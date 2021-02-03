Borsada günün ilk yarısı (1)
03.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,64
|-0,52
|-1,29
|Acıpayam Selüloz
|22,88
|-0,95
|33,64
|Adel Kalemcilik
|29,40
|-0,68
|-14,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,95
|-0,67
|5,36
|Afyon Çimento
|5,38
|0,19
|5,28
|Ak Enerji
|2,29
|1,78
|3,62
|Akbank
|6,61
|0,92
|-4,62
|Akçansa
|19,89
|2,05
|20,25
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,20
|3,59
|0,58
|Akfen GMYO
|4,64
|-0,43
|-4,53
|Akın Tekstil
|43,78
|2,96
|37,85
|Akiş GMYO
|3,49
|0,29
|-1,13
|Akmerkez GMYO
|67,40
|-0,15
|4,67
|Aksa
|15,00
|0,87
|2,81
|Aksa Enerji
|10,42
|0,19
|40,05
|Aksigorta
|9,49
|-0,42
|2,04
|Aksu Enerji
|15,31
|1,06
|8,43
|Alarko Carrıer
|451,00
|-0,44
|23,60
|Alarko GMYO
|26,54
|2,39
|1,45
|Alarko Holding
|10,43
|-0,67
|20,72
|Albaraka Türk
|2,21
|3,76
|13,92
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,04
|-1,21
|4,65
|Alkim Kağıt
|19,46
|-0,66
|43,64
|Alkim Kimya
|18,58
|1,98
|27,81
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,80
|-0,36
|27,85
|Altınyunus Çeşme
|79,80
|-0,25
|59,73
|Anadolu Efes
|24,90
|1,63
|7,42
|Anadolu Grubu Holding
|28,60
|-0,14
|8,25
|Anadolu Hayat Emek.
|10,77
|-3,84
|24,22
|Anadolu Isuzu
|21,00
|0,67
|16,67
|Anadolu Sigorta
|8,22
|0,00
|8,87
|Anel Elektrik
|3,65
|4,89
|15,14
|Arçelik
|34,32
|-1,72
|12,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,00
|-0,51
|22,71
|Arena Bilgisayar
|55,90
|2,57
|62,50
|Armada Bilgisayar
|66,75
|4,30
|36,00
|Arsan Tekstil
|8,36
|1,95
|14,68
|Artı Yatırım Holding
|7,37
|-3,03
|27,07
|Arzum Ev Aletleri
|24,10
|-2,19
|-2,11
|Aselsan
|17,79
|1,77
|-2,52
|Ata GMYO
|6,15
|0,99
|11,62
|Atakule GMYO
|4,35
|9,85
|72,62
|Atlantis Yatırım Holding
|7,50
|1,35
|34,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|-0,54
|5,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,58
|0,72
|8,65
|Avrasya GMYO
|4,10
|0,00
|0,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|0,32
|-2,81
|Avrupa Yatırım Holding
|6,23
|4,71
|3,83
|Ayen Enerji
|6,07
|5,93
|12,20
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,11
|1,00
|-2,11
|Aygaz
|18,19
|1,51
|24,16
|Bagfaş
|28,00
|1,01
|40,00
|Bak Ambalaj
|25,04
|-0,16
|23,96
|Balatacılar Balatacılık
|7,55
|0,00
|-8,37
|Bantaş Ambalaj
|5,30
|0,57
|13,01
|Banvit
|52,60
|0,00
|1,15
|Baştaş Başkent Çimento
|17,46
|0,00
|0,52
|Batı Çimento
|10,80
|-3,66
|129,30
|Batısöke Çimento
|3,38
|-2,31
|38,52
|Bayrak Taban Sanayi
|11,28
|2,27
|6,31
|Bera Holding
|25,04
|1,29
|23,47
|Berkosan Yalıtım
|10,14
|0,40
|13,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,99
|-0,50
|-1,24
|Beyaz Filo
|16,90
|-1,40
|66,01
|Bilici Yatırım
|7,14
|0,85
|7,53
|Bim Mağazalar
|70,55
|-1,12
|-4,06
|Birko Mensucat
|1,12
|0,00
|0,90
|Birlik Mensucat
|2,80
|-3,45
|-19,08
|Bizim Mağazaları
|15,23
|0,07
|-0,85
|Borusan Mannesmann
|32,74
|0,06
|17,77
|Borusan Yat. Paz.
|453,80
|-0,79
|-0,68
|Bosch Fren Sistemleri
|1.188,20
|-0,12
|-4,09
|Bossa
|20,86
|-0,95
|16,86
|Brisa
|25,28
|2,10
|26,78
|Burçelik
|27,78
|4,20
|32,16
|Burçelik Vana
|42,22
|0,00
|-14,98
|Bursa Çimento
|12,89
|5,66
|7,06
|Carrefoursa
|70,80
|0,00
|-1,39
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|0,00
|41,51
|Ceo Event Medya
|7,69
|-3,27
|19,60
|Coca Cola İçecek
|75,40
|-1,11
|14,59
|Cosmos Yat. Holding
|12,68
|9,97
|57,32
|Credıtwest Faktorıng
|5,62
|0,00
|-4,26
|Çelebi
|157,50
|0,00
|-13,71
|Çelik Halat
|22,36
|0,36
|4,39
|Çemaş Döküm
|2,22
|0,00
|3,26
|Çemtaş
|17,20
|0,88
|8,17
|Çimbeton
|410,60
|0,51
|38,48
|Çimentaş
|41,20
|-0,58
|13,94
|Çimsa
|24,74
|1,31
|38,99
|Çuhadaroğlu Metal
|8,38
|-0,71
|8,41
|Dagi Giyim
|9,08
|5,58
|12,52
|Dagi Yatırım Holding
|15,49
|9,94
|20,08
|Dardanel
|33,00
|4,43
|-1,49
|Datagate Bilgisayar
|17,59
|0,51
|9,19
|Demısaş Döküm
|7,05
|-0,98
|6,66
|Denge Holding
|5,80
|-1,69
|5,84
|Deniz GMYO
|5,75
|-4,96
|68,13
|Derimod
|11,30
|5,61
|16,02
|Derlüks Deri
|10,00
|1,11
|13,38
|Desa Deri
|11,23
|-0,62
|15,30
|Despec Bilgisayar
|13,86
|0,00
|6,13
|Deva Holding
|31,38
|3,98
|29,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|18,40
|4,19
|69,59
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,05
|3,83
|89,01
|Ditaş Doğan
|41,96
|5,37
|28,40
|DO-CO
|496,80
|0,67
|-21,14
|Doğan Burda
|21,48
|1,70
|-4,28
|Doğan Holding
|4,07
|-3,55
|32,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,87
|1,41
|23,23
|Doğusan
|5,36
|0,75
|22,37
|Doğuş GMYO
|9,10
|1,11
|11,38
|Doğuş Otomotiv
|35,38
|-2,05
|23,10
|Döktaş Dökümcülük
|38,30
|3,74
|25,08
|Duran Doğan Basım
|12,89
|2,79
|22,88
|Dyo Boya
|13,13
|-0,83
|15,58
|Eczacıbaşı İlaç
|8,73
|-0,23
|17,02
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,60
|-0,42
|35,54
|Edip Gayrimenkul
|3,52
|2,33
|6,02
|Ege Endüstri
|1.670,60
|0,07
|-3,28
|Ege Gübre
|218,40
|-0,95
|50,41
|Ege Profil
|40,64
|4,21
|6,28
|Ege Seramik
|13,41
|-1,32
|30,32
|Egeplast
|35,00
|0,00
|5,11
|Ekiz Kimya
|10,56
|10,00
|48,11
|Emek Elektrik
|5,34
|1,91
|-9,80
|Eminiş Ambalaj
|37,70
|-2,84
|2,33
|Emlak Konut GMYO
|2,46
|0,00
|14,95
|Enerjisa Enerji
|12,21
|0,25
|-2,40
|Enka İnşaat
|8,08
|0,50
|9,63
|Erbosan
|49,74
|1,93
|21,32
|Ereğli Demir Çelik
|14,53
|-0,62
|-2,68
|Ersu Gıda
|5,04
|0,20
|2,02
|Escort Teknoloji
|7,42
|0,68
|12,94
|Esenboğa Elektrik
|36,64
|-1,51
|92,54
|Etiler Gıda
|4,95
|0,00
|24,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,19
|3,97
|8,83
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,33
|0,00
|20,28
|Euro Yat. Ort.
|5,15
|-2,83
|14,19
|Euro Yatırım Holding
|3,58
|-1,10
|26,06
|Fade Gıda
|9,63
|3,22
|55,57
|Fenerbahçe Futbol
|37,60
|-1,83
|27,20
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,48
|-2,35
|17,43
|F-M İzmit Piston
|184,30
|-1,86
|48,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,20
|-1,23
|16,65
|Ford Otosan
|157,60
|-1,93
|25,08
|Formet Çelik Kapı
|4,50
|1,35
|-5,26
|Frigo Pak Gıda
|24,44
|1,50
|16,49
|Galatasaray Sportif
|3,76
|-0,27
|-7,16
|Garanti Bankası
|9,84
|1,55
|-5,11
|Garanti Faktoring
|11,86
|2,42
|6,56
|Garanti Yat. Ort.
|3,56
|2,59
|10,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,84
|9,96
|105,08
|Gediz Ambalaj
|35,44
|-0,89
|32,24
|Gentaş
|5,75
|-0,17
|-3,20
|Gersan Elektrik
|7,81
|0,64
|27,20
|Global Men. Değ.
|9,82
|2,61
|63,39
|Global Yat. Holding
|6,28
|3,80
|34,19
|Good-Year
|8,56
|1,66
|2,39
|Göltaş Çimento
|65,30
|9,93
|58,26
|Gözde Girişim
|7,04
|0,86
|-11,78
|GSD Denizcilik
|6,16
|1,15
|22,22
|GSD Holding
|2,58
|2,79
|2,79
|Gübre Fabrik.
|69,45
|1,09
|-19,29
|Güler Yat. Holding
|10,76
|0,37
|-1,01
|Halk GMYO
|3,94
|-1,99
|22,74
|Hatay Tekstil
|21,50
|0,00
|54,12
|Hedef Girişim
|4,39
|-1,57
|28,12
|Hektaş
|26,94
|0,30
|41,27
|HUB Girişim
|18,50
|0,60
|1,65
|Hürriyet Gzt.
|2,53
|1,20
|20,48
|ICBC Turkey Bank
|7,22
|-1,50
|11,08
|İdealist Danışmanlık
|19,69
|10,00
|46,29
|İdealist GMYO
|8,90
|1,60
|30,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|0,53
|0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,40
|0,72
|12,00
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|0,00
|-2,71
|İhlas Holding
|1,23
|0,00
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|0,89
|-0,88
|İndeks Bilgisayar
|20,60
|-0,48
|7,68
|Info Yatırım
|7,14
|-0,70
|10,70
|İntema
|72,00
|7,46
|80,45
|Inveo Yatırım Holding
|160,00
|9,89
|261,83
|İpek Doğal Enerji
|13,07
|1,16
|-0,08
|İskenderun Demir Çelik
|11,40
|-0,61
|12,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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