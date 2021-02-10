Borsada günün ilk yarısı (1)
10.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:33
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,97
|3,37
|2,97
|Acıpayam Selüloz
|22,96
|1,06
|34,11
|Adel Kalemcilik
|28,54
|-0,56
|-16,63
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|0,00
|9,64
|Afyon Çimento
|5,28
|0,38
|3,33
|Ak Enerji
|2,28
|0,44
|3,17
|Akbank
|6,83
|0,00
|-1,44
|Akçansa
|20,72
|1,17
|25,27
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,18
|0,00
|0,19
|Akfen GMYO
|4,57
|0,88
|-5,97
|Akın Tekstil
|53,00
|2,81
|66,88
|Akiş GMYO
|3,70
|0,82
|4,82
|Akmerkez GMYO
|66,85
|0,45
|3,82
|Aksa
|14,94
|-0,27
|2,40
|Aksa Enerji
|11,73
|-0,76
|57,66
|Aksigorta
|9,62
|-0,31
|3,44
|Aksu Enerji
|15,59
|-0,70
|10,41
|Alarko Carrıer
|529,90
|0,93
|45,22
|Alarko GMYO
|26,38
|1,00
|0,84
|Alarko Holding
|10,90
|2,25
|26,16
|Albaraka Türk
|2,20
|-0,45
|13,40
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,78
|2,78
|7,15
|Alkim Kağıt
|22,62
|6,00
|66,96
|Alkim Kimya
|19,22
|1,69
|32,21
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,20
|1,59
|46,12
|Altınyunus Çeşme
|87,45
|-0,06
|75,04
|Anadolu Efes
|25,62
|0,31
|10,53
|Anadolu Grubu Holding
|29,66
|-0,80
|12,73
|Anadolu Hayat Emek.
|10,35
|-0,48
|19,38
|Anadolu Isuzu
|20,54
|0,00
|14,11
|Anadolu Sigorta
|8,35
|-0,24
|10,60
|Anel Elektrik
|3,91
|0,26
|23,34
|Arçelik
|34,24
|0,29
|12,63
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,00
|1,58
|20,63
|Arena Bilgisayar
|56,20
|-1,58
|63,37
|Armada Bilgisayar
|70,45
|-2,15
|43,54
|Arsan Tekstil
|8,54
|3,26
|17,15
|Artı Yatırım Holding
|7,43
|0,00
|28,10
|Arzum Ev Aletleri
|24,02
|-0,17
|-2,44
|Aselsan
|18,10
|0,22
|-0,82
|Ata GMYO
|6,68
|0,75
|21,23
|Atakule GMYO
|4,05
|-2,41
|60,71
|Atlantis Yatırım Holding
|6,45
|0,78
|16,01
|Atlas Yat. Ort.
|2,00
|0,50
|14,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,27
|1,90
|6,93
|Avrasya GMYO
|4,45
|0,23
|9,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,15
|-0,32
|-1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,60
|1,54
|10,00
|Ayen Enerji
|7,08
|-1,80
|30,87
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,49
|0,67
|18,85
|Aygaz
|17,70
|-0,34
|20,82
|Bagfaş
|27,16
|2,72
|35,80
|Bak Ambalaj
|24,44
|0,16
|20,99
|Balatacılar Balatacılık
|7,99
|2,96
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|5,45
|2,83
|16,20
|Banvit
|53,95
|0,00
|3,75
|Baştaş Başkent Çimento
|17,50
|-1,13
|0,75
|Batı Çimento
|11,38
|-3,56
|141,61
|Batısöke Çimento
|3,27
|0,00
|34,02
|Bayrak Taban Sanayi
|11,42
|-0,17
|7,63
|Bera Holding
|25,38
|-1,63
|25,15
|Berkosan Yalıtım
|10,10
|-0,98
|13,23
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,87
|2,11
|-4,21
|Beyaz Filo
|14,90
|4,12
|46,37
|Bilici Yatırım
|7,42
|1,09
|11,75
|Bim Mağazalar
|71,15
|1,07
|-3,24
|Birko Mensucat
|1,14
|1,79
|2,70
|Birlik Mensucat
|3,05
|1,67
|-11,85
|Bizim Mağazaları
|16,74
|-0,65
|8,98
|Borusan Mannesmann
|33,76
|0,48
|21,44
|Borusan Yat. Paz.
|528,60
|0,69
|15,69
|Bosch Fren Sistemleri
|1.291,20
|3,20
|4,22
|Bossa
|20,86
|0,00
|16,86
|Brisa
|26,06
|0,54
|30,69
|Burçelik
|26,12
|2,03
|24,26
|Burçelik Vana
|44,88
|0,00
|-9,63
|Bursa Çimento
|12,36
|3,00
|2,66
|Carrefoursa
|68,80
|-0,65
|-4,18
|Casa Emtia Petrol
|160,40
|0,25
|51,32
|Ceo Event Medya
|7,28
|1,68
|13,22
|Coca Cola İçecek
|75,60
|2,30
|14,89
|Cosmos Yat. Holding
|13,50
|-1,46
|67,49
|Credıtwest Faktorıng
|5,53
|-0,54
|-5,79
|Çelebi
|178,10
|1,54
|-2,42
|Çelik Halat
|23,68
|0,85
|10,55
|Çemaş Döküm
|2,29
|0,00
|6,51
|Çemtaş
|17,54
|-0,34
|10,31
|Çimbeton
|398,20
|-1,36
|34,30
|Çimentaş
|59,20
|9,83
|63,72
|Çimsa
|24,36
|-0,25
|36,85
|Çuhadaroğlu Metal
|8,38
|0,60
|8,41
|Dagi Giyim
|9,10
|-2,57
|12,76
|Dagi Yatırım Holding
|17,85
|5,12
|38,37
|Dardanel
|32,00
|1,20
|-4,48
|Datagate Bilgisayar
|17,72
|-0,23
|9,99
|Demısaş Döküm
|7,17
|1,41
|8,47
|Denge Holding
|8,81
|1,85
|60,77
|Deniz GMYO
|6,13
|-3,46
|79,24
|Derimod
|10,83
|-0,18
|11,19
|Derlüks Deri
|9,86
|0,72
|11,79
|Desa Deri
|12,68
|0,40
|30,18
|Despec Bilgisayar
|14,39
|0,91
|10,18
|Deva Holding
|32,44
|9,89
|34,38
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,59
|0,36
|52,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|12,00
|9,99
|221,72
|Ditaş Doğan
|50,85
|7,87
|55,60
|DO-CO
|553,00
|0,93
|-12,22
|Doğan Burda
|21,44
|-0,28
|-4,46
|Doğan Holding
|3,56
|0,56
|15,96
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,77
|-0,36
|18,94
|Doğusan
|5,53
|-0,18
|26,26
|Doğuş GMYO
|10,04
|1,31
|22,89
|Doğuş Otomotiv
|35,46
|0,06
|23,38
|Döktaş Dökümcülük
|35,80
|0,06
|16,92
|Duran Doğan Basım
|13,09
|-1,13
|24,79
|Dyo Boya
|13,07
|0,31
|15,05
|Eczacıbaşı İlaç
|8,29
|3,88
|11,13
|Eczacıbaşı Yatırım
|44,92
|5,64
|61,93
|Edip Gayrimenkul
|3,62
|1,12
|9,04
|Ege Endüstri
|1.709,00
|0,23
|-1,06
|Ege Gübre
|240,00
|8,89
|65,29
|Ege Profil
|42,36
|-0,70
|10,77
|Ege Seramik
|13,76
|0,29
|33,72
|Egeplast
|33,50
|-1,41
|0,60
|Ekiz Kimya
|16,98
|9,97
|138,15
|Emek Elektrik
|5,10
|1,39
|-13,85
|Eminiş Ambalaj
|38,84
|0,00
|5,43
|Emlak Konut GMYO
|2,61
|0,38
|21,96
|Enerjisa Enerji
|12,00
|0,00
|-4,08
|Enka İnşaat
|7,84
|0,51
|6,38
|Erbosan
|66,55
|10,00
|62,32
|Ereğli Demir Çelik
|15,06
|0,53
|0,87
|Ersu Gıda
|5,05
|0,20
|2,23
|Escort Teknoloji
|7,69
|-1,03
|17,05
|Esenboğa Elektrik
|35,32
|1,55
|85,60
|Etiler Gıda
|5,50
|1,85
|38,19
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,15
|-0,48
|7,79
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,74
|-1,25
|31,67
|Euro Yat. Ort.
|5,02
|0,40
|11,31
|Euro Yatırım Holding
|3,89
|-0,51
|36,97
|Fade Gıda
|9,47
|-3,86
|52,99
|Fenerbahçe Futbol
|34,26
|-1,83
|15,90
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,29
|1,67
|14,44
|F-M İzmit Piston
|189,40
|0,42
|52,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,99
|1,28
|15,04
|Ford Otosan
|164,70
|1,23
|30,71
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,49
|0,90
|-5,47
|Frigo Pak Gıda
|29,00
|-2,95
|38,23
|Galatasaray Sportif
|3,89
|2,64
|-3,95
|Garanti Bankası
|10,17
|-0,29
|-1,93
|Garanti Faktoring
|11,39
|-0,96
|2,34
|Garanti Yat. Ort.
|3,47
|-0,86
|7,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,70
|-0,25
|88,10
|Gediz Ambalaj
|39,32
|1,71
|46,72
|Gentaş
|5,94
|-0,83
|0,00
|Gersan Elektrik
|8,03
|1,26
|30,78
|Global Men. Değ.
|9,29
|0,98
|54,58
|Global Yat. Holding
|6,10
|2,69
|30,34
|Good-Year
|9,21
|-1,50
|10,17
|Göltaş Çimento
|76,90
|-3,51
|86,38
|Gözde Girişim
|7,46
|1,50
|-6,52
|GSD Denizcilik
|6,51
|1,56
|29,17
|GSD Holding
|2,78
|4,51
|10,76
|Gübre Fabrik.
|70,20
|1,81
|-18,42
|Güler Yat. Holding
|10,64
|0,09
|-2,12
|Halk GMYO
|3,70
|-1,60
|15,26
|Hatay Tekstil
|24,74
|-3,13
|77,35
|Hedef Girişim
|4,37
|-1,13
|27,53
|Hektaş
|27,60
|1,40
|44,73
|HUB Girişim
|18,29
|-0,33
|0,49
|Hürriyet Gzt.
|2,50
|0,40
|19,05
|ICBC Turkey Bank
|7,13
|-1,93
|9,69
|İdealist Danışmanlık
|27,20
|9,94
|102,08
|İdealist GMYO
|8,65
|-2,26
|27,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,00
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|0,70
|15,20
|İhlas Gazetecilik
|3,85
|-1,03
|-5,17
|İhlas Holding
|1,04
|-2,80
|-7,36
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,89
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|21,00
|0,57
|9,78
|Info Yatırım
|6,80
|-1,31
|5,43
|İntema
|64,00
|0,00
|60,40
|Inveo Yatırım Holding
|149,70
|3,96
|238,53
|İpek Doğal Enerji
|13,42
|0,07
|2,60
|İskenderun Demir Çelik
|12,05
|3,17
|19,19
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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