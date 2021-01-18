Borsada günün ilk yarısı (1)
18.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:52
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,66
|1,19
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|20,46
|10,00
|19,51
|Adel Kalemcilik
|27,58
|2,53
|-19,44
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,67
|-0,37
|-4,64
|Afyon Çimento
|5,19
|0,19
|1,57
|Ak Enerji
|2,28
|0,00
|3,17
|Akbank
|6,90
|-0,14
|-0,43
|Akçansa
|18,47
|1,48
|11,67
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,16
|-1,53
|-0,19
|Akfen GMYO
|5,11
|1,59
|5,14
|Akın Tekstil
|39,42
|6,54
|24,12
|Akiş GMYO
|3,56
|1,14
|0,85
|Akmerkez GMYO
|62,65
|-0,40
|-2,70
|Aksa
|14,44
|2,05
|-1,03
|Aksa Enerji
|8,40
|1,57
|12,90
|Aksigorta
|9,55
|1,06
|2,69
|Aksu Enerji
|14,55
|2,25
|3,05
|Alarko Carrıer
|540,70
|0,39
|48,18
|Alarko GMYO
|24,88
|-0,40
|-4,89
|Alarko Holding
|10,67
|1,81
|23,50
|Albaraka Türk
|1,98
|0,51
|2,06
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,62
|0,47
|-0,13
|Alkim Kağıt
|15,33
|3,93
|13,15
|Alkim Kimya
|16,60
|0,79
|14,19
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,26
|0,00
|3,20
|Altınyunus Çeşme
|73,00
|9,94
|46,12
|Anadolu Efes
|27,06
|1,35
|16,74
|Anadolu Grubu Holding
|27,70
|-0,22
|4,84
|Anadolu Hayat Emek.
|10,74
|1,32
|23,88
|Anadolu Isuzu
|19,94
|0,05
|10,78
|Anadolu Sigorta
|7,86
|-0,51
|4,11
|Anel Elektrik
|3,01
|0,33
|-5,05
|Arçelik
|33,24
|0,48
|9,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,95
|-0,44
|16,37
|Arena Bilgisayar
|49,82
|4,75
|44,83
|Armada Bilgisayar
|69,40
|9,98
|41,40
|Arsan Tekstil
|7,76
|4,02
|6,45
|Artı Yatırım Holding
|10,36
|8,94
|78,62
|Arzum Ev Aletleri
|22,44
|0,54
|-8,85
|Aselsan
|18,25
|0,39
|0,00
|Ata GMYO
|6,06
|0,83
|9,98
|Atakule GMYO
|3,22
|9,90
|27,78
|Atlantis Yatırım Holding
|9,70
|7,78
|74,46
|Atlas Yat. Ort.
|1,78
|0,00
|1,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,26
|2,07
|6,87
|Avrasya GMYO
|3,70
|0,00
|-8,87
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,23
|1,57
|0,94
|Avrupa Yatırım Holding
|7,29
|3,26
|21,50
|Ayen Enerji
|5,47
|0,55
|1,11
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,65
|-0,28
|-6,17
|Aygaz
|16,19
|9,99
|10,51
|Bagfaş
|25,66
|3,80
|28,30
|Bak Ambalaj
|21,48
|1,80
|6,34
|Balatacılar Balatacılık
|7,86
|-0,13
|-4,61
|Bantaş Ambalaj
|4,62
|-0,43
|-1,49
|Banvit
|52,00
|1,27
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|19,00
|0,00
|9,38
|Batı Çimento
|5,64
|-1,40
|19,75
|Batısöke Çimento
|2,45
|0,41
|0,41
|Bayrak Taban Sanayi
|10,60
|1,34
|-0,09
|Bera Holding
|21,40
|2,00
|5,52
|Berkosan Yalıtım
|9,53
|4,61
|6,84
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,28
|2,88
|5,94
|Beyaz Filo
|11,40
|7,95
|11,98
|Bilici Yatırım
|6,80
|-0,58
|2,41
|Bim Mağazalar
|73,60
|-1,01
|0,09
|Birko Mensucat
|1,17
|5,41
|5,41
|Birlik Mensucat
|3,05
|0,33
|-11,85
|Bizim Mağazaları
|15,23
|-0,13
|-0,85
|Borusan Mannesmann
|35,02
|-1,35
|25,97
|Borusan Yat. Paz.
|501,70
|-0,46
|9,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.359,00
|2,95
|9,69
|Bossa
|20,18
|7,00
|13,05
|Brisa
|23,30
|2,01
|16,85
|Burçelik
|28,32
|7,60
|34,73
|Burçelik Vana
|59,80
|9,52
|20,42
|Bursa Çimento
|11,84
|0,59
|-1,66
|Carrefoursa
|71,75
|-1,91
|-0,07
|Casa Emtia Petrol
|140,00
|0,72
|32,08
|Ceo Event Medya
|6,73
|1,36
|4,67
|Coca Cola İçecek
|74,20
|-0,40
|12,77
|Cosmos Yat. Holding
|12,71
|0,00
|57,69
|Credıtwest Faktorıng
|5,57
|2,39
|-5,11
|Çelebi
|175,70
|-1,84
|-3,74
|Çelik Halat
|20,04
|0,20
|-6,44
|Çemaş Döküm
|2,14
|-0,47
|-0,47
|Çemtaş
|16,16
|1,13
|1,63
|Çimbeton
|506,00
|2,55
|70,66
|Çimentaş
|62,00
|4,20
|71,46
|Çimsa
|19,21
|1,64
|7,92
|Çuhadaroğlu Metal
|8,29
|1,22
|7,24
|Dagi Giyim
|8,40
|1,33
|4,09
|Dagi Yatırım Holding
|15,64
|7,12
|21,24
|Dardanel
|31,00
|2,65
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|16,50
|2,23
|2,42
|Demısaş Döküm
|6,23
|-0,64
|-5,75
|Denge Holding
|6,88
|0,44
|25,55
|Deniz GMYO
|4,16
|1,22
|21,64
|Derimod
|10,68
|0,75
|9,65
|Derlüks Deri
|9,62
|1,69
|9,07
|Desa Deri
|10,01
|-0,50
|2,77
|Despec Bilgisayar
|12,82
|1,10
|-1,84
|Deva Holding
|25,70
|1,18
|6,46
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,05
|7,40
|11,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,38
|3,06
|17,43
|Ditaş Doğan
|33,50
|0,72
|2,51
|DO-CO
|555,00
|-3,48
|-11,90
|Doğan Burda
|23,46
|3,17
|4,55
|Doğan Holding
|3,40
|-1,73
|10,75
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,53
|1,61
|8,63
|Doğusan
|4,83
|-0,41
|10,27
|Doğuş GMYO
|8,88
|-0,67
|8,69
|Doğuş Otomotiv
|30,32
|-1,04
|5,50
|Döktaş Dökümcülük
|32,20
|1,71
|5,16
|Duran Doğan Basım
|11,17
|2,48
|6,48
|Dyo Boya
|11,78
|-1,34
|3,70
|Eczacıbaşı İlaç
|7,49
|0,40
|0,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,30
|1,68
|30,86
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|-2,47
|-4,82
|Ege Endüstri
|1.832,50
|0,21
|6,09
|Ege Gübre
|242,20
|7,26
|66,80
|Ege Profil
|38,66
|0,99
|1,10
|Ege Seramik
|13,15
|-0,38
|27,79
|Egeplast
|37,00
|8,82
|11,11
|Ekiz Kimya
|7,51
|6,37
|5,33
|Emek Elektrik
|5,29
|0,76
|-10,64
|Eminiş Ambalaj
|52,00
|4,00
|41,15
|Emlak Konut GMYO
|2,44
|-0,41
|14,02
|Enerjisa Enerji
|12,54
|0,97
|0,24
|Enka İnşaat
|8,28
|0,98
|12,35
|Erbosan
|46,56
|3,97
|13,56
|Ereğli Demir Çelik
|15,47
|1,84
|3,62
|Ersu Gıda
|5,23
|2,55
|5,87
|Escort Teknoloji
|6,65
|2,31
|1,22
|Esenboğa Elektrik
|24,34
|6,66
|27,90
|Etiler Gıda
|4,36
|0,00
|9,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|0,25
|3,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|0,56
|0,00
|Euro Yat. Ort.
|5,02
|4,37
|11,31
|Euro Yatırım Holding
|3,64
|1,68
|28,17
|Fade Gıda
|6,12
|-0,65
|-1,13
|Fenerbahçe Futbol
|44,24
|5,58
|49,66
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,51
|1,24
|2,20
|F-M İzmit Piston
|190,40
|9,99
|53,18
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,39
|0,65
|-4,91
|Ford Otosan
|158,60
|4,82
|25,87
|Formet Çelik Kapı
|4,94
|0,82
|4,00
|Frigo Pak Gıda
|22,12
|0,64
|5,43
|Galatasaray Sportif
|3,84
|-1,29
|-5,19
|Garanti Bankası
|10,01
|-0,10
|-3,47
|Garanti Faktoring
|12,39
|-2,29
|11,32
|Garanti Yat. Ort.
|3,43
|-1,72
|6,19
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,47
|4,02
|6,90
|Gediz Ambalaj
|34,00
|6,18
|26,87
|Gentaş
|5,63
|-0,88
|-5,22
|Gersan Elektrik
|6,82
|5,57
|11,07
|Global Men. Değ.
|6,29
|2,44
|4,66
|Global Yat. Holding
|5,12
|-0,39
|9,40
|Good-Year
|8,61
|0,58
|2,99
|Göltaş Çimento
|44,10
|9,98
|6,88
|Gözde Girişim
|7,03
|-0,71
|-11,90
|GSD Denizcilik
|5,33
|1,14
|5,75
|GSD Holding
|2,42
|0,83
|-3,59
|Gübre Fabrik.
|67,35
|0,07
|-21,73
|Güler Yat. Holding
|10,33
|-2,46
|-4,97
|Halk GMYO
|3,42
|0,88
|6,54
|Hatay Tekstil
|17,58
|9,94
|26,02
|Hedef Girişim
|3,51
|-0,57
|2,44
|Hektaş
|27,38
|-0,07
|43,58
|HUB Girişim
|18,24
|-0,65
|0,22
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|-0,86
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|6,67
|-0,89
|2,62
|İdealist Danışmanlık
|13,81
|2,30
|2,60
|İdealist GMYO
|8,17
|0,25
|20,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,54
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|3,62
|14,40
|İhlas Gazetecilik
|3,88
|-0,77
|-4,43
|İhlas Holding
|1,26
|0,00
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,16
|1,31
|5,38
|Info Yatırım
|6,19
|-0,16
|-4,03
|İntema
|52,00
|4,00
|30,33
|Inveo Yatırım Holding
|85,65
|9,95
|93,69
|İpek Doğal Enerji
|13,50
|0,90
|3,21
|İskenderun Demir Çelik
|10,71
|1,90
|5,93
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500