Borsada günün ilk yarısı (1)
29.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:03
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,46
|-2,23
|-3,62
|Acıpayam Selüloz
|21,10
|-2,04
|23,25
|Adel Kalemcilik
|26,32
|-3,16
|-23,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,79
|-2,79
|-0,36
|Afyon Çimento
|5,04
|-3,82
|-1,37
|Ak Enerji
|2,22
|-1,33
|0,45
|Akbank
|6,39
|-1,84
|-7,79
|Akçansa
|18,04
|-4,14
|9,07
|Akdeniz Yatırım Hold.
|4,88
|-1,21
|-5,61
|Akfen GMYO
|4,46
|-1,98
|-8,23
|Akın Tekstil
|41,02
|-7,74
|29,16
|Akiş GMYO
|3,39
|-1,45
|-3,97
|Akmerkez GMYO
|62,70
|-2,79
|-2,63
|Aksa
|14,20
|-2,41
|-2,67
|Aksa Enerji
|10,03
|0,60
|34,81
|Aksigorta
|9,31
|-1,69
|0,11
|Aksu Enerji
|14,09
|-3,63
|-0,21
|Alarko Carrıer
|449,50
|-4,97
|23,18
|Alarko GMYO
|25,36
|-1,93
|-3,06
|Alarko Holding
|9,82
|-3,25
|13,66
|Albaraka Türk
|2,12
|0,47
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,28
|-1,01
|-1,28
|Alkim Kağıt
|20,16
|-2,14
|48,81
|Alkim Kimya
|18,61
|-1,01
|28,02
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,20
|-3,08
|0,46
|Altınyunus Çeşme
|83,40
|0,00
|66,93
|Anadolu Efes
|24,86
|-1,19
|7,25
|Anadolu Grubu Holding
|27,38
|-2,56
|3,63
|Anadolu Hayat Emek.
|10,46
|-1,04
|20,65
|Anadolu Isuzu
|20,06
|-3,28
|11,44
|Anadolu Sigorta
|8,02
|-3,26
|6,23
|Anel Elektrik
|3,07
|-1,60
|-3,15
|Arçelik
|33,06
|-3,45
|8,75
|ARD Bilişim Teknolojileri
|54,15
|-4,24
|12,62
|Arena Bilgisayar
|50,70
|-1,74
|47,38
|Armada Bilgisayar
|60,10
|-7,47
|22,45
|Arsan Tekstil
|7,83
|-2,49
|7,41
|Artı Yatırım Holding
|6,90
|-7,63
|18,97
|Arzum Ev Aletleri
|22,02
|-1,52
|-10,56
|Aselsan
|17,43
|-1,58
|-4,49
|Ata GMYO
|5,74
|-1,03
|4,17
|Atakule GMYO
|3,80
|-2,31
|50,79
|Atlantis Yatırım Holding
|7,45
|-4,85
|33,99
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|-2,17
|2,86
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,20
|-2,93
|6,54
|Avrasya GMYO
|3,83
|-4,25
|-5,67
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-1,93
|-4,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,50
|-3,68
|-8,33
|Ayen Enerji
|5,55
|-2,63
|2,59
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,80
|-2,70
|-4,85
|Aygaz
|17,46
|-1,52
|19,18
|Bagfaş
|27,80
|-3,20
|39,00
|Bak Ambalaj
|23,44
|-6,16
|16,04
|Balatacılar Balatacılık
|7,05
|-9,03
|-14,44
|Bantaş Ambalaj
|5,10
|-4,32
|8,74
|Banvit
|52,50
|-0,38
|0,96
|Baştaş Başkent Çimento
|15,98
|-18,01
|-8,00
|Batı Çimento
|9,70
|-0,41
|105,94
|Batısöke Çimento
|2,86
|-8,33
|17,21
|Bayrak Taban Sanayi
|9,90
|-2,46
|-6,69
|Bera Holding
|19,92
|-0,90
|-1,78
|Berkosan Yalıtım
|9,75
|-0,71
|9,30
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,96
|-1,25
|-1,98
|Beyaz Filo
|16,76
|-5,10
|64,64
|Bilici Yatırım
|6,90
|-1,85
|3,92
|Bim Mağazalar
|73,90
|-0,61
|0,50
|Birko Mensucat
|1,09
|-1,80
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,70
|-8,16
|-21,97
|Bizim Mağazaları
|14,81
|-2,44
|-3,58
|Borusan Mannesmann
|30,56
|-4,14
|9,93
|Borusan Yat. Paz.
|454,00
|-3,36
|-0,63
|Bosch Fren Sistemleri
|1.195,80
|-2,03
|-3,48
|Bossa
|20,46
|-4,12
|14,62
|Brisa
|24,64
|-2,53
|23,57
|Burçelik
|24,46
|-3,85
|16,37
|Burçelik Vana
|47,92
|-2,20
|-3,50
|Bursa Çimento
|11,70
|-4,10
|-2,82
|Carrefoursa
|67,70
|-1,10
|-5,71
|Casa Emtia Petrol
|145,00
|-2,55
|36,79
|Ceo Event Medya
|7,37
|0,82
|14,62
|Coca Cola İçecek
|74,35
|-1,72
|12,99
|Cosmos Yat. Holding
|15,50
|5,08
|92,31
|Credıtwest Faktorıng
|5,43
|-0,18
|-7,50
|Çelebi
|154,00
|-5,70
|-15,63
|Çelik Halat
|21,76
|-1,09
|1,59
|Çemaş Döküm
|2,14
|-2,73
|-0,47
|Çemtaş
|16,05
|-3,31
|0,94
|Çimbeton
|335,50
|-8,21
|13,15
|Çimentaş
|41,86
|-4,21
|15,76
|Çimsa
|22,20
|-1,42
|24,72
|Çuhadaroğlu Metal
|7,65
|-3,41
|-1,03
|Dagi Giyim
|7,96
|-2,81
|-1,36
|Dagi Yatırım Holding
|13,18
|-1,27
|2,17
|Dardanel
|30,02
|-3,16
|-10,39
|Datagate Bilgisayar
|16,68
|-3,53
|3,54
|Demısaş Döküm
|6,41
|-3,46
|-3,03
|Denge Holding
|5,91
|-0,17
|7,85
|Deniz GMYO
|4,19
|-8,91
|22,51
|Derimod
|10,38
|-2,72
|6,57
|Derlüks Deri
|9,03
|-5,35
|2,38
|Desa Deri
|10,11
|-0,98
|3,80
|Despec Bilgisayar
|12,58
|-5,13
|-3,68
|Deva Holding
|25,60
|-6,91
|6,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,68
|-3,66
|26,08
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,32
|2,76
|69,44
|Ditaş Doğan
|35,92
|-2,76
|9,91
|DO-CO
|483,60
|-4,45
|-23,24
|Doğan Burda
|21,26
|-1,12
|-5,26
|Doğan Holding
|3,78
|1,61
|23,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,74
|-2,49
|17,65
|Doğusan
|4,80
|-3,23
|9,59
|Doğuş GMYO
|8,87
|-2,74
|8,57
|Doğuş Otomotiv
|33,14
|-3,10
|15,31
|Döktaş Dökümcülük
|33,24
|-4,32
|8,56
|Duran Doğan Basım
|10,76
|-2,54
|2,57
|Dyo Boya
|12,18
|-2,79
|7,22
|Eczacıbaşı İlaç
|7,57
|-4,66
|1,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|33,64
|-3,56
|21,27
|Edip Gayrimenkul
|3,15
|-3,08
|-5,12
|Ege Endüstri
|1.621,00
|-2,51
|-6,16
|Ege Gübre
|203,80
|-7,66
|40,36
|Ege Profil
|37,30
|-4,36
|-2,46
|Ege Seramik
|13,01
|-2,47
|26,43
|Egeplast
|32,48
|-12,03
|-2,46
|Ekiz Kimya
|8,40
|3,19
|17,81
|Emek Elektrik
|5,02
|-1,95
|-15,20
|Eminiş Ambalaj
|35,34
|0,00
|-4,07
|Emlak Konut GMYO
|2,35
|-0,84
|9,81
|Enerjisa Enerji
|11,73
|-2,25
|-6,24
|Enka İnşaat
|7,71
|-0,90
|4,61
|Erbosan
|46,14
|-3,31
|12,54
|Ereğli Demir Çelik
|14,58
|-0,75
|-2,34
|Ersu Gıda
|4,87
|-1,62
|-1,42
|Escort Teknoloji
|7,07
|-5,48
|7,61
|Esenboğa Elektrik
|26,80
|-4,22
|40,83
|Etiler Gıda
|4,25
|-2,75
|6,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,67
|-2,65
|-4,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,74
|-1,58
|3,89
|Euro Yat. Ort.
|5,32
|0,76
|17,96
|Euro Yatırım Holding
|3,54
|-1,94
|24,65
|Fade Gıda
|7,20
|-5,14
|16,32
|Fenerbahçe Futbol
|37,40
|0,27
|26,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,91
|-4,69
|8,48
|F-M İzmit Piston
|178,00
|-5,72
|43,20
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,21
|-6,64
|1,38
|Ford Otosan
|151,40
|-2,64
|20,16
|Formet Çelik Kapı
|4,34
|-3,34
|-8,63
|Frigo Pak Gıda
|22,68
|-0,26
|8,10
|Galatasaray Sportif
|3,67
|-0,27
|-9,38
|Garanti Bankası
|9,21
|-1,92
|-11,19
|Garanti Faktoring
|11,88
|-0,67
|6,74
|Garanti Yat. Ort.
|3,37
|-2,03
|4,33
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,06
|8,56
|67,14
|Gediz Ambalaj
|33,00
|-3,62
|23,13
|Gentaş
|5,43
|-2,34
|-8,59
|Gersan Elektrik
|7,42
|-1,07
|20,85
|Global Men. Değ.
|8,46
|2,92
|40,77
|Global Yat. Holding
|5,27
|-3,30
|12,61
|Good-Year
|8,25
|-2,94
|-1,32
|Göltaş Çimento
|46,58
|-6,73
|12,89
|Gözde Girişim
|6,70
|-1,90
|-16,04
|GSD Denizcilik
|5,21
|-6,46
|3,37
|GSD Holding
|2,31
|-2,53
|-7,97
|Gübre Fabrik.
|64,05
|-7,31
|-25,57
|Güler Yat. Holding
|11,82
|5,82
|8,74
|Halk GMYO
|3,62
|-7,65
|12,77
|Hatay Tekstil
|20,10
|-6,16
|44,09
|Hedef Girişim
|3,84
|-2,54
|12,07
|Hektaş
|26,36
|-4,22
|38,23
|HUB Girişim
|17,58
|-2,01
|-3,41
|Hürriyet Gzt.
|2,42
|-2,02
|15,24
|ICBC Turkey Bank
|6,90
|-4,43
|6,15
|İdealist Danışmanlık
|14,38
|-2,77
|6,84
|İdealist GMYO
|8,39
|-1,64
|23,38
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-1,60
|İhlas Gayrimenkul
|1,38
|-0,72
|10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,80
|-1,55
|-6,40
|İhlas Holding
|1,19
|-3,25
|-4,03
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-0,89
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|18,87
|-3,48
|-1,36
|Info Yatırım
|6,74
|-3,44
|4,50
|İntema
|68,60
|5,54
|71,93
|Inveo Yatırım Holding
|133,70
|0,00
|202,35
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|-3,43
|-5,35
|İskenderun Demir Çelik
|11,11
|-2,88
|9,89
(Sürecek)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar
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