Borsada günün ilk yarısı (1)
15.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:51
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,66
|0,00
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|18,46
|4,71
|2,98
|Adel Kalemcilik
|26,98
|-0,44
|-20,84
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,69
|-1,10
|-2,86
|Afyon Çimento
|5,21
|-1,14
|3,13
|Ak Enerji
|2,32
|0,00
|4,98
|Akbank
|7,01
|-1,41
|2,60
|Akçansa
|18,37
|0,93
|10,04
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,26
|-1,87
|3,68
|Akfen GMYO
|5,09
|2,00
|2,67
|Akın Tekstil
|36,90
|1,93
|13,98
|Akiş GMYO
|3,56
|-1,11
|1,98
|Akmerkez GMYO
|63,10
|-0,24
|-1,77
|Aksa
|14,24
|0,07
|-2,47
|Aksa Enerji
|8,38
|0,12
|12,50
|Aksigorta
|9,47
|0,85
|0,97
|Aksu Enerji
|14,10
|0,28
|-0,42
|Alarko Carrıer
|509,70
|-2,41
|43,14
|Alarko GMYO
|25,20
|-0,40
|-3,29
|Alarko Holding
|10,71
|5,10
|17,94
|Albaraka Türk
|1,99
|0,00
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,50
|-0,81
|0,27
|Alkim Kağıt
|13,91
|-0,29
|2,97
|Alkim Kimya
|16,43
|1,17
|11,71
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,32
|0,00
|5,94
|Altınyunus Çeşme
|66,40
|9,93
|20,90
|Anadolu Efes
|27,36
|0,29
|17,69
|Anadolu Grubu Holding
|28,14
|0,43
|6,06
|Anadolu Hayat Emek.
|10,56
|1,83
|19,61
|Anadolu Isuzu
|20,28
|-1,46
|14,33
|Anadolu Sigorta
|7,95
|0,25
|5,03
|Anel Elektrik
|3,07
|-0,65
|-2,52
|Arçelik
|33,38
|-0,65
|10,53
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,50
|0,80
|16,58
|Arena Bilgisayar
|46,50
|5,63
|27,97
|Armada Bilgisayar
|60,90
|6,10
|16,95
|Arsan Tekstil
|7,46
|0,54
|1,78
|Artı Yatırım Holding
|9,40
|8,67
|49,14
|Arzum Ev Aletleri
|22,44
|-0,27
|-8,61
|Aselsan
|18,44
|-0,65
|1,70
|Ata GMYO
|5,95
|-0,83
|8,89
|Atakule GMYO
|2,93
|9,74
|5,95
|Atlantis Yatırım Holding
|9,00
|1,69
|59,17
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,69
|2,13
|1,55
|Avrasya GMYO
|3,73
|3,04
|-10,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,19
|0,00
|-0,31
|Avrupa Yatırım Holding
|6,95
|0,29
|15,50
|Ayen Enerji
|5,47
|-0,91
|2,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,95
|-0,09
|-3,44
|Aygaz
|14,92
|0,34
|1,50
|Bagfaş
|24,76
|0,32
|23,40
|Bak Ambalaj
|21,36
|0,47
|5,25
|Balatacılar Balatacılık
|7,98
|-0,62
|-2,55
|Bantaş Ambalaj
|4,68
|-1,06
|0,85
|Banvit
|50,90
|-1,17
|-0,96
|Baştaş Başkent Çimento
|19,00
|0,53
|8,81
|Batı Çimento
|5,76
|-2,21
|25,05
|Batısöke Çimento
|2,44
|-0,81
|0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|10,46
|0,58
|-1,98
|Bera Holding
|21,84
|-0,09
|7,79
|Berkosan Yalıtım
|9,15
|2,81
|-0,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,18
|-0,48
|3,96
|Beyaz Filo
|10,53
|2,33
|1,08
|Bilici Yatırım
|6,89
|-1,29
|5,12
|Bim Mağazalar
|75,50
|-1,31
|4,03
|Birko Mensucat
|1,08
|0,00
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,99
|1,36
|-14,74
|Bizim Mağazaları
|15,45
|-0,45
|1,04
|Borusan Mannesmann
|34,86
|-1,91
|27,84
|Borusan Yat. Paz.
|490,00
|0,41
|6,81
|Bosch Fren Sistemleri
|1.327,00
|1,45
|5,58
|Bossa
|18,57
|-1,33
|5,43
|Brisa
|22,62
|-0,35
|13,84
|Burçelik
|25,58
|6,85
|13,89
|Burçelik Vana
|53,90
|8,58
|-0,04
|Bursa Çimento
|11,67
|-4,11
|1,08
|Carrefoursa
|73,95
|-4,46
|7,80
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|-3,70
|27,36
|Ceo Event Medya
|6,69
|-0,45
|4,51
|Coca Cola İçecek
|74,60
|-1,84
|15,50
|Cosmos Yat. Holding
|12,98
|8,17
|48,88
|Credıtwest Faktorıng
|5,47
|-1,62
|-5,28
|Çelebi
|180,60
|-1,58
|0,53
|Çelik Halat
|20,12
|1,00
|-7,00
|Çemaş Döküm
|2,18
|0,46
|0,93
|Çemtaş
|16,22
|0,75
|1,25
|Çimbeton
|482,80
|2,94
|58,18
|Çimentaş
|59,65
|0,00
|64,96
|Çimsa
|19,22
|-1,08
|9,16
|Çuhadaroğlu Metal
|8,33
|-1,42
|9,31
|Dagi Giyim
|8,29
|0,97
|1,73
|Dagi Yatırım Holding
|14,59
|1,39
|11,55
|Dardanel
|31,06
|0,06
|-7,34
|Datagate Bilgisayar
|16,17
|3,92
|-3,41
|Demısaş Döküm
|6,30
|-1,10
|-3,63
|Denge Holding
|6,75
|0,00
|23,18
|Deniz GMYO
|4,15
|-0,95
|22,51
|Derimod
|10,62
|3,31
|5,54
|Derlüks Deri
|9,44
|-1,67
|8,84
|Desa Deri
|10,12
|-0,20
|4,11
|Despec Bilgisayar
|12,70
|1,44
|-4,13
|Deva Holding
|25,52
|-0,93
|6,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,30
|0,09
|4,06
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,39
|2,09
|15,28
|Ditaş Doğan
|33,44
|-1,24
|3,61
|DO-CO
|587,20
|0,29
|-7,06
|Doğan Burda
|23,30
|1,30
|2,50
|Doğan Holding
|3,55
|-2,20
|18,24
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,54
|-1,55
|10,78
|Doğusan
|4,92
|-1,80
|14,38
|Doğuş GMYO
|9,01
|1,69
|8,45
|Doğuş Otomotiv
|31,40
|1,23
|7,93
|Döktaş Dökümcülük
|31,40
|-0,51
|3,07
|Duran Doğan Basım
|10,59
|0,57
|0,38
|Dyo Boya
|12,00
|-1,80
|7,57
|Eczacıbaşı İlaç
|7,50
|0,13
|0,40
|Eczacıbaşı Yatırım
|35,54
|1,66
|26,03
|Edip Gayrimenkul
|3,14
|-0,63
|-4,82
|Ege Endüstri
|1.825,40
|2,26
|3,34
|Ege Gübre
|228,50
|-0,22
|57,71
|Ege Profil
|38,80
|2,81
|-1,31
|Ege Seramik
|13,19
|4,60
|22,55
|Egeplast
|33,00
|2,55
|-3,36
|Ekiz Kimya
|7,04
|-4,35
|3,23
|Emek Elektrik
|5,02
|2,66
|-17,40
|Eminiş Ambalaj
|46,00
|-3,77
|29,75
|Emlak Konut GMYO
|2,49
|0,40
|15,89
|Enerjisa Enerji
|12,40
|2,23
|-3,04
|Enka İnşaat
|8,32
|0,24
|12,62
|Erbosan
|46,06
|1,63
|10,54
|Ereğli Demir Çelik
|15,33
|1,25
|1,41
|Ersu Gıda
|5,16
|1,57
|2,83
|Escort Teknoloji
|6,55
|-0,46
|0,15
|Esenboğa Elektrik
|23,30
|0,17
|22,23
|Etiler Gıda
|4,20
|-4,55
|10,55
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,01
|-2,20
|6,49
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,60
|-0,55
|0,56
|Euro Yat. Ort.
|4,77
|1,92
|3,77
|Euro Yatırım Holding
|3,53
|-0,28
|24,65
|Fade Gıda
|6,14
|-1,29
|0,48
|Fenerbahçe Futbol
|41,64
|2,31
|37,69
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,44
|-1,23
|2,35
|F-M İzmit Piston
|169,40
|7,62
|26,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,34
|-2,06
|-3,30
|Ford Otosan
|153,70
|0,26
|21,67
|Formet Çelik Kapı
|5,04
|1,82
|4,21
|Frigo Pak Gıda
|22,52
|0,09
|7,24
|Galatasaray Sportif
|3,90
|0,00
|-3,70
|Garanti Bankası
|10,18
|-1,26
|-0,58
|Garanti Faktoring
|12,88
|1,58
|13,93
|Garanti Yat. Ort.
|3,50
|-0,85
|9,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,16
|-0,30
|4,76
|Gediz Ambalaj
|30,88
|6,04
|8,66
|Gentaş
|5,82
|0,17
|-2,19
|Gersan Elektrik
|6,17
|0,49
|0,00
|Global Men. Değ.
|6,28
|1,45
|3,00
|Global Yat. Holding
|5,23
|-0,57
|12,39
|Good-Year
|8,69
|-0,11
|4,07
|Göltaş Çimento
|40,26
|0,35
|-2,76
|Gözde Girişim
|7,24
|-0,55
|-8,77
|GSD Denizcilik
|5,29
|2,12
|2,78
|GSD Holding
|2,46
|-0,40
|-1,59
|Gübre Fabrik.
|67,85
|0,44
|-21,50
|Güler Yat. Holding
|10,72
|0,56
|-1,93
|Halk GMYO
|3,42
|0,88
|5,61
|Hatay Tekstil
|16,00
|2,43
|11,97
|Hedef Girişim
|3,53
|0,57
|2,44
|Hektaş
|27,96
|-1,13
|48,30
|HUB Girişim
|18,53
|-2,22
|4,12
|Hürriyet Gzt.
|2,35
|0,43
|11,43
|ICBC Turkey Bank
|6,85
|-0,15
|5,54
|İdealist Danışmanlık
|13,37
|0,98
|-1,63
|İdealist GMYO
|8,33
|-0,24
|22,79
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|0,00
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|1,46
|9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,97
|0,00
|-2,22
|İhlas Holding
|1,27
|3,25
|-0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|1,74
|0,88
|İndeks Bilgisayar
|19,87
|2,32
|1,52
|Info Yatırım
|6,22
|0,16
|-3,72
|İntema
|50,60
|2,26
|24,01
|Inveo Yatırım Holding
|77,90
|9,95
|60,22
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|-0,23
|1,15
|İskenderun Demir Çelik
|10,60
|2,22
|2,57
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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