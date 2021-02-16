Borsada günün ilk yarısı (1)
16.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:37
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,98
|-1,24
|3,10
|Acıpayam Selüloz
|22,54
|0,54
|31,66
|Adel Kalemcilik
|29,48
|1,31
|-13,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,18
|-0,93
|13,57
|Afyon Çimento
|5,36
|1,90
|4,89
|Ak Enerji
|2,21
|0,00
|0,00
|Akbank
|6,74
|0,60
|-2,74
|Akçansa
|20,42
|0,99
|23,46
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,25
|-1,32
|-6,37
|Akfen GMYO
|4,63
|-1,07
|-4,73
|Akın Tekstil
|53,55
|3,18
|68,61
|Akiş GMYO
|3,73
|-1,06
|5,67
|Akmerkez GMYO
|74,10
|-2,50
|15,08
|Aksa
|16,90
|-0,65
|15,83
|Aksa Enerji
|11,56
|2,30
|55,38
|Aksigorta
|9,85
|2,93
|5,91
|Aksu Enerji
|15,36
|1,25
|8,78
|Alarko Carrıer
|500,00
|-2,15
|37,02
|Alarko GMYO
|26,70
|-0,07
|2,06
|Alarko Holding
|11,79
|1,11
|36,46
|Albaraka Türk
|2,37
|1,72
|22,16
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,48
|1,27
|12,88
|Alkim Kağıt
|21,20
|-0,84
|56,48
|Alkim Kimya
|19,02
|-0,47
|30,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,95
|1,72
|34,70
|Altınyunus Çeşme
|91,85
|3,67
|83,85
|Anadolu Efes
|26,40
|0,08
|13,89
|Anadolu Grubu Holding
|32,00
|0,31
|21,62
|Anadolu Hayat Emek.
|10,25
|-0,39
|18,22
|Anadolu Isuzu
|21,10
|-0,85
|17,22
|Anadolu Sigorta
|8,31
|0,00
|10,07
|Anel Elektrik
|4,57
|-3,18
|44,16
|Arçelik
|33,78
|-0,76
|11,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|60,45
|-2,26
|25,73
|Arena Bilgisayar
|58,60
|-1,68
|70,35
|Armada Bilgisayar
|68,00
|-1,59
|38,55
|Arsan Tekstil
|8,54
|0,00
|17,15
|Artı Yatırım Holding
|7,08
|0,00
|22,07
|Arzum Ev Aletleri
|23,92
|0,42
|-2,84
|Aselsan
|17,73
|-0,62
|-2,85
|Ata GMYO
|6,54
|2,19
|18,69
|Atakule GMYO
|4,04
|-3,35
|60,32
|Atlantis Yatırım Holding
|8,39
|8,96
|50,90
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|-1,08
|5,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,80
|-0,11
|4,32
|Avrasya GMYO
|5,59
|1,08
|37,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,36
|-2,61
|5,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,15
|0,33
|2,50
|Ayen Enerji
|7,63
|6,71
|41,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,20
|-0,38
|16,30
|Aygaz
|17,16
|0,18
|17,13
|Bagfaş
|27,50
|2,31
|37,50
|Bak Ambalaj
|27,86
|-2,79
|37,92
|Balatacılar Balatacılık
|10,89
|10,00
|32,16
|Bantaş Ambalaj
|5,70
|-0,52
|21,54
|Banvit
|54,00
|0,37
|3,85
|Baştaş Başkent Çimento
|17,30
|0,00
|-0,40
|Batı Çimento
|12,15
|9,95
|157,96
|Batısöke Çimento
|3,69
|8,53
|51,23
|Bayrak Taban Sanayi
|12,81
|3,31
|20,74
|Bera Holding
|27,62
|2,45
|36,19
|Berkosan Yalıtım
|10,56
|0,48
|18,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,97
|-2,22
|-1,73
|Beyaz Filo
|16,19
|0,31
|59,04
|Bilici Yatırım
|7,15
|-1,52
|7,68
|Bim Mağazalar
|69,10
|-0,29
|-6,03
|Birko Mensucat
|1,17
|1,74
|5,41
|Birlik Mensucat
|3,33
|8,12
|-3,76
|Bizim Mağazaları
|15,64
|-0,06
|1,82
|Borusan Mannesmann
|32,76
|1,42
|17,84
|Borusan Yat. Paz.
|476,50
|-0,94
|4,29
|Bosch Fren Sistemleri
|1.258,00
|0,16
|1,54
|Bossa
|20,60
|0,78
|15,41
|Brisa
|28,78
|1,62
|44,33
|Burçelik
|25,48
|-0,86
|21,22
|Burçelik Vana
|45,58
|1,20
|-8,22
|Bursa Çimento
|4,73
|-0,84
|-4,97
|Carrefoursa
|70,05
|-1,06
|-2,44
|Casa Emtia Petrol
|186,00
|9,73
|75,47
|Ceo Event Medya
|7,16
|0,28
|11,35
|Coca Cola İçecek
|81,70
|2,90
|24,16
|Cosmos Yat. Holding
|13,29
|6,32
|64,89
|Credıtwest Faktorıng
|6,05
|0,67
|3,07
|Çelebi
|172,00
|-1,71
|-5,77
|Çelik Halat
|9,22
|-1,81
|1,35
|Çemaş Döküm
|2,26
|-0,88
|5,12
|Çemtaş
|17,53
|2,63
|10,24
|Çimbeton
|381,00
|-1,65
|28,50
|Çimentaş
|51,95
|-0,10
|43,67
|Çimsa
|24,00
|1,10
|34,83
|Çuhadaroğlu Metal
|8,41
|0,24
|8,80
|Dagi Giyim
|8,65
|-0,80
|7,19
|Dagi Yatırım Holding
|16,71
|0,06
|29,53
|Dardanel
|33,66
|0,00
|0,48
|Datagate Bilgisayar
|17,83
|0,45
|10,68
|Demısaş Döküm
|7,45
|1,09
|12,71
|Denge Holding
|8,50
|-9,57
|55,11
|Deniz GMYO
|6,25
|-1,88
|82,75
|Derimod
|12,09
|6,80
|24,13
|Derlüks Deri
|9,42
|0,32
|6,80
|Desa Deri
|13,12
|0,15
|34,70
|Despec Bilgisayar
|14,39
|0,00
|10,18
|Deva Holding
|34,40
|3,55
|42,50
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|20,36
|7,50
|87,65
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,75
|0,56
|188,20
|Ditaş Doğan
|49,92
|-0,76
|52,75
|DO-CO
|529,00
|-0,92
|-16,03
|Doğan Burda
|21,02
|-0,28
|-6,33
|Doğan Holding
|3,56
|0,56
|15,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|0,00
|18,08
|Doğusan
|5,60
|0,18
|27,85
|Doğuş GMYO
|10,70
|0,00
|30,97
|Doğuş Otomotiv
|36,12
|-2,38
|25,68
|Döktaş Dökümcülük
|35,50
|-0,78
|15,94
|Duran Doğan Basım
|13,38
|1,52
|27,55
|Dyo Boya
|15,00
|4,02
|32,04
|Eczacıbaşı İlaç
|8,31
|1,71
|11,39
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,95
|4,32
|87,27
|Edip Gayrimenkul
|3,71
|-0,54
|11,75
|Ege Endüstri
|1.711,70
|-0,12
|-0,90
|Ege Gübre
|237,40
|0,72
|63,50
|Ege Profil
|42,20
|2,68
|10,36
|Ege Seramik
|14,05
|3,31
|36,54
|Egeplast
|41,58
|0,00
|24,86
|Ekiz Kimya
|9,56
|-9,98
|34,08
|Emek Elektrik
|5,03
|-0,40
|-15,03
|Eminiş Ambalaj
|35,78
|0,00
|-2,88
|Emlak Konut GMYO
|2,59
|1,97
|21,03
|Enerjisa Enerji
|12,51
|0,16
|0,00
|Enka İnşaat
|7,78
|0,13
|5,56
|Erbosan
|74,10
|4,00
|80,73
|Ereğli Demir Çelik
|14,95
|-1,52
|0,13
|Ersu Gıda
|4,98
|-0,20
|0,81
|Escort Teknoloji
|7,47
|-0,40
|13,70
|Esenboğa Elektrik
|40,70
|-2,07
|113,87
|Etiler Gıda
|6,40
|3,23
|60,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,01
|0,75
|4,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,32
|-1,82
|20,00
|Euro Yat. Ort.
|4,73
|-0,63
|4,88
|Euro Yatırım Holding
|3,92
|-0,76
|38,03
|Fade Gıda
|9,66
|-1,23
|56,06
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|-0,94
|13,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,99
|-0,71
|9,73
|F-M İzmit Piston
|199,20
|0,61
|60,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,10
|-0,40
|15,89
|Ford Otosan
|160,40
|-0,74
|27,30
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,40
|0,00
|-7,37
|Frigo Pak Gıda
|31,62
|-1,31
|50,71
|Galatasaray Sportif
|3,83
|-0,26
|-5,43
|Garanti Bankası
|10,06
|0,10
|-2,99
|Garanti Faktoring
|12,08
|-1,39
|8,54
|Garanti Yat. Ort.
|3,45
|-0,58
|6,81
|Gedik Y. Men. Değ.
|30,22
|5,59
|139,84
|Gediz Ambalaj
|41,82
|0,29
|56,04
|Gentaş
|6,11
|-0,16
|2,86
|Gersan Elektrik
|7,69
|-1,03
|25,24
|Global Men. Değ.
|9,24
|-0,43
|53,74
|Global Yat. Holding
|5,89
|-0,84
|25,85
|Good-Year
|9,76
|0,83
|16,75
|Göltaş Çimento
|71,90
|-4,13
|74,26
|Gözde Girişim
|7,25
|-0,96
|-9,15
|GSD Denizcilik
|6,92
|-2,26
|37,30
|GSD Holding
|2,71
|-0,37
|7,97
|Gübre Fabrik.
|77,90
|6,49
|-9,47
|Güler Yat. Holding
|11,15
|2,48
|2,58
|Halk GMYO
|3,66
|2,23
|14,02
|Hatay Tekstil
|24,48
|0,00
|75,48
|Hedef Girişim
|4,41
|-0,68
|28,70
|Hektaş
|27,54
|-0,86
|44,42
|HUB Girişim
|18,12
|-0,38
|-0,44
|Hürriyet Gzt.
|2,56
|1,59
|21,90
|ICBC Turkey Bank
|7,08
|3,51
|8,92
|İdealist Danışmanlık
|25,10
|-7,04
|86,48
|İdealist GMYO
|11,25
|-1,75
|65,44
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|0,00
|-2,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|0,00
|12,00
|İhlas Gazetecilik
|3,83
|-0,26
|-5,67
|İhlas Holding
|1,06
|-1,85
|-5,58
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-0,89
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|22,12
|0,18
|15,63
|Info Yatırım
|7,25
|0,00
|12,40
|İntema
|69,00
|-1,50
|72,93
|Inveo Yatırım Holding
|191,20
|5,52
|332,38
|İpek Doğal Enerji
|17,38
|6,17
|32,87
|İskenderun Demir Çelik
|11,69
|0,00
|15,63
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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