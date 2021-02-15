Borsada günün ilk yarısı (1)
15.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:07
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,90
|0,38
|2,07
|Acıpayam Selüloz
|22,76
|0,35
|32,94
|Adel Kalemcilik
|29,26
|0,21
|-14,53
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,17
|-0,31
|13,21
|Afyon Çimento
|5,25
|1,35
|2,74
|Ak Enerji
|2,22
|0,00
|0,45
|Akbank
|6,70
|0,90
|-3,32
|Akçansa
|20,34
|0,69
|22,97
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,29
|-0,43
|-4,71
|Akfen GMYO
|4,57
|0,00
|-5,97
|Akın Tekstil
|52,30
|0,00
|64,67
|Akiş GMYO
|3,78
|4,13
|7,08
|Akmerkez GMYO
|74,70
|4,92
|16,01
|Aksa
|16,81
|5,19
|15,22
|Aksa Enerji
|11,35
|-0,44
|52,55
|Aksigorta
|9,53
|0,42
|2,47
|Aksu Enerji
|15,22
|-1,68
|7,79
|Alarko Carrıer
|525,10
|0,57
|43,90
|Alarko GMYO
|27,30
|3,80
|4,36
|Alarko Holding
|11,42
|1,15
|32,18
|Albaraka Türk
|2,28
|1,79
|17,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,52
|1,25
|9,64
|Alkim Kağıt
|21,62
|-0,92
|59,58
|Alkim Kimya
|19,13
|0,42
|31,59
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,95
|0,00
|34,70
|Altınyunus Çeşme
|93,25
|0,81
|86,65
|Anadolu Efes
|25,74
|1,34
|11,04
|Anadolu Grubu Holding
|30,64
|3,58
|16,45
|Anadolu Hayat Emek.
|10,35
|1,47
|19,38
|Anadolu Isuzu
|20,76
|1,17
|15,33
|Anadolu Sigorta
|8,29
|-0,12
|9,80
|Anel Elektrik
|4,69
|6,35
|47,95
|Arçelik
|34,12
|1,25
|12,24
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,05
|0,94
|22,82
|Arena Bilgisayar
|60,50
|-1,79
|75,87
|Armada Bilgisayar
|71,65
|1,63
|45,99
|Arsan Tekstil
|8,39
|1,45
|15,09
|Artı Yatırım Holding
|7,15
|-0,56
|23,28
|Arzum Ev Aletleri
|23,76
|1,02
|-3,49
|Aselsan
|17,82
|0,96
|-2,36
|Ata GMYO
|6,44
|-0,16
|16,88
|Atakule GMYO
|4,25
|1,67
|68,65
|Atlantis Yatırım Holding
|7,64
|9,14
|37,41
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|0,53
|8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,79
|0,37
|4,27
|Avrasya GMYO
|5,59
|3,71
|37,68
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|1,24
|1,87
|Avrupa Yatırım Holding
|6,22
|-1,74
|3,67
|Ayen Enerji
|7,25
|0,42
|34,01
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,70
|2,01
|11,89
|Aygaz
|17,17
|-1,15
|17,20
|Bagfaş
|27,02
|1,43
|35,10
|Bak Ambalaj
|29,78
|2,48
|47,43
|Balatacılar Balatacılık
|9,90
|10,00
|20,15
|Bantaş Ambalaj
|5,56
|1,46
|18,55
|Banvit
|53,05
|-1,39
|2,02
|Baştaş Başkent Çimento
|17,30
|0,00
|-0,40
|Batı Çimento
|10,88
|-1,81
|131,00
|Batısöke Çimento
|3,42
|0,59
|40,16
|Bayrak Taban Sanayi
|12,05
|2,29
|13,57
|Bera Holding
|26,00
|1,56
|28,21
|Berkosan Yalıtım
|10,00
|0,60
|12,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,15
|-0,48
|2,72
|Beyaz Filo
|16,55
|-0,42
|62,57
|Bilici Yatırım
|7,35
|-3,03
|10,69
|Bim Mağazalar
|69,45
|0,73
|-5,56
|Birko Mensucat
|1,18
|-3,28
|6,31
|Birlik Mensucat
|3,00
|0,00
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|15,71
|0,00
|2,28
|Borusan Mannesmann
|32,74
|0,49
|17,77
|Borusan Yat. Paz.
|487,90
|0,08
|6,78
|Bosch Fren Sistemleri
|1.262,90
|0,97
|1,94
|Bossa
|20,64
|-0,29
|15,63
|Brisa
|28,42
|5,89
|42,53
|Burçelik
|25,76
|0,31
|22,55
|Burçelik Vana
|45,06
|0,13
|-9,26
|Bursa Çimento
|4,79
|-3,29
|-3,77
|Carrefoursa
|71,00
|0,00
|-1,11
|Casa Emtia Petrol
|166,00
|0,00
|56,60
|Ceo Event Medya
|7,17
|0,70
|11,51
|Coca Cola İçecek
|78,50
|-1,38
|19,30
|Cosmos Yat. Holding
|12,70
|-1,55
|57,57
|Credıtwest Faktorıng
|5,90
|0,85
|0,51
|Çelebi
|176,30
|4,38
|-3,41
|Çelik Halat
|9,57
|1,50
|5,19
|Çemaş Döküm
|2,25
|1,35
|4,65
|Çemtaş
|17,31
|0,58
|8,86
|Çimbeton
|396,00
|-0,28
|33,56
|Çimentaş
|55,00
|6,18
|52,10
|Çimsa
|24,00
|1,27
|34,83
|Çuhadaroğlu Metal
|8,46
|0,00
|9,44
|Dagi Giyim
|8,84
|2,31
|9,54
|Dagi Yatırım Holding
|16,72
|2,64
|29,61
|Dardanel
|34,48
|-1,43
|2,93
|Datagate Bilgisayar
|17,64
|2,14
|9,50
|Demısaş Döküm
|7,52
|0,94
|13,77
|Denge Holding
|9,39
|3,76
|71,35
|Deniz GMYO
|6,45
|7,50
|88,60
|Derimod
|11,39
|0,26
|16,94
|Derlüks Deri
|9,53
|1,60
|8,05
|Desa Deri
|13,22
|-2,36
|35,73
|Despec Bilgisayar
|13,98
|-0,85
|7,04
|Deva Holding
|33,00
|4,10
|36,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,59
|3,11
|80,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,66
|9,67
|185,79
|Ditaş Doğan
|50,90
|4,52
|55,75
|DO-CO
|532,60
|1,06
|-15,46
|Doğan Burda
|21,20
|0,00
|-5,53
|Doğan Holding
|3,55
|-0,84
|15,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,77
|0,73
|18,94
|Doğusan
|5,55
|0,18
|26,71
|Doğuş GMYO
|10,75
|6,02
|31,58
|Doğuş Otomotiv
|35,86
|0,79
|24,77
|Döktaş Dökümcülük
|35,92
|0,00
|17,31
|Duran Doğan Basım
|13,43
|4,84
|28,03
|Dyo Boya
|13,65
|4,12
|20,16
|Eczacıbaşı İlaç
|8,13
|0,62
|8,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|46,90
|2,94
|69,07
|Edip Gayrimenkul
|3,78
|3,00
|13,86
|Ege Endüstri
|1.681,20
|0,54
|-2,67
|Ege Gübre
|242,00
|4,13
|66,67
|Ege Profil
|41,34
|2,58
|8,11
|Ege Seramik
|13,57
|1,19
|31,88
|Egeplast
|41,58
|10,00
|24,86
|Ekiz Kimya
|10,62
|-9,92
|48,95
|Emek Elektrik
|5,07
|0,20
|-14,36
|Eminiş Ambalaj
|36,00
|-1,64
|-2,28
|Emlak Konut GMYO
|2,53
|0,40
|18,22
|Enerjisa Enerji
|12,55
|2,87
|0,32
|Enka İnşaat
|7,79
|1,83
|5,70
|Erbosan
|71,25
|9,95
|73,78
|Ereğli Demir Çelik
|15,27
|1,06
|2,28
|Ersu Gıda
|4,99
|0,60
|1,01
|Escort Teknoloji
|7,46
|0,13
|13,55
|Esenboğa Elektrik
|42,46
|4,58
|123,12
|Etiler Gıda
|6,02
|2,03
|51,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,07
|1,75
|5,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,48
|-2,40
|24,44
|Euro Yat. Ort.
|4,84
|0,62
|7,32
|Euro Yatırım Holding
|3,91
|-0,26
|37,68
|Fade Gıda
|9,87
|-2,85
|59,45
|Fenerbahçe Futbol
|34,24
|-0,17
|15,83
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,10
|0,85
|11,46
|F-M İzmit Piston
|198,60
|0,30
|59,77
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,94
|0,20
|14,66
|Ford Otosan
|162,40
|0,00
|28,89
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,43
|0,00
|-6,74
|Frigo Pak Gıda
|32,10
|6,15
|53,00
|Galatasaray Sportif
|3,88
|-1,02
|-4,20
|Garanti Bankası
|9,99
|0,71
|-3,66
|Garanti Faktoring
|12,12
|0,17
|8,89
|Garanti Yat. Ort.
|3,49
|0,58
|8,05
|Gedik Y. Men. Değ.
|28,62
|9,99
|127,14
|Gediz Ambalaj
|42,86
|-2,37
|59,93
|Gentaş
|6,08
|0,66
|2,36
|Gersan Elektrik
|7,88
|0,13
|28,34
|Global Men. Değ.
|9,46
|0,64
|57,40
|Global Yat. Holding
|5,90
|0,51
|26,07
|Good-Year
|9,67
|2,00
|15,67
|Göltaş Çimento
|73,95
|-6,57
|79,23
|Gözde Girişim
|7,42
|4,80
|-7,02
|GSD Denizcilik
|6,97
|4,97
|38,29
|GSD Holding
|2,75
|1,85
|9,56
|Gübre Fabrik.
|70,10
|1,37
|-18,54
|Güler Yat. Holding
|11,01
|-0,63
|1,29
|Halk GMYO
|3,62
|-0,28
|12,77
|Hatay Tekstil
|24,40
|-1,45
|74,91
|Hedef Girişim
|4,47
|1,36
|30,45
|Hektaş
|27,14
|2,11
|42,32
|HUB Girişim
|18,24
|1,00
|0,22
|Hürriyet Gzt.
|2,53
|1,20
|20,48
|ICBC Turkey Bank
|6,89
|-0,72
|6,00
|İdealist Danışmanlık
|27,00
|-10,00
|100,59
|İdealist GMYO
|11,40
|9,51
|67,65
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,54
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|1,44
|12,80
|İhlas Gazetecilik
|3,83
|0,52
|-5,67
|İhlas Holding
|1,09
|-0,91
|-2,91
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,89
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|22,16
|1,28
|15,84
|Info Yatırım
|7,37
|4,54
|14,26
|İntema
|69,00
|4,70
|72,93
|Inveo Yatırım Holding
|181,20
|9,95
|309,77
|İpek Doğal Enerji
|15,22
|2,22
|16,36
|İskenderun Demir Çelik
|11,79
|0,08
|16,62
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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