Borsada günün ilk yarısı (1)
11.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,91
|-0,88
|2,20
|Acıpayam Selüloz
|23,18
|1,40
|35,40
|Adel Kalemcilik
|28,40
|0,28
|-17,04
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|0,33
|9,64
|Afyon Çimento
|5,32
|1,33
|4,11
|Ak Enerji
|2,25
|-0,44
|1,81
|Akbank
|6,78
|-0,59
|-2,16
|Akçansa
|20,46
|-1,25
|23,70
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,28
|-3,25
|-5,12
|Akfen GMYO
|4,62
|-0,65
|-4,94
|Akın Tekstil
|53,45
|1,71
|68,29
|Akiş GMYO
|3,85
|3,49
|9,07
|Akmerkez GMYO
|67,70
|1,65
|5,14
|Aksa
|15,60
|2,16
|6,92
|Aksa Enerji
|11,44
|-1,63
|53,76
|Aksigorta
|9,58
|-0,31
|3,01
|Aksu Enerji
|16,01
|-1,17
|13,39
|Alarko Carrıer
|521,30
|0,64
|42,86
|Alarko GMYO
|26,50
|1,22
|1,30
|Alarko Holding
|10,76
|0,19
|24,54
|Albaraka Türk
|2,27
|2,25
|17,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,62
|0,32
|6,61
|Alkim Kağıt
|21,90
|-1,35
|61,65
|Alkim Kimya
|19,41
|1,52
|33,52
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,35
|2,76
|52,97
|Altınyunus Çeşme
|93,15
|9,59
|86,45
|Anadolu Efes
|25,72
|0,23
|10,96
|Anadolu Grubu Holding
|29,18
|-1,15
|10,90
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|-0,58
|18,80
|Anadolu Isuzu
|21,00
|2,64
|16,67
|Anadolu Sigorta
|8,38
|0,00
|10,99
|Anel Elektrik
|3,95
|3,13
|24,61
|Arçelik
|34,38
|0,47
|13,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,15
|-1,11
|20,94
|Arena Bilgisayar
|56,65
|1,07
|64,68
|Armada Bilgisayar
|69,05
|-2,20
|40,69
|Arsan Tekstil
|8,46
|-0,59
|16,05
|Artı Yatırım Holding
|7,32
|1,67
|26,21
|Arzum Ev Aletleri
|23,62
|-1,25
|-4,06
|Aselsan
|17,96
|-0,06
|-1,59
|Ata GMYO
|6,69
|-1,76
|21,42
|Atakule GMYO
|4,34
|1,64
|72,22
|Atlantis Yatırım Holding
|6,70
|3,08
|20,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,94
|-2,51
|10,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,26
|0,42
|6,87
|Avrasya GMYO
|4,68
|4,93
|15,27
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,20
|1,91
|0,00
|Avrupa Yatırım Holding
|6,47
|-0,77
|7,83
|Ayen Enerji
|7,13
|0,99
|31,79
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,08
|-9,99
|6,43
|Aygaz
|17,87
|1,65
|21,98
|Bagfaş
|27,16
|0,30
|35,80
|Bak Ambalaj
|25,74
|-0,77
|27,43
|Balatacılar Balatacılık
|8,20
|2,76
|-0,49
|Bantaş Ambalaj
|5,46
|-0,55
|16,42
|Banvit
|53,95
|0,00
|3,75
|Baştaş Başkent Çimento
|17,63
|0,00
|1,50
|Batı Çimento
|11,06
|-0,72
|134,82
|Batısöke Çimento
|3,32
|3,75
|36,07
|Bayrak Taban Sanayi
|11,13
|0,45
|4,90
|Bera Holding
|26,72
|8,53
|31,76
|Berkosan Yalıtım
|10,07
|-0,40
|12,89
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,89
|0,52
|-3,71
|Beyaz Filo
|16,48
|4,70
|61,89
|Bilici Yatırım
|7,40
|-0,54
|11,45
|Bim Mağazalar
|70,60
|-0,91
|-3,99
|Birko Mensucat
|1,21
|5,22
|9,01
|Birlik Mensucat
|2,96
|0,34
|-14,45
|Bizim Mağazaları
|16,34
|-1,86
|6,38
|Borusan Mannesmann
|32,98
|-1,26
|18,63
|Borusan Yat. Paz.
|506,30
|-2,07
|10,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.276,50
|0,59
|3,04
|Bossa
|20,12
|0,20
|12,72
|Brisa
|26,50
|0,68
|32,90
|Burçelik
|26,06
|1,32
|23,98
|Burçelik Vana
|44,80
|0,00
|-9,79
|Bursa Çimento
|12,64
|3,02
|4,98
|Carrefoursa
|68,70
|1,10
|-4,32
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|3,56
|50,94
|Ceo Event Medya
|7,18
|-0,42
|11,66
|Coca Cola İçecek
|75,60
|-0,85
|14,89
|Cosmos Yat. Holding
|13,50
|6,55
|67,49
|Credıtwest Faktorıng
|5,76
|3,78
|-1,87
|Çelebi
|176,50
|-1,62
|-3,30
|Çelik Halat
|23,42
|-1,51
|9,34
|Çemaş Döküm
|2,24
|-0,44
|4,19
|Çemtaş
|17,70
|2,31
|11,31
|Çimbeton
|389,80
|-0,66
|31,47
|Çimentaş
|55,60
|0,00
|53,76
|Çimsa
|23,90
|-0,50
|34,27
|Çuhadaroğlu Metal
|8,45
|1,08
|9,31
|Dagi Giyim
|8,89
|-1,33
|10,16
|Dagi Yatırım Holding
|17,89
|-2,51
|38,68
|Dardanel
|30,10
|-5,76
|-10,15
|Datagate Bilgisayar
|17,69
|-0,06
|9,81
|Demısaş Döküm
|7,45
|2,34
|12,71
|Denge Holding
|8,56
|9,88
|56,20
|Deniz GMYO
|5,99
|-2,12
|75,15
|Derimod
|10,67
|-0,56
|9,55
|Derlüks Deri
|9,67
|-0,10
|9,64
|Desa Deri
|12,96
|0,93
|33,06
|Despec Bilgisayar
|14,10
|-0,70
|7,96
|Deva Holding
|30,76
|-0,77
|27,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,04
|2,77
|57,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,80
|9,98
|189,54
|Ditaş Doğan
|50,20
|-3,18
|53,61
|DO-CO
|538,10
|-0,35
|-14,59
|Doğan Burda
|21,46
|1,42
|-4,37
|Doğan Holding
|3,59
|2,28
|16,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|0,36
|18,08
|Doğusan
|5,37
|0,56
|22,60
|Doğuş GMYO
|9,94
|-0,10
|21,66
|Doğuş Otomotiv
|36,22
|2,84
|26,03
|Döktaş Dökümcülük
|35,50
|0,68
|15,94
|Duran Doğan Basım
|13,59
|2,49
|29,55
|Dyo Boya
|12,86
|-0,31
|13,20
|Eczacıbaşı İlaç
|8,16
|0,87
|9,38
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,58
|1,32
|60,71
|Edip Gayrimenkul
|3,56
|-0,84
|7,23
|Ege Endüstri
|1.704,10
|0,26
|-1,34
|Ege Gübre
|257,10
|6,06
|77,07
|Ege Profil
|42,00
|1,50
|9,83
|Ege Seramik
|13,51
|-0,30
|31,29
|Egeplast
|34,00
|2,66
|2,10
|Ekiz Kimya
|12,51
|-10,00
|75,46
|Emek Elektrik
|5,13
|0,98
|-13,34
|Eminiş Ambalaj
|37,96
|-0,05
|3,04
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|-1,14
|21,50
|Enerjisa Enerji
|11,85
|0,25
|-5,28
|Enka İnşaat
|7,80
|0,13
|5,83
|Erbosan
|67,85
|1,95
|65,49
|Ereğli Demir Çelik
|15,35
|1,99
|2,81
|Ersu Gıda
|5,03
|0,00
|1,82
|Escort Teknoloji
|7,65
|0,00
|16,44
|Esenboğa Elektrik
|40,94
|7,06
|115,13
|Etiler Gıda
|5,53
|6,96
|38,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,07
|-3,10
|5,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,61
|-1,50
|28,06
|Euro Yat. Ort.
|4,98
|1,63
|10,42
|Euro Yatırım Holding
|3,94
|2,34
|38,73
|Fade Gıda
|9,94
|3,87
|60,58
|Fenerbahçe Futbol
|34,04
|1,07
|15,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,18
|-0,97
|12,72
|F-M İzmit Piston
|199,50
|6,51
|60,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,13
|-1,05
|16,12
|Ford Otosan
|172,60
|7,20
|36,98
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,53
|-0,22
|-4,63
|Frigo Pak Gıda
|29,50
|-0,07
|40,61
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-2,29
|-5,19
|Garanti Bankası
|10,06
|-1,18
|-2,99
|Garanti Faktoring
|11,32
|-0,79
|1,71
|Garanti Yat. Ort.
|3,52
|-0,85
|8,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,96
|3,54
|90,16
|Gediz Ambalaj
|38,76
|-2,22
|44,63
|Gentaş
|5,82
|-0,34
|-2,02
|Gersan Elektrik
|7,91
|0,00
|28,83
|Global Men. Değ.
|9,23
|1,10
|53,58
|Global Yat. Holding
|6,01
|0,17
|28,42
|Good-Year
|9,47
|2,71
|13,28
|Göltaş Çimento
|82,60
|-0,78
|100,19
|Gözde Girişim
|7,27
|-0,14
|-8,90
|GSD Denizcilik
|6,33
|-1,09
|25,60
|GSD Holding
|2,72
|-0,73
|8,37
|Gübre Fabrik.
|69,10
|0,36
|-19,70
|Güler Yat. Holding
|10,78
|1,51
|-0,83
|Halk GMYO
|3,63
|-1,63
|13,08
|Hatay Tekstil
|25,60
|3,90
|83,51
|Hedef Girişim
|4,44
|3,50
|29,58
|Hektaş
|27,38
|0,15
|43,58
|HUB Girişim
|18,16
|0,22
|-0,22
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|-1,56
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|7,13
|0,42
|9,69
|İdealist Danışmanlık
|29,92
|10,00
|122,29
|İdealist GMYO
|8,95
|3,95
|31,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-0,54
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-0,70
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|3,82
|0,00
|-5,91
|İhlas Holding
|1,04
|-0,95
|-7,36
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|21,72
|-0,46
|13,54
|Info Yatırım
|6,71
|-0,59
|4,03
|İntema
|63,00
|0,40
|57,89
|Inveo Yatırım Holding
|150,00
|0,07
|239,21
|İpek Doğal Enerji
|13,58
|-0,15
|3,82
|İskenderun Demir Çelik
|11,87
|0,68
|17,41
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500