Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

16.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,98-1,243,10
Acıpayam Selüloz22,540,5431,66
Adel Kalemcilik29,481,31-13,89
Adese Alışveriş Ticaret3,18-0,9313,57
Afyon Çimento5,361,904,89
Ak Enerji2,210,000,00
Akbank6,740,60-2,74
Akçansa20,420,9923,46
Akdeniz Yatırım Hold.2,25-1,32-6,37
Akfen GMYO4,63-1,07-4,73
Akın Tekstil53,553,1868,61
Akiş GMYO3,73-1,065,67
Akmerkez GMYO74,10-2,5015,08
Aksa16,90-0,6515,83
Aksa Enerji11,562,3055,38
Aksigorta9,852,935,91
Aksu Enerji15,361,258,78
Alarko Carrıer500,00-2,1537,02
Alarko GMYO26,70-0,072,06
Alarko Holding11,791,1136,46
Albaraka Türk2,371,7222,16
Alcatel Lucent Teletaş33,481,2712,88
Alkim Kağıt21,20-0,8456,48
Alkim Kimya19,02-0,4730,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,951,7234,70
Altınyunus Çeşme91,853,6783,85
Anadolu Efes26,400,0813,89
Anadolu Grubu Holding32,000,3121,62
Anadolu Hayat Emek.10,25-0,3918,22
Anadolu Isuzu21,10-0,8517,22
Anadolu Sigorta8,310,0010,07
Anel Elektrik4,57-3,1844,16
Arçelik33,78-0,7611,12
ARD Bilişim Teknolojileri60,45-2,2625,73
Arena Bilgisayar58,60-1,6870,35
Armada Bilgisayar68,00-1,5938,55
Arsan Tekstil8,540,0017,15
Artı Yatırım Holding7,080,0022,07
Arzum Ev Aletleri23,920,42-2,84
Aselsan17,73-0,62-2,85
Ata GMYO6,542,1918,69
Atakule GMYO4,04-3,3560,32
Atlantis Yatırım Holding8,398,9650,90
Atlas Yat. Ort.1,84-1,085,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,80-0,114,32
Avrasya GMYO5,591,0837,68
Avrasya Petrol ve Tur.3,36-2,615,00
Avrupa Yatırım Holding6,150,332,50
Ayen Enerji7,636,7141,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,20-0,3816,30
Aygaz17,160,1817,13
Bagfaş27,502,3137,50
Bak Ambalaj27,86-2,7937,92
Balatacılar Balatacılık10,8910,0032,16
Bantaş Ambalaj5,70-0,5221,54
Banvit54,000,373,85
Baştaş Başkent Çimento17,300,00-0,40
Batı Çimento12,159,95157,96
Batısöke Çimento3,698,5351,23
Bayrak Taban Sanayi12,813,3120,74
Bera Holding27,622,4536,19
Berkosan Yalıtım10,560,4818,39
Beşiktaş Futbol Yat.3,97-2,22-1,73
Beyaz Filo16,190,3159,04
Bilici Yatırım7,15-1,527,68
Bim Mağazalar69,10-0,29-6,03
Birko Mensucat1,171,745,41
Birlik Mensucat3,338,12-3,76
Bizim Mağazaları15,64-0,061,82
Borusan Mannesmann32,761,4217,84
Borusan Yat. Paz.476,50-0,944,29
Bosch Fren Sistemleri1.258,000,161,54
Bossa20,600,7815,41
Brisa28,781,6244,33
Burçelik25,48-0,8621,22
Burçelik Vana45,581,20-8,22
Bursa Çimento4,73-0,84-4,97
Carrefoursa70,05-1,06-2,44
Casa Emtia Petrol186,009,7375,47
Ceo Event Medya7,160,2811,35
Coca Cola İçecek81,702,9024,16
Cosmos Yat. Holding13,296,3264,89
Credıtwest Faktorıng6,050,673,07
Çelebi172,00-1,71-5,77
Çelik Halat9,22-1,811,35
Çemaş Döküm2,26-0,885,12
Çemtaş17,532,6310,24
Çimbeton381,00-1,6528,50
Çimentaş51,95-0,1043,67
Çimsa24,001,1034,83
Çuhadaroğlu Metal8,410,248,80
Dagi Giyim8,65-0,807,19
Dagi Yatırım Holding16,710,0629,53
Dardanel33,660,000,48
Datagate Bilgisayar17,830,4510,68
Demısaş Döküm7,451,0912,71
Denge Holding8,50-9,5755,11
Deniz GMYO6,25-1,8882,75
Derimod12,096,8024,13
Derlüks Deri9,420,326,80
Desa Deri13,120,1534,70
Despec Bilgisayar14,390,0010,18
Deva Holding34,403,5542,50
Dinamik Isı Makina Yalıtım20,367,5087,65
Diriteks Diriliş Tekstil10,750,56188,20
Ditaş Doğan49,92-0,7652,75
DO-CO529,00-0,92-16,03
Doğan Burda21,02-0,28-6,33
Doğan Holding3,560,5615,96
Doğtaş Kelebek Mobilya2,750,0018,08
Doğusan5,600,1827,85
Doğuş GMYO10,700,0030,97
Doğuş Otomotiv36,12-2,3825,68
Döktaş Dökümcülük35,50-0,7815,94
Duran Doğan Basım13,381,5227,55
Dyo Boya15,004,0232,04
Eczacıbaşı İlaç8,311,7111,39
Eczacıbaşı Yatırım51,954,3287,27
Edip Gayrimenkul3,71-0,5411,75
Ege Endüstri1.711,70-0,12-0,90
Ege Gübre237,400,7263,50
Ege Profil42,202,6810,36
Ege Seramik14,053,3136,54
Egeplast41,580,0024,86
Ekiz Kimya9,56-9,9834,08
Emek Elektrik5,03-0,40-15,03
Eminiş Ambalaj35,780,00-2,88
Emlak Konut GMYO2,591,9721,03
Enerjisa Enerji12,510,160,00
Enka İnşaat7,780,135,56
Erbosan74,104,0080,73
Ereğli Demir Çelik14,95-1,520,13
Ersu Gıda4,98-0,200,81
Escort Teknoloji7,47-0,4013,70
Esenboğa Elektrik40,70-2,07113,87
Etiler Gıda6,403,2360,80
Euro Kapital Yat. Ort.4,010,754,16
Euro Trend Yat. Ort.4,32-1,8220,00
Euro Yat. Ort.4,73-0,634,88
Euro Yatırım Holding3,92-0,7638,03
Fade Gıda9,66-1,2356,06
Fenerbahçe Futbol33,68-0,9413,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,99-0,719,73
F-M İzmit Piston199,200,6160,26
Fonet Bilgi Teknolojileri15,10-0,4015,89
Ford Otosan160,40-0,7427,30
Formet Celik Kapi Sanayi4,400,00-7,37
Frigo Pak Gıda31,62-1,3150,71
Galatasaray Sportif3,83-0,26-5,43
Garanti Bankası10,060,10-2,99
Garanti Faktoring12,08-1,398,54
Garanti Yat. Ort.3,45-0,586,81
Gedik Y. Men. Değ.30,225,59139,84
Gediz Ambalaj41,820,2956,04
Gentaş6,11-0,162,86
Gersan Elektrik7,69-1,0325,24
Global Men. Değ.9,24-0,4353,74
Global Yat. Holding5,89-0,8425,85
Good-Year9,760,8316,75
Göltaş Çimento71,90-4,1374,26
Gözde Girişim7,25-0,96-9,15
GSD Denizcilik6,92-2,2637,30
GSD Holding2,71-0,377,97
Gübre Fabrik.77,906,49-9,47
Güler Yat. Holding11,152,482,58
Halk GMYO3,662,2314,02
Hatay Tekstil24,480,0075,48
Hedef Girişim4,41-0,6828,70
Hektaş27,54-0,8644,42
HUB Girişim18,12-0,38-0,44
Hürriyet Gzt.2,561,5921,90
ICBC Turkey Bank7,083,518,92
İdealist Danışmanlık25,10-7,0486,48
İdealist GMYO11,25-1,7565,44
İhlas Ev Aletleri1,840,00-2,13
İhlas Gayrimenkul1,400,0012,00
İhlas Gazetecilik3,83-0,26-5,67
İhlas Holding1,06-1,85-5,58
İhlas Yayın Holding1,11-0,89-2,63
İndeks Bilgisayar22,120,1815,63
Info Yatırım7,250,0012,40
İntema69,00-1,5072,93
Inveo Yatırım Holding191,205,52332,38
İpek Doğal Enerji17,386,1732,87
İskenderun Demir Çelik11,690,0015,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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