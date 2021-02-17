Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (1)

17.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,78-0,890,52
Acıpayam Selüloz22,664,1432,36
Adel Kalemcilik28,64-1,45-16,34
Adese Alışveriş Ticaret3,171,9313,21
Afyon Çimento5,360,004,89
Ak Enerji2,190,00-0,90
Akbank6,40-1,69-7,65
Akçansa20,040,9121,16
Akdeniz Yatırım Hold.2,25-0,44-6,37
Akfen GMYO4,58-0,43-5,76
Akın Tekstil58,958,1785,61
Akiş GMYO3,62-0,282,55
Akmerkez GMYO71,35-2,2610,81
Aksa17,02-0,4716,66
Aksa Enerji11,40-0,7853,23
Aksigorta9,78-0,205,16
Aksu Enerji15,180,077,51
Alarko Carrıer483,30-1,0032,45
Alarko GMYO26,02-1,06-0,54
Alarko Holding11,44-1,8932,41
Albaraka Türk2,36-0,8421,65
Alcatel Lucent Teletaş34,28-0,4115,58
Alkim Kağıt20,46-2,1151,02
Alkim Kimya18,57-1,0127,74
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,000,0036,99
Altınyunus Çeşme86,950,5874,04
Anadolu Efes25,60-1,3110,44
Anadolu Grubu Holding30,78-1,1616,98
Anadolu Hayat Emek.10,210,5917,76
Anadolu Isuzu20,70-0,4815,00
Anadolu Sigorta8,26-0,849,40
Anel Elektrik4,634,5146,06
Arçelik33,460,5410,07
ARD Bilişim Teknolojileri60,300,8425,42
Arena Bilgisayar56,45-2,9264,10
Armada Bilgisayar65,90-1,2034,27
Arsan Tekstil8,30-0,4813,85
Artı Yatırım Holding7,301,6725,86
Arzum Ev Aletleri25,989,995,52
Aselsan17,43-0,29-4,49
Ata GMYO6,631,0720,33
Atakule GMYO4,071,2461,51
Atlantis Yatırım Holding7,250,8330,40
Atlas Yat. Ort.1,80-2,172,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,44-0,322,32
Avrasya GMYO5,700,0040,39
Avrasya Petrol ve Tur.3,290,302,81
Avrupa Yatırım Holding6,420,787,00
Ayen Enerji7,28-1,6234,57
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,682,8620,53
Aygaz17,210,2317,47
Bagfaş27,22-1,6636,10
Bak Ambalaj27,64-1,0736,83
Balatacılar Balatacılık9,81-9,9219,05
Bantaş Ambalaj5,622,0019,83
Banvit52,85-0,281,63
Baştaş Başkent Çimento17,300,00-0,40
Batı Çimento13,158,23179,19
Batısöke Çimento3,914,5560,25
Bayrak Taban Sanayi12,64-0,8619,13
Bera Holding28,163,9138,86
Berkosan Yalıtım11,389,9527,58
Beşiktaş Futbol Yat.3,950,77-2,23
Beyaz Filo17,504,0471,91
Bilici Yatırım7,05-1,676,17
Bim Mağazalar68,400,51-6,98
Birko Mensucat1,150,883,60
Birlik Mensucat3,10-3,13-10,40
Bizim Mağazaları15,380,520,13
Borusan Mannesmann31,86-1,2414,60
Borusan Yat. Paz.465,60-0,531,90
Bosch Fren Sistemleri1.236,000,49-0,23
Bossa20,32-0,2013,84
Brisa27,08-2,1735,81
Burçelik25,18-0,4019,79
Burçelik Vana43,14-1,91-13,13
Bursa Çimento4,75-1,04-4,57
Carrefoursa69,701,60-2,92
Casa Emtia Petrol195,005,9883,96
Ceo Event Medya7,444,9415,71
Coca Cola İçecek80,15-1,4121,81
Cosmos Yat. Holding12,40-3,8853,85
Credıtwest Faktorıng5,881,910,17
Çelebi170,400,47-6,64
Çelik Halat9,566,705,08
Çemaş Döküm2,291,786,51
Çemtaş17,28-2,378,67
Çimbeton360,00-2,1721,42
Çimentaş49,900,0038,00
Çimsa23,260,1730,67
Çuhadaroğlu Metal8,381,338,41
Dagi Giyim8,55-0,355,95
Dagi Yatırım Holding17,000,3531,78
Dardanel32,420,00-3,22
Datagate Bilgisayar16,47-4,362,23
Demısaş Döküm7,73-2,1516,94
Denge Holding9,204,7867,88
Deniz GMYO6,280,6483,63
Derimod11,60-3,0119,10
Derlüks Deri9,25-0,754,88
Desa Deri13,13-0,3834,80
Despec Bilgisayar13,58-3,693,98
Deva Holding34,821,1044,24
Dinamik Isı Makina Yalıtım20,60-1,0689,86
Diriteks Diriliş Tekstil9,852,28164,08
Ditaş Doğan47,12-2,8144,19
DO-CO523,90-0,10-16,84
Doğan Burda20,76-0,38-7,49
Doğan Holding3,510,5714,33
Doğtaş Kelebek Mobilya2,67-0,3714,64
Doğusan5,630,7228,54
Doğuş GMYO10,70-0,0930,97
Doğuş Otomotiv36,381,1726,58
Döktaş Dökümcülük34,60-0,6913,00
Duran Doğan Basım13,323,3426,98
Dyo Boya15,315,7334,77
Eczacıbaşı İlaç8,330,6011,66
Eczacıbaşı Yatırım58,857,49112,15
Edip Gayrimenkul3,711,9211,75
Ege Endüstri1.661,10-0,35-3,83
Ege Gübre226,50-1,7455,99
Ege Profil41,520,198,58
Ege Seramik13,900,0035,08
Egeplast39,004,0017,12
Ekiz Kimya9,76-3,8436,89
Emek Elektrik4,940,20-16,55
Eminiş Ambalaj33,500,78-9,07
Emlak Konut GMYO2,48-0,8015,89
Enerjisa Enerji12,300,41-1,68
Enka İnşaat7,70-0,394,48
Erbosan71,00-2,8773,17
Ereğli Demir Çelik14,810,61-0,80
Ersu Gıda4,92-0,20-0,40
Escort Teknoloji7,32-1,2111,42
Esenboğa Elektrik40,380,75112,19
Etiler Gıda6,000,0050,75
Euro Kapital Yat. Ort.4,001,783,90
Euro Trend Yat. Ort.4,29-2,5019,17
Euro Yat. Ort.4,670,863,55
Euro Yatırım Holding3,840,0035,21
Fade Gıda10,443,8868,66
Fenerbahçe Futbol33,540,9613,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,020,7210,20
F-M İzmit Piston192,00-1,6454,47
Fonet Bilgi Teknolojileri14,950,0014,74
Ford Otosan167,206,3632,70
Formet Celik Kapi Sanayi4,400,92-7,37
Frigo Pak Gıda32,923,8556,91
Galatasaray Sportif3,76-0,27-7,16
Garanti Bankası9,56-1,85-7,81
Garanti Faktoring11,80-1,676,02
Garanti Yat. Ort.3,451,776,81
Gedik Y. Men. Değ.29,66-2,75135,40
Gediz Ambalaj40,80-2,1652,24
Gentaş6,000,331,01
Gersan Elektrik7,52-0,6622,48
Global Men. Değ.9,404,4456,41
Global Yat. Holding5,900,8526,07
Good-Year9,37-1,8812,08
Göltaş Çimento73,95-2,9579,23
Gözde Girişim7,08-0,98-11,28
GSD Denizcilik6,86-0,1536,11
GSD Holding2,691,897,17
Gübre Fabrik.76,30-2,05-11,33
Güler Yat. Holding11,653,567,18
Halk GMYO3,611,1212,46
Hatay Tekstil26,665,5491,11
Hedef Girişim4,32-0,6926,08
Hektaş28,585,5449,87
HUB Girişim17,79-0,34-2,25
Hürriyet Gzt.2,520,0020,00
ICBC Turkey Bank6,92-1,146,46
İdealist Danışmanlık32,669,97142,64
İdealist GMYO12,069,9477,35
İhlas Ev Aletleri1,80-1,10-4,26
İhlas Gayrimenkul1,370,009,60
İhlas Gazetecilik3,77-0,53-7,14
İhlas Holding1,060,95-5,58
İhlas Yayın Holding1,110,00-2,63
İndeks Bilgisayar20,98-2,789,67
Info Yatırım7,31-0,5413,33
İntema63,90-2,7460,15
Inveo Yatırım Holding185,60-1,54319,72
İpek Doğal Enerji16,30-1,5724,62
İskenderun Demir Çelik11,45-0,0913,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özge Özder Emina Jahovic
Spor Ali Koç Erol Bulut Necip Uysal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:29:40. #1.15#
title