,80
|Despec Bilgisayar
|13,71
|2,77
|4,98
|Deva Holding
|34,28
|2,33
|42,00
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,95
|4,01
|83,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,20
|6,25
|173,46
|Ditaş Doğan
|46,54
|5,01
|42,41
|DO-CO
|536,10
|2,50
|-14,90
|Doğan Burda
|19,50
|-2,30
|-13,10
|Doğan Holding
|3,41
|0,00
|11,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|0,00
|16,36
|Doğusan
|5,37
|-1,10
|22,60
|Doğuş GMYO
|9,84
|-1,89
|20,44
|Doğuş Otomotiv
|37,60
|-3,54
|30,83
|Döktaş Dökümcülük
|34,00
|1,19
|11,04
|Duran Doğan Basım
|12,88
|-0,31
|22,78
|Dyo Boya
|14,68
|-1,87
|29,23
|Eczacıbaşı İlaç
|8,33
|2,84
|11,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|61,50
|1,32
|121,70
|Edip Gayrimenkul
|3,61
|0,84
|8,73
|Ege Endüstri
|1.636,00
|-0,70
|-5,29
|Ege Gübre
|234,70
|4,13
|61,64
|Ege Profil
|40,78
|0,15
|6,64
|Ege Seramik
|13,64
|-0,94
|32,56
|Egeplast
|44,00
|-0,54
|32,13
|Ekiz Kimya
|8,86
|4,24
|24,26
|Emek Elektrik
|4,98
|-0,99
|-15,88
|Eminiş Ambalaj
|34,20
|2,76
|-7,17
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|-0,81
|14,02
|Enerjisa Enerji
|13,24
|6,77
|5,84
|Enka İnşaat
|7,59
|0,13
|2,99
|Erbosan
|71,40
|-2,79
|74,15
|Ereğli Demir Çelik
|14,72
|0,07
|-1,41
|Ersu Gıda
|4,90
|-0,81
|-0,81
|Escort Teknoloji
|7,50
|1,21
|14,16
|Esenboğa Elektrik
|37,96
|-2,92
|99,47
|Etiler Gıda
|6,49
|8,17
|63,07
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|-2,01
|1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,90
|-4,65
|8,33
|Euro Yat. Ort.
|4,48
|-1,32
|-0,67
|Euro Yatırım Holding
|3,89
|2,10
|36,97
|Fade Gıda
|10,52
|-1,68
|69,95
|Fenerbahçe Futbol
|34,76
|0,64
|17,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,11
|0,42
|11,62
|F-M İzmit Piston
|190,10
|-0,89
|52,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,06
|-0,99
|15,58
|Ford Otosan
|194,70
|6,28
|54,52
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,30
|-0,46
|-9,47
|Frigo Pak Gıda
|29,20
|-1,95
|39,18
|Galatasaray Sportif
|3,73
|0,27
|-7,90
|Garanti Bankası
|9,23
|-1,07
|-10,99
|Garanti Faktoring
|12,40
|6,35
|11,41
|Garanti Yat. Ort.
|3,37
|-0,30
|4,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|28,00
|1,60
|122,22
|Gediz Ambalaj
|39,76
|-0,35
|48,36
|Gentaş
|5,92
|0,51
|-0,34
|Gersan Elektrik
|7,31
|-1,48
|19,06
|Global Men. Değ.
|9,07
|-1,41
|50,92
|Global Yat. Holding
|5,70
|-2,06
|21,79
|Good-Year
|9,71
|5,89
|16,15
|Göltaş Çimento
|72,50
|5,22
|75,71
|Gözde Girişim
|7,08
|0,00
|-11,28
|GSD Denizcilik
|6,67
|-1,33
|32,34
|GSD Holding
|2,64
|-0,38
|5,18
|Gübre Fabrik.
|82,30
|7,58
|-4,36
|Güler Yat. Holding
|11,15
|-1,85
|2,58
|Halk GMYO
|3,59
|0,00
|11,84
|Hatay Tekstil
|29,00
|-3,33
|107,89
|Hedef Girişim
|4,36
|0,00
|27,24
|Hektaş
|34,86
|9,97
|82,80
|HUB Girişim
|17,60
|-0,79
|-3,30
|Hürriyet Gzt.
|2,51
|0,00
|19,52
|ICBC Turkey Bank
|6,78
|-0,44
|4,31
|İdealist Danışmanlık
|35,98
|0,17
|167,31
|İdealist GMYO
|13,06
|-1,51
|92,06
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|-1,08
|-2,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|-1,46
|8,00
|İhlas Gazetecilik
|3,63
|-2,68
|-10,59
|İhlas Holding
|1,15
|-0,86
|2,43
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|-2,61
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,68
|5,14
|13,33
|Info Yatırım
|7,94
|-0,13
|23,10
|İntema
|58,00
|-3,25
|45,36
|Inveo Yatırım Holding
|173,00
|4,85
|291,23
|İpek Doğal Enerji
|16,47
|-4,58
|25,92
|İskenderun Demir Çelik
|11,48
|0,00
|13,55
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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