Borsada günün ilk yarısı (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borsada günün ilk yarısı (1)

03.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,64-0,52-1,29
Acıpayam Selüloz22,88-0,9533,64
Adel Kalemcilik29,40-0,68-14,12
Adese Alışveriş Ticaret2,95-0,675,36
Afyon Çimento5,380,195,28
Ak Enerji2,291,783,62
Akbank6,610,92-4,62
Akçansa19,892,0520,25
Akdeniz Yatırım Hold.5,203,590,58
Akfen GMYO4,64-0,43-4,53
Akın Tekstil43,782,9637,85
Akiş GMYO3,490,29-1,13
Akmerkez GMYO67,40-0,154,67
Aksa15,000,872,81
Aksa Enerji10,420,1940,05
Aksigorta9,49-0,422,04
Aksu Enerji15,311,068,43
Alarko Carrıer451,00-0,4423,60
Alarko GMYO26,542,391,45
Alarko Holding10,43-0,6720,72
Albaraka Türk2,213,7613,92
Alcatel Lucent Teletaş31,04-1,214,65
Alkim Kağıt19,46-0,6643,64
Alkim Kimya18,581,9827,81
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,80-0,3627,85
Altınyunus Çeşme79,80-0,2559,73
Anadolu Efes24,901,637,42
Anadolu Grubu Holding28,60-0,148,25
Anadolu Hayat Emek.10,77-3,8424,22
Anadolu Isuzu21,000,6716,67
Anadolu Sigorta8,220,008,87
Anel Elektrik3,654,8915,14
Arçelik34,32-1,7212,89
ARD Bilişim Teknolojileri59,00-0,5122,71
Arena Bilgisayar55,902,5762,50
Armada Bilgisayar66,754,3036,00
Arsan Tekstil8,361,9514,68
Artı Yatırım Holding7,37-3,0327,07
Arzum Ev Aletleri24,10-2,19-2,11
Aselsan17,791,77-2,52
Ata GMYO6,150,9911,62
Atakule GMYO4,359,8572,62
Atlantis Yatırım Holding7,501,3534,89
Atlas Yat. Ort.1,84-0,545,14
AvivaSA Emeklilik Hayat19,580,728,65
Avrasya GMYO4,100,000,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,110,32-2,81
Avrupa Yatırım Holding6,234,713,83
Ayen Enerji6,075,9312,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,111,00-2,11
Aygaz18,191,5124,16
Bagfaş28,001,0140,00
Bak Ambalaj25,04-0,1623,96
Balatacılar Balatacılık7,550,00-8,37
Bantaş Ambalaj5,300,5713,01
Banvit52,600,001,15
Baştaş Başkent Çimento17,460,000,52
Batı Çimento10,80-3,66129,30
Batısöke Çimento3,38-2,3138,52
Bayrak Taban Sanayi11,282,276,31
Bera Holding25,041,2923,47
Berkosan Yalıtım10,140,4013,68
Beşiktaş Futbol Yat.3,99-0,50-1,24
Beyaz Filo16,90-1,4066,01
Bilici Yatırım7,140,857,53
Bim Mağazalar70,55-1,12-4,06
Birko Mensucat1,120,000,90
Birlik Mensucat2,80-3,45-19,08
Bizim Mağazaları15,230,07-0,85
Borusan Mannesmann32,740,0617,77
Borusan Yat. Paz.453,80-0,79-0,68
Bosch Fren Sistemleri1.188,20-0,12-4,09
Bossa20,86-0,9516,86
Brisa25,282,1026,78
Burçelik27,784,2032,16
Burçelik Vana42,220,00-14,98
Bursa Çimento12,895,667,06
Carrefoursa70,800,00-1,39
Casa Emtia Petrol150,000,0041,51
Ceo Event Medya7,69-3,2719,60
Coca Cola İçecek75,40-1,1114,59
Cosmos Yat. Holding12,689,9757,32
Credıtwest Faktorıng5,620,00-4,26
Çelebi157,500,00-13,71
Çelik Halat22,360,364,39
Çemaş Döküm2,220,003,26
Çemtaş17,200,888,17
Çimbeton410,600,5138,48
Çimentaş41,20-0,5813,94
Çimsa24,741,3138,99
Çuhadaroğlu Metal8,38-0,718,41
Dagi Giyim9,085,5812,52
Dagi Yatırım Holding15,499,9420,08
Dardanel33,004,43-1,49
Datagate Bilgisayar17,590,519,19
Demısaş Döküm7,05-0,986,66
Denge Holding5,80-1,695,84
Deniz GMYO5,75-4,9668,13
Derimod11,305,6116,02
Derlüks Deri10,001,1113,38
Desa Deri11,23-0,6215,30
Despec Bilgisayar13,860,006,13
Deva Holding31,383,9829,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım18,404,1969,59
Diriteks Diriliş Tekstil7,053,8389,01
Ditaş Doğan41,965,3728,40
DO-CO496,800,67-21,14
Doğan Burda21,481,70-4,28
Doğan Holding4,07-3,5532,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,871,4123,23
Doğusan5,360,7522,37
Doğuş GMYO9,101,1111,38
Doğuş Otomotiv35,38-2,0523,10
Döktaş Dökümcülük38,303,7425,08
Duran Doğan Basım12,892,7922,88
Dyo Boya13,13-0,8315,58
Eczacıbaşı İlaç8,73-0,2317,02
Eczacıbaşı Yatırım37,60-0,4235,54
Edip Gayrimenkul3,522,336,02
Ege Endüstri1.670,600,07-3,28
Ege Gübre218,40-0,9550,41
Ege Profil40,644,216,28
Ege Seramik13,41-1,3230,32
Egeplast35,000,005,11
Ekiz Kimya10,5610,0048,11
Emek Elektrik5,341,91-9,80
Eminiş Ambalaj37,70-2,842,33
Emlak Konut GMYO2,460,0014,95
Enerjisa Enerji12,210,25-2,40
Enka İnşaat8,080,509,63
Erbosan49,741,9321,32
Ereğli Demir Çelik14,53-0,62-2,68
Ersu Gıda5,040,202,02
Escort Teknoloji7,420,6812,94
Esenboğa Elektrik36,64-1,5192,54
Etiler Gıda4,950,0024,37
Euro Kapital Yat. Ort.4,193,978,83
Euro Trend Yat. Ort.4,330,0020,28
Euro Yat. Ort.5,15-2,8314,19
Euro Yatırım Holding3,58-1,1026,06
Fade Gıda9,633,2255,57
Fenerbahçe Futbol37,60-1,8327,20
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,48-2,3517,43
F-M İzmit Piston184,30-1,8648,27
Fonet Bilgi Teknolojileri15,20-1,2316,65
Ford Otosan157,60-1,9325,08
Formet Çelik Kapı4,501,35-5,26
Frigo Pak Gıda24,441,5016,49
Galatasaray Sportif3,76-0,27-7,16
Garanti Bankası9,841,55-5,11
Garanti Faktoring11,862,426,56
Garanti Yat. Ort.3,562,5910,22
Gedik Y. Men. Değ.25,849,96105,08
Gediz Ambalaj35,44-0,8932,24
Gentaş5,75-0,17-3,20
Gersan Elektrik7,810,6427,20
Global Men. Değ.9,822,6163,39
Global Yat. Holding6,283,8034,19
Good-Year8,561,662,39
Göltaş Çimento65,309,9358,26
Gözde Girişim7,040,86-11,78
GSD Denizcilik6,161,1522,22
GSD Holding2,582,792,79
Gübre Fabrik.69,451,09-19,29
Güler Yat. Holding10,760,37-1,01
Halk GMYO3,94-1,9922,74
Hatay Tekstil21,500,0054,12
Hedef Girişim4,39-1,5728,12
Hektaş26,940,3041,27
HUB Girişim18,500,601,65
Hürriyet Gzt.2,531,2020,48
ICBC Turkey Bank7,22-1,5011,08
İdealist Danışmanlık19,6910,0046,29
İdealist GMYO8,901,6030,88
İhlas Ev Aletleri1,890,530,53
İhlas Gayrimenkul1,400,7212,00
İhlas Gazetecilik3,950,00-2,71
İhlas Holding1,230,00-0,81
İhlas Yayın Holding1,130,89-0,88
İndeks Bilgisayar20,60-0,487,68
Info Yatırım7,14-0,7010,70
İntema72,007,4680,45
Inveo Yatırım Holding160,009,89261,83
İpek Doğal Enerji13,071,16-0,08
İskenderun Demir Çelik11,40-0,6112,76
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Haydar Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Demet Akalın Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada günün ilk yarısı (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 13:48:43. #1.14#
title