Borsada günün ilk yarısı (1)
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Borsada günün ilk yarısı (1)

18.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:52
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,661,19-1,03
Acıpayam Selüloz20,4610,0019,51
Adel Kalemcilik27,582,53-19,44
Adese Alışveriş Ticaret2,67-0,37-4,64
Afyon Çimento5,190,191,57
Ak Enerji2,280,003,17
Akbank6,90-0,14-0,43
Akçansa18,471,4811,67
Akdeniz Yatırım Hold.5,16-1,53-0,19
Akfen GMYO5,111,595,14
Akın Tekstil39,426,5424,12
Akiş GMYO3,561,140,85
Akmerkez GMYO62,65-0,40-2,70
Aksa14,442,05-1,03
Aksa Enerji8,401,5712,90
Aksigorta9,551,062,69
Aksu Enerji14,552,253,05
Alarko Carrıer540,700,3948,18
Alarko GMYO24,88-0,40-4,89
Alarko Holding10,671,8123,50
Albaraka Türk1,980,512,06
Alcatel Lucent Teletaş29,620,47-0,13
Alkim Kağıt15,333,9313,15
Alkim Kimya16,600,7914,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,260,003,20
Altınyunus Çeşme73,009,9446,12
Anadolu Efes27,061,3516,74
Anadolu Grubu Holding27,70-0,224,84
Anadolu Hayat Emek.10,741,3223,88
Anadolu Isuzu19,940,0510,78
Anadolu Sigorta7,86-0,514,11
Anel Elektrik3,010,33-5,05
Arçelik33,240,489,34
ARD Bilişim Teknolojileri55,95-0,4416,37
Arena Bilgisayar49,824,7544,83
Armada Bilgisayar69,409,9841,40
Arsan Tekstil7,764,026,45
Artı Yatırım Holding10,368,9478,62
Arzum Ev Aletleri22,440,54-8,85
Aselsan18,250,390,00
Ata GMYO6,060,839,98
Atakule GMYO3,229,9027,78
Atlantis Yatırım Holding9,707,7874,46
Atlas Yat. Ort.1,780,001,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,262,076,87
Avrasya GMYO3,700,00-8,87
Avrasya Petrol ve Tur.3,231,570,94
Avrupa Yatırım Holding7,293,2621,50
Ayen Enerji5,470,551,11
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,65-0,28-6,17
Aygaz16,199,9910,51
Bagfaş25,663,8028,30
Bak Ambalaj21,481,806,34
Balatacılar Balatacılık7,86-0,13-4,61
Bantaş Ambalaj4,62-0,43-1,49
Banvit52,001,270,00
Baştaş Başkent Çimento19,000,009,38
Batı Çimento5,64-1,4019,75
Batısöke Çimento2,450,410,41
Bayrak Taban Sanayi10,601,34-0,09
Bera Holding21,402,005,52
Berkosan Yalıtım9,534,616,84
Beşiktaş Futbol Yat.4,282,885,94
Beyaz Filo11,407,9511,98
Bilici Yatırım6,80-0,582,41
Bim Mağazalar73,60-1,010,09
Birko Mensucat1,175,415,41
Birlik Mensucat3,050,33-11,85
Bizim Mağazaları15,23-0,13-0,85
Borusan Mannesmann35,02-1,3525,97
Borusan Yat. Paz.501,70-0,469,81
Bosch Fren Sistemleri1.359,002,959,69
Bossa20,187,0013,05
Brisa23,302,0116,85
Burçelik28,327,6034,73
Burçelik Vana59,809,5220,42
Bursa Çimento11,840,59-1,66
Carrefoursa71,75-1,91-0,07
Casa Emtia Petrol140,000,7232,08
Ceo Event Medya6,731,364,67
Coca Cola İçecek74,20-0,4012,77
Cosmos Yat. Holding12,710,0057,69
Credıtwest Faktorıng5,572,39-5,11
Çelebi175,70-1,84-3,74
Çelik Halat20,040,20-6,44
Çemaş Döküm2,14-0,47-0,47
Çemtaş16,161,131,63
Çimbeton506,002,5570,66
Çimentaş62,004,2071,46
Çimsa19,211,647,92
Çuhadaroğlu Metal8,291,227,24
Dagi Giyim8,401,334,09
Dagi Yatırım Holding15,647,1221,24
Dardanel31,002,65-7,46
Datagate Bilgisayar16,502,232,42
Demısaş Döküm6,23-0,64-5,75
Denge Holding6,880,4425,55
Deniz GMYO4,161,2221,64
Derimod10,680,759,65
Derlüks Deri9,621,699,07
Desa Deri10,01-0,502,77
Despec Bilgisayar12,821,10-1,84
Deva Holding25,701,186,46
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,057,4011,06
Diriteks Diriliş Tekstil4,383,0617,43
Ditaş Doğan33,500,722,51
DO-CO555,00-3,48-11,90
Doğan Burda23,463,174,55
Doğan Holding3,40-1,7310,75
Doğtaş Kelebek Mobilya2,531,618,63
Doğusan4,83-0,4110,27
Doğuş GMYO8,88-0,678,69
Doğuş Otomotiv30,32-1,045,50
Döktaş Dökümcülük32,201,715,16
Duran Doğan Basım11,172,486,48
Dyo Boya11,78-1,343,70
Eczacıbaşı İlaç7,490,400,40
Eczacıbaşı Yatırım36,301,6830,86
Edip Gayrimenkul3,16-2,47-4,82
Ege Endüstri1.832,500,216,09
Ege Gübre242,207,2666,80
Ege Profil38,660,991,10
Ege Seramik13,15-0,3827,79
Egeplast37,008,8211,11
Ekiz Kimya7,516,375,33
Emek Elektrik5,290,76-10,64
Eminiş Ambalaj52,004,0041,15
Emlak Konut GMYO2,44-0,4114,02
Enerjisa Enerji12,540,970,24
Enka İnşaat8,280,9812,35
Erbosan46,563,9713,56
Ereğli Demir Çelik15,471,843,62
Ersu Gıda5,232,555,87
Escort Teknoloji6,652,311,22
Esenboğa Elektrik24,346,6627,90
Etiler Gıda4,360,009,55
Euro Kapital Yat. Ort.3,980,253,38
Euro Trend Yat. Ort.3,600,560,00
Euro Yat. Ort.5,024,3711,31
Euro Yatırım Holding3,641,6828,17
Fade Gıda6,12-0,65-1,13
Fenerbahçe Futbol44,245,5849,66
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,511,242,20
F-M İzmit Piston190,409,9953,18
Fonet Bilgi Teknolojileri12,390,65-4,91
Ford Otosan158,604,8225,87
Formet Çelik Kapı4,940,824,00
Frigo Pak Gıda22,120,645,43
Galatasaray Sportif3,84-1,29-5,19
Garanti Bankası10,01-0,10-3,47
Garanti Faktoring12,39-2,2911,32
Garanti Yat. Ort.3,43-1,726,19
Gedik Y. Men. Değ.13,474,026,90
Gediz Ambalaj34,006,1826,87
Gentaş5,63-0,88-5,22
Gersan Elektrik6,825,5711,07
Global Men. Değ.6,292,444,66
Global Yat. Holding5,12-0,399,40
Good-Year8,610,582,99
Göltaş Çimento44,109,986,88
Gözde Girişim7,03-0,71-11,90
GSD Denizcilik5,331,145,75
GSD Holding2,420,83-3,59
Gübre Fabrik.67,350,07-21,73
Güler Yat. Holding10,33-2,46-4,97
Halk GMYO3,420,886,54
Hatay Tekstil17,589,9426,02
Hedef Girişim3,51-0,572,44
Hektaş27,38-0,0743,58
HUB Girişim18,24-0,650,22
Hürriyet Gzt.2,31-0,8610,00
ICBC Turkey Bank6,67-0,892,62
İdealist Danışmanlık13,812,302,60
İdealist GMYO8,170,2520,15
İhlas Ev Aletleri1,860,54-1,06
İhlas Gayrimenkul1,433,6214,40
İhlas Gazetecilik3,88-0,77-4,43
İhlas Holding1,260,001,61
İhlas Yayın Holding1,160,001,75
İndeks Bilgisayar20,161,315,38
Info Yatırım6,19-0,16-4,03
İntema52,004,0030,33
Inveo Yatırım Holding85,659,9593,69
İpek Doğal Enerji13,500,903,21
İskenderun Demir Çelik10,711,905,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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