Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

21.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,640,26-1,29
Acıpayam Selüloz24,141,2641,00
Adel Kalemcilik28,44-0,28-16,93
Adese Alışveriş Ticaret2,730,74-2,50
Afyon Çimento5,502,427,63
Ak Enerji2,340,005,88
Akbank7,031,591,44
Akçansa20,165,5521,89
Akdeniz Yatırım Hold.5,251,741,55
Akfen GMYO4,82-0,62-0,82
Akın Tekstil46,005,8944,84
Akiş GMYO3,600,001,98
Akmerkez GMYO68,90-2,067,00
Aksa14,48-0,55-0,75
Aksa Enerji8,811,6118,41
Aksigorta9,95-0,906,99
Aksu Enerji15,17-2,137,44
Alarko Carrıer469,40-0,1328,64
Alarko GMYO26,881,822,75
Alarko Holding10,37-0,2920,02
Albaraka Türk2,101,948,25
Alcatel Lucent Teletaş31,603,616,54
Alkim Kağıt16,76-1,5923,71
Alkim Kimya18,76-1,5229,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,004,11
Altınyunus Çeşme83,159,9966,43
Anadolu Efes28,28-0,2122,00
Anadolu Grubu Holding30,942,1117,11
Anadolu Hayat Emek.11,26-2,0929,87
Anadolu Isuzu22,343,6224,11
Anadolu Sigorta8,330,3610,33
Anel Elektrik3,220,631,58
Arçelik34,980,4015,07
ARD Bilişim Teknolojileri57,700,7020,01
Arena Bilgisayar56,450,6264,10
Armada Bilgisayar71,953,9046,60
Arsan Tekstil8,220,7412,76
Artı Yatırım Holding8,460,0045,86
Arzum Ev Aletleri22,500,45-8,61
Aselsan18,250,330,00
Ata GMYO6,243,4813,25
Atakule GMYO4,279,7769,44
Atlantis Yatırım Holding8,9110,0060,25
Atlas Yat. Ort.1,790,562,29
AvivaSA Emeklilik Hayat19,130,266,15
Avrasya GMYO3,774,14-7,14
Avrasya Petrol ve Tur.3,281,552,50
Avrupa Yatırım Holding7,35-5,4122,50
Ayen Enerji5,996,7710,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,604,042,20
Aygaz18,15-2,2623,89
Bagfaş29,644,2948,20
Bak Ambalaj24,489,9721,19
Balatacılar Balatacılık7,87-1,50-4,49
Bantaş Ambalaj4,981,226,18
Banvit51,00-0,97-1,92
Baştaş Başkent Çimento15,50-7,02-10,77
Batı Çimento6,256,8432,70
Batısöke Çimento2,471,231,23
Bayrak Taban Sanayi10,69-0,650,75
Bera Holding20,801,462,56
Berkosan Yalıtım10,434,6116,93
Beşiktaş Futbol Yat.4,171,213,22
Beyaz Filo14,362,2841,06
Bilici Yatırım7,352,8010,69
Bim Mağazalar74,75-0,861,65
Birko Mensucat1,170,005,41
Birlik Mensucat2,901,05-16,18
Bizim Mağazaları16,240,315,73
Borusan Mannesmann35,021,0425,97
Borusan Yat. Paz.520,001,9613,81
Bosch Fren Sistemleri1.299,800,254,92
Bossa21,70-2,1621,57
Brisa26,580,0033,30
Burçelik25,961,5623,50
Burçelik Vana54,151,509,04
Bursa Çimento12,400,492,99
Carrefoursa70,250,21-2,16
Casa Emtia Petrol151,000,6742,45
Ceo Event Medya7,14-0,1411,04
Coca Cola İçecek79,201,8620,36
Cosmos Yat. Holding16,639,99106,33
Credıtwest Faktorıng5,690,18-3,07
Çelebi177,70-0,06-2,64
Çelik Halat22,645,305,70
Çemaş Döküm2,210,912,79
Çemtaş17,15-0,357,85
Çimbeton425,10-1,4843,37
Çimentaş49,060,0035,67
Çimsa20,643,6115,96
Çuhadaroğlu Metal8,40-0,128,67
Dagi Giyim8,422,184,34
Dagi Yatırım Holding14,430,5611,86
Dardanel30,981,57-7,52
Datagate Bilgisayar18,980,1617,82
Demısaş Döküm6,52-0,46-1,36
Denge Holding6,140,1612,04
Deniz GMYO4,600,0034,50
Derimod11,092,6913,86
Derlüks Deri9,821,7611,34
Desa Deri10,07-0,103,39
Despec Bilgisayar14,524,1611,18
Deva Holding26,242,588,70
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,012,5219,91
Diriteks Diriliş Tekstil4,420,0018,50
Ditaş Doğan40,9210,0025,21
DO-CO544,70-2,28-13,54
Doğan Burda23,925,846,60
Doğan Holding3,87-0,2626,06
Doğtaş Kelebek Mobilya2,852,8922,37
Doğusan5,10-0,2016,44
Doğuş GMYO10,061,4123,13
Doğuş Otomotiv35,844,8024,70
Döktaş Dökümcülük35,489,9815,87
Duran Doğan Basım11,15-0,456,29
Dyo Boya13,384,6917,78
Eczacıbaşı İlaç7,590,401,74
Eczacıbaşı Yatırım38,781,0439,80
Edip Gayrimenkul3,301,85-0,60
Ege Endüstri1.798,800,214,14
Ege Gübre235,902,9762,47
Ege Profil43,34-2,7813,34
Ege Seramik13,24-0,1528,67
Egeplast38,00-4,5714,11
Ekiz Kimya8,330,7316,83
Emek Elektrik5,143,63-13,18
Eminiş Ambalaj41,00-2,3811,29
Emlak Konut GMYO2,553,6619,16
Enerjisa Enerji12,682,511,36
Enka İnşaat8,370,6013,57
Erbosan50,956,1924,27
Ereğli Demir Çelik15,66-0,254,89
Ersu Gıda5,503,7711,34
Escort Teknoloji7,379,1912,18
Esenboğa Elektrik24,281,5927,59
Etiler Gıda4,320,478,54
Euro Kapital Yat. Ort.3,901,301,30
Euro Trend Yat. Ort.3,733,903,61
Euro Yat. Ort.4,970,0010,20
Euro Yatırım Holding3,661,1028,87
Fade Gıda6,240,970,81
Fenerbahçe Futbol40,022,3535,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,96-2,799,26
F-M İzmit Piston199,802,8860,74
Fonet Bilgi Teknolojileri12,95-2,26-0,61
Ford Otosan165,30-0,5431,19
Formet Çelik Kapı4,73-1,05-0,42
Frigo Pak Gıda23,326,0011,15
Galatasaray Sportif3,910,26-3,46
Garanti Bankası10,211,59-1,54
Garanti Faktoring12,100,838,72
Garanti Yat. Ort.3,540,579,60
Gedik Y. Men. Değ.15,184,6920,48
Gediz Ambalaj36,22-0,7735,15
Gentaş5,761,05-3,03
Gersan Elektrik8,397,4336,64
Global Men. Değ.6,58-2,239,48
Global Yat. Holding5,35-1,6514,32
Good-Year9,00-0,447,66
Göltaş Çimento48,506,6417,55
Gözde Girişim7,190,98-9,90
GSD Denizcilik5,51-1,439,33
GSD Holding2,513,290,00
Gübre Fabrik.69,80-1,83-18,88
Güler Yat. Holding10,04-0,79-7,64
Halk GMYO3,787,3917,76
Hatay Tekstil20,202,5444,80
Hedef Girişim3,854,3412,36
Hektaş27,880,2946,20
HUB Girişim19,272,075,88
Hürriyet Gzt.2,474,2217,62
ICBC Turkey Bank6,661,062,46
Info Yatırım7,01-0,998,68
Inveo Yatırım Holding108,704,92145,82
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,212,546,14
İdealist Danışmanlık14,912,9710,77
İdealist GMYO8,613,4926,62
İhlas Ev Aletleri1,943,193,19
İhlas Gayrimenkul1,492,7619,20
İhlas Gazetecilik4,022,81-0,99
İhlas Holding1,29-1,534,03
İhlas Yayın Holding1,191,714,39
İndeks Bilgisayar21,082,2310,19
İntema73,209,9983,46
İpek Doğal Enerji13,541,653,52
İskenderun Demir Çelik11,52-1,3713,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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