Borsada günün ilk yarısı (1)
04.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,21
|1,36
|6,07
|Acıpayam Selüloz
|22,24
|0,54
|29,91
|Adel Kalemcilik
|29,08
|-0,75
|-15,06
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,92
|0,34
|4,29
|Afyon Çimento
|5,36
|-0,19
|4,89
|Ak Enerji
|2,27
|0,00
|2,71
|Akbank
|6,70
|-1,03
|-3,32
|Akçansa
|19,81
|-0,95
|19,77
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,26
|-2,41
|1,74
|Akfen GMYO
|4,62
|-0,22
|-4,94
|Akın Tekstil
|46,76
|9,05
|47,23
|Akiş GMYO
|3,52
|0,86
|-0,28
|Akmerkez GMYO
|66,15
|-0,53
|2,73
|Aksa
|14,79
|-0,47
|1,37
|Aksa Enerji
|10,53
|1,45
|41,53
|Aksigorta
|9,60
|0,52
|3,23
|Aksu Enerji
|15,32
|0,79
|8,50
|Alarko Carrıer
|453,30
|1,09
|24,23
|Alarko GMYO
|26,22
|-0,68
|0,23
|Alarko Holding
|10,39
|-0,38
|20,25
|Albaraka Türk
|2,15
|-1,83
|10,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,38
|1,42
|5,80
|Alkim Kağıt
|19,26
|-0,21
|42,16
|Alkim Kimya
|18,60
|0,27
|27,95
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,99
|9,93
|36,53
|Altınyunus Çeşme
|78,00
|8,33
|56,12
|Anadolu Efes
|25,12
|0,96
|8,37
|Anadolu Grubu Holding
|29,64
|3,78
|12,19
|Anadolu Hayat Emek.
|10,76
|-0,09
|24,11
|Anadolu Isuzu
|21,20
|1,05
|17,78
|Anadolu Sigorta
|8,29
|0,24
|9,80
|Anel Elektrik
|3,66
|0,00
|15,46
|Arçelik
|34,38
|0,23
|13,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,80
|0,59
|24,38
|Arena Bilgisayar
|57,40
|0,97
|66,86
|Armada Bilgisayar
|72,75
|9,98
|48,23
|Arsan Tekstil
|8,42
|1,45
|15,50
|Artı Yatırım Holding
|7,30
|-1,22
|25,86
|Arzum Ev Aletleri
|24,36
|0,33
|-1,06
|Aselsan
|17,89
|-0,22
|-1,97
|Ata GMYO
|6,14
|0,99
|11,43
|Atakule GMYO
|4,52
|3,91
|79,37
|Atlantis Yatırım Holding
|7,20
|0,42
|29,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,88
|-1,05
|7,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,29
|-0,82
|7,04
|Avrasya GMYO
|4,08
|-0,49
|0,49
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,16
|0,96
|-1,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,28
|1,62
|4,67
|Ayen Enerji
|6,74
|6,98
|24,58
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,94
|0,00
|-3,61
|Aygaz
|18,07
|-0,71
|23,34
|Bagfaş
|27,86
|-0,50
|39,30
|Bak Ambalaj
|24,32
|-1,14
|20,40
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|1,46
|-7,16
|Bantaş Ambalaj
|5,42
|1,12
|15,57
|Banvit
|52,90
|-0,19
|1,73
|Baştaş Başkent Çimento
|17,97
|0,00
|3,45
|Batı Çimento
|9,79
|-4,77
|107,86
|Batısöke Çimento
|3,36
|0,00
|37,70
|Bayrak Taban Sanayi
|11,72
|5,97
|10,46
|Bera Holding
|26,50
|-1,85
|30,67
|Berkosan Yalıtım
|10,01
|0,10
|12,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,99
|-1,72
|-1,24
|Beyaz Filo
|16,20
|-0,61
|59,14
|Bilici Yatırım
|7,45
|2,34
|12,20
|Bim Mağazalar
|71,55
|0,63
|-2,70
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,99
|2,40
|-13,58
|Bizim Mağazaları
|16,66
|6,59
|8,46
|Borusan Mannesmann
|33,26
|-0,12
|19,64
|Borusan Yat. Paz.
|461,70
|-0,67
|1,05
|Bosch Fren Sistemleri
|1.284,00
|7,90
|3,64
|Bossa
|21,24
|1,53
|18,99
|Brisa
|27,48
|8,62
|37,81
|Burçelik
|26,12
|0,46
|24,26
|Burçelik Vana
|42,22
|0,00
|-14,98
|Bursa Çimento
|13,07
|0,69
|8,55
|Carrefoursa
|72,40
|2,99
|0,84
|Casa Emtia Petrol
|153,90
|1,25
|45,19
|Ceo Event Medya
|7,42
|-2,62
|15,40
|Coca Cola İçecek
|76,15
|0,99
|15,73
|Cosmos Yat. Holding
|11,97
|-3,47
|48,51
|Credıtwest Faktorıng
|5,60
|-0,18
|-4,60
|Çelebi
|162,00
|0,06
|-11,25
|Çelik Halat
|25,00
|4,34
|16,71
|Çemaş Döküm
|2,27
|1,79
|5,58
|Çemtaş
|17,18
|-0,23
|8,04
|Çimbeton
|421,00
|5,41
|41,99
|Çimentaş
|46,72
|8,65
|29,20
|Çimsa
|24,48
|-1,05
|37,53
|Çuhadaroğlu Metal
|8,40
|0,84
|8,67
|Dagi Giyim
|9,27
|2,21
|14,87
|Dagi Yatırım Holding
|17,03
|9,94
|32,02
|Dardanel
|32,16
|-1,05
|-4,00
|Datagate Bilgisayar
|17,99
|3,15
|11,67
|Demısaş Döküm
|7,02
|0,57
|6,20
|Denge Holding
|6,00
|1,18
|9,49
|Deniz GMYO
|5,76
|1,77
|68,42
|Derimod
|11,39
|0,80
|16,94
|Derlüks Deri
|9,93
|-2,07
|12,59
|Desa Deri
|11,77
|3,06
|20,84
|Despec Bilgisayar
|14,50
|0,42
|11,03
|Deva Holding
|31,62
|-0,44
|30,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|19,12
|2,52
|76,22
|Diriteks Diriliş Tekstil
|8,20
|9,92
|119,84
|Ditaş Doğan
|41,30
|-3,64
|26,38
|DO-CO
|507,80
|1,12
|-19,40
|Doğan Burda
|21,66
|-0,28
|-3,48
|Doğan Holding
|4,09
|0,49
|33,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,85
|0,35
|22,37
|Doğusan
|5,38
|0,75
|22,83
|Doğuş GMYO
|10,01
|3,20
|22,52
|Doğuş Otomotiv
|35,76
|1,71
|24,43
|Döktaş Dökümcülük
|37,20
|-1,69
|21,49
|Duran Doğan Basım
|14,14
|2,54
|34,80
|Dyo Boya
|13,23
|1,30
|16,46
|Eczacıbaşı İlaç
|8,94
|3,35
|19,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|40,48
|7,26
|45,93
|Edip Gayrimenkul
|3,50
|-0,57
|5,42
|Ege Endüstri
|1.736,00
|3,95
|0,50
|Ege Gübre
|216,90
|-0,14
|49,38
|Ege Profil
|40,00
|-0,25
|4,60
|Ege Seramik
|13,41
|0,30
|30,32
|Egeplast
|33,56
|-3,56
|0,78
|Ekiz Kimya
|11,61
|9,94
|62,83
|Emek Elektrik
|5,32
|-1,85
|-10,14
|Eminiş Ambalaj
|35,02
|0,00
|-4,94
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|-0,40
|17,29
|Enerjisa Enerji
|12,31
|0,74
|-1,60
|Enka İnşaat
|8,06
|-0,37
|9,36
|Erbosan
|51,15
|-0,68
|24,76
|Ereğli Demir Çelik
|14,85
|1,43
|-0,54
|Ersu Gıda
|5,16
|-0,39
|4,45
|Escort Teknoloji
|7,59
|1,88
|15,53
|Esenboğa Elektrik
|35,72
|3,54
|87,70
|Etiler Gıda
|5,23
|0,00
|31,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,18
|0,24
|8,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,28
|-0,70
|18,89
|Euro Yat. Ort.
|5,04
|-0,59
|11,75
|Euro Yatırım Holding
|3,67
|1,94
|29,23
|Fade Gıda
|9,44
|-2,18
|52,50
|Fenerbahçe Futbol
|37,82
|1,07
|27,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,26
|-2,55
|13,97
|F-M İzmit Piston
|191,00
|4,37
|53,66
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,31
|0,53
|17,50
|Ford Otosan
|161,70
|2,67
|28,33
|Formet Çelik Kapı
|4,54
|1,57
|-4,42
|Frigo Pak Gıda
|25,86
|4,61
|23,26
|Galatasaray Sportif
|3,80
|1,06
|-6,17
|Garanti Bankası
|10,06
|-0,40
|-2,99
|Garanti Faktoring
|11,84
|0,68
|6,38
|Garanti Yat. Ort.
|3,54
|-0,56
|9,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,72
|-0,46
|104,13
|Gediz Ambalaj
|35,44
|-0,23
|32,24
|Gentaş
|5,70
|0,35
|-4,04
|Gersan Elektrik
|8,18
|1,61
|33,22
|Global Men. Değ.
|9,17
|-4,38
|52,58
|Global Yat. Holding
|6,19
|0,32
|32,26
|Good-Year
|9,00
|5,02
|7,66
|Göltaş Çimento
|65,70
|0,61
|59,23
|Gözde Girişim
|7,12
|0,85
|-10,78
|GSD Denizcilik
|6,07
|-1,78
|20,44
|GSD Holding
|2,62
|-0,38
|4,38
|Gübre Fabrik.
|69,40
|-0,14
|-19,35
|Güler Yat. Holding
|10,87
|2,07
|0,00
|Halk GMYO
|3,88
|-0,77
|20,87
|Hatay Tekstil
|22,54
|4,74
|61,58
|Hedef Girişim
|4,32
|-2,26
|26,08
|Hektaş
|27,12
|0,67
|42,21
|HUB Girişim
|18,43
|0,16
|1,26
|Hürriyet Gzt.
|2,51
|-0,79
|19,52
|ICBC Turkey Bank
|7,24
|-1,09
|11,38
|İdealist Danışmanlık
|20,98
|6,55
|55,87
|İdealist GMYO
|9,00
|-1,21
|32,35
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|0,53
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|0,00
|14,40
|İhlas Gazetecilik
|4,34
|5,85
|6,90
|İhlas Holding
|1,25
|0,81
|0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|1,79
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|20,96
|2,04
|9,57
|Info Yatırım
|7,09
|-0,84
|9,92
|İntema
|66,00
|-0,75
|65,41
|Inveo Yatırım Holding
|147,70
|-4,65
|234,01
|İpek Doğal Enerji
|13,15
|0,15
|0,54
|İskenderun Demir Çelik
|11,55
|0,87
|14,24
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500