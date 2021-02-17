Borsada günün ilk yarısı (1)
17.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:25
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,78
|-0,89
|0,52
|Acıpayam Selüloz
|22,66
|4,14
|32,36
|Adel Kalemcilik
|28,64
|-1,45
|-16,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,17
|1,93
|13,21
|Afyon Çimento
|5,36
|0,00
|4,89
|Ak Enerji
|2,19
|0,00
|-0,90
|Akbank
|6,40
|-1,69
|-7,65
|Akçansa
|20,04
|0,91
|21,16
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,25
|-0,44
|-6,37
|Akfen GMYO
|4,58
|-0,43
|-5,76
|Akın Tekstil
|58,95
|8,17
|85,61
|Akiş GMYO
|3,62
|-0,28
|2,55
|Akmerkez GMYO
|71,35
|-2,26
|10,81
|Aksa
|17,02
|-0,47
|16,66
|Aksa Enerji
|11,40
|-0,78
|53,23
|Aksigorta
|9,78
|-0,20
|5,16
|Aksu Enerji
|15,18
|0,07
|7,51
|Alarko Carrıer
|483,30
|-1,00
|32,45
|Alarko GMYO
|26,02
|-1,06
|-0,54
|Alarko Holding
|11,44
|-1,89
|32,41
|Albaraka Türk
|2,36
|-0,84
|21,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,28
|-0,41
|15,58
|Alkim Kağıt
|20,46
|-2,11
|51,02
|Alkim Kimya
|18,57
|-1,01
|27,74
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,00
|0,00
|36,99
|Altınyunus Çeşme
|86,95
|0,58
|74,04
|Anadolu Efes
|25,60
|-1,31
|10,44
|Anadolu Grubu Holding
|30,78
|-1,16
|16,98
|Anadolu Hayat Emek.
|10,21
|0,59
|17,76
|Anadolu Isuzu
|20,70
|-0,48
|15,00
|Anadolu Sigorta
|8,26
|-0,84
|9,40
|Anel Elektrik
|4,63
|4,51
|46,06
|Arçelik
|33,46
|0,54
|10,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|60,30
|0,84
|25,42
|Arena Bilgisayar
|56,45
|-2,92
|64,10
|Armada Bilgisayar
|65,90
|-1,20
|34,27
|Arsan Tekstil
|8,30
|-0,48
|13,85
|Artı Yatırım Holding
|7,30
|1,67
|25,86
|Arzum Ev Aletleri
|25,98
|9,99
|5,52
|Aselsan
|17,43
|-0,29
|-4,49
|Ata GMYO
|6,63
|1,07
|20,33
|Atakule GMYO
|4,07
|1,24
|61,51
|Atlantis Yatırım Holding
|7,25
|0,83
|30,40
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-2,17
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,44
|-0,32
|2,32
|Avrasya GMYO
|5,70
|0,00
|40,39
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,29
|0,30
|2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,42
|0,78
|7,00
|Ayen Enerji
|7,28
|-1,62
|34,57
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,68
|2,86
|20,53
|Aygaz
|17,21
|0,23
|17,47
|Bagfaş
|27,22
|-1,66
|36,10
|Bak Ambalaj
|27,64
|-1,07
|36,83
|Balatacılar Balatacılık
|9,81
|-9,92
|19,05
|Bantaş Ambalaj
|5,62
|2,00
|19,83
|Banvit
|52,85
|-0,28
|1,63
|Baştaş Başkent Çimento
|17,30
|0,00
|-0,40
|Batı Çimento
|13,15
|8,23
|179,19
|Batısöke Çimento
|3,91
|4,55
|60,25
|Bayrak Taban Sanayi
|12,64
|-0,86
|19,13
|Bera Holding
|28,16
|3,91
|38,86
|Berkosan Yalıtım
|11,38
|9,95
|27,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,95
|0,77
|-2,23
|Beyaz Filo
|17,50
|4,04
|71,91
|Bilici Yatırım
|7,05
|-1,67
|6,17
|Bim Mağazalar
|68,40
|0,51
|-6,98
|Birko Mensucat
|1,15
|0,88
|3,60
|Birlik Mensucat
|3,10
|-3,13
|-10,40
|Bizim Mağazaları
|15,38
|0,52
|0,13
|Borusan Mannesmann
|31,86
|-1,24
|14,60
|Borusan Yat. Paz.
|465,60
|-0,53
|1,90
|Bosch Fren Sistemleri
|1.236,00
|0,49
|-0,23
|Bossa
|20,32
|-0,20
|13,84
|Brisa
|27,08
|-2,17
|35,81
|Burçelik
|25,18
|-0,40
|19,79
|Burçelik Vana
|43,14
|-1,91
|-13,13
|Bursa Çimento
|4,75
|-1,04
|-4,57
|Carrefoursa
|69,70
|1,60
|-2,92
|Casa Emtia Petrol
|195,00
|5,98
|83,96
|Ceo Event Medya
|7,44
|4,94
|15,71
|Coca Cola İçecek
|80,15
|-1,41
|21,81
|Cosmos Yat. Holding
|12,40
|-3,88
|53,85
|Credıtwest Faktorıng
|5,88
|1,91
|0,17
|Çelebi
|170,40
|0,47
|-6,64
|Çelik Halat
|9,56
|6,70
|5,08
|Çemaş Döküm
|2,29
|1,78
|6,51
|Çemtaş
|17,28
|-2,37
|8,67
|Çimbeton
|360,00
|-2,17
|21,42
|Çimentaş
|49,90
|0,00
|38,00
|Çimsa
|23,26
|0,17
|30,67
|Çuhadaroğlu Metal
|8,38
|1,33
|8,41
|Dagi Giyim
|8,55
|-0,35
|5,95
|Dagi Yatırım Holding
|17,00
|0,35
|31,78
|Dardanel
|32,42
|0,00
|-3,22
|Datagate Bilgisayar
|16,47
|-4,36
|2,23
|Demısaş Döküm
|7,73
|-2,15
|16,94
|Denge Holding
|9,20
|4,78
|67,88
|Deniz GMYO
|6,28
|0,64
|83,63
|Derimod
|11,60
|-3,01
|19,10
|Derlüks Deri
|9,25
|-0,75
|4,88
|Desa Deri
|13,13
|-0,38
|34,80
|Despec Bilgisayar
|13,58
|-3,69
|3,98
|Deva Holding
|34,82
|1,10
|44,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|20,60
|-1,06
|89,86
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,85
|2,28
|164,08
|Ditaş Doğan
|47,12
|-2,81
|44,19
|DO-CO
|523,90
|-0,10
|-16,84
|Doğan Burda
|20,76
|-0,38
|-7,49
|Doğan Holding
|3,51
|0,57
|14,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|-0,37
|14,64
|Doğusan
|5,63
|0,72
|28,54
|Doğuş GMYO
|10,70
|-0,09
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|36,38
|1,17
|26,58
|Döktaş Dökümcülük
|34,60
|-0,69
|13,00
|Duran Doğan Basım
|13,32
|3,34
|26,98
|Dyo Boya
|15,31
|5,73
|34,77
|Eczacıbaşı İlaç
|8,33
|0,60
|11,66
|Eczacıbaşı Yatırım
|58,85
|7,49
|112,15
|Edip Gayrimenkul
|3,71
|1,92
|11,75
|Ege Endüstri
|1.661,10
|-0,35
|-3,83
|Ege Gübre
|226,50
|-1,74
|55,99
|Ege Profil
|41,52
|0,19
|8,58
|Ege Seramik
|13,90
|0,00
|35,08
|Egeplast
|39,00
|4,00
|17,12
|Ekiz Kimya
|9,76
|-3,84
|36,89
|Emek Elektrik
|4,94
|0,20
|-16,55
|Eminiş Ambalaj
|33,50
|0,78
|-9,07
|Emlak Konut GMYO
|2,48
|-0,80
|15,89
|Enerjisa Enerji
|12,30
|0,41
|-1,68
|Enka İnşaat
|7,70
|-0,39
|4,48
|Erbosan
|71,00
|-2,87
|73,17
|Ereğli Demir Çelik
|14,81
|0,61
|-0,80
|Ersu Gıda
|4,92
|-0,20
|-0,40
|Escort Teknoloji
|7,32
|-1,21
|11,42
|Esenboğa Elektrik
|40,38
|0,75
|112,19
|Etiler Gıda
|6,00
|0,00
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,00
|1,78
|3,90
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,29
|-2,50
|19,17
|Euro Yat. Ort.
|4,67
|0,86
|3,55
|Euro Yatırım Holding
|3,84
|0,00
|35,21
|Fade Gıda
|10,44
|3,88
|68,66
|Fenerbahçe Futbol
|33,54
|0,96
|13,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,02
|0,72
|10,20
|F-M İzmit Piston
|192,00
|-1,64
|54,47
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,95
|0,00
|14,74
|Ford Otosan
|167,20
|6,36
|32,70
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,40
|0,92
|-7,37
|Frigo Pak Gıda
|32,92
|3,85
|56,91
|Galatasaray Sportif
|3,76
|-0,27
|-7,16
|Garanti Bankası
|9,56
|-1,85
|-7,81
|Garanti Faktoring
|11,80
|-1,67
|6,02
|Garanti Yat. Ort.
|3,45
|1,77
|6,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|29,66
|-2,75
|135,40
|Gediz Ambalaj
|40,80
|-2,16
|52,24
|Gentaş
|6,00
|0,33
|1,01
|Gersan Elektrik
|7,52
|-0,66
|22,48
|Global Men. Değ.
|9,40
|4,44
|56,41
|Global Yat. Holding
|5,90
|0,85
|26,07
|Good-Year
|9,37
|-1,88
|12,08
|Göltaş Çimento
|73,95
|-2,95
|79,23
|Gözde Girişim
|7,08
|-0,98
|-11,28
|GSD Denizcilik
|6,86
|-0,15
|36,11
|GSD Holding
|2,69
|1,89
|7,17
|Gübre Fabrik.
|76,30
|-2,05
|-11,33
|Güler Yat. Holding
|11,65
|3,56
|7,18
|Halk GMYO
|3,61
|1,12
|12,46
|Hatay Tekstil
|26,66
|5,54
|91,11
|Hedef Girişim
|4,32
|-0,69
|26,08
|Hektaş
|28,58
|5,54
|49,87
|HUB Girişim
|17,79
|-0,34
|-2,25
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|0,00
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|6,92
|-1,14
|6,46
|İdealist Danışmanlık
|32,66
|9,97
|142,64
|İdealist GMYO
|12,06
|9,94
|77,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,80
|-1,10
|-4,26
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|0,00
|9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,77
|-0,53
|-7,14
|İhlas Holding
|1,06
|0,95
|-5,58
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|0,00
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|20,98
|-2,78
|9,67
|Info Yatırım
|7,31
|-0,54
|13,33
|İntema
|63,90
|-2,74
|60,15
|Inveo Yatırım Holding
|185,60
|-1,54
|319,72
|İpek Doğal Enerji
|16,30
|-1,57
|24,62
|İskenderun Demir Çelik
|11,45
|-0,09
|13,25
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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