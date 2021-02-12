Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

12.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,74-1,400,00
Acıpayam Selüloz22,66-1,0532,36
Adel Kalemcilik28,56-0,07-16,58
Adese Alışveriş Ticaret3,05-0,978,93
Afyon Çimento5,18-1,711,37
Ak Enerji2,220,000,45
Akbank6,67-0,45-3,75
Akçansa20,321,4022,85
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-3,13-9,70
Akfen GMYO4,51-1,53-7,20
Akın Tekstil51,85-0,1963,26
Akiş GMYO3,66-1,883,68
Akmerkez GMYO69,902,878,55
Aksa16,191,6310,97
Aksa Enerji11,51-0,1754,70
Aksigorta9,40-1,571,08
Aksu Enerji15,51-2,029,84
Alarko Carrıer523,902,9343,57
Alarko GMYO26,200,150,15
Alarko Holding11,345,0031,25
Albaraka Türk2,25-0,4415,98
Alcatel Lucent Teletaş31,14-0,264,99
Alkim Kağıt21,30-1,8457,22
Alkim Kimya19,11-0,8831,45
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,96-6,0335,16
Altınyunus Çeşme91,60-0,9283,35
Anadolu Efes25,16-0,558,54
Anadolu Grubu Holding29,542,2912,27
Anadolu Hayat Emek.9,99-2,6315,22
Anadolu Isuzu20,50-1,6313,89
Anadolu Sigorta8,29-1,079,80
Anel Elektrik4,294,8935,33
Arçelik33,58-1,3510,46
ARD Bilişim Teknolojileri58,751,3822,19
Arena Bilgisayar58,952,7071,37
Armada Bilgisayar70,200,1443,03
Arsan Tekstil8,22-1,4412,76
Artı Yatırım Holding7,27-2,8125,34
Arzum Ev Aletleri23,20-1,11-5,77
Aselsan17,65-0,79-3,29
Ata GMYO6,36-2,4515,43
Atakule GMYO4,13-5,2863,89
Atlantis Yatırım Holding6,993,7125,72
Atlas Yat. Ort.1,87-3,116,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,98-0,945,32
Avrasya GMYO5,257,1429,31
Avrasya Petrol ve Tur.3,20-0,620,00
Avrupa Yatırım Holding6,31-1,105,17
Ayen Enerji7,36-5,1536,04
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,50-1,5710,13
Aygaz17,37-4,3018,57
Bagfaş26,26-0,9831,30
Bak Ambalaj26,660,9131,98
Balatacılar Balatacılık9,003,459,22
Bantaş Ambalaj5,34-0,3713,86
Banvit53,900,093,65
Baştaş Başkent Çimento17,32-1,03-0,29
Batı Çimento10,90-1,18131,42
Batısöke Çimento3,320,9136,07
Bayrak Taban Sanayi11,521,778,58
Bera Holding25,80-2,2027,22
Berkosan Yalıtım9,90-0,1010,99
Beşiktaş Futbol Yat.3,81-2,06-5,69
Beyaz Filo17,330,1770,24
Bilici Yatırım7,501,0812,95
Bim Mağazalar69,10-1,36-6,03
Birko Mensucat1,261,6113,51
Birlik Mensucat3,002,39-13,29
Bizim Mağazaları15,80-1,062,86
Borusan Mannesmann32,70-0,1817,63
Borusan Yat. Paz.493,00-1,007,90
Bosch Fren Sistemleri1.251,40-0,531,01
Bossa20,22-2,4113,28
Brisa26,86-0,2234,70
Burçelik25,80-1,1522,74
Burçelik Vana46,023,18-7,33
Bursa Çimento12,23-0,971,58
Carrefoursa68,15-0,51-5,08
Casa Emtia Petrol165,003,1355,66
Ceo Event Medya7,03-1,959,33
Coca Cola İçecek76,150,5915,73
Cosmos Yat. Holding12,900,7060,05
Credıtwest Faktorıng5,851,21-0,34
Çelebi170,20-2,18-6,75
Çelik Halat23,26-1,618,59
Çemaş Döküm2,20-1,352,33
Çemtaş17,28-2,548,67
Çimbeton397,600,2534,10
Çimentaş52,00-2,3543,81
Çimsa23,780,7633,60
Çuhadaroğlu Metal8,50-1,739,96
Dagi Giyim8,53-3,075,70
Dagi Yatırım Holding16,30-5,0726,36
Dardanel34,9810,004,42
Datagate Bilgisayar17,16-1,556,52
Demısaş Döküm7,06-0,986,81
Denge Holding9,025,3764,60
Deniz GMYO5,902,9772,51
Derimod11,23-0,7115,30
Derlüks Deri9,43-1,466,92
Desa Deri13,655,9040,14
Despec Bilgisayar13,89-1,776,36
Deva Holding31,503,2830,49
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,557,2480,18
Diriteks Diriliş Tekstil9,44-9,92153,08
Ditaş Doğan49,744,8552,20
DO-CO526,80-1,35-16,38
Doğan Burda21,300,09-5,08
Doğan Holding3,59-2,1816,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,690,0015,50
Doğusan5,641,2628,77
Doğuş GMYO9,74-1,7219,22
Doğuş Otomotiv35,66-2,0324,08
Döktaş Dökümcülük36,040,2217,70
Duran Doğan Basım13,22-1,4926,02
Dyo Boya12,860,8613,20
Eczacıbaşı İlaç8,08-0,748,31
Eczacıbaşı Yatırım44,701,1361,14
Edip Gayrimenkul3,601,418,43
Ege Endüstri1.676,70-0,97-2,93
Ege Gübre234,40-2,8261,43
Ege Profil40,14-2,434,97
Ege Seramik13,24-1,1928,67
Egeplast35,041,925,23
Ekiz Kimya11,79-10,0065,36
Emek Elektrik5,08-0,20-14,19
Eminiş Ambalaj36,98-0,110,38
Emlak Konut GMYO2,55-0,3919,16
Enerjisa Enerji12,051,09-3,68
Enka İnşaat7,66-1,293,93
Erbosan64,95-3,4958,41
Ereğli Demir Çelik15,15-0,981,47
Ersu Gıda4,97-1,000,61
Escort Teknoloji7,43-1,4613,09
Esenboğa Elektrik40,64-3,38113,56
Etiler Gıda6,148,1054,27
Euro Kapital Yat. Ort.4,061,505,45
Euro Trend Yat. Ort.4,592,2327,50
Euro Yat. Ort.4,90-0,418,65
Euro Yatırım Holding3,92-3,9238,03
Fade Gıda10,562,6270,60
Fenerbahçe Futbol33,28-1,2512,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,99-1,839,73
F-M İzmit Piston201,40-2,2362,03
Fonet Bilgi Teknolojileri14,93-0,4014,58
Ford Otosan164,10-0,6730,24
Formet Celik Kapi Sanayi4,42-1,56-6,95
Frigo Pak Gıda29,56-1,0740,90
Galatasaray Sportif3,83-0,26-5,43
Garanti Bankası9,970,30-3,86
Garanti Faktoring11,905,786,92
Garanti Yat. Ort.3,46-0,867,12
Gedik Y. Men. Değ.26,029,97106,51
Gediz Ambalaj43,945,1263,96
Gentaş5,82-0,34-2,02
Gersan Elektrik7,950,7629,48
Global Men. Değ.9,474,5357,57
Global Yat. Holding5,86-1,6825,21
Good-Year9,49-2,0613,52
Göltaş Çimento78,65-1,9990,62
Gözde Girişim7,10-0,98-11,03
GSD Denizcilik6,12-1,9221,43
GSD Holding2,66-1,125,98
Gübre Fabrik.67,70-0,88-21,32
Güler Yat. Holding10,74-3,16-1,20
Halk GMYO3,641,3913,40
Hatay Tekstil24,78-0,4877,63
Hedef Girişim4,41-2,6528,70
Hektaş26,60-1,8539,49
HUB Girişim17,92-1,05-1,54
Hürriyet Gzt.2,571,9822,38
ICBC Turkey Bank7,00-0,997,69
İdealist Danışmanlık32,548,76141,75
İdealist GMYO10,419,9353,09
İhlas Ev Aletleri1,83-1,08-2,66
İhlas Gayrimenkul1,38-2,8210,40
İhlas Gazetecilik3,84-0,78-5,42
İhlas Holding1,05-0,94-6,47
İhlas Yayın Holding1,11-0,89-2,63
İndeks Bilgisayar21,72-0,0913,54
Info Yatırım6,831,195,89
İntema67,507,1469,17
Inveo Yatırım Holding164,809,94272,68
İpek Doğal Enerji14,681,2412,23
İskenderun Demir Çelik11,79-0,9216,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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