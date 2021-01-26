Borsada günün ilk yarısı (1)
26.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:45
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,84
|-1,63
|1,29
|Acıpayam Selüloz
|22,98
|-4,57
|34,23
|Adel Kalemcilik
|29,14
|-3,51
|-14,88
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,75
|-1,43
|-1,79
|Afyon Çimento
|5,59
|-2,44
|9,39
|Ak Enerji
|2,36
|1,72
|6,79
|Akbank
|6,59
|0,30
|-4,91
|Akçansa
|19,80
|-0,35
|19,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,32
|-0,56
|2,90
|Akfen GMYO
|4,91
|1,24
|1,03
|Akın Tekstil
|49,50
|-2,94
|55,86
|Akiş GMYO
|3,67
|0,82
|3,97
|Akmerkez GMYO
|69,60
|-2,25
|8,09
|Aksa
|14,70
|-0,54
|0,75
|Aksa Enerji
|10,95
|6,83
|47,18
|Aksigorta
|9,69
|-0,31
|4,19
|Aksu Enerji
|15,67
|-0,76
|10,98
|Alarko Carrıer
|481,00
|-1,74
|31,82
|Alarko GMYO
|27,04
|-1,74
|3,36
|Alarko Holding
|10,29
|-1,15
|19,10
|Albaraka Türk
|2,07
|-0,96
|6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,96
|0,49
|11,13
|Alkim Kağıt
|20,52
|4,69
|51,46
|Alkim Kimya
|20,18
|-2,32
|38,81
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,35
|1,29
|7,31
|Altınyunus Çeşme
|101,70
|1,19
|103,56
|Anadolu Efes
|26,50
|-2,00
|14,32
|Anadolu Grubu Holding
|29,86
|0,07
|13,02
|Anadolu Hayat Emek.
|10,82
|2,75
|24,80
|Anadolu Isuzu
|22,10
|-1,52
|22,78
|Anadolu Sigorta
|8,33
|-0,83
|10,33
|Anel Elektrik
|3,34
|2,14
|5,36
|Arçelik
|34,48
|-3,15
|13,42
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,85
|-1,90
|18,24
|Arena Bilgisayar
|54,35
|-2,34
|57,99
|Armada Bilgisayar
|69,90
|-0,07
|42,42
|Arsan Tekstil
|8,41
|0,12
|15,36
|Artı Yatırım Holding
|8,22
|3,53
|41,72
|Arzum Ev Aletleri
|22,94
|-1,46
|-6,82
|Aselsan
|18,15
|-0,17
|-0,55
|Ata GMYO
|5,98
|1,36
|8,53
|Atakule GMYO
|4,16
|-4,37
|65,08
|Atlantis Yatırım Holding
|9,18
|-10,00
|65,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,91
|0,53
|9,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,28
|6,76
|6,98
|Avrasya GMYO
|4,14
|-5,05
|1,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,33
|-1,19
|4,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,78
|-3,42
|13,00
|Ayen Enerji
|6,14
|4,96
|13,49
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,26
|-1,66
|-0,79
|Aygaz
|18,04
|0,84
|23,14
|Bagfaş
|31,72
|-4,05
|58,60
|Bak Ambalaj
|23,90
|-1,57
|18,32
|Balatacılar Balatacılık
|8,10
|4,38
|-1,70
|Bantaş Ambalaj
|5,32
|-4,66
|13,43
|Banvit
|51,80
|-3,36
|-0,38
|Baştaş Başkent Çimento
|19,50
|8,76
|12,26
|Batı Çimento
|8,26
|6,31
|75,37
|Batısöke Çimento
|3,09
|3,34
|26,64
|Bayrak Taban Sanayi
|10,62
|0,09
|0,09
|Bera Holding
|21,14
|-0,56
|4,24
|Berkosan Yalıtım
|10,52
|-0,38
|17,94
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,05
|-2,17
|0,25
|Beyaz Filo
|13,28
|-2,42
|30,45
|Bilici Yatırım
|7,34
|-1,34
|10,54
|Bim Mağazalar
|74,35
|0,75
|1,11
|Birko Mensucat
|1,15
|1,77
|3,60
|Birlik Mensucat
|2,96
|0,68
|-14,45
|Bizim Mağazaları
|16,23
|0,93
|5,66
|Borusan Mannesmann
|33,42
|-2,05
|20,22
|Borusan Yat. Paz.
|509,00
|-3,23
|11,40
|Bosch Fren Sistemleri
|1.270,20
|-0,53
|2,53
|Bossa
|22,80
|-0,78
|27,73
|Brisa
|26,50
|-1,12
|32,90
|Burçelik
|25,98
|1,25
|23,60
|Burçelik Vana
|49,10
|0,61
|-1,13
|Bursa Çimento
|12,37
|1,23
|2,74
|Carrefoursa
|71,10
|1,64
|-0,97
|Casa Emtia Petrol
|155,00
|2,65
|46,23
|Ceo Event Medya
|7,96
|6,85
|23,79
|Coca Cola İçecek
|80,10
|-0,62
|21,73
|Cosmos Yat. Holding
|14,82
|-9,96
|83,87
|Credıtwest Faktorıng
|5,46
|-1,09
|-6,98
|Çelebi
|164,20
|-2,32
|-10,04
|Çelik Halat
|22,12
|0,73
|3,27
|Çemaş Döküm
|2,28
|-1,30
|6,05
|Çemtaş
|18,05
|1,58
|13,51
|Çimbeton
|390,20
|-3,34
|31,60
|Çimentaş
|49,50
|3,13
|36,89
|Çimsa
|25,56
|3,31
|43,60
|Çuhadaroğlu Metal
|8,37
|0,97
|8,28
|Dagi Giyim
|8,62
|0,82
|6,82
|Dagi Yatırım Holding
|14,46
|-0,69
|12,09
|Dardanel
|33,90
|-0,18
|1,19
|Datagate Bilgisayar
|18,90
|3,28
|17,32
|Demısaş Döküm
|7,08
|1,43
|7,11
|Denge Holding
|6,58
|-0,30
|20,07
|Deniz GMYO
|4,39
|-2,23
|28,36
|Derimod
|12,03
|-2,59
|23,51
|Derlüks Deri
|9,94
|0,00
|12,70
|Desa Deri
|10,61
|-1,49
|8,93
|Despec Bilgisayar
|14,28
|0,07
|9,34
|Deva Holding
|28,58
|-1,04
|18,39
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,19
|-0,15
|21,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,73
|9,98
|53,62
|Ditaş Doğan
|38,66
|-1,38
|18,30
|DO-CO
|506,20
|-2,16
|-19,65
|Doğan Burda
|22,34
|-0,71
|-0,45
|Doğan Holding
|3,89
|1,83
|26,71
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,13
|-2,49
|34,40
|Doğusan
|5,07
|-1,55
|15,75
|Doğuş GMYO
|9,73
|-1,42
|19,09
|Doğuş Otomotiv
|37,66
|5,37
|31,04
|Döktaş Dökümcülük
|34,74
|-2,96
|13,46
|Duran Doğan Basım
|10,96
|-1,44
|4,48
|Dyo Boya
|13,75
|-2,41
|21,04
|Eczacıbaşı İlaç
|7,94
|-0,50
|6,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,58
|-0,90
|35,47
|Edip Gayrimenkul
|3,42
|3,01
|3,01
|Ege Endüstri
|1.733,00
|-0,40
|0,33
|Ege Gübre
|227,30
|-1,81
|56,54
|Ege Profil
|41,88
|-0,38
|9,52
|Ege Seramik
|13,29
|-0,23
|29,15
|Egeplast
|37,00
|-1,33
|11,11
|Ekiz Kimya
|8,23
|-0,96
|15,43
|Emek Elektrik
|5,32
|-0,75
|-10,14
|Eminiş Ambalaj
|37,56
|0,00
|1,95
|Emlak Konut GMYO
|2,51
|1,62
|17,29
|Enerjisa Enerji
|12,86
|-1,46
|2,80
|Enka İnşaat
|8,12
|-0,25
|10,18
|Erbosan
|50,15
|2,35
|22,32
|Ereğli Demir Çelik
|14,80
|-0,13
|-0,87
|Ersu Gıda
|5,23
|-0,38
|5,87
|Escort Teknoloji
|8,47
|6,81
|28,92
|Esenboğa Elektrik
|28,54
|6,25
|49,97
|Etiler Gıda
|4,37
|0,46
|9,80
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|-0,78
|-1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,98
|-2,93
|10,56
|Euro Yat. Ort.
|5,09
|-3,96
|12,86
|Euro Yatırım Holding
|3,73
|1,91
|31,34
|Fade Gıda
|7,00
|4,95
|13,09
|Fenerbahçe Futbol
|36,98
|-2,68
|25,10
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,74
|-2,32
|5,81
|F-M İzmit Piston
|192,10
|-1,99
|54,55
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,88
|6,36
|6,52
|Ford Otosan
|160,70
|-0,80
|27,54
|Formet Çelik Kapı
|4,61
|0,00
|-2,95
|Frigo Pak Gıda
|23,80
|-2,86
|13,44
|Galatasaray Sportif
|3,81
|-0,52
|-5,93
|Garanti Bankası
|9,58
|0,42
|-7,62
|Garanti Faktoring
|11,59
|-1,53
|4,13
|Garanti Yat. Ort.
|3,58
|-0,83
|10,84
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,20
|9,90
|68,25
|Gediz Ambalaj
|39,32
|7,73
|46,72
|Gentaş
|5,63
|0,54
|-5,22
|Gersan Elektrik
|8,19
|-1,68
|33,39
|Global Men. Değ.
|8,64
|9,92
|43,76
|Global Yat. Holding
|5,58
|-1,24
|19,23
|Good-Year
|8,84
|-0,56
|5,74
|Göltaş Çimento
|53,65
|2,48
|30,03
|Gözde Girişim
|7,15
|1,71
|-10,40
|GSD Denizcilik
|5,86
|0,51
|16,27
|GSD Holding
|2,55
|0,39
|1,59
|Gübre Fabrik.
|66,40
|0,15
|-22,84
|Güler Yat. Holding
|10,05
|1,01
|-7,54
|Halk GMYO
|3,90
|-1,76
|21,50
|Hatay Tekstil
|21,02
|-3,13
|50,68
|Hedef Girişim
|4,00
|-2,68
|16,74
|Hektaş
|26,98
|-0,44
|41,48
|HUB Girişim
|18,66
|-0,74
|2,53
|Hürriyet Gzt.
|2,61
|0,77
|24,29
|ICBC Turkey Bank
|7,13
|5,32
|9,69
|İdealist Danışmanlık
|14,45
|0,14
|7,36
|İdealist GMYO
|9,07
|-1,41
|33,38
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|-1,52
|3,19
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|-2,55
|22,40
|İhlas Gazetecilik
|3,96
|-0,25
|-2,46
|İhlas Holding
|1,28
|0,79
|3,23
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|20,64
|0,29
|7,89
|Info Yatırım
|7,13
|-1,25
|10,54
|İntema
|63,90
|-2,74
|60,15
|Inveo Yatırım Holding
|147,10
|9,94
|232,65
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|-1,51
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|11,17
|-0,53
|10,48
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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