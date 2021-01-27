Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

27.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:57
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,982,703,10
Acıpayam Selüloz23,202,5635,51
Adel Kalemcilik29,180,21-14,76
Adese Alışveriş Ticaret3,031,348,21
Afyon Çimento5,46-0,916,85
Ak Enerji2,36-1,266,79
Akbank6,54-1,06-5,63
Akçansa19,250,0016,38
Akdeniz Yatırım Hold.5,341,333,29
Akfen GMYO4,81-0,62-1,03
Akın Tekstil44,96-4,5841,56
Akiş GMYO3,790,537,37
Akmerkez GMYO68,500,156,38
Aksa15,200,864,18
Aksa Enerji10,20-2,7637,10
Aksigorta9,931,336,77
Aksu Enerji15,59-0,0610,41
Alarko Carrıer457,80-1,4425,46
Alarko GMYO26,64-0,601,83
Alarko Holding10,19-0,8817,94
Albaraka Türk2,142,3910,31
Alcatel Lucent Teletaş31,68-2,226,81
Alkim Kağıt20,963,3554,71
Alkim Kimya20,061,3137,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,350,867,31
Altınyunus Çeşme96,55-6,1793,25
Anadolu Efes25,90-1,9711,73
Anadolu Grubu Holding29,54-0,8711,81
Anadolu Hayat Emek.10,85-2,7825,14
Anadolu Isuzu21,80-1,0021,11
Anadolu Sigorta8,32-0,9510,20
Anel Elektrik3,34-0,305,36
Arçelik34,841,0414,61
ARD Bilişim Teknolojileri56,45-1,8317,41
Arena Bilgisayar53,35-0,0955,09
Armada Bilgisayar68,901,1040,38
Arsan Tekstil8,440,6015,78
Artı Yatırım Holding7,86-0,3835,52
Arzum Ev Aletleri23,262,56-5,52
Aselsan18,21-0,71-0,22
Ata GMYO5,86-0,686,35
Atakule GMYO3,930,0055,95
Atlantis Yatırım Holding8,50-7,4152,88
Atlas Yat. Ort.1,92-1,039,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,54-0,568,43
Avrasya GMYO4,06-2,170,00
Avrasya Petrol ve Tur.3,361,825,00
Avrupa Yatırım Holding6,46-1,977,67
Ayen Enerji6,07-2,2512,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,00-1,26-3,08
Aygaz18,030,1123,07
Bagfaş29,18-4,6445,90
Bak Ambalaj26,682,4632,08
Balatacılar Balatacılık7,770,00-5,70
Bantaş Ambalaj5,574,7018,76
Banvit53,00-0,931,92
Baştaş Başkent Çimento19,50-1,1212,26
Batı Çimento8,869,9388,11
Batısöke Çimento3,033,0624,18
Bayrak Taban Sanayi10,58-0,09-0,28
Bera Holding21,060,003,85
Berkosan Yalıtım10,11-1,8413,34
Beşiktaş Futbol Yat.4,143,242,48
Beyaz Filo16,0610,0057,76
Bilici Yatırım7,32-0,5410,24
Bim Mağazalar74,30-0,931,04
Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat2,980,34-13,87
Bizim Mağazaları16,210,685,53
Borusan Mannesmann32,04-2,4415,25
Borusan Yat. Paz.482,80-3,345,67
Bosch Fren Sistemleri1.283,801,893,62
Bossa22,16-1,5124,15
Brisa26,480,3032,80
Burçelik26,280,6125,02
Burçelik Vana50,103,340,89
Bursa Çimento12,41-0,723,07
Carrefoursa70,901,58-1,25
Casa Emtia Petrol153,005,5244,34
Ceo Event Medya7,44-2,1115,71
Coca Cola İçecek79,10-0,9420,21
Cosmos Yat. Holding16,309,99102,23
Credıtwest Faktorıng5,653,48-3,75
Çelebi166,500,30-8,78
Çelik Halat22,141,193,36
Çemaş Döküm2,312,217,44
Çemtaş17,69-0,6711,25
Çimbeton374,501,4426,31
Çimentaş44,12-5,2022,01
Çimsa23,320,0931,01
Çuhadaroğlu Metal8,34-0,127,89
Dagi Giyim8,56-0,586,07
Dagi Yatırım Holding14,39-0,2811,55
Dardanel32,001,07-4,48
Datagate Bilgisayar18,50-1,5414,84
Demısaş Döküm7,020,866,20
Denge Holding6,50-0,7618,61
Deniz GMYO4,512,2731,87
Derimod11,910,8522,28
Derlüks Deri9,84-0,4011,56
Desa Deri10,53-0,578,11
Despec Bilgisayar14,07-0,577,73
Deva Holding28,141,5216,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,331,7032,07
Diriteks Diriliş Tekstil5,45-4,8946,11
Ditaş Doğan37,66-0,9515,24
DO-CO505,700,34-19,73
Doğan Burda22,201,19-1,07
Doğan Holding3,94-2,4828,34
Doğtaş Kelebek Mobilya3,04-0,6530,53
Doğusan5,080,4015,98
Doğuş GMYO9,64-0,1017,99
Doğuş Otomotiv35,60-1,9323,87
Döktaş Dökümcülük36,64-0,1119,66
Duran Doğan Basım11,955,0113,92
Dyo Boya13,34-1,3317,43
Eczacıbaşı İlaç8,11-0,498,71
Eczacıbaşı Yatırım37,22-0,2134,17
Edip Gayrimenkul3,492,055,12
Ege Endüstri1.758,102,511,78
Ege Gübre215,80-3,2348,62
Ege Profil41,360,398,16
Ege Seramik13,994,8735,96
Egeplast36,98-0,0511,05
Ekiz Kimya7,90-2,4710,80
Emek Elektrik5,38-2,00-9,12
Eminiş Ambalaj35,00-1,96-4,99
Emlak Konut GMYO2,53-0,3918,22
Enerjisa Enerji12,74-0,081,84
Enka İnşaat8,120,5010,18
Erbosan50,70-0,2923,66
Ereğli Demir Çelik14,88-0,80-0,33
Ersu Gıda5,19-0,195,06
Escort Teknoloji7,88-2,1119,94
Esenboğa Elektrik27,943,1046,82
Etiler Gıda4,330,708,79
Euro Kapital Yat. Ort.3,923,161,82
Euro Trend Yat. Ort.4,064,3712,78
Euro Yat. Ort.5,559,9023,06
Euro Yatırım Holding3,802,9833,80
Fade Gıda7,603,6822,78
Fenerbahçe Futbol38,765,3331,12
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,084,4211,15
F-M İzmit Piston183,90-2,1847,95
Fonet Bilgi Teknolojileri14,652,0912,43
Ford Otosan159,30-0,5026,43
Formet Çelik Kapı4,630,87-2,53
Frigo Pak Gıda24,18-0,8215,25
Galatasaray Sportif3,851,85-4,94
Garanti Bankası9,43-0,95-9,06
Garanti Faktoring11,652,374,67
Garanti Yat. Ort.3,58-0,2810,84
Gedik Y. Men. Değ.22,526,2378,73
Gediz Ambalaj36,54-0,2236,34
Gentaş5,712,51-3,87
Gersan Elektrik8,130,6232,41
Global Men. Değ.8,953,5948,92
Global Yat. Holding5,611,6319,87
Good-Year8,921,366,70
Göltaş Çimento51,35-1,4424,45
Gözde Girişim7,241,40-9,27
GSD Denizcilik5,75-1,2014,09
GSD Holding2,570,002,39
Gübre Fabrik.65,45-0,91-23,94
Güler Yat. Holding11,049,961,56
Halk GMYO3,820,5319,00
Hatay Tekstil22,00-1,5257,71
Hedef Girişim4,103,8019,66
Hektaş27,620,0744,83
HUB Girişim18,811,133,35
Hürriyet Gzt.2,701,1228,57
ICBC Turkey Bank7,17-0,2810,31
İdealist Danışmanlık14,804,019,96
İdealist GMYO9,041,5732,94
İhlas Ev Aletleri1,940,523,19
İhlas Gayrimenkul1,51-0,6620,80
İhlas Gazetecilik3,950,25-2,71
İhlas Holding1,280,793,23
İhlas Yayın Holding1,170,862,63
İndeks Bilgisayar20,40-0,686,64
Info Yatırım7,00-0,858,53
İntema65,059,9763,03
Inveo Yatırım Holding157,006,73255,04
İpek Doğal Enerji13,540,153,52
İskenderun Demir Çelik11,66-1,6015,33
(Sürecek)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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