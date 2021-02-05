Borsada günün ilk yarısı (1)
05.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:37
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,11
|0,87
|4,78
|Acıpayam Selüloz
|22,38
|1,45
|30,72
|Adel Kalemcilik
|28,54
|0,28
|-16,63
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,97
|0,68
|6,07
|Afyon Çimento
|5,30
|0,00
|3,72
|Ak Enerji
|2,26
|0,44
|2,26
|Akbank
|6,71
|0,45
|-3,17
|Akçansa
|19,65
|0,15
|18,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,30
|1,53
|2,51
|Akfen GMYO
|4,76
|3,48
|-2,06
|Akın Tekstil
|51,00
|8,14
|60,58
|Akiş GMYO
|3,51
|0,00
|-0,57
|Akmerkez GMYO
|67,90
|3,03
|5,45
|Aksa
|15,31
|2,75
|4,93
|Aksa Enerji
|11,35
|3,65
|52,55
|Aksigorta
|9,85
|1,65
|5,91
|Aksu Enerji
|15,60
|-1,20
|10,48
|Alarko Carrıer
|451,90
|0,80
|23,84
|Alarko GMYO
|26,14
|0,46
|-0,08
|Alarko Holding
|10,51
|0,77
|21,64
|Albaraka Türk
|2,16
|0,47
|11,34
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,16
|0,84
|5,06
|Alkim Kağıt
|21,20
|9,96
|56,48
|Alkim Kimya
|19,42
|5,26
|33,59
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,91
|-2,68
|32,88
|Altınyunus Çeşme
|79,20
|0,00
|58,53
|Anadolu Efes
|25,74
|0,78
|11,04
|Anadolu Grubu Holding
|29,48
|-1,00
|12,04
|Anadolu Hayat Emek.
|10,76
|0,75
|24,11
|Anadolu Isuzu
|21,12
|0,38
|17,33
|Anadolu Sigorta
|8,35
|0,12
|10,60
|Anel Elektrik
|3,72
|0,54
|17,35
|Arçelik
|34,28
|0,18
|12,76
|ARD Bilişim Teknolojileri
|60,05
|0,17
|24,90
|Arena Bilgisayar
|55,35
|0,09
|60,90
|Armada Bilgisayar
|75,60
|3,92
|54,03
|Arsan Tekstil
|8,56
|2,03
|17,42
|Artı Yatırım Holding
|8,00
|1,39
|37,93
|Arzum Ev Aletleri
|24,22
|0,50
|-1,62
|Aselsan
|17,89
|0,79
|-1,97
|Ata GMYO
|6,23
|0,97
|13,07
|Atakule GMYO
|4,83
|1,05
|91,67
|Atlantis Yatırım Holding
|6,80
|0,00
|22,30
|Atlas Yat. Ort.
|1,86
|0,00
|6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,47
|0,88
|8,04
|Avrasya GMYO
|4,10
|1,49
|0,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,18
|1,27
|-0,63
|Avrupa Yatırım Holding
|6,22
|1,80
|3,67
|Ayen Enerji
|6,90
|-0,43
|27,54
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,94
|2,63
|-3,61
|Aygaz
|17,89
|1,07
|22,12
|Bagfaş
|28,18
|0,07
|40,90
|Bak Ambalaj
|24,24
|1,08
|20,00
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|2,56
|-2,91
|Bantaş Ambalaj
|5,40
|0,37
|15,14
|Banvit
|51,95
|-1,24
|-0,10
|Baştaş Başkent Çimento
|19,50
|0,67
|12,26
|Batı Çimento
|11,95
|7,17
|153,72
|Batısöke Çimento
|3,54
|5,99
|45,08
|Bayrak Taban Sanayi
|11,45
|-0,87
|7,92
|Bera Holding
|26,20
|2,75
|29,19
|Berkosan Yalıtım
|9,93
|0,20
|11,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,04
|0,50
|0,00
|Beyaz Filo
|15,82
|0,19
|55,40
|Bilici Yatırım
|7,49
|0,27
|12,80
|Bim Mağazalar
|71,85
|0,42
|-2,29
|Birko Mensucat
|1,11
|0,00
|0,00
|Birlik Mensucat
|3,04
|4,83
|-12,14
|Bizim Mağazaları
|16,66
|1,59
|8,46
|Borusan Mannesmann
|32,82
|-0,67
|18,06
|Borusan Yat. Paz.
|455,50
|-1,32
|-0,31
|Bosch Fren Sistemleri
|1.287,90
|-1,61
|3,96
|Bossa
|21,10
|0,29
|18,21
|Brisa
|26,50
|-1,56
|32,90
|Burçelik
|26,90
|1,13
|27,97
|Burçelik Vana
|48,50
|5,48
|-2,34
|Bursa Çimento
|12,61
|-2,70
|4,73
|Carrefoursa
|71,25
|0,28
|-0,77
|Casa Emtia Petrol
|151,00
|0,67
|42,45
|Ceo Event Medya
|7,42
|-0,40
|15,40
|Coca Cola İçecek
|76,90
|0,85
|16,87
|Cosmos Yat. Holding
|11,90
|-0,42
|47,64
|Credıtwest Faktorıng
|5,58
|0,18
|-4,94
|Çelebi
|164,50
|0,49
|-9,88
|Çelik Halat
|23,72
|-4,20
|10,74
|Çemaş Döküm
|2,31
|1,76
|7,44
|Çemtaş
|17,12
|1,18
|7,67
|Çimbeton
|415,20
|0,65
|40,03
|Çimentaş
|52,00
|9,94
|43,81
|Çimsa
|24,52
|0,41
|37,75
|Çuhadaroğlu Metal
|8,37
|1,09
|8,28
|Dagi Giyim
|8,86
|-3,17
|9,79
|Dagi Yatırım Holding
|16,40
|-3,70
|27,13
|Dardanel
|32,00
|0,06
|-4,48
|Datagate Bilgisayar
|18,14
|1,00
|12,60
|Demısaş Döküm
|7,05
|1,44
|6,66
|Denge Holding
|6,59
|1,07
|20,26
|Deniz GMYO
|5,85
|1,04
|71,05
|Derimod
|11,21
|-0,44
|15,09
|Derlüks Deri
|10,24
|1,89
|16,10
|Desa Deri
|11,85
|-2,71
|21,66
|Despec Bilgisayar
|14,59
|0,07
|11,72
|Deva Holding
|31,30
|0,97
|29,66
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|17,52
|0,69
|61,47
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,02
|10,00
|141,82
|Ditaş Doğan
|39,08
|-3,70
|19,58
|DO-CO
|550,90
|1,60
|-12,56
|Doğan Burda
|21,68
|-0,09
|-3,39
|Doğan Holding
|4,12
|0,24
|34,20
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,89
|2,12
|24,09
|Doğusan
|5,56
|0,18
|26,94
|Doğuş GMYO
|9,91
|-2,84
|21,30
|Doğuş Otomotiv
|36,30
|-0,17
|26,30
|Döktaş Dökümcülük
|36,54
|0,61
|19,33
|Duran Doğan Basım
|13,80
|-2,13
|31,55
|Dyo Boya
|13,19
|0,30
|16,11
|Eczacıbaşı İlaç
|8,64
|-2,37
|15,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|42,74
|2,99
|54,07
|Edip Gayrimenkul
|3,44
|0,00
|3,61
|Ege Endüstri
|1.747,80
|-1,30
|1,19
|Ege Gübre
|223,00
|-0,18
|53,58
|Ege Profil
|40,78
|3,87
|6,64
|Ege Seramik
|13,90
|3,96
|35,08
|Egeplast
|30,10
|-9,99
|-9,61
|Ekiz Kimya
|12,77
|9,99
|79,10
|Emek Elektrik
|5,24
|0,19
|-11,49
|Eminiş Ambalaj
|38,00
|-1,04
|3,15
|Emlak Konut GMYO
|2,50
|0,81
|16,82
|Enerjisa Enerji
|12,13
|-0,33
|-3,04
|Enka İnşaat
|7,96
|0,25
|8,01
|Erbosan
|50,25
|-0,50
|22,56
|Ereğli Demir Çelik
|14,87
|0,47
|-0,40
|Ersu Gıda
|5,11
|0,00
|3,44
|Escort Teknoloji
|7,86
|3,83
|19,63
|Esenboğa Elektrik
|36,44
|7,05
|91,49
|Etiler Gıda
|5,10
|0,79
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,42
|6,51
|14,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,30
|1,18
|19,44
|Euro Yat. Ort.
|5,21
|3,58
|15,52
|Euro Yatırım Holding
|3,62
|-0,28
|27,46
|Fade Gıda
|9,18
|-1,71
|48,30
|Fenerbahçe Futbol
|37,92
|0,90
|28,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,36
|1,24
|15,54
|F-M İzmit Piston
|187,60
|-1,68
|50,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,70
|2,82
|20,49
|Ford Otosan
|159,10
|-0,81
|26,27
|Formet Çelik Kapı
|4,65
|0,22
|-2,11
|Frigo Pak Gıda
|28,32
|4,19
|34,99
|Galatasaray Sportif
|3,81
|0,53
|-5,93
|Garanti Bankası
|9,93
|0,10
|-4,24
|Garanti Faktoring
|11,69
|-0,60
|5,03
|Garanti Yat. Ort.
|3,55
|1,14
|9,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,30
|3,27
|100,79
|Gediz Ambalaj
|35,50
|1,08
|32,46
|Gentaş
|6,02
|0,67
|1,35
|Gersan Elektrik
|7,97
|0,25
|29,80
|Global Men. Değ.
|9,26
|0,65
|54,08
|Global Yat. Holding
|6,31
|1,77
|34,83
|Good-Year
|8,90
|-0,45
|6,46
|Göltaş Çimento
|64,45
|3,04
|56,20
|Gözde Girişim
|7,23
|-0,69
|-9,40
|GSD Denizcilik
|5,91
|0,68
|17,26
|GSD Holding
|2,57
|0,39
|2,39
|Gübre Fabrik.
|69,00
|0,29
|-19,81
|Güler Yat. Holding
|10,81
|-1,01
|-0,55
|Halk GMYO
|3,85
|-0,26
|19,94
|Hatay Tekstil
|23,90
|9,94
|71,33
|Hedef Girişim
|4,34
|0,93
|26,66
|Hektaş
|28,98
|-2,16
|51,97
|HUB Girişim
|18,21
|0,17
|0,05
|Hürriyet Gzt.
|2,50
|0,40
|19,05
|ICBC Turkey Bank
|7,36
|-0,14
|13,23
|İdealist Danışmanlık
|22,76
|5,18
|69,09
|İdealist GMYO
|8,92
|-0,78
|31,18
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|0,54
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|0,71
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|4,23
|-2,08
|4,19
|İhlas Holding
|1,25
|0,81
|0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|0,88
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|20,82
|1,17
|8,83
|Info Yatırım
|7,12
|0,00
|10,39
|İntema
|62,00
|0,32
|55,39
|Inveo Yatırım Holding
|126,50
|-9,32
|186,07
|İpek Doğal Enerji
|13,22
|1,07
|1,07
|İskenderun Demir Çelik
|11,71
|-1,10
|15,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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