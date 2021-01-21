Borsada günün ilk yarısı (1)
21.01.2021 13:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:39
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,64
|0,26
|-1,29
|Acıpayam Selüloz
|24,14
|1,26
|41,00
|Adel Kalemcilik
|28,44
|-0,28
|-16,93
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,73
|0,74
|-2,50
|Afyon Çimento
|5,50
|2,42
|7,63
|Ak Enerji
|2,34
|0,00
|5,88
|Akbank
|7,03
|1,59
|1,44
|Akçansa
|20,16
|5,55
|21,89
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,25
|1,74
|1,55
|Akfen GMYO
|4,82
|-0,62
|-0,82
|Akın Tekstil
|46,00
|5,89
|44,84
|Akiş GMYO
|3,60
|0,00
|1,98
|Akmerkez GMYO
|68,90
|-2,06
|7,00
|Aksa
|14,48
|-0,55
|-0,75
|Aksa Enerji
|8,81
|1,61
|18,41
|Aksigorta
|9,95
|-0,90
|6,99
|Aksu Enerji
|15,17
|-2,13
|7,44
|Alarko Carrıer
|469,40
|-0,13
|28,64
|Alarko GMYO
|26,88
|1,82
|2,75
|Alarko Holding
|10,37
|-0,29
|20,02
|Albaraka Türk
|2,10
|1,94
|8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,60
|3,61
|6,54
|Alkim Kağıt
|16,76
|-1,59
|23,71
|Alkim Kimya
|18,76
|-1,52
|29,05
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,00
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|83,15
|9,99
|66,43
|Anadolu Efes
|28,28
|-0,21
|22,00
|Anadolu Grubu Holding
|30,94
|2,11
|17,11
|Anadolu Hayat Emek.
|11,26
|-2,09
|29,87
|Anadolu Isuzu
|22,34
|3,62
|24,11
|Anadolu Sigorta
|8,33
|0,36
|10,33
|Anel Elektrik
|3,22
|0,63
|1,58
|Arçelik
|34,98
|0,40
|15,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,70
|0,70
|20,01
|Arena Bilgisayar
|56,45
|0,62
|64,10
|Armada Bilgisayar
|71,95
|3,90
|46,60
|Arsan Tekstil
|8,22
|0,74
|12,76
|Artı Yatırım Holding
|8,46
|0,00
|45,86
|Arzum Ev Aletleri
|22,50
|0,45
|-8,61
|Aselsan
|18,25
|0,33
|0,00
|Ata GMYO
|6,24
|3,48
|13,25
|Atakule GMYO
|4,27
|9,77
|69,44
|Atlantis Yatırım Holding
|8,91
|10,00
|60,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,56
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,13
|0,26
|6,15
|Avrasya GMYO
|3,77
|4,14
|-7,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|1,55
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|7,35
|-5,41
|22,50
|Ayen Enerji
|5,99
|6,77
|10,72
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,60
|4,04
|2,20
|Aygaz
|18,15
|-2,26
|23,89
|Bagfaş
|29,64
|4,29
|48,20
|Bak Ambalaj
|24,48
|9,97
|21,19
|Balatacılar Balatacılık
|7,87
|-1,50
|-4,49
|Bantaş Ambalaj
|4,98
|1,22
|6,18
|Banvit
|51,00
|-0,97
|-1,92
|Baştaş Başkent Çimento
|15,50
|-7,02
|-10,77
|Batı Çimento
|6,25
|6,84
|32,70
|Batısöke Çimento
|2,47
|1,23
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|10,69
|-0,65
|0,75
|Bera Holding
|20,80
|1,46
|2,56
|Berkosan Yalıtım
|10,43
|4,61
|16,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,17
|1,21
|3,22
|Beyaz Filo
|14,36
|2,28
|41,06
|Bilici Yatırım
|7,35
|2,80
|10,69
|Bim Mağazalar
|74,75
|-0,86
|1,65
|Birko Mensucat
|1,17
|0,00
|5,41
|Birlik Mensucat
|2,90
|1,05
|-16,18
|Bizim Mağazaları
|16,24
|0,31
|5,73
|Borusan Mannesmann
|35,02
|1,04
|25,97
|Borusan Yat. Paz.
|520,00
|1,96
|13,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.299,80
|0,25
|4,92
|Bossa
|21,70
|-2,16
|21,57
|Brisa
|26,58
|0,00
|33,30
|Burçelik
|25,96
|1,56
|23,50
|Burçelik Vana
|54,15
|1,50
|9,04
|Bursa Çimento
|12,40
|0,49
|2,99
|Carrefoursa
|70,25
|0,21
|-2,16
|Casa Emtia Petrol
|151,00
|0,67
|42,45
|Ceo Event Medya
|7,14
|-0,14
|11,04
|Coca Cola İçecek
|79,20
|1,86
|20,36
|Cosmos Yat. Holding
|16,63
|9,99
|106,33
|Credıtwest Faktorıng
|5,69
|0,18
|-3,07
|Çelebi
|177,70
|-0,06
|-2,64
|Çelik Halat
|22,64
|5,30
|5,70
|Çemaş Döküm
|2,21
|0,91
|2,79
|Çemtaş
|17,15
|-0,35
|7,85
|Çimbeton
|425,10
|-1,48
|43,37
|Çimentaş
|49,06
|0,00
|35,67
|Çimsa
|20,64
|3,61
|15,96
|Çuhadaroğlu Metal
|8,40
|-0,12
|8,67
|Dagi Giyim
|8,42
|2,18
|4,34
|Dagi Yatırım Holding
|14,43
|0,56
|11,86
|Dardanel
|30,98
|1,57
|-7,52
|Datagate Bilgisayar
|18,98
|0,16
|17,82
|Demısaş Döküm
|6,52
|-0,46
|-1,36
|Denge Holding
|6,14
|0,16
|12,04
|Deniz GMYO
|4,60
|0,00
|34,50
|Derimod
|11,09
|2,69
|13,86
|Derlüks Deri
|9,82
|1,76
|11,34
|Desa Deri
|10,07
|-0,10
|3,39
|Despec Bilgisayar
|14,52
|4,16
|11,18
|Deva Holding
|26,24
|2,58
|8,70
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|13,01
|2,52
|19,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|0,00
|18,50
|Ditaş Doğan
|40,92
|10,00
|25,21
|DO-CO
|544,70
|-2,28
|-13,54
|Doğan Burda
|23,92
|5,84
|6,60
|Doğan Holding
|3,87
|-0,26
|26,06
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,85
|2,89
|22,37
|Doğusan
|5,10
|-0,20
|16,44
|Doğuş GMYO
|10,06
|1,41
|23,13
|Doğuş Otomotiv
|35,84
|4,80
|24,70
|Döktaş Dökümcülük
|35,48
|9,98
|15,87
|Duran Doğan Basım
|11,15
|-0,45
|6,29
|Dyo Boya
|13,38
|4,69
|17,78
|Eczacıbaşı İlaç
|7,59
|0,40
|1,74
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,78
|1,04
|39,80
|Edip Gayrimenkul
|3,30
|1,85
|-0,60
|Ege Endüstri
|1.798,80
|0,21
|4,14
|Ege Gübre
|235,90
|2,97
|62,47
|Ege Profil
|43,34
|-2,78
|13,34
|Ege Seramik
|13,24
|-0,15
|28,67
|Egeplast
|38,00
|-4,57
|14,11
|Ekiz Kimya
|8,33
|0,73
|16,83
|Emek Elektrik
|5,14
|3,63
|-13,18
|Eminiş Ambalaj
|41,00
|-2,38
|11,29
|Emlak Konut GMYO
|2,55
|3,66
|19,16
|Enerjisa Enerji
|12,68
|2,51
|1,36
|Enka İnşaat
|8,37
|0,60
|13,57
|Erbosan
|50,95
|6,19
|24,27
|Ereğli Demir Çelik
|15,66
|-0,25
|4,89
|Ersu Gıda
|5,50
|3,77
|11,34
|Escort Teknoloji
|7,37
|9,19
|12,18
|Esenboğa Elektrik
|24,28
|1,59
|27,59
|Etiler Gıda
|4,32
|0,47
|8,54
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|1,30
|1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,73
|3,90
|3,61
|Euro Yat. Ort.
|4,97
|0,00
|10,20
|Euro Yatırım Holding
|3,66
|1,10
|28,87
|Fade Gıda
|6,24
|0,97
|0,81
|Fenerbahçe Futbol
|40,02
|2,35
|35,39
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,96
|-2,79
|9,26
|F-M İzmit Piston
|199,80
|2,88
|60,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,95
|-2,26
|-0,61
|Ford Otosan
|165,30
|-0,54
|31,19
|Formet Çelik Kapı
|4,73
|-1,05
|-0,42
|Frigo Pak Gıda
|23,32
|6,00
|11,15
|Galatasaray Sportif
|3,91
|0,26
|-3,46
|Garanti Bankası
|10,21
|1,59
|-1,54
|Garanti Faktoring
|12,10
|0,83
|8,72
|Garanti Yat. Ort.
|3,54
|0,57
|9,60
|Gedik Y. Men. Değ.
|15,18
|4,69
|20,48
|Gediz Ambalaj
|36,22
|-0,77
|35,15
|Gentaş
|5,76
|1,05
|-3,03
|Gersan Elektrik
|8,39
|7,43
|36,64
|Global Men. Değ.
|6,58
|-2,23
|9,48
|Global Yat. Holding
|5,35
|-1,65
|14,32
|Good-Year
|9,00
|-0,44
|7,66
|Göltaş Çimento
|48,50
|6,64
|17,55
|Gözde Girişim
|7,19
|0,98
|-9,90
|GSD Denizcilik
|5,51
|-1,43
|9,33
|GSD Holding
|2,51
|3,29
|0,00
|Gübre Fabrik.
|69,80
|-1,83
|-18,88
|Güler Yat. Holding
|10,04
|-0,79
|-7,64
|Halk GMYO
|3,78
|7,39
|17,76
|Hatay Tekstil
|20,20
|2,54
|44,80
|Hedef Girişim
|3,85
|4,34
|12,36
|Hektaş
|27,88
|0,29
|46,20
|HUB Girişim
|19,27
|2,07
|5,88
|Hürriyet Gzt.
|2,47
|4,22
|17,62
|ICBC Turkey Bank
|6,66
|1,06
|2,46
|Info Yatırım
|7,01
|-0,99
|8,68
|Inveo Yatırım Holding
|108,70
|4,92
|145,82
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,21
|2,54
|6,14
|İdealist Danışmanlık
|14,91
|2,97
|10,77
|İdealist GMYO
|8,61
|3,49
|26,62
|İhlas Ev Aletleri
|1,94
|3,19
|3,19
|İhlas Gayrimenkul
|1,49
|2,76
|19,20
|İhlas Gazetecilik
|4,02
|2,81
|-0,99
|İhlas Holding
|1,29
|-1,53
|4,03
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|1,71
|4,39
|İndeks Bilgisayar
|21,08
|2,23
|10,19
|İntema
|73,20
|9,99
|83,46
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|1,65
|3,52
|İskenderun Demir Çelik
|11,52
|-1,37
|13,95
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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