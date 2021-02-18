Borsada günün ilk yarısı (1)
18.02.2021 13:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:19
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,82
|1,16
|1,03
|Acıpayam Selüloz
|25,32
|5,85
|47,90
|Adel Kalemcilik
|28,42
|-0,28
|-16,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,15
|-1,25
|12,50
|Afyon Çimento
|5,24
|-0,76
|2,54
|Ak Enerji
|2,19
|0,46
|-0,90
|Akbank
|6,47
|0,94
|-6,64
|Akçansa
|19,79
|-0,35
|19,65
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,23
|-0,89
|-7,21
|Akfen GMYO
|4,61
|1,10
|-5,14
|Akın Tekstil
|62,25
|3,84
|96,00
|Akiş GMYO
|3,57
|0,85
|1,13
|Akmerkez GMYO
|71,00
|1,28
|10,26
|Aksa
|16,73
|1,09
|14,67
|Aksa Enerji
|11,23
|-0,88
|50,94
|Aksigorta
|9,68
|0,00
|4,09
|Aksu Enerji
|15,01
|-0,66
|6,30
|Alarko Carrıer
|473,30
|-2,41
|29,71
|Alarko GMYO
|26,06
|0,62
|-0,38
|Alarko Holding
|11,38
|0,00
|31,71
|Albaraka Türk
|2,40
|1,69
|23,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,34
|8,48
|22,52
|Alkim Kağıt
|20,62
|0,88
|52,20
|Alkim Kimya
|18,68
|0,97
|28,50
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,86
|-0,35
|30,59
|Altınyunus Çeşme
|82,40
|-2,25
|64,93
|Anadolu Efes
|25,06
|-0,40
|8,11
|Anadolu Grubu Holding
|30,18
|-1,05
|14,70
|Anadolu Hayat Emek.
|10,26
|-0,39
|18,34
|Anadolu Isuzu
|21,40
|3,88
|18,89
|Anadolu Sigorta
|8,17
|-1,09
|8,21
|Anel Elektrik
|4,59
|-1,08
|44,79
|Arçelik
|33,44
|-0,18
|10,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|61,15
|-0,97
|27,18
|Arena Bilgisayar
|57,00
|0,09
|65,70
|Armada Bilgisayar
|69,30
|2,06
|41,20
|Arsan Tekstil
|9,06
|1,57
|24,28
|Artı Yatırım Holding
|7,32
|1,81
|26,21
|Arzum Ev Aletleri
|27,48
|5,77
|11,62
|Aselsan
|17,55
|0,63
|-3,84
|Ata GMYO
|6,61
|1,54
|19,96
|Atakule GMYO
|4,02
|0,00
|59,52
|Atlantis Yatırım Holding
|7,63
|5,97
|37,23
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|0,55
|5,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,49
|0,33
|2,60
|Avrasya GMYO
|5,78
|-0,17
|42,36
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,38
|0,00
|5,62
|Avrupa Yatırım Holding
|6,36
|-0,16
|6,00
|Ayen Enerji
|7,27
|1,25
|34,38
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,00
|0,00
|23,35
|Aygaz
|17,15
|0,70
|17,06
|Bagfaş
|27,28
|1,19
|36,40
|Bak Ambalaj
|28,40
|3,80
|40,59
|Balatacılar Balatacılık
|11,70
|6,36
|41,99
|Bantaş Ambalaj
|5,57
|-2,28
|18,76
|Banvit
|53,60
|-0,28
|3,08
|Baştaş Başkent Çimento
|17,01
|-1,45
|-2,07
|Batı Çimento
|14,00
|4,79
|197,24
|Batısöke Çimento
|3,77
|-2,84
|54,51
|Bayrak Taban Sanayi
|13,00
|4,17
|22,53
|Bera Holding
|27,58
|0,29
|36,00
|Berkosan Yalıtım
|12,51
|9,93
|40,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,95
|-0,50
|-2,23
|Beyaz Filo
|17,97
|6,77
|76,52
|Bilici Yatırım
|7,55
|7,09
|13,70
|Bim Mağazalar
|69,05
|0,66
|-6,10
|Birko Mensucat
|1,12
|0,90
|0,90
|Birlik Mensucat
|3,00
|-9,91
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|15,46
|-0,19
|0,65
|Borusan Mannesmann
|31,00
|-0,58
|11,51
|Borusan Yat. Paz.
|456,20
|-1,66
|-0,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.227,70
|-0,31
|-0,90
|Bossa
|22,10
|9,95
|23,81
|Brisa
|27,12
|1,57
|36,01
|Burçelik
|25,70
|0,39
|22,26
|Burçelik Vana
|40,80
|-2,86
|-17,84
|Bursa Çimento
|4,63
|-0,86
|-6,98
|Carrefoursa
|68,90
|0,36
|-4,04
|Casa Emtia Petrol
|185,00
|-7,04
|74,53
|Ceo Event Medya
|7,30
|-0,68
|13,53
|Coca Cola İçecek
|77,45
|-1,80
|18,94
|Cosmos Yat. Holding
|13,50
|3,05
|67,49
|Credıtwest Faktorıng
|5,90
|-1,83
|0,51
|Çelebi
|169,50
|0,83
|-7,14
|Çelik Halat
|9,74
|0,93
|7,06
|Çemaş Döküm
|2,32
|-0,85
|7,91
|Çemtaş
|17,18
|0,06
|8,04
|Çimbeton
|348,90
|-3,22
|17,67
|Çimentaş
|46,22
|-3,71
|27,82
|Çimsa
|23,34
|-1,52
|31,12
|Çuhadaroğlu Metal
|8,30
|-0,48
|7,37
|Dagi Giyim
|8,36
|-0,71
|3,59
|Dagi Yatırım Holding
|16,10
|-0,92
|24,81
|Dardanel
|31,70
|0,63
|-5,37
|Datagate Bilgisayar
|16,39
|0,24
|1,74
|Demısaş Döküm
|7,99
|5,13
|20,88
|Denge Holding
|9,30
|0,11
|69,71
|Deniz GMYO
|6,25
|0,00
|82,75
|Derimod
|11,53
|0,70
|18,38
|Derlüks Deri
|9,23
|0,00
|4,65
|Desa Deri
|13,36
|0,83
|37,17
|Despec Bilgisayar
|13,34
|-0,74
|2,14
|Deva Holding
|34,58
|1,89
|43,25
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,44
|-2,90
|79,17
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,25
|5,96
|147,99
|Ditaş Doğan
|45,66
|-1,59
|39,72
|DO-CO
|526,50
|0,82
|-16,43
|Doğan Burda
|19,50
|-4,60
|-13,10
|Doğan Holding
|3,46
|0,29
|12,70
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|1,52
|14,64
|Doğusan
|5,61
|0,54
|28,08
|Doğuş GMYO
|10,15
|-3,43
|24,24
|Doğuş Otomotiv
|35,94
|1,41
|25,05
|Döktaş Dökümcülük
|34,06
|-0,23
|11,23
|Duran Doğan Basım
|13,05
|-1,14
|24,40
|Dyo Boya
|15,20
|-3,98
|33,80
|Eczacıbaşı İlaç
|8,15
|0,00
|9,25
|Eczacıbaşı Yatırım
|58,55
|-2,74
|111,07
|Edip Gayrimenkul
|3,60
|-1,91
|8,43
|Ege Endüstri
|1.661,30
|-0,35
|-3,82
|Ege Gübre
|228,50
|1,56
|57,37
|Ege Profil
|41,44
|0,34
|8,37
|Ege Seramik
|14,02
|0,07
|36,25
|Egeplast
|42,24
|2,42
|26,85
|Ekiz Kimya
|9,44
|3,28
|32,40
|Emek Elektrik
|5,06
|0,00
|-14,53
|Eminiş Ambalaj
|36,98
|5,78
|0,38
|Emlak Konut GMYO
|2,50
|1,21
|16,82
|Enerjisa Enerji
|12,24
|0,82
|-2,16
|Enka İnşaat
|7,63
|-0,13
|3,53
|Erbosan
|72,75
|3,78
|77,44
|Ereğli Demir Çelik
|14,88
|1,09
|-0,33
|Ersu Gıda
|4,92
|0,20
|-0,40
|Escort Teknoloji
|7,41
|1,37
|12,79
|Esenboğa Elektrik
|40,08
|0,96
|110,61
|Etiler Gıda
|6,00
|-2,44
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|1,27
|3,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,16
|-2,80
|15,56
|Euro Yat. Ort.
|4,59
|-1,29
|1,77
|Euro Yatırım Holding
|3,80
|0,26
|33,80
|Fade Gıda
|10,57
|-0,38
|70,76
|Fenerbahçe Futbol
|33,82
|-0,53
|14,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,17
|2,43
|12,56
|F-M İzmit Piston
|196,80
|4,13
|58,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,34
|-0,97
|17,73
|Ford Otosan
|180,70
|8,46
|43,41
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,36
|0,23
|-8,21
|Frigo Pak Gıda
|31,36
|-2,31
|49,48
|Galatasaray Sportif
|3,75
|0,00
|-7,41
|Garanti Bankası
|9,55
|0,00
|-7,91
|Garanti Faktoring
|11,76
|-0,34
|5,66
|Garanti Yat. Ort.
|3,40
|0,00
|5,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|28,42
|-2,00
|125,56
|Gediz Ambalaj
|42,00
|1,74
|56,72
|Gentaş
|6,04
|0,17
|1,68
|Gersan Elektrik
|7,51
|-0,53
|22,31
|Global Men. Değ.
|9,39
|-0,21
|56,24
|Global Yat. Holding
|5,95
|-1,33
|27,14
|Good-Year
|9,35
|0,32
|11,84
|Göltaş Çimento
|70,35
|-2,36
|70,50
|Gözde Girişim
|7,14
|0,85
|-10,53
|GSD Denizcilik
|6,82
|0,00
|35,32
|GSD Holding
|2,67
|0,75
|6,37
|Gübre Fabrik.
|76,55
|0,86
|-11,04
|Güler Yat. Holding
|11,50
|-3,28
|5,80
|Halk GMYO
|3,65
|-1,08
|13,71
|Hatay Tekstil
|30,22
|8,78
|116,63
|Hedef Girişim
|4,37
|1,39
|27,53
|Hektaş
|30,22
|4,86
|58,47
|HUB Girişim
|17,87
|-0,06
|-1,81
|Hürriyet Gzt.
|2,58
|0,00
|22,86
|ICBC Turkey Bank
|6,91
|0,29
|6,31
|İdealist Danışmanlık
|35,92
|9,98
|166,86
|İdealist GMYO
|13,09
|8,54
|92,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|0,55
|-2,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|0,74
|9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,70
|-1,86
|-8,87
|İhlas Holding
|1,07
|0,94
|-4,69
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|0,91
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|20,44
|-1,26
|6,85
|Info Yatırım
|7,67
|2,95
|18,91
|İntema
|60,40
|-2,58
|51,38
|Inveo Yatırım Holding
|174,50
|-2,84
|294,62
|İpek Doğal Enerji
|16,97
|4,75
|29,74
|İskenderun Demir Çelik
|11,49
|0,17
|13,65
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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