Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

18.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:19
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,821,161,03
Acıpayam Selüloz25,325,8547,90
Adel Kalemcilik28,42-0,28-16,98
Adese Alışveriş Ticaret3,15-1,2512,50
Afyon Çimento5,24-0,762,54
Ak Enerji2,190,46-0,90
Akbank6,470,94-6,64
Akçansa19,79-0,3519,65
Akdeniz Yatırım Hold.2,23-0,89-7,21
Akfen GMYO4,611,10-5,14
Akın Tekstil62,253,8496,00
Akiş GMYO3,570,851,13
Akmerkez GMYO71,001,2810,26
Aksa16,731,0914,67
Aksa Enerji11,23-0,8850,94
Aksigorta9,680,004,09
Aksu Enerji15,01-0,666,30
Alarko Carrıer473,30-2,4129,71
Alarko GMYO26,060,62-0,38
Alarko Holding11,380,0031,71
Albaraka Türk2,401,6923,71
Alcatel Lucent Teletaş36,348,4822,52
Alkim Kağıt20,620,8852,20
Alkim Kimya18,680,9728,50
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,86-0,3530,59
Altınyunus Çeşme82,40-2,2564,93
Anadolu Efes25,06-0,408,11
Anadolu Grubu Holding30,18-1,0514,70
Anadolu Hayat Emek.10,26-0,3918,34
Anadolu Isuzu21,403,8818,89
Anadolu Sigorta8,17-1,098,21
Anel Elektrik4,59-1,0844,79
Arçelik33,44-0,1810,00
ARD Bilişim Teknolojileri61,15-0,9727,18
Arena Bilgisayar57,000,0965,70
Armada Bilgisayar69,302,0641,20
Arsan Tekstil9,061,5724,28
Artı Yatırım Holding7,321,8126,21
Arzum Ev Aletleri27,485,7711,62
Aselsan17,550,63-3,84
Ata GMYO6,611,5419,96
Atakule GMYO4,020,0059,52
Atlantis Yatırım Holding7,635,9737,23
Atlas Yat. Ort.1,840,555,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,490,332,60
Avrasya GMYO5,78-0,1742,36
Avrasya Petrol ve Tur.3,380,005,62
Avrupa Yatırım Holding6,36-0,166,00
Ayen Enerji7,271,2534,38
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,000,0023,35
Aygaz17,150,7017,06
Bagfaş27,281,1936,40
Bak Ambalaj28,403,8040,59
Balatacılar Balatacılık11,706,3641,99
Bantaş Ambalaj5,57-2,2818,76
Banvit53,60-0,283,08
Baştaş Başkent Çimento17,01-1,45-2,07
Batı Çimento14,004,79197,24
Batısöke Çimento3,77-2,8454,51
Bayrak Taban Sanayi13,004,1722,53
Bera Holding27,580,2936,00
Berkosan Yalıtım12,519,9340,25
Beşiktaş Futbol Yat.3,95-0,50-2,23
Beyaz Filo17,976,7776,52
Bilici Yatırım7,557,0913,70
Bim Mağazalar69,050,66-6,10
Birko Mensucat1,120,900,90
Birlik Mensucat3,00-9,91-13,29
Bizim Mağazaları15,46-0,190,65
Borusan Mannesmann31,00-0,5811,51
Borusan Yat. Paz.456,20-1,66-0,15
Bosch Fren Sistemleri1.227,70-0,31-0,90
Bossa22,109,9523,81
Brisa27,121,5736,01
Burçelik25,700,3922,26
Burçelik Vana40,80-2,86-17,84
Bursa Çimento4,63-0,86-6,98
Carrefoursa68,900,36-4,04
Casa Emtia Petrol185,00-7,0474,53
Ceo Event Medya7,30-0,6813,53
Coca Cola İçecek77,45-1,8018,94
Cosmos Yat. Holding13,503,0567,49
Credıtwest Faktorıng5,90-1,830,51
Çelebi169,500,83-7,14
Çelik Halat9,740,937,06
Çemaş Döküm2,32-0,857,91
Çemtaş17,180,068,04
Çimbeton348,90-3,2217,67
Çimentaş46,22-3,7127,82
Çimsa23,34-1,5231,12
Çuhadaroğlu Metal8,30-0,487,37
Dagi Giyim8,36-0,713,59
Dagi Yatırım Holding16,10-0,9224,81
Dardanel31,700,63-5,37
Datagate Bilgisayar16,390,241,74
Demısaş Döküm7,995,1320,88
Denge Holding9,300,1169,71
Deniz GMYO6,250,0082,75
Derimod11,530,7018,38
Derlüks Deri9,230,004,65
Desa Deri13,360,8337,17
Despec Bilgisayar13,34-0,742,14
Deva Holding34,581,8943,25
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,44-2,9079,17
Diriteks Diriliş Tekstil9,255,96147,99
Ditaş Doğan45,66-1,5939,72
DO-CO526,500,82-16,43
Doğan Burda19,50-4,60-13,10
Doğan Holding3,460,2912,70
Doğtaş Kelebek Mobilya2,671,5214,64
Doğusan5,610,5428,08
Doğuş GMYO10,15-3,4324,24
Doğuş Otomotiv35,941,4125,05
Döktaş Dökümcülük34,06-0,2311,23
Duran Doğan Basım13,05-1,1424,40
Dyo Boya15,20-3,9833,80
Eczacıbaşı İlaç8,150,009,25
Eczacıbaşı Yatırım58,55-2,74111,07
Edip Gayrimenkul3,60-1,918,43
Ege Endüstri1.661,30-0,35-3,82
Ege Gübre228,501,5657,37
Ege Profil41,440,348,37
Ege Seramik14,020,0736,25
Egeplast42,242,4226,85
Ekiz Kimya9,443,2832,40
Emek Elektrik5,060,00-14,53
Eminiş Ambalaj36,985,780,38
Emlak Konut GMYO2,501,2116,82
Enerjisa Enerji12,240,82-2,16
Enka İnşaat7,63-0,133,53
Erbosan72,753,7877,44
Ereğli Demir Çelik14,881,09-0,33
Ersu Gıda4,920,20-0,40
Escort Teknoloji7,411,3712,79
Esenboğa Elektrik40,080,96110,61
Etiler Gıda6,00-2,4450,75
Euro Kapital Yat. Ort.3,981,273,38
Euro Trend Yat. Ort.4,16-2,8015,56
Euro Yat. Ort.4,59-1,291,77
Euro Yatırım Holding3,800,2633,80
Fade Gıda10,57-0,3870,76
Fenerbahçe Futbol33,82-0,5314,41
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,172,4312,56
F-M İzmit Piston196,804,1358,33
Fonet Bilgi Teknolojileri15,34-0,9717,73
Ford Otosan180,708,4643,41
Formet Celik Kapi Sanayi4,360,23-8,21
Frigo Pak Gıda31,36-2,3149,48
Galatasaray Sportif3,750,00-7,41
Garanti Bankası9,550,00-7,91
Garanti Faktoring11,76-0,345,66
Garanti Yat. Ort.3,400,005,26
Gedik Y. Men. Değ.28,42-2,00125,56
Gediz Ambalaj42,001,7456,72
Gentaş6,040,171,68
Gersan Elektrik7,51-0,5322,31
Global Men. Değ.9,39-0,2156,24
Global Yat. Holding5,95-1,3327,14
Good-Year9,350,3211,84
Göltaş Çimento70,35-2,3670,50
Gözde Girişim7,140,85-10,53
GSD Denizcilik6,820,0035,32
GSD Holding2,670,756,37
Gübre Fabrik.76,550,86-11,04
Güler Yat. Holding11,50-3,285,80
Halk GMYO3,65-1,0813,71
Hatay Tekstil30,228,78116,63
Hedef Girişim4,371,3927,53
Hektaş30,224,8658,47
HUB Girişim17,87-0,06-1,81
Hürriyet Gzt.2,580,0022,86
ICBC Turkey Bank6,910,296,31
İdealist Danışmanlık35,929,98166,86
İdealist GMYO13,098,5492,50
İhlas Ev Aletleri1,840,55-2,13
İhlas Gayrimenkul1,370,749,60
İhlas Gazetecilik3,70-1,86-8,87
İhlas Holding1,070,94-4,69
İhlas Yayın Holding1,110,91-2,63
İndeks Bilgisayar20,44-1,266,85
Info Yatırım7,672,9518,91
İntema60,40-2,5851,38
Inveo Yatırım Holding174,50-2,84294,62
İpek Doğal Enerji16,974,7529,74
İskenderun Demir Çelik11,490,1713,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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