Borsada günün ilk yarısı (1)
09.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:41
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,76
|-0,39
|0,26
|Acıpayam Selüloz
|23,04
|-0,60
|34,58
|Adel Kalemcilik
|28,70
|-1,37
|-16,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,96
|0,34
|5,71
|Afyon Çimento
|5,30
|-0,38
|3,72
|Ak Enerji
|2,27
|0,89
|2,71
|Akbank
|6,84
|2,55
|-1,30
|Akçansa
|20,90
|-2,15
|26,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,21
|-0,19
|0,77
|Akfen GMYO
|4,55
|-1,94
|-6,38
|Akın Tekstil
|53,00
|-2,66
|66,88
|Akiş GMYO
|3,66
|-0,27
|3,68
|Akmerkez GMYO
|68,20
|1,79
|5,91
|Aksa
|15,12
|1,48
|3,63
|Aksa Enerji
|12,26
|2,42
|64,78
|Aksigorta
|9,61
|-1,44
|3,33
|Aksu Enerji
|15,78
|-2,17
|11,76
|Alarko Carrıer
|538,00
|5,95
|47,44
|Alarko GMYO
|26,44
|-0,68
|1,07
|Alarko Holding
|10,76
|0,00
|24,54
|Albaraka Türk
|2,23
|-0,45
|14,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,04
|0,26
|4,65
|Alkim Kağıt
|21,40
|-0,56
|57,96
|Alkim Kimya
|19,06
|-0,52
|31,11
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,49
|5,44
|59,36
|Altınyunus Çeşme
|90,00
|3,09
|80,14
|Anadolu Efes
|25,54
|0,47
|10,18
|Anadolu Grubu Holding
|29,72
|0,27
|12,96
|Anadolu Hayat Emek.
|10,41
|-0,76
|20,07
|Anadolu Isuzu
|20,62
|0,88
|14,56
|Anadolu Sigorta
|8,29
|-1,31
|9,80
|Anel Elektrik
|4,15
|1,97
|30,91
|Arçelik
|34,08
|-1,50
|12,11
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,10
|-0,35
|18,76
|Arena Bilgisayar
|56,50
|0,98
|64,24
|Armada Bilgisayar
|72,15
|-2,57
|47,00
|Arsan Tekstil
|8,45
|-0,59
|15,91
|Artı Yatırım Holding
|7,67
|-0,13
|32,24
|Arzum Ev Aletleri
|24,44
|0,33
|-0,73
|Aselsan
|17,84
|1,08
|-2,25
|Ata GMYO
|6,65
|0,00
|20,69
|Atakule GMYO
|4,26
|-4,91
|69,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,98
|0,14
|25,54
|Atlas Yat. Ort.
|2,02
|5,21
|15,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,28
|-2,63
|6,98
|Avrasya GMYO
|4,30
|0,23
|5,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,17
|-1,55
|-0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|6,80
|-0,15
|13,33
|Ayen Enerji
|6,77
|-0,44
|25,14
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,37
|0,00
|8,99
|Aygaz
|17,95
|1,58
|22,53
|Bagfaş
|27,38
|-0,44
|36,90
|Bak Ambalaj
|24,40
|2,52
|20,79
|Balatacılar Balatacılık
|7,76
|0,00
|-5,83
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|-0,37
|15,14
|Banvit
|54,60
|3,21
|5,00
|Baştaş Başkent Çimento
|17,51
|0,00
|0,81
|Batı Çimento
|11,25
|-4,09
|138,85
|Batısöke Çimento
|3,25
|-1,81
|33,20
|Bayrak Taban Sanayi
|11,53
|0,09
|8,67
|Bera Holding
|25,56
|-1,54
|26,04
|Berkosan Yalıtım
|10,39
|0,87
|16,48
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,83
|-2,05
|-5,20
|Beyaz Filo
|14,17
|-2,95
|39,19
|Bilici Yatırım
|7,32
|-1,08
|10,24
|Bim Mağazalar
|70,60
|-0,56
|-3,99
|Birko Mensucat
|1,13
|0,00
|1,80
|Birlik Mensucat
|3,10
|3,33
|-10,40
|Bizim Mağazaları
|16,78
|-1,00
|9,24
|Borusan Mannesmann
|34,90
|1,45
|25,54
|Borusan Yat. Paz.
|532,70
|4,66
|16,59
|Bosch Fren Sistemleri
|1.253,00
|-0,15
|1,14
|Bossa
|20,60
|-0,48
|15,41
|Brisa
|26,16
|0,23
|31,19
|Burçelik
|25,92
|-1,44
|23,31
|Burçelik Vana
|44,92
|0,00
|-9,54
|Bursa Çimento
|11,91
|-0,92
|-1,08
|Carrefoursa
|69,80
|0,50
|-2,79
|Casa Emtia Petrol
|160,00
|0,00
|50,94
|Ceo Event Medya
|7,28
|-1,36
|13,22
|Coca Cola İçecek
|74,05
|-0,27
|12,54
|Cosmos Yat. Holding
|13,55
|1,35
|68,11
|Credıtwest Faktorıng
|5,56
|0,36
|-5,28
|Çelebi
|175,40
|9,97
|-3,90
|Çelik Halat
|23,72
|1,45
|10,74
|Çemaş Döküm
|2,32
|0,87
|7,91
|Çemtaş
|17,72
|1,90
|11,44
|Çimbeton
|404,90
|0,57
|36,56
|Çimentaş
|53,90
|9,91
|49,06
|Çimsa
|24,52
|-2,85
|37,75
|Çuhadaroğlu Metal
|8,40
|2,07
|8,67
|Dagi Giyim
|8,94
|3,59
|10,78
|Dagi Yatırım Holding
|16,98
|9,97
|31,63
|Dardanel
|32,08
|-0,06
|-4,24
|Datagate Bilgisayar
|17,63
|0,69
|9,44
|Demısaş Döküm
|7,32
|3,98
|10,74
|Denge Holding
|8,20
|4,06
|49,64
|Deniz GMYO
|6,24
|-4,59
|82,46
|Derimod
|11,08
|0,54
|13,76
|Derlüks Deri
|9,96
|-1,48
|12,93
|Desa Deri
|12,70
|1,28
|30,39
|Despec Bilgisayar
|14,38
|1,27
|10,11
|Deva Holding
|30,02
|-1,44
|24,36
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,76
|-1,70
|54,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|10,91
|9,98
|192,49
|Ditaş Doğan
|46,22
|7,84
|41,43
|DO-CO
|552,70
|3,95
|-12,27
|Doğan Burda
|21,62
|3,54
|-3,65
|Doğan Holding
|3,58
|-2,19
|16,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|-0,70
|21,51
|Doğusan
|5,72
|-1,04
|30,59
|Doğuş GMYO
|10,10
|-0,98
|23,62
|Doğuş Otomotiv
|36,02
|1,46
|25,33
|Döktaş Dökümcülük
|36,30
|-0,55
|18,55
|Duran Doğan Basım
|13,08
|-3,18
|24,69
|Dyo Boya
|13,07
|1,08
|15,05
|Eczacıbaşı İlaç
|8,08
|-1,22
|8,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,94
|-1,74
|54,79
|Edip Gayrimenkul
|3,54
|3,81
|6,63
|Ege Endüstri
|1.715,50
|0,88
|-0,68
|Ege Gübre
|222,00
|0,54
|52,89
|Ege Profil
|44,00
|-1,65
|15,06
|Ege Seramik
|13,70
|-1,44
|33,14
|Egeplast
|33,24
|0,00
|-0,18
|Ekiz Kimya
|15,44
|9,97
|116,55
|Emek Elektrik
|5,08
|-0,59
|-14,19
|Eminiş Ambalaj
|41,40
|0,00
|12,38
|Emlak Konut GMYO
|2,61
|-2,97
|21,96
|Enerjisa Enerji
|12,02
|1,01
|-3,92
|Enka İnşaat
|7,87
|0,77
|6,78
|Erbosan
|60,50
|10,00
|47,56
|Ereğli Demir Çelik
|14,94
|-0,13
|0,07
|Ersu Gıda
|5,07
|-0,59
|2,63
|Escort Teknoloji
|7,81
|-2,50
|18,87
|Esenboğa Elektrik
|35,08
|0,23
|84,34
|Etiler Gıda
|5,35
|2,10
|34,42
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,21
|-4,32
|9,35
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,58
|-3,38
|27,22
|Euro Yat. Ort.
|5,07
|-1,93
|12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,81
|2,97
|34,15
|Fade Gıda
|9,64
|7,59
|55,74
|Fenerbahçe Futbol
|35,12
|-2,17
|18,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,20
|0,28
|13,03
|F-M İzmit Piston
|190,00
|1,60
|52,86
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,00
|-0,92
|15,12
|Ford Otosan
|165,20
|3,90
|31,11
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,51
|-0,22
|-5,05
|Frigo Pak Gıda
|26,80
|-1,40
|27,74
|Galatasaray Sportif
|3,83
|-1,03
|-5,43
|Garanti Bankası
|10,10
|2,64
|-2,60
|Garanti Faktoring
|11,58
|-0,60
|4,04
|Garanti Yat. Ort.
|3,52
|-1,40
|8,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|24,44
|0,74
|93,97
|Gediz Ambalaj
|38,66
|9,95
|44,25
|Gentaş
|5,93
|1,54
|-0,17
|Gersan Elektrik
|7,73
|-0,90
|25,90
|Global Men. Değ.
|9,30
|-2,21
|54,74
|Global Yat. Holding
|6,05
|0,33
|29,27
|Good-Year
|9,26
|3,00
|10,77
|Göltaş Çimento
|79,75
|5,42
|93,29
|Gözde Girişim
|7,53
|-4,20
|-5,64
|GSD Denizcilik
|6,29
|0,96
|24,80
|GSD Holding
|2,65
|-1,85
|5,58
|Gübre Fabrik.
|69,10
|2,98
|-19,70
|Güler Yat. Holding
|10,70
|0,28
|-1,56
|Halk GMYO
|3,78
|0,00
|17,76
|Hatay Tekstil
|25,56
|-2,74
|83,23
|Hedef Girişim
|4,48
|2,99
|30,75
|Hektaş
|27,28
|-0,66
|43,05
|HUB Girişim
|17,92
|-0,33
|-1,54
|Hürriyet Gzt.
|2,50
|0,40
|19,05
|ICBC Turkey Bank
|7,30
|0,00
|12,31
|İdealist Danışmanlık
|22,76
|1,16
|69,09
|İdealist GMYO
|8,67
|-0,91
|27,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,00
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,44
|-2,70
|15,20
|İhlas Gazetecilik
|3,92
|-1,75
|-3,45
|İhlas Holding
|1,07
|-1,83
|-4,69
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,00
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|21,08
|-0,38
|10,19
|Info Yatırım
|6,88
|-4,44
|6,67
|İntema
|68,35
|-0,07
|71,30
|Inveo Yatırım Holding
|143,40
|2,58
|224,29
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|1,86
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|11,72
|0,51
|15,92
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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