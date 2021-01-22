Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

22.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:03
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,750,780,13
Acıpayam Selüloz22,38-3,9530,72
Adel Kalemcilik28,18-0,21-17,69
Adese Alışveriş Ticaret2,710,00-3,21
Afyon Çimento5,47-0,917,05
Ak Enerji2,33-0,435,43
Akbank6,75-2,32-2,60
Akçansa19,92-1,5820,44
Akdeniz Yatırım Hold.5,544,537,16
Akfen GMYO4,75-1,45-2,26
Akın Tekstil51,508,4262,15
Akiş GMYO3,55-0,280,57
Akmerkez GMYO67,00-1,474,05
Aksa14,621,250,21
Aksa Enerji9,381,1926,08
Aksigorta10,050,508,06
Aksu Enerji15,070,536,73
Alarko Carrıer428,90-0,4917,54
Alarko GMYO25,78-0,39-1,45
Alarko Holding10,330,5819,56
Albaraka Türk2,08-0,487,22
Alcatel Lucent Teletaş32,383,929,17
Alkim Kağıt16,994,8825,41
Alkim Kimya18,922,6630,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,220,451,37
Altınyunus Çeşme91,459,9883,05
Anadolu Efes26,94-2,0416,22
Anadolu Grubu Holding29,96-0,3313,40
Anadolu Hayat Emek.10,70-4,0423,41
Anadolu Isuzu21,88-1,0021,56
Anadolu Sigorta8,492,2912,45
Anel Elektrik3,11-0,96-1,89
Arçelik34,56-0,7513,68
ARD Bilişim Teknolojileri55,15-3,0814,70
Arena Bilgisayar58,00-0,9468,60
Armada Bilgisayar70,552,7743,74
Arsan Tekstil8,560,5917,42
Artı Yatırım Holding8,498,5746,38
Arzum Ev Aletleri22,420,27-8,94
Aselsan18,241,11-0,05
Ata GMYO6,10-2,2410,71
Atakule GMYO4,699,8486,11
Atlantis Yatırım Holding9,152,6964,57
Atlas Yat. Ort.1,810,563,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,39-1,822,05
Avrasya GMYO3,850,52-5,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,290,922,81
Avrupa Yatırım Holding7,22-4,2420,33
Ayen Enerji5,72-3,055,73
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,50-0,611,32
Aygaz17,33-2,0418,29
Bagfaş29,223,1846,10
Bak Ambalaj22,44-3,3611,09
Balatacılar Balatacılık7,700,00-6,55
Bantaş Ambalaj5,032,247,25
Banvit52,65-2,501,25
Baştaş Başkent Çimento15,500,00-10,77
Batı Çimento7,079,9550,11
Batısöke Çimento2,641,938,20
Bayrak Taban Sanayi10,38-2,08-2,17
Bera Holding20,120,20-0,79
Berkosan Yalıtım10,410,8716,70
Beşiktaş Futbol Yat.4,20-0,943,96
Beyaz Filo13,363,0931,24
Bilici Yatırım7,360,9610,84
Bim Mağazalar73,50-0,14-0,05
Birko Mensucat1,13-0,881,80
Birlik Mensucat2,860,00-17,34
Bizim Mağazaları16,171,765,27
Borusan Mannesmann33,94-0,5922,09
Borusan Yat. Paz.519,900,0213,79
Bosch Fren Sistemleri1.260,90-1,551,78
Bossa22,281,2724,82
Brisa26,842,6034,60
Burçelik24,82-0,7218,08
Burçelik Vana51,65-1,434,01
Bursa Çimento11,90-1,82-1,16
Carrefoursa70,000,86-2,51
Casa Emtia Petrol146,00-3,3137,74
Ceo Event Medya7,151,7111,20
Coca Cola İçecek79,300,3820,52
Cosmos Yat. Holding16,700,42107,20
Credıtwest Faktorıng5,590,00-4,77
Çelebi174,900,69-4,18
Çelik Halat21,28-3,88-0,65
Çemaş Döküm2,262,735,12
Çemtaş16,78-0,475,53
Çimbeton392,100,4432,24
Çimentaş52,006,2143,81
Çimsa22,986,3929,10
Çuhadaroğlu Metal8,25-0,846,73
Dagi Giyim8,360,363,59
Dagi Yatırım Holding14,600,8313,18
Dardanel31,702,26-5,37
Datagate Bilgisayar18,51-2,5314,90
Demısaş Döküm6,814,293,03
Denge Holding6,000,009,49
Deniz GMYO4,38-2,4528,07
Derimod11,52-2,3718,28
Derlüks Deri9,43-1,466,92
Desa Deri10,29-0,585,65
Despec Bilgisayar14,05-2,237,58
Deva Holding26,821,2111,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,312,2322,67
Diriteks Diriliş Tekstil4,554,6021,98
Ditaş Doğan39,96-2,3522,28
DO-CO550,000,16-12,70
Doğan Burda22,70-2,741,16
Doğan Holding3,74-0,2721,82
Doğtaş Kelebek Mobilya2,87-1,3723,23
Doğusan5,11-0,3916,67
Doğuş GMYO9,840,9220,44
Doğuş Otomotiv33,00-2,3714,82
Döktaş Dökümcülük38,307,9525,08
Duran Doğan Basım11,152,766,29
Dyo Boya13,59-3,2719,63
Eczacıbaşı İlaç7,77-1,774,16
Eczacıbaşı Yatırım37,98-0,5836,91
Edip Gayrimenkul3,36-1,751,20
Ege Endüstri1.735,80-1,380,49
Ege Gübre226,30-0,7955,85
Ege Profil40,98-3,307,17
Ege Seramik12,92-1,7525,56
Egeplast35,840,007,63
Ekiz Kimya7,99-3,7312,06
Emek Elektrik5,02-0,79-15,20
Eminiş Ambalaj36,00-4,91-2,28
Emlak Konut GMYO2,49-0,8016,36
Enerjisa Enerji12,63-0,080,96
Enka İnşaat8,15-1,2110,58
Erbosan49,10-0,8519,76
Ereğli Demir Çelik14,95-1,640,13
Ersu Gıda5,38-4,958,91
Escort Teknoloji7,531,4814,61
Esenboğa Elektrik23,02-2,9520,97
Etiler Gıda4,320,478,54
Euro Kapital Yat. Ort.3,860,780,26
Euro Trend Yat. Ort.3,853,226,94
Euro Yat. Ort.4,964,869,98
Euro Yatırım Holding3,62-0,5527,46
Fade Gıda6,33-2,622,26
Fenerbahçe Futbol37,56-3,3527,06
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,68-2,204,87
F-M İzmit Piston202,401,3062,83
Fonet Bilgi Teknolojileri12,69-1,55-2,61
Ford Otosan158,20-2,9425,56
Formet Çelik Kapı4,61-1,71-2,95
Frigo Pak Gıda24,725,6417,83
Galatasaray Sportif3,86-0,52-4,69
Garanti Bankası9,76-2,59-5,88
Garanti Faktoring12,052,128,27
Garanti Yat. Ort.3,510,298,67
Gedik Y. Men. Değ.17,459,4038,49
Gediz Ambalaj35,28-2,0031,64
Gentaş5,64-0,70-5,05
Gersan Elektrik7,87-3,3228,18
Global Men. Değ.6,510,158,32
Global Yat. Holding5,341,3314,10
Good-Year8,900,346,46
Göltaş Çimento48,240,9216,92
Gözde Girişim7,04-0,71-11,78
GSD Denizcilik5,532,039,72
GSD Holding2,48-0,40-1,20
Gübre Fabrik.67,30-0,88-21,79
Güler Yat. Holding10,10-0,88-7,08
Halk GMYO4,085,4327,10
Hatay Tekstil21,144,1451,54
Hedef Girişim3,984,7416,15
Hektaş27,622,3044,83
HUB Girişim18,93-0,214,01
Hürriyet Gzt.2,610,3824,29
ICBC Turkey Bank6,59-0,301,38
Info Yatırım7,422,2015,04
Inveo Yatırım Holding114,803,70159,61
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,283,3912,28
İdealist Danışmanlık14,79-1,279,88
İdealist GMYO8,490,8324,85
İhlas Ev Aletleri1,90-0,521,06
İhlas Gayrimenkul1,470,6817,60
İhlas Gazetecilik3,990,25-1,72
İhlas Holding1,26-1,561,61
İhlas Yayın Holding1,15-1,710,88
İndeks Bilgisayar20,26-1,555,91
İntema78,557,3196,87
İpek Doğal Enerji13,490,753,13
İskenderun Demir Çelik11,22-2,3510,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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