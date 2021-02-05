Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

05.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:37
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,110,874,78
Acıpayam Selüloz22,381,4530,72
Adel Kalemcilik28,540,28-16,63
Adese Alışveriş Ticaret2,970,686,07
Afyon Çimento5,300,003,72
Ak Enerji2,260,442,26
Akbank6,710,45-3,17
Akçansa19,650,1518,80
Akdeniz Yatırım Hold.5,301,532,51
Akfen GMYO4,763,48-2,06
Akın Tekstil51,008,1460,58
Akiş GMYO3,510,00-0,57
Akmerkez GMYO67,903,035,45
Aksa15,312,754,93
Aksa Enerji11,353,6552,55
Aksigorta9,851,655,91
Aksu Enerji15,60-1,2010,48
Alarko Carrıer451,900,8023,84
Alarko GMYO26,140,46-0,08
Alarko Holding10,510,7721,64
Albaraka Türk2,160,4711,34
Alcatel Lucent Teletaş31,160,845,06
Alkim Kağıt21,209,9656,48
Alkim Kimya19,425,2633,59
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,91-2,6832,88
Altınyunus Çeşme79,200,0058,53
Anadolu Efes25,740,7811,04
Anadolu Grubu Holding29,48-1,0012,04
Anadolu Hayat Emek.10,760,7524,11
Anadolu Isuzu21,120,3817,33
Anadolu Sigorta8,350,1210,60
Anel Elektrik3,720,5417,35
Arçelik34,280,1812,76
ARD Bilişim Teknolojileri60,050,1724,90
Arena Bilgisayar55,350,0960,90
Armada Bilgisayar75,603,9254,03
Arsan Tekstil8,562,0317,42
Artı Yatırım Holding8,001,3937,93
Arzum Ev Aletleri24,220,50-1,62
Aselsan17,890,79-1,97
Ata GMYO6,230,9713,07
Atakule GMYO4,831,0591,67
Atlantis Yatırım Holding6,800,0022,30
Atlas Yat. Ort.1,860,006,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,470,888,04
Avrasya GMYO4,101,490,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,181,27-0,63
Avrupa Yatırım Holding6,221,803,67
Ayen Enerji6,90-0,4327,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,942,63-3,61
Aygaz17,891,0722,12
Bagfaş28,180,0740,90
Bak Ambalaj24,241,0820,00
Balatacılar Balatacılık8,002,56-2,91
Bantaş Ambalaj5,400,3715,14
Banvit51,95-1,24-0,10
Baştaş Başkent Çimento19,500,6712,26
Batı Çimento11,957,17153,72
Batısöke Çimento3,545,9945,08
Bayrak Taban Sanayi11,45-0,877,92
Bera Holding26,202,7529,19
Berkosan Yalıtım9,930,2011,32
Beşiktaş Futbol Yat.4,040,500,00
Beyaz Filo15,820,1955,40
Bilici Yatırım7,490,2712,80
Bim Mağazalar71,850,42-2,29
Birko Mensucat1,110,000,00
Birlik Mensucat3,044,83-12,14
Bizim Mağazaları16,661,598,46
Borusan Mannesmann32,82-0,6718,06
Borusan Yat. Paz.455,50-1,32-0,31
Bosch Fren Sistemleri1.287,90-1,613,96
Bossa21,100,2918,21
Brisa26,50-1,5632,90
Burçelik26,901,1327,97
Burçelik Vana48,505,48-2,34
Bursa Çimento12,61-2,704,73
Carrefoursa71,250,28-0,77
Casa Emtia Petrol151,000,6742,45
Ceo Event Medya7,42-0,4015,40
Coca Cola İçecek76,900,8516,87
Cosmos Yat. Holding11,90-0,4247,64
Credıtwest Faktorıng5,580,18-4,94
Çelebi164,500,49-9,88
Çelik Halat23,72-4,2010,74
Çemaş Döküm2,311,767,44
Çemtaş17,121,187,67
Çimbeton415,200,6540,03
Çimentaş52,009,9443,81
Çimsa24,520,4137,75
Çuhadaroğlu Metal8,371,098,28
Dagi Giyim8,86-3,179,79
Dagi Yatırım Holding16,40-3,7027,13
Dardanel32,000,06-4,48
Datagate Bilgisayar18,141,0012,60
Demısaş Döküm7,051,446,66
Denge Holding6,591,0720,26
Deniz GMYO5,851,0471,05
Derimod11,21-0,4415,09
Derlüks Deri10,241,8916,10
Desa Deri11,85-2,7121,66
Despec Bilgisayar14,590,0711,72
Deva Holding31,300,9729,66
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,520,6961,47
Diriteks Diriliş Tekstil9,0210,00141,82
Ditaş Doğan39,08-3,7019,58
DO-CO550,901,60-12,56
Doğan Burda21,68-0,09-3,39
Doğan Holding4,120,2434,20
Doğtaş Kelebek Mobilya2,892,1224,09
Doğusan5,560,1826,94
Doğuş GMYO9,91-2,8421,30
Doğuş Otomotiv36,30-0,1726,30
Döktaş Dökümcülük36,540,6119,33
Duran Doğan Basım13,80-2,1331,55
Dyo Boya13,190,3016,11
Eczacıbaşı İlaç8,64-2,3715,82
Eczacıbaşı Yatırım42,742,9954,07
Edip Gayrimenkul3,440,003,61
Ege Endüstri1.747,80-1,301,19
Ege Gübre223,00-0,1853,58
Ege Profil40,783,876,64
Ege Seramik13,903,9635,08
Egeplast30,10-9,99-9,61
Ekiz Kimya12,779,9979,10
Emek Elektrik5,240,19-11,49
Eminiş Ambalaj38,00-1,043,15
Emlak Konut GMYO2,500,8116,82
Enerjisa Enerji12,13-0,33-3,04
Enka İnşaat7,960,258,01
Erbosan50,25-0,5022,56
Ereğli Demir Çelik14,870,47-0,40
Ersu Gıda5,110,003,44
Escort Teknoloji7,863,8319,63
Esenboğa Elektrik36,447,0591,49
Etiler Gıda5,100,7928,14
Euro Kapital Yat. Ort.4,426,5114,81
Euro Trend Yat. Ort.4,301,1819,44
Euro Yat. Ort.5,213,5815,52
Euro Yatırım Holding3,62-0,2827,46
Fade Gıda9,18-1,7148,30
Fenerbahçe Futbol37,920,9028,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,361,2415,54
F-M İzmit Piston187,60-1,6850,93
Fonet Bilgi Teknolojileri15,702,8220,49
Ford Otosan159,10-0,8126,27
Formet Çelik Kapı4,650,22-2,11
Frigo Pak Gıda28,324,1934,99
Galatasaray Sportif3,810,53-5,93
Garanti Bankası9,930,10-4,24
Garanti Faktoring11,69-0,605,03
Garanti Yat. Ort.3,551,149,91
Gedik Y. Men. Değ.25,303,27100,79
Gediz Ambalaj35,501,0832,46
Gentaş6,020,671,35
Gersan Elektrik7,970,2529,80
Global Men. Değ.9,260,6554,08
Global Yat. Holding6,311,7734,83
Good-Year8,90-0,456,46
Göltaş Çimento64,453,0456,20
Gözde Girişim7,23-0,69-9,40
GSD Denizcilik5,910,6817,26
GSD Holding2,570,392,39
Gübre Fabrik.69,000,29-19,81
Güler Yat. Holding10,81-1,01-0,55
Halk GMYO3,85-0,2619,94
Hatay Tekstil23,909,9471,33
Hedef Girişim4,340,9326,66
Hektaş28,98-2,1651,97
HUB Girişim18,210,170,05
Hürriyet Gzt.2,500,4019,05
ICBC Turkey Bank7,36-0,1413,23
İdealist Danışmanlık22,765,1869,09
İdealist GMYO8,92-0,7831,18
İhlas Ev Aletleri1,870,54-0,53
İhlas Gayrimenkul1,420,7113,60
İhlas Gazetecilik4,23-2,084,19
İhlas Holding1,250,810,81
İhlas Yayın Holding1,140,880,00
İndeks Bilgisayar20,821,178,83
Info Yatırım7,120,0010,39
İntema62,000,3255,39
Inveo Yatırım Holding126,50-9,32186,07
İpek Doğal Enerji13,221,071,07
İskenderun Demir Çelik11,71-1,1015,83
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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