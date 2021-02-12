Borsada günün ilk yarısı (1)
12.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,74
|-1,40
|0,00
|Acıpayam Selüloz
|22,66
|-1,05
|32,36
|Adel Kalemcilik
|28,56
|-0,07
|-16,58
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,05
|-0,97
|8,93
|Afyon Çimento
|5,18
|-1,71
|1,37
|Ak Enerji
|2,22
|0,00
|0,45
|Akbank
|6,67
|-0,45
|-3,75
|Akçansa
|20,32
|1,40
|22,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,17
|-3,13
|-9,70
|Akfen GMYO
|4,51
|-1,53
|-7,20
|Akın Tekstil
|51,85
|-0,19
|63,26
|Akiş GMYO
|3,66
|-1,88
|3,68
|Akmerkez GMYO
|69,90
|2,87
|8,55
|Aksa
|16,19
|1,63
|10,97
|Aksa Enerji
|11,51
|-0,17
|54,70
|Aksigorta
|9,40
|-1,57
|1,08
|Aksu Enerji
|15,51
|-2,02
|9,84
|Alarko Carrıer
|523,90
|2,93
|43,57
|Alarko GMYO
|26,20
|0,15
|0,15
|Alarko Holding
|11,34
|5,00
|31,25
|Albaraka Türk
|2,25
|-0,44
|15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,14
|-0,26
|4,99
|Alkim Kağıt
|21,30
|-1,84
|57,22
|Alkim Kimya
|19,11
|-0,88
|31,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,96
|-6,03
|35,16
|Altınyunus Çeşme
|91,60
|-0,92
|83,35
|Anadolu Efes
|25,16
|-0,55
|8,54
|Anadolu Grubu Holding
|29,54
|2,29
|12,27
|Anadolu Hayat Emek.
|9,99
|-2,63
|15,22
|Anadolu Isuzu
|20,50
|-1,63
|13,89
|Anadolu Sigorta
|8,29
|-1,07
|9,80
|Anel Elektrik
|4,29
|4,89
|35,33
|Arçelik
|33,58
|-1,35
|10,46
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,75
|1,38
|22,19
|Arena Bilgisayar
|58,95
|2,70
|71,37
|Armada Bilgisayar
|70,20
|0,14
|43,03
|Arsan Tekstil
|8,22
|-1,44
|12,76
|Artı Yatırım Holding
|7,27
|-2,81
|25,34
|Arzum Ev Aletleri
|23,20
|-1,11
|-5,77
|Aselsan
|17,65
|-0,79
|-3,29
|Ata GMYO
|6,36
|-2,45
|15,43
|Atakule GMYO
|4,13
|-5,28
|63,89
|Atlantis Yatırım Holding
|6,99
|3,71
|25,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,87
|-3,11
|6,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,98
|-0,94
|5,32
|Avrasya GMYO
|5,25
|7,14
|29,31
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|-0,62
|0,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,31
|-1,10
|5,17
|Ayen Enerji
|7,36
|-5,15
|36,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,50
|-1,57
|10,13
|Aygaz
|17,37
|-4,30
|18,57
|Bagfaş
|26,26
|-0,98
|31,30
|Bak Ambalaj
|26,66
|0,91
|31,98
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|3,45
|9,22
|Bantaş Ambalaj
|5,34
|-0,37
|13,86
|Banvit
|53,90
|0,09
|3,65
|Baştaş Başkent Çimento
|17,32
|-1,03
|-0,29
|Batı Çimento
|10,90
|-1,18
|131,42
|Batısöke Çimento
|3,32
|0,91
|36,07
|Bayrak Taban Sanayi
|11,52
|1,77
|8,58
|Bera Holding
|25,80
|-2,20
|27,22
|Berkosan Yalıtım
|9,90
|-0,10
|10,99
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,81
|-2,06
|-5,69
|Beyaz Filo
|17,33
|0,17
|70,24
|Bilici Yatırım
|7,50
|1,08
|12,95
|Bim Mağazalar
|69,10
|-1,36
|-6,03
|Birko Mensucat
|1,26
|1,61
|13,51
|Birlik Mensucat
|3,00
|2,39
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|15,80
|-1,06
|2,86
|Borusan Mannesmann
|32,70
|-0,18
|17,63
|Borusan Yat. Paz.
|493,00
|-1,00
|7,90
|Bosch Fren Sistemleri
|1.251,40
|-0,53
|1,01
|Bossa
|20,22
|-2,41
|13,28
|Brisa
|26,86
|-0,22
|34,70
|Burçelik
|25,80
|-1,15
|22,74
|Burçelik Vana
|46,02
|3,18
|-7,33
|Bursa Çimento
|12,23
|-0,97
|1,58
|Carrefoursa
|68,15
|-0,51
|-5,08
|Casa Emtia Petrol
|165,00
|3,13
|55,66
|Ceo Event Medya
|7,03
|-1,95
|9,33
|Coca Cola İçecek
|76,15
|0,59
|15,73
|Cosmos Yat. Holding
|12,90
|0,70
|60,05
|Credıtwest Faktorıng
|5,85
|1,21
|-0,34
|Çelebi
|170,20
|-2,18
|-6,75
|Çelik Halat
|23,26
|-1,61
|8,59
|Çemaş Döküm
|2,20
|-1,35
|2,33
|Çemtaş
|17,28
|-2,54
|8,67
|Çimbeton
|397,60
|0,25
|34,10
|Çimentaş
|52,00
|-2,35
|43,81
|Çimsa
|23,78
|0,76
|33,60
|Çuhadaroğlu Metal
|8,50
|-1,73
|9,96
|Dagi Giyim
|8,53
|-3,07
|5,70
|Dagi Yatırım Holding
|16,30
|-5,07
|26,36
|Dardanel
|34,98
|10,00
|4,42
|Datagate Bilgisayar
|17,16
|-1,55
|6,52
|Demısaş Döküm
|7,06
|-0,98
|6,81
|Denge Holding
|9,02
|5,37
|64,60
|Deniz GMYO
|5,90
|2,97
|72,51
|Derimod
|11,23
|-0,71
|15,30
|Derlüks Deri
|9,43
|-1,46
|6,92
|Desa Deri
|13,65
|5,90
|40,14
|Despec Bilgisayar
|13,89
|-1,77
|6,36
|Deva Holding
|31,50
|3,28
|30,49
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,55
|7,24
|80,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,44
|-9,92
|153,08
|Ditaş Doğan
|49,74
|4,85
|52,20
|DO-CO
|526,80
|-1,35
|-16,38
|Doğan Burda
|21,30
|0,09
|-5,08
|Doğan Holding
|3,59
|-2,18
|16,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|0,00
|15,50
|Doğusan
|5,64
|1,26
|28,77
|Doğuş GMYO
|9,74
|-1,72
|19,22
|Doğuş Otomotiv
|35,66
|-2,03
|24,08
|Döktaş Dökümcülük
|36,04
|0,22
|17,70
|Duran Doğan Basım
|13,22
|-1,49
|26,02
|Dyo Boya
|12,86
|0,86
|13,20
|Eczacıbaşı İlaç
|8,08
|-0,74
|8,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,70
|1,13
|61,14
|Edip Gayrimenkul
|3,60
|1,41
|8,43
|Ege Endüstri
|1.676,70
|-0,97
|-2,93
|Ege Gübre
|234,40
|-2,82
|61,43
|Ege Profil
|40,14
|-2,43
|4,97
|Ege Seramik
|13,24
|-1,19
|28,67
|Egeplast
|35,04
|1,92
|5,23
|Ekiz Kimya
|11,79
|-10,00
|65,36
|Emek Elektrik
|5,08
|-0,20
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|36,98
|-0,11
|0,38
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|-0,39
|19,16
|Enerjisa Enerji
|12,05
|1,09
|-3,68
|Enka İnşaat
|7,66
|-1,29
|3,93
|Erbosan
|64,95
|-3,49
|58,41
|Ereğli Demir Çelik
|15,15
|-0,98
|1,47
|Ersu Gıda
|4,97
|-1,00
|0,61
|Escort Teknoloji
|7,43
|-1,46
|13,09
|Esenboğa Elektrik
|40,64
|-3,38
|113,56
|Etiler Gıda
|6,14
|8,10
|54,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,06
|1,50
|5,45
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,59
|2,23
|27,50
|Euro Yat. Ort.
|4,90
|-0,41
|8,65
|Euro Yatırım Holding
|3,92
|-3,92
|38,03
|Fade Gıda
|10,56
|2,62
|70,60
|Fenerbahçe Futbol
|33,28
|-1,25
|12,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,99
|-1,83
|9,73
|F-M İzmit Piston
|201,40
|-2,23
|62,03
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,93
|-0,40
|14,58
|Ford Otosan
|164,10
|-0,67
|30,24
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,42
|-1,56
|-6,95
|Frigo Pak Gıda
|29,56
|-1,07
|40,90
|Galatasaray Sportif
|3,83
|-0,26
|-5,43
|Garanti Bankası
|9,97
|0,30
|-3,86
|Garanti Faktoring
|11,90
|5,78
|6,92
|Garanti Yat. Ort.
|3,46
|-0,86
|7,12
|Gedik Y. Men. Değ.
|26,02
|9,97
|106,51
|Gediz Ambalaj
|43,94
|5,12
|63,96
|Gentaş
|5,82
|-0,34
|-2,02
|Gersan Elektrik
|7,95
|0,76
|29,48
|Global Men. Değ.
|9,47
|4,53
|57,57
|Global Yat. Holding
|5,86
|-1,68
|25,21
|Good-Year
|9,49
|-2,06
|13,52
|Göltaş Çimento
|78,65
|-1,99
|90,62
|Gözde Girişim
|7,10
|-0,98
|-11,03
|GSD Denizcilik
|6,12
|-1,92
|21,43
|GSD Holding
|2,66
|-1,12
|5,98
|Gübre Fabrik.
|67,70
|-0,88
|-21,32
|Güler Yat. Holding
|10,74
|-3,16
|-1,20
|Halk GMYO
|3,64
|1,39
|13,40
|Hatay Tekstil
|24,78
|-0,48
|77,63
|Hedef Girişim
|4,41
|-2,65
|28,70
|Hektaş
|26,60
|-1,85
|39,49
|HUB Girişim
|17,92
|-1,05
|-1,54
|Hürriyet Gzt.
|2,57
|1,98
|22,38
|ICBC Turkey Bank
|7,00
|-0,99
|7,69
|İdealist Danışmanlık
|32,54
|8,76
|141,75
|İdealist GMYO
|10,41
|9,93
|53,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|-1,08
|-2,66
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|-2,82
|10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,84
|-0,78
|-5,42
|İhlas Holding
|1,05
|-0,94
|-6,47
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-0,89
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|21,72
|-0,09
|13,54
|Info Yatırım
|6,83
|1,19
|5,89
|İntema
|67,50
|7,14
|69,17
|Inveo Yatırım Holding
|164,80
|9,94
|272,68
|İpek Doğal Enerji
|14,68
|1,24
|12,23
|İskenderun Demir Çelik
|11,79
|-0,92
|16,62
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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