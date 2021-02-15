Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

15.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:07
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,900,382,07
Acıpayam Selüloz22,760,3532,94
Adel Kalemcilik29,260,21-14,53
Adese Alışveriş Ticaret3,17-0,3113,21
Afyon Çimento5,251,352,74
Ak Enerji2,220,000,45
Akbank6,700,90-3,32
Akçansa20,340,6922,97
Akdeniz Yatırım Hold.2,29-0,43-4,71
Akfen GMYO4,570,00-5,97
Akın Tekstil52,300,0064,67
Akiş GMYO3,784,137,08
Akmerkez GMYO74,704,9216,01
Aksa16,815,1915,22
Aksa Enerji11,35-0,4452,55
Aksigorta9,530,422,47
Aksu Enerji15,22-1,687,79
Alarko Carrıer525,100,5743,90
Alarko GMYO27,303,804,36
Alarko Holding11,421,1532,18
Albaraka Türk2,281,7917,53
Alcatel Lucent Teletaş32,521,259,64
Alkim Kağıt21,62-0,9259,58
Alkim Kimya19,130,4231,59
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,950,0034,70
Altınyunus Çeşme93,250,8186,65
Anadolu Efes25,741,3411,04
Anadolu Grubu Holding30,643,5816,45
Anadolu Hayat Emek.10,351,4719,38
Anadolu Isuzu20,761,1715,33
Anadolu Sigorta8,29-0,129,80
Anel Elektrik4,696,3547,95
Arçelik34,121,2512,24
ARD Bilişim Teknolojileri59,050,9422,82
Arena Bilgisayar60,50-1,7975,87
Armada Bilgisayar71,651,6345,99
Arsan Tekstil8,391,4515,09
Artı Yatırım Holding7,15-0,5623,28
Arzum Ev Aletleri23,761,02-3,49
Aselsan17,820,96-2,36
Ata GMYO6,44-0,1616,88
Atakule GMYO4,251,6768,65
Atlantis Yatırım Holding7,649,1437,41
Atlas Yat. Ort.1,890,538,00
AvivaSA Emeklilik Hayat18,790,374,27
Avrasya GMYO5,593,7137,68
Avrasya Petrol ve Tur.3,261,241,87
Avrupa Yatırım Holding6,22-1,743,67
Ayen Enerji7,250,4234,01
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,702,0111,89
Aygaz17,17-1,1517,20
Bagfaş27,021,4335,10
Bak Ambalaj29,782,4847,43
Balatacılar Balatacılık9,9010,0020,15
Bantaş Ambalaj5,561,4618,55
Banvit53,05-1,392,02
Baştaş Başkent Çimento17,300,00-0,40
Batı Çimento10,88-1,81131,00
Batısöke Çimento3,420,5940,16
Bayrak Taban Sanayi12,052,2913,57
Bera Holding26,001,5628,21
Berkosan Yalıtım10,000,6012,11
Beşiktaş Futbol Yat.4,15-0,482,72
Beyaz Filo16,55-0,4262,57
Bilici Yatırım7,35-3,0310,69
Bim Mağazalar69,450,73-5,56
Birko Mensucat1,18-3,286,31
Birlik Mensucat3,000,00-13,29
Bizim Mağazaları15,710,002,28
Borusan Mannesmann32,740,4917,77
Borusan Yat. Paz.487,900,086,78
Bosch Fren Sistemleri1.262,900,971,94
Bossa20,64-0,2915,63
Brisa28,425,8942,53
Burçelik25,760,3122,55
Burçelik Vana45,060,13-9,26
Bursa Çimento4,79-3,29-3,77
Carrefoursa71,000,00-1,11
Casa Emtia Petrol166,000,0056,60
Ceo Event Medya7,170,7011,51
Coca Cola İçecek78,50-1,3819,30
Cosmos Yat. Holding12,70-1,5557,57
Credıtwest Faktorıng5,900,850,51
Çelebi176,304,38-3,41
Çelik Halat9,571,505,19
Çemaş Döküm2,251,354,65
Çemtaş17,310,588,86
Çimbeton396,00-0,2833,56
Çimentaş55,006,1852,10
Çimsa24,001,2734,83
Çuhadaroğlu Metal8,460,009,44
Dagi Giyim8,842,319,54
Dagi Yatırım Holding16,722,6429,61
Dardanel34,48-1,432,93
Datagate Bilgisayar17,642,149,50
Demısaş Döküm7,520,9413,77
Denge Holding9,393,7671,35
Deniz GMYO6,457,5088,60
Derimod11,390,2616,94
Derlüks Deri9,531,608,05
Desa Deri13,22-2,3635,73
Despec Bilgisayar13,98-0,857,04
Deva Holding33,004,1036,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,593,1180,55
Diriteks Diriliş Tekstil10,669,67185,79
Ditaş Doğan50,904,5255,75
DO-CO532,601,06-15,46
Doğan Burda21,200,00-5,53
Doğan Holding3,55-0,8415,64
Doğtaş Kelebek Mobilya2,770,7318,94
Doğusan5,550,1826,71
Doğuş GMYO10,756,0231,58
Doğuş Otomotiv35,860,7924,77
Döktaş Dökümcülük35,920,0017,31
Duran Doğan Basım13,434,8428,03
Dyo Boya13,654,1220,16
Eczacıbaşı İlaç8,130,628,98
Eczacıbaşı Yatırım46,902,9469,07
Edip Gayrimenkul3,783,0013,86
Ege Endüstri1.681,200,54-2,67
Ege Gübre242,004,1366,67
Ege Profil41,342,588,11
Ege Seramik13,571,1931,88
Egeplast41,5810,0024,86
Ekiz Kimya10,62-9,9248,95
Emek Elektrik5,070,20-14,36
Eminiş Ambalaj36,00-1,64-2,28
Emlak Konut GMYO2,530,4018,22
Enerjisa Enerji12,552,870,32
Enka İnşaat7,791,835,70
Erbosan71,259,9573,78
Ereğli Demir Çelik15,271,062,28
Ersu Gıda4,990,601,01
Escort Teknoloji7,460,1313,55
Esenboğa Elektrik42,464,58123,12
Etiler Gıda6,022,0351,26
Euro Kapital Yat. Ort.4,071,755,71
Euro Trend Yat. Ort.4,48-2,4024,44
Euro Yat. Ort.4,840,627,32
Euro Yatırım Holding3,91-0,2637,68
Fade Gıda9,87-2,8559,45
Fenerbahçe Futbol34,24-0,1715,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,100,8511,46
F-M İzmit Piston198,600,3059,77
Fonet Bilgi Teknolojileri14,940,2014,66
Ford Otosan162,400,0028,89
Formet Celik Kapi Sanayi4,430,00-6,74
Frigo Pak Gıda32,106,1553,00
Galatasaray Sportif3,88-1,02-4,20
Garanti Bankası9,990,71-3,66
Garanti Faktoring12,120,178,89
Garanti Yat. Ort.3,490,588,05
Gedik Y. Men. Değ.28,629,99127,14
Gediz Ambalaj42,86-2,3759,93
Gentaş6,080,662,36
Gersan Elektrik7,880,1328,34
Global Men. Değ.9,460,6457,40
Global Yat. Holding5,900,5126,07
Good-Year9,672,0015,67
Göltaş Çimento73,95-6,5779,23
Gözde Girişim7,424,80-7,02
GSD Denizcilik6,974,9738,29
GSD Holding2,751,859,56
Gübre Fabrik.70,101,37-18,54
Güler Yat. Holding11,01-0,631,29
Halk GMYO3,62-0,2812,77
Hatay Tekstil24,40-1,4574,91
Hedef Girişim4,471,3630,45
Hektaş27,142,1142,32
HUB Girişim18,241,000,22
Hürriyet Gzt.2,531,2020,48
ICBC Turkey Bank6,89-0,726,00
İdealist Danışmanlık27,00-10,00100,59
İdealist GMYO11,409,5167,65
İhlas Ev Aletleri1,850,54-1,60
İhlas Gayrimenkul1,411,4412,80
İhlas Gazetecilik3,830,52-5,67
İhlas Holding1,09-0,91-2,91
İhlas Yayın Holding1,130,89-0,88
İndeks Bilgisayar22,161,2815,84
Info Yatırım7,374,5414,26
İntema69,004,7072,93
Inveo Yatırım Holding181,209,95309,77
İpek Doğal Enerji15,222,2216,36
İskenderun Demir Çelik11,790,0816,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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